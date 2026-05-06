Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Slovenija je v zadnjih letih utrdila sloves inovativnega okolja. Raziskovalne institucije, razvojni oddelki in startup podjetja ustvarjajo rešitve, ki so primerljive z najboljšimi na svetu. Kljub temu pa je dolga leta veljalo, da številne ideje obstanejo na pol poti. Ne zaradi pomanjkanja znanja, temveč zaradi vrzeli med razvojem in trgom, kjer se začnejo povsem druga pravila igre. Prav na tem prehodu iz laboratorija na trg pa se pokažeta vloga in poslanstvo SPIRIT Slovenija.

Prehod, kjer se odloča o uspehu

Najzahtevnejši del inovacijske poti se začne po uspešno zaključenem razvoju. Podjetja se takrat spoprimejo z vprašanji, ki presegajo tehnologijo: ali trg rešitev sploh potrebuje (angl. product-market fit), kako jasno znajo opredeliti svojo vrednost in ali imajo kapacitete za rast (angl. scaling). To so ključne prelomnice, na katerih se odloča o uspehu ali stagnaciji.

Prav v tej fazi številne inovacije izgubijo zagon. Ostanejo na ravni prototipov ali omejenih projektov, saj podjetjem zmanjka dostopa do trgov, kapitala in znanja za nadaljnjo rast. Zato postaja jasno, da razvoj sam po sebi ni več dovolj – potrebna je celostna podpora, ki inovacijo spremlja do trga.

Slovenija nudi dobro okolje za inovacije. FOTO: Delo UI

Primeri dobre prakse

Slovenska podjetja, ki jim je uspelo na globalni ravni, ponujajo jasen odgovor, kaj deluje. Outfit7 je svojo rast zgradil na t. i. platformnem pristopu in razumevanju uporabniških podatkov. Celtra je iz produkta razvila globalno tehnološko platformo, ki omogoča dolgoročno rast.

Dewesoft dokazuje, da lahko tudi nišna tehnologija postane globalno uspešna, če je podprta z jasno strategijo in dostopom do trgov. V industriji Kolektor in Hidria kažeta, kako prehod iz vloge dobavitelja v vlogo razvojnega partnerja prinaša višjo dodano vrednost. Biosistemika pa potrjuje, da je mogoče znanstvene preboje uspešno prenesti v poslovne modele.

Skupna značilnost omenjenih podjetij je jasna: inovacije niso enkratni projekt, temveč sistem, vpet v strategijo, procese in dolgoročni razvoj.

SPOT sistem: enotna vstopna točka za podjetja SPOT (Slovenska poslovna točka) je temeljna infrastruktura za podporo podjetništvu v Sloveniji. Gre za nacionalno mrežo, ki podjetjem na enem mestu omogoča dostop do informacij, svetovanja in razvojnih storitev ter jih spremlja skozi različne faze razvoja. Sistem povezuje ključne podporne institucije in zmanjšuje administrativne ovire, kar podjetnikom omogoča hitrejši in preglednejši razvoj. Njegova prednost je enoten dostop – od ustanovitve podjetja do internacionalizacije. V tem okviru SPIRIT Slovenija sodeluje kot eden ključnih izvajalcev in povezovalcev vsebin, zlasti na področju podjetniškega svetovanja, internacionalizacije in nadgradnje podpornih storitev. S tem prispeva k temu, da SPOT ni le informacijska točka, temveč aktivna podpora podjetjem. Več informacij: SPOT – Slovenska poslovna točka

Od posameznih zgodb do okolja, ki deluje

Prav zato Slovenija danes stoji pred naslednjim korakom. Ne gre več za ustvarjanje posameznih uspešnih zgodb, temveč za vzpostavitev okolja, v katerem takšne zgodbe nastajajo sistematično. To v praksi pomeni boljši dostop do trgov, hitrejši prenos znanja iz raziskav v gospodarstvo in tesnejše povezovanje med deležniki.

Podjetja potrebujejo podporo, ki presega financiranje. Potrebujejo mentorstvo, internacionalizacijo, dostop do partnerjev in predvsem stabilno okolje, ki omogoča rast. Ključni premik je v razumevanju, da inovacije niso izoliran proces, temveč del širšega ekosistema.

Prehod izdelka iz laboratorija v serijsko proizvodnjo je med največjimi izzivi podjetij. FOTO: Delo UI

Internacionalizacija kot del sistema

Za majhno odprto gospodarstvo, kot je slovensko, je usmerjenost na globalne trge nujna. Zato internacionalizacija ni več dodatna možnost, temveč sestavni del razvojne strategije podjetij. V tej fazi ima pomembno vlogo SPIRIT Slovenija, ki podjetjem med drugim omogoča organiziran vstop na tuje trge.

Skupinski nastopi na mednarodnih dogodkih, povezovanje z investitorji in ciljno usmerjeno odpiranje poslovnih priložnosti podjetjem omogočajo, da na trg vstopajo pripravljena in podprta. Namesto individualnih poskusov nastopa se uveljavlja model usklajenega delovanja, ki povečuje vidnost in učinkovitost.

RRI stičišče: povezovanje znanja in gospodarstva RRI stičišče je pomemben korak k bolj usklajenemu inovacijskemu sistemu. Njegov cilj je povezati raziskovalno sfero, gospodarstvo in državo ter ustvariti pogoje za hitrejši prenos znanja v prakso. Vzpostavljen je bil model sodelovanja med ključnimi deležniki, oblikovana je bila zasnova digitalnega stičišča in postavljen okvir za spremljanje razvoja inovacijskega sistema. To omogoča bolj usklajeno načrtovanje in izvajanje razvojnih politik. Projekt je v obdobju 2023–2024 koordiniral SPIRIT Slovenija, ki je s tem prevzel pomembno vlogo pri povezovanju različnih deležnikov in oblikovanju temeljev za bolj koordiniran inovacijski ekosistem. V letu 2025 je s prenosom pristojnosti na področju inovacijske dejavnosti projekt vzpostavitve RRI stičišča prevzela v izvajanje Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Povezovanje kot temelj ekosistema

Vzporedno z internacionalizacijo se krepi tudi notranja povezanost ekosistema. Startup pobude, raziskovalne institucije in podporne organizacije vse bolj delujejo usklajeno. Slovenska startup strategija postavlja okvir za razvoj, iniciative na terenu pa omogočajo njegovo izvajanje.

Pomemben korak je tudi povezovanje raziskav in gospodarstva, kjer nastajajo nove priložnosti za prenos znanja v prakso. Takšno sodelovanje ustvarja inovacije z višjo dodano vrednostjo in večjim tržnim potencialom.

Infrastruktura, ki omogoča rast

Da bi sistem deloval, potrebuje tudi trdno infrastrukturo. SPOT sistem podjetjem zagotavlja enoten dostop do informacij, svetovanja in podpornih storitev ter zmanjšuje administrativne ovire. Na strateški ravni RRI stičišče povezuje ključne deležnike in vzpostavlja okvir za koordiniran razvoj inovacij.

Pobude, kot je Future 500, pa predstavljajo naslednji korak – aktivno prepoznavanje podjetij z visokim potencialom in njihovo povezovanje z investitorji, znanjem in globalnimi trgi. S tem se podpora nadgrajuje v aktivno gradnjo rasti.

Startup ekosistem: okolje za rast in internacionalizacijo Slovenski startup ekosistem združuje podjetja, investitorje, inkubatorje, pospeševalnike in državo v skupnem cilju – ustvariti več globalno uspešnih podjetij. Ključni poudarki so dostop do kapitala, razvoj talentov in internacionalizacija. Slovenska startup strategija postavlja okvir za dolgoročni razvoj, iniciative, kot je Slovenski startup forum, pa aktivno povezujejo startup podjetja z investitorji in odpiranjem novih priložnosti. SPIRIT Slovenija ima v tem ekosistemu pomembno vlogo pri podpori startupom, zlasti pri internacionalizaciji in povezovanju z globalnimi trgi. S koordinacijo delegacij, programov in partnerstev pomaga ustvarjati pogoje za rast podjetij iz lokalnega v globalno okolje.

SPIRIT Slovenija kot gradnik sistema

V vseh teh procesih SPIRIT Slovenija nastopa kot eden ključnih gradnikov ekosistema. Ne le kot izvajalec programov, temveč kot povezovalec, ki usklajuje različne pobude in ustvarja pogoje za sodelovanje.

Njegova vloga se kaže v koordinaciji sistemskih rešitev, podpori podjetjem pri vstopu na trg in povezovanju gospodarstva z raziskovalno sfero. S tem prispeva k temu, da inovacijski sistem ni več razpršen, temveč deluje kot celota.

SPIRIT Slovenija med drugim organizira skupne sejemske nastope. FOTO: SPIRIT Slovenija

Future 500: aktivno grajenje prihodnjih zmagovalcev Future 500 je nadgradnja podpornega okolja in prehod v aktivno grajenje rasti podjetij. Gre za platformo, ki identificira podjetja z visokim potencialom in jih povezuje z investitorji, znanjem in globalnimi trgi. Pobudnik iniciative je IEDC Bled, njena posebnost pa je proaktiven pristop, saj podjetja ne čakajo na priložnosti, temveč jih sistem aktivno vključuje v mreže, ki omogočajo hitrejši razvoj in skaliranje. Pri tej pobudi SPIRIT Slovenija sodeluje kot soustvarjalec in podpornik, ki prispeva k povezovanju podjetij, investitorjev in drugih ključnih deležnikov ter krepitvi okolja za rast podjetij z visokim potencialom. Več informacij: Future 500

Slovenija na poti v sistemsko inovacijsko okolje

Največja sprememba, ki jo lahko opazujemo danes, je prav v tem prehodu. Slovenija se premika iz okolja posameznih inovacij v okolje, kjer inovacije nastajajo znotraj povezanega sistema. To pomeni, da podjetja niso več prepuščena sama sebi, temveč delujejo v okolju, ki jim omogoča razvoj, rast in internacionalizacijo.

Če so podjetja motor inovacij, potem so podporne platforme, kot so SPOT, RRI stičišče in Future 500, infrastruktura, ki omogoča, da ta motor deluje učinkovito. Prav v tem je ključni premik.

Slovenija ne potrebuje več zgolj dobrih idej. Potrebuje sistem, ki te ideje povezuje, podpira in vodi do uspeha. Tak sistem se danes ne le načrtuje, temveč že nastaja – in prav v tem je največji potencial za prihodnji razvoj gospodarstva.

Aktivnost je financirana iz Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ki ga financira Evropska unija – NextGenerationEU.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev.