Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

V obdobju digitalne transformacije so podatkovni centri temelj delovanja državne uprave in gospodarstva. Zagotavljajo varno hrambo, obdelavo in dostopnost podatkov, ki poganjajo eUpravo, zdravstvene sisteme, bančništvo in številne druge storitve. Podatkovni centri omogočajo tudi večjo kibernetsko varnost, energetsko učinkovitost in tehnološko neodvisnost. Njihova vloga je ključna za razvoj trajnostne, zanesljive in odporne digitalne družbe. Prav zato številne države, med njimi tudi Slovenija, vanje strateško vlagajo. Pomembno vlogo pri tem prevzemajo domači ponudniki zanesljive infrastrukture, kot je Pošta Slovenije, ki je Ministrstvu za digitalno preobrazbo Republike Slovenije predala v uporabo tretji, sodoben podatkovni center, ki je v Ljubljani.

FOTO: Depositphotos

Gre za nadaljevanje 20-letnega sodelovanja, ki je pomembno za razvoj digitalne infrastrukture pri nas

Skupna pot se je začela leta 2005, ko je Pošta Slovenije ministrstvu predala v najem prvi podatkovni center. Pošta Slovenije in Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije tako že dve desetletji sodelujeta na področju IT-storitev. Sodelovanje sta pred kratkim nadgradila z uradno predajo novega, tretjega podatkovnega centra na lokaciji poštnega logističnega centra v Ljubljani. Tretji podatkovni center je povezljiv z obema primarnima v Mariboru. Vsi podatki podatkovnih centrov, ki jih zagotavlja Pošta Slovenije, pa se hranijo izključno v Sloveniji.

Generalni direktor Pošte Slovenije Marko Cegnar je ob uradni predaji poudaril: »Naši podatkovni centri so med najsodobnejšimi v Sloveniji – z vidika tehnologije in varnosti. Veseli nas, da smo sodelovanje z ministrstvom še nadgradili in tako prispevali k razvoju digitalne prihodnosti Slovenije.« Ministrica za digitalno preobrazbo mag. Ksenija Klampfer pa je ob tem dodala: »Potrebujemo zanesljiv ekosistem, ki bo omogočal razvoj eUprave, javnih storitev in spodbujal inovacije. Novi center je dokaz uspešnega sodelovanja države, javnih podjetij in tehnološkega sektorja.«

FOTO: Pošta Slovenije

Temelj so obnovljivi viri energije, napredni sistemi in optimiziran nadzor porabe

V letih 2024 in 2025 je Pošta Slovenije izvedla obsežno širitev obstoječih zmogljivosti, pri čemer so novi centri zasnovani z uporabo obnovljivih virov energije, naprednimi sistemi hlajenja in optimiziranim spremljanjem porabe, kjer je Pošta Slovenije pridobila tudi certifikat ISO 50001.

Zaradi vse večjega povpraševanja se povečujejo tudi zahteve po varnosti, razpoložljivosti in skladnosti z regulativo, kar Pošta Slovenije z najmodernejšo infrastrukturo uspešno zagotavlja s certifikatom ISO 27001 in TIER III skladnostjo.

Pri gradnji novih podatkovnih centrov je izbira ustrezne lokacije ključnega pomena. Ta mora ustrezati naravnim razmeram, kot so nizka potresna in poplavna ogroženost ter odsotnost moteče infrastrukture v bližini.

Pošta Slovenije danes razpolaga z več kot 1.400 kvadratnimi metri površin za podatkovne centre, kar jo uvršča med vodilne ponudnike v državi. Uporabniki so iz različnih sektorjev: financ, telekomunikacij, proizvodnje, trgovine in javne uprave.

Več o podatkovnih centrih in storitvah Pošte Slovenije najdete na www.posta.si.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije