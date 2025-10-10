  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Mobilne tehnologije

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    FOTO: Pošta Slovenije
    Galerija
    FOTO: Pošta Slovenije
    Promo Delo
    10. 10. 2025 | 13:59
    10. 10. 2025 | 14:00
    4:06
    A+A-

    V obdobju digitalne transformacije so podatkovni centri temelj delovanja državne uprave in gospodarstva. Zagotavljajo varno hrambo, obdelavo in dostopnost podatkov, ki poganjajo eUpravo, zdravstvene sisteme, bančništvo in številne druge storitve. Podatkovni centri omogočajo tudi večjo kibernetsko varnost, energetsko učinkovitost in tehnološko neodvisnost. Njihova vloga je ključna za razvoj trajnostne, zanesljive in odporne digitalne družbe. Prav zato številne države, med njimi tudi Slovenija, vanje strateško vlagajo. Pomembno vlogo pri tem prevzemajo domači ponudniki zanesljive infrastrukture, kot je Pošta Slovenije, ki je Ministrstvu za digitalno preobrazbo Republike Slovenije predala v uporabo tretji, sodoben podatkovni center, ki je v Ljubljani.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Gre za nadaljevanje 20-letnega sodelovanja, ki je pomembno za razvoj digitalne infrastrukture pri nas

    Skupna pot se je začela leta 2005, ko je Pošta Slovenije ministrstvu predala v najem prvi podatkovni center. Pošta Slovenije in Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije tako že dve desetletji sodelujeta na področju IT-storitev. Sodelovanje sta pred kratkim nadgradila z uradno predajo novega, tretjega podatkovnega centra na lokaciji poštnega logističnega centra v Ljubljani. Tretji podatkovni center je povezljiv z obema primarnima v Mariboru. Vsi podatki podatkovnih centrov, ki jih zagotavlja Pošta Slovenije, pa se hranijo izključno v Sloveniji.

    Generalni direktor Pošte Slovenije Marko Cegnar je ob uradni predaji poudaril: »Naši podatkovni centri so med najsodobnejšimi v Sloveniji – z vidika tehnologije in varnosti. Veseli nas, da smo sodelovanje z ministrstvom še nadgradili in tako prispevali k razvoju digitalne prihodnosti Slovenije.« Ministrica za digitalno preobrazbo mag. Ksenija Klampfer pa je ob tem dodala: »Potrebujemo zanesljiv ekosistem, ki bo omogočal razvoj eUprave, javnih storitev in spodbujal inovacije. Novi center je dokaz uspešnega sodelovanja države, javnih podjetij in tehnološkega sektorja.«

    FOTO: Pošta Slovenije
    FOTO: Pošta Slovenije

    Temelj so obnovljivi viri energije, napredni sistemi in optimiziran nadzor porabe

    V letih 2024 in 2025 je Pošta Slovenije izvedla obsežno širitev obstoječih zmogljivosti, pri čemer so novi centri zasnovani z uporabo obnovljivih virov energije, naprednimi sistemi hlajenja in optimiziranim spremljanjem porabe, kjer je Pošta Slovenije pridobila tudi certifikat ISO 50001.

    Zaradi vse večjega povpraševanja se povečujejo tudi zahteve po varnosti, razpoložljivosti in skladnosti z regulativo, kar Pošta Slovenije z najmodernejšo infrastrukturo uspešno zagotavlja s certifikatom ISO 27001 in TIER III skladnostjo.

    Pri gradnji novih podatkovnih centrov je izbira ustrezne lokacije ključnega pomena. Ta mora ustrezati naravnim razmeram, kot so nizka potresna in poplavna ogroženost ter odsotnost moteče infrastrukture v bližini.

    Pošta Slovenije danes razpolaga z več kot 1.400 kvadratnimi metri površin za podatkovne centre, kar jo uvršča med vodilne ponudnike v državi. Uporabniki so iz različnih sektorjev: financ, telekomunikacij, proizvodnje, trgovine in javne uprave.

    Več o podatkovnih centrih in storitvah Pošte Slovenije najdete na www.posta.si.

    Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije

    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv politike

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Uroš Esih 9. 10. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda, Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Nova Gorica

    Osumljenec za spolni napad pobegnil skozi okno sodišča

    Osumljeni je po zaslišanju odprl okno, skočil iz drugega nadstropja sodne zgradbe ter pobegnil.
    10. 10. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nobelova nagrada

    V Beli hiši razočarani: Nobelov odbor politiko postavlja pred mir

    Predstavnik Bele hiše Steven Cheung je zapisal, da lahko le Trump premika gore zgolj z močjo volje.
    10. 10. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Petra Vlhova se končno vrača na smuči, na tekmah je še ne bo

    Po hudi poškodbi, ki jo je s smučišč oddaljila za 20 mesecev, se Slovakinja končno vrača na bele strmine.
    10. 10. 2025 | 15:21
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ultramaraton

    Nataša Robnik pri 50 letih tretja na Špartatlonu v Grčiji

    Najboljša slovenska ultramaratonka je za rekordno hiter tek od Aten do Šparte (246 km) spremenila način prehranjevanja.
    Rok Tamše 10. 10. 2025 | 15:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več

