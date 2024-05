Potnikov na vlakih je več tudi zaradi cen goriv

Vlaki so v mnogih drugih državah hrbtenica, ki z nadgradnjami in širitvami omogoča prehod v nizkoogljični promet, pri nas pa vsaj na videz capljamo zadaj. »Smo v času velikih investicijskih vlaganj v infrastrukturo, ki bo omogočila pogoje za še boljšo ponudbo v železniškem prometu. Na voljo so res ugodne ponudbe, ki omogočajo prevoz z vlaki ali avtobusi,« pa odgovarjajo na Slovenskih železnicah.

Mesečna vozovnica za neomejena potovanja po vsej Sloveniji z vlakom in avtobusom za imetnika znaša največ 70 evrov, za študente in dijake je še cenejša, za starejše oziroma upokojence pa celo brezplačna. Če izbere potnik mesečno imensko vozovnico samo za vlak, pa odšteje 65 evrov, pravijo.

»Kot prevoznik prav tako veliko vlagamo v modernizacijo voznega parka. Z novimi 52 garniturami smo veliko pridobili vsi, potniki, zaposleni pri SŽ in tudi okolje. Javni železniški promet se je s tem zelo moderniziral in privabil številne nove potnike. Z dobavljenimi novimi garniturami smo ponudbo delno že razširili, z dodatnimi vlaki bo za to še več možnosti. Prve od že naročenih 20 dodatnih potniških garnitur pričakujemo v prihodnjem letu in bodo pomembno izboljšale kakovost prevozov na neelektrificiranih progah,« dodajajo na SŽ.

Četrti cikel nabave predstavlja nakup novih štirih lokomotiv in 20 vagonov, ki jih pričakujejo v letu 2026 in bodo prispevek k ponudbi v mednarodnem prometu. Načrtujejo pa tudi nadaljnjo modernizacijo voznega parka.

Število potnikov raste

Število potnikov na vlakih narašča in rast načrtujejo tudi v prihodnje. Lani so tako prepeljali 15,75 milijona potnikov. V primerjavi z letom 2022 so prepeljali za 5,7 odstotka več potnikov. Rast zaznavajo v vseh segmentih. »Sicer največji delež naših potnikov predstavljajo odrasli, študentje in dijaki, manjši delež pa starejši in upokojenci, otroci in potniki, prepeljani s posebnimi produkti.«

Z brezplačnimi vozovnicami za starejše in upokojence se je ta segment potnikov povečal, še vedno pa predstavlja zelo majhen delež vseh potnikov. »Večje število potnikov v tem segmentu nam ne predstavlja težav. Z novimi garniturami lahko na posamezno vožnjo vlaka ponudimo prevoz večjega števila potnikov. V prometnih konicah, kjer je mogoče, povečamo zmogljivosti vlakov z dvojnima garniturama in z vožnjo dvonadstropnih garnitur, pravijo na SŽ.

Za zagotavljanje ustreznih zmogljivosti spremljajo potovalne navade, izvajajo analize tokov potniškega prometa po urah, dnevih, mesecih, izvajajo štetje potnikov in glede na napovedane dogodke načrtujejo tokove potniškega prometa. Skupine nad 15 potnikov usmerjajo k najavi potovanja in temu prilagajajo načrtovano zmogljivost posameznega vlaka. »Slovenija je ena izmed redkih držav v EU, kjer je obseg prepeljanih potnikov z vlaki bil že v letu 2022 večji kot v predkoronskem letu 2019,« poudarjajo na SŽ.

Več razlogov za vlak

Na povečanje števila potnikov v železniškem prometu imajo po mnenju na SŽ največji vpliv novi vlaki in boljše storitve ter povečani obseg vlakov po voznem redu. Dodaten vpliv imajo tudi ugodne cene vozovnic in višje cene pogonskih goriv. Pomembno je tudi zavedanje, da je vlak ena najprijaznejših oblik javnega prevoza. Zanimanje za potovanja z vlaki je povečano tako v notranjem kot tudi v mednarodnem prometu. »Več potnikov na vlakih pomeni tudi večjo varnost v prometu, saj je statistično prevoz potnikov po železnici kar 40-krat bolj varen v primerjavi s cestnim avtomobilskim prometom,« opozarjajo na SŽ.

Poudarek prometne politike in tudi evropska zaveza sloni na preusmeritvi cestnega prometa na druge, okolju prijaznejše oblike prevoza, kjer ima železnica ključno prednost. »Nove potniške garniture Stadler so energetsko varčnejše, elektromotorne garniture imajo možnost rekuperativnega zaviranja, so okolju prijaznejše ter opremljene s tehnologijami za zniževanje hrupa. Dizelmotorne garniture imajo vgrajene nove, sodobne in racionalnejše dizelske motorje, ki izpolnjujejo standarde omejitve vrednosti emisij trdih delcev, ogljikovodikov ter dušikovih oksidov v EU. V letu 2023 je ogljični odtis v potniškem prometu znašal 31 gramov CO 2 na kilometer, medtem ko je ta podatek za avtomobil kar 143 gramov,« pravijo na SŽ.

V letu 2023 je ogljični odtis v potniškem prometu SŽ znašal 31 gramov CO2 na kilometer, za avtomobil pa kar 143 gramov. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Povezava z Dunajem ni bila prekinjena

Kaj pa mednarodni promet? Mednarodni promet z vlakom na Dunaj oziroma v Avstrijo in v Reko ni bil nikoli odpovedan, še pojasnjujejo. Zaradi del na infrastrukturi je bila enemu od dveh direktnih parov vlakov, ki so vozili do Dunaja, skrajšana relacija do Gradca in od tam naprej omogočena zveza do Dunaja s prestopom. »Čeprav možnost za izboljšave vedno obstaja, pa lahko trdimo, da so SŽ prometno dobro povezane s sosednjimi železniškimi upravami,« odgovarjajo.

Kot dodajajo, med Slovenijo in Avstrijo vsakodnevno vozijo vlaki, ki omogočajo direktna potovanja v vsa pomembnejša mesta v Avstriji: Beljak, Gradec, Salzburg, Innsbruck in Dunaj ter seveda v obratni smeri. Slovenija je trenutno povezana z Avstrijo s kar 38 dnevnimi vlakovnimi povezavami v obe smeri.

Iz Slovenije na Hrvaško in nazaj vsak dan vozijo direktni vlaki v Zagreb, v Opatijo in na Reko. Do Reke in nazaj imajo povezave z vlaki že ves čas brez prekinitve. Vsak dan sta na voljo dva para direktnih vlakov med Ljubljano in Reko. V okviru projekta EU SUSTANCE so na relaciji Villa Opicina–Reka in nazaj 24. aprila vpeljali vlak, ki vozi v sestavi potniške garniture Stadler v lasti SŽ-PP. Vlak bo vozil do 30. septembra.

Poleg navedenih so potnikom vsak dan na voljo tudi direktne vlakovne povezave do vseh sosednjih železniških uprav in naprej: z Madžarsko do Budimpešte, z Nemčijo do Münchna, Stuttgarta in drugih mest ter v Švico do Züricha.

»Število potnikov v mednarodnem prometu se po obdobju ukrepov zaradi pandemije covida-19 izjemno povečuje. Lani smo tako za 23 odstotkov presegli skupno število prepeljanih potnikov iz leta 2022, presegli pa smo tudi leto 2019. Indeks rasti se ohranja tudi v prvem četrtletju leta 2024,« pravijo na SŽ. V mednarodnem potniškem prometu si želijo tudi še več nočnih vlakov, zato so v novem investicijskem ciklu predvideli nabavo novih spalnih vagonov, s katerimi bi se lahko vključili v to tržno nišo.

Dolgotrajni projekti

Na potniškem prometu SŽ pozdravljajo naložbe v boljšo infrastrukturo, zelo si želijo vlaganj, nadgradenj, dvotirnosti in tudi elektrifikacije regionalnih prog, kot so kamniška in dolenjska proga ter tudi nekatere druge; zelo težko pričakujejo tudi dvotirnost gorenjske proge, ki ima velik potencial rasti potnikov. Enotirne proge namreč v prometnih konicah omogočajo zelo omejeno število vlakov. Dvotirnost pa bi prinesla možnost prevozov z vlaki tudi na vsakih 15 minut.