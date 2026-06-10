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    Mobilne tehnologije

    Pred pogubo in neumnostjo nas lahko reši le umetna inteligenca (VIDEO)

    Pisatelja dr. Miha Mazzini in Feri Lainšček o človekovi vlogi v času, ko inteligentni sistemi vse bolj sooblikujejo družbo.
    Če bo UI razumela človeško resničnost, bo razumela tudi dinamiko trpljenja, s tem pa bo prišla do zaključka, da je nepotrebno trpljenje slaba ideja, zato verjamem in upam, da nas bo rešila, je dejal Feri Lainšček (levo) v debati z Miho Mazzinijem. FOTO: Blaž Samec/Delo
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    Če bo UI razumela človeško resničnost, bo razumela tudi dinamiko trpljenja, s tem pa bo prišla do zaključka, da je nepotrebno trpljenje slaba ideja, zato verjamem in upam, da nas bo rešila, je dejal Feri Lainšček (levo) v debati z Miho Mazzinijem. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Milka Bizovičar
    10. 6. 2026 | 13:10
    10. 6. 2026 | 17:24
    5:15
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    Kakšna je človekova vloga v svetu, v katerem inteligentni sistemi vse bolj sooblikujejo družbo, kulturo in odločanje? V razpravi, ki je segla onkraj tehnologije v vprašanja identitete, svobode in smisla, sta sodelovala pisatelja dr. Miha Mazzini in Feri Lainšček.

    Kakšna je človekova vloga v svetu, v katerem inteligentni sistemi vse bolj sooblikujejo družbo, kulturo in odločanje? V razpravi, ki je segla onkraj tehnologije v vprašanja identitete, svobode in smisla, sta sodelovala pisatelja dr. Miha Mazzini in Feri Lainšček.

    Človeški intelekt v upadu, pri UI pa vse večji

    Feri Lainšček je izpostavil pešanje človekove sposobnosti abstraktnega mišljenja ob hkratnem eksponentnem naraščanju sposobnosti umetne inteligence. Raziskave kažejo, da po letu 2000 povprečni IQ populacije pada, najizraziteje na področju motoričnega in verbalnega sklepanja, ki je ključno za abstraktno mišljenje. Zmožnosti UI prav na tem področju najbolj naraščajo. Pri mlajših generacijah IQ opazno pada in po Lainščkovih besedah so zdaj otroci prvič manj inteligentni kot njihovi starši, povprečni IQ vodilnih modelov UI zdaj dosega 130 točk.

    »Mejnik bo, ko bo UI dosegla IQ najpametnejšega Zemljana z izmerjenim IQ vrtoglavih 220. Po tem bo sledila eksplozivna rast in rodila se bo super inteligenca. Njenega IQ z našimi standardnimi točkami ne bomo mogli več meriti, šlo bo za kvalitativni preskok v inteligenci, ki si je ne moremo zamišljati,« je razpravljal.

    Človeštvo je vse manj inteligentno, kar se odraža tudi pri izbiri vodij. V okolju, kjer so kognitivne zmožnosti v upadanju ali so majhne, je okolje izpostavljeno manipulacijam, preprosti narativi pa imajo več uspeha. »Teh kulturnih in družbenih signalov ne smemo spregledati. Prišli smo tako daleč, da zlahka toleriramo zlo, odobravamo genocid, temeljne civilizacijske vrednote, na katerih sloni svet, niso več vodilo, niti merilo, niti imperativ. Grozi nam, da bo to trajalo vse dokler ne bomo prišli v dobo novodobnega barbarizma,« je dejal. To bo doba brez človekovih pravic, svoboščin, empatije, ko bodo samo izbranci nekje na skrivaj bivali po človeško.

    Kaj nas lahko reši pred takšno pogubo?

    Inteligenca, odgovarja Lainšček, ker je to učinkovito zdravilo zoper neumnost. Ker pa je zadnje pri ljudeh čedalje več, pri UI pa se inteligenca veča, nas lahko reši samo umetna inteligenca. »Čakam na splošno inteligenco, ki takšne manipulacije ne bo več dopuščala, ali pa moramo počakati na rojstvo superinteligence, ki grobarjev civilizacije ne bo ubogala in jim služila.«

    Koliko bo torej naša usoda odvisna od nas samih? Z optimizmom me navsaja to, da imamo pred velikim pokom inteligence na voljo še nekaj sekund, ko lahko poskrbimo, da bo nastajajoča superinteligenca usmerjena v skrb in za dobro zavestnih in čutečih bitij. »Če bo namreč razumela človeško resničnost, fiziko, biologijo zavesti, potem bo razumela tudi dinamiko trpljenja. In če bo razumela to, bo prišla do zaključka, da je nepotrebno trpljenje slaba ideja, zato verjamem in upam, da nas bo rešila.

    Tudi nesmiselno delo je morda smiselno

    Miha Mazzini pa je poudaril, da se je zdaj prvič zgodilo, da je UI kreirala več vsebin kot ljudje. Postregel s podatkom, da na poslovnem družbenem omrežju linkedin že 70 odstotkov objav ustvari UI in kritiziral, da smo se s tem razčlovečili. Da so tovrstne objave tudi podcenjevanje občinstva. Človek bo moral zelo dobro premisliti, katere naloge bo prepustil UI in kaj bo delal sam.

    S tem, ko naloge, ki jih ne želimo opravljati, ali se jih nočemo naučiti in jih prelagamo na UI, tudi vplivamo na razvoj možganov, saj vedno manj delujejo. »Če direktor prepusti UI vodenje podjetja s tem, ko mu vsako jutro pripravi seznam sestankov, na katerih mora biti, skupaj z navodili, kaj naj zagovarja, je po moji oceni zgrešil poklic. Tudi dostavljalec hrane dobi seznam, kam in kdaj mora nekaj peljati,« je dejal.

    Vsak zase se bo moral odločiti, katere naloge in odločitve bo zadržal zase, čeprav se bo to zdelo nesmiselno. Pomembno je, da UI uporabljamo za nasvete, sami pa ostanemo v aktivni vlogi, je zaključil.

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