    Mobilne tehnologije

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    »Ocenjujem, da so slovenska podjetja še vedno preveč v reaktivni fazi. Predvsem pa njihove rešitve niso povezane z globalnimi omrežji odkrivanja in prepoznavanja groženj,« pravi Petra Veber. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Miran Varga
    24. 4. 2026 | 06:00
    13:12
    A+A-

    Kako se slovenska podjetja lotevajo globalnih varnostnih trendov ter kako dojemajo lastno kibernetsko varnost in odpornost, je bila rdeča nit pogovora s Petro Veber, operativno direktorico podjetja Sisplet, zastopnikom varnostnih rešitev Eset.

    Ker vsi bralci niso doma na področju I(K)T, začniva z razlago. Kdo ali kaj je Eset?

    Eset je širši tehnološki javnosti poznan kot ponudnik protivirusnih programov, čeprav je veliko več kot to, saj podpira širok aspekt kibernetske varnosti in odpornosti za organizacije ter domače uporabnike. To je podjetje, ki zagotavlja eno najbolj slojevitih rešitev za zaščito pred sodobnimi kibernetskimi grožnjami. Na eni strani so rešitve za razširjeno odkrivanje in odzivanje na grožnje, ki jih podjetje razvija in nadgrajuje že več kot 30 let. Na drugi pa so storitve, ki segajo od zunanjega izvajanja varnostne operative, to so upravljane storitve kibernetske varnosti, ki jih podjetje za naročnike izvaja v svojih varnostno-operativnih centrih, do kibernetskega varnostnega obveščanja, analitike groženj, varnostne forenzike in tako dalje.

    Podjetje ima mrežo varnostnih laboratorijev in varnostno-operativnih centrov po vsem svetu, razvoj pa je skoncentriran v Evropi. Poleg tega je Eset že več let v samem vrhu neodvisnih testiranj učinkovitosti kibernetskih rešitev. Pravzaprav bi si upala trditi, da Slovenci Eset zelo dobro poznajo, saj imamo več kot 320.000 aktivnih licenc in smo vodilni ponudnik varnostnih rešitev v državi.

    Pa je varnostne rešitve lahko ali težko prodati?

    Zelo različno. Tistim, ki se zavedajo nevarnosti iz krajine kibernetskih groženj, je zaščito lahko prodati, drugim težko. Velja za podjetja in posameznike. Vidimo, da stranke varčujejo tudi tam, kjer ne bi smele. V Sloveniji žal še vedno prevladuje miselnost, da je najosnovnejša rešitev zadostna. A to vse redkeje drži. Zgolj en naš partner, pa jih imamo več kot 200, je ob koncu tedna smučarskih poletov v Planici obravnaval štiri resne varnostne incidente, vdore.

    Mogoče bi morali potencialne stranke bolj prestrašiti …

    To pa ne. Eset ima v nasprotju z nekaterimi konkurenti zelo moralno držo. Tako za podružnice kot prodajne partnerje velja, da uporabnikov ne smejo strašiti. Lahko jih ozaveščamo ter učimo, in to tudi počnemo – redno organiziramo brezplačna izobraževanja za posameznike in podjetja.

    Kako je sploh videti zemljevid varnostnih rešitev v Sloveniji, kdo so prevladujoči ponudniki?

    Konkretnih imen ne bi izpostavljala, naj povem le, da poleg nas, ki ponujamo rešitve, »izdelane v EU«, veliko strank uporablja še izraelske, ameriške in britanske varnostne rešitve. Kitajskih rešitev na trgu ni, v zadnjem desetletju so se umaknili tudi ponudniki iz Rusije. Pravzaprav se v sedanjih geopolitičnih razmerah čudim, da podjetja ne dajejo večjega poudarka izvoru varnostnih rešitev – vendarle je to eno od kritičnih področij v poslovanju. V Nemčiji je varnostna zavest v gospodarstvu bistveno višja. Lanska raziskava YouGov kaže, da več kot 75 odstotkov podjetij prisega na varnostne rešitve evropskega izvora. Ker veliko slovenskih podjetij sodeluje z nemškimi ter evropskimi podjetji, bi bilo treba prevzeti te dobre prakse.

    V pričakovanju naslednjega preboja

    V zadnjem Gartnerjevem poročilu je bil Eset spet prepoznan kot izzivalec in prejel priznanje »izbira uporabnikov«. Kaj po vašem mnenju stranke najbolj cenijo pri njegovih rešitvah?

    Uporabniki cenijo, da Eset spremlja njihova pričakovanja, kar dokazuje s tem, da iz leta v leto dopolnjuje svoje varnostne rešitve z novimi funkcionalnostmi in storitvami, kar pomeni, da uporabniki povečujejo vrednost svoje investicije. S tehničnega vidika uporabniki cenijo že pregovorno nizko obremenjevanje sistemov, kar pomeni, da kibernetska zaščita s svojim delovanjem ne moti ali zaustavlja delovanja drugih aplikacij oziroma poslovnih procesov. To je še posebno pomembno za organizacije, v katerih z Esetom ščitijo svoje produkcijske sisteme, ki so odprti navzven, na primer različni ponudniki digitalnih storitev, banke in spletne trgovine. Tretja prednost je enostavno upravljanje v poslovnih okoljih, kar je pomembno za notranje ekipe, ki skrbijo za kibernetsko varnost. Sama storitev kibernetske zaščite pa izstopa predvsem po svoji učinkovitosti prepoznave groženj in hitrosti odzivanja ter tudi s podporo specifičnim zahtevam posameznih naročnikov. Proizvodno podjetje ima namreč popolnoma drugačne varnostne zahteve kot podjetje, ki obdeluje plačilni promet, ali ponudnik elektronske izmenjave dokumentov.

    Gartner v poročilu poudarja pomen konsolidacije varnostnih orodij. Teh se je v sodobnih poslovnih okoljih v zadnjem desetletju resnično namnožilo. Kako Sisplet pomaga slovenskim podjetjem preiti z razdrobljenih rešitev na enotno platformo?

    Izpostavili ste res pereč problem. Zaradi množice varnostnih orodij, ki vsako zase ustvarjajo ogromno informacij, so varnostni analitiki in skrbniki kibernetske varnosti preplavljeni z delom. Hkrati nimajo na voljo ustrezne korelacije med obvestili, ki jih dobivajo iz različnih sistemov, kar pomeni, da zaradi preobremenitev in slabih informacij ne morejo zagotoviti učinkovitega odzivanja.

    V Sispletu slovenskim podjetjem in javnim ustanovam pomagamo na več načinov. Majhnim in srednjim podjetjem pomagamo, da pridobijo certificiranega partnerja, ki poskrbi za namestitev in uvedbo varnostne rešitve. Sama namestitev je zelo hitra. V enem delovnem dnevu podjetje centralizira celotno kibernetsko obrambo na enem mestu, saj so vsi sloji zaščite med sabo tesno povezani, procesi pa so podprti z umetno inteligenco. Poleg tega rešitev vključuje obsežna vnaprej pripravljena pravila in politike obravnave groženj. Seveda je nato potrebnih še nekaj dni, da se preveri, kako zaščita vpliva na druge sisteme, ter da se prilagodita procesa zaznavanja in odzivanja. Podobno je v primeru zunanje storitve, kjer uporabnikom sploh ni treba imeti notranje ekipe za kibernetsko varnost, ampak vse operacije izvajajo Esetovi evropski varnostniki. Smo eni redkih ponudnikov kibernetske varnosti, če ne celo edini, ki imamo tehnično in uporabniško podporo v slovenskem jeziku.

    Ima podporno osebje veliko dela?

    Pravzaprav bo slišati neverjetno, a implementirane rešitve delujejo tako vrhunsko, da smo v lani v povprečju imeli zgolj 20 delovnih ur na mesec za podporo poslovnim strankam in domačim uporabnikom. To je gotovo nekakšen svetovni rekord.

    Pomembno je, da podjetja vključijo kibernetske grožnje v svoje sisteme obvladovanja tveganj, izkoristijo vgrajeno inteligenco odkrivanja groženj ter upravljanja ranljivosti in nadgradenj programske opreme.

    Poročilo poudarja tudi prehod s klasične zaščite končnih naprav (protivirusne rešitve) na rešitve za detekcijo in odziv na grožnje (EDR/XDR). Kako pripravljena so slovenska podjetja na ta preskok v miselnosti – iz »preprečevanja« v »aktivno« iskanje groženj?

    Ocenjujem, da so slovenska podjetja še vedno preveč v reaktivni fazi. Predvsem pa njihove rešitve niso povezane z globalnimi omrežji odkrivanja in prepoznavanja groženj, kot je to v Esetu. Proaktivno preprečevanje groženj pomeni, da delujemo preventivno, še preden lahko grožnja nastane. Pomembno je, da slovenska podjetja vključijo kibernetske grožnje v svoje sisteme obvladovanja tveganj, da izkoristijo vgrajeno inteligenco odkrivanja groženj ter upravljanja ranljivosti in nadgradenj programske opreme. Izpostavila bi »tovarniško« storitev MDR ESET, s katero podjetja ne pridobijo le vrhunskih tehničnih rešitev, temveč tudi strokovno podporo, s katero izboljšajo svojo varnostno držo in kibernetsko odpornost.

    Danes vsi ponudniki varnostnih rešitev izpostavljajo vgrajeno umetno inteligenco, Eset pa strojno učenje uporablja že desetletja. Kako v praksi ločite »marketinški UI« od dejanske tehnologije, ki v varnostnih rešitvah preprečuje napade na podjetja in posameznike?

    Bogate izkušnje in tehnološka podlaga prinašajo konkretne rezultate – Eset ima pri storitvah upravljanega odzivanja in odkrivanja najkrajši čas od zaznave grožnje do odziva na trgu. Ta v povprečju znaša manj kot šest minut, pri najbližjih zasledovalcih, ki javno objavljajo svoje čase, je to približno pol ure. Panožno povprečje pa je še precej višje. Eset uporablja tako imenovano obogateno umetno inteligenco, ki skrbi za filtriranje zaznav, tako da se analitiki ukvarjajo z res pomembnimi stvarmi ali pa novimi vzorci, za katere umetna inteligenca ne more samodejno izpeljati procesa odziva in odprave posledic.

    Pa še v nečem je vodilni v industriji – Eset je edini član Agentic AI Foundation, ki se posveča kibernetski varnosti in sodeluje z velikani, ki razvijajo agente umetne inteligence, kot so Amazon, Anthropic, Microsoft ter OpenAI. Je podjetje, ki skrbi za vzpostavljanje zaupanja vrednih standardov za UI-agente.

    Kakšen trend opažate v Sloveniji – se podjetja raje odločajo za nakup varnostne programske opreme ali najem storitev tako imenovanih varnostno-operativnih centrov?

    V Sloveniji organizacije še vedno vidijo kibernetsko varnost kot nakup tehnične rešitve. Dejansko pa se s tem vse skupaj šele dobro začne. Potrebujete namreč ljudi, ki bodo s temi rešitvami delali in se odzivali na njihove zaznave. Ker primanjkuje IT-strokovnjakov in specialistov za kibernetsko varnost, se podjetja, ki se zavedajo kibernetskih tveganj, prej ali slej odločijo tudi za upravljano storitev MDR (angl. Managed Detection and Response). Po drugi strani se zunanji varnostno-operativni center hitreje odziva, ima boljše varnostno-obveščevalne informacije ter strokovnjake z različnih področjih.

    Glede na Gartnerjeve analize postaja storitev MDR ključna za podjetja brez lastnih varnostno-operativnih centrov (SOC). Mar si od umetne inteligence lahko obetamo varnostne UI-agente, ki bodo nadomestili klasično varnostno osebje?

    Vsekakor bodo ti agenti prevzeli veliko operativnega dela na prvi ravni zaščite. Ne bodo pa mogli razvozlati, recimo, poslovnega konteksta določenih dejavnosti. Že zdaj se pri visoko avtomatiziranih konkurenčnih rešitvah dogaja, da zaustavljajo legitimne procese in uporabnike spravljajo ob pamet. Človeški analitiki bodo še vedno v igri in lahko rečem, da bodo premijske varnostne storitve vedno vključevale (delo) ljudi.

    Kaj je vaš največji operativni izziv: nenehno spreminjajoča se narava kibernetskih groženj ali pomanjkanje IT-kadra pri vaših strankah?

    Naš izziv je predvsem uvajanje dodatnih ravni informacijske varnosti, ki jih Eset (še) nima, denimo upravljanje privilegiranih dostopov, varnostno shranjevanje podatkov, neprekinjeno poslovanje. Gremo korak za korakom, zato vedno poiščemo najbolj osnovne sinergije z Esetovo ponudbo. Na področju upravljanja privilegiranih dostopov je to rešitev Excalibur PAM, s katero se organizacije zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom do kritičnih informacijskih virov. To je situacija, ko napadalec s pomočjo socialnega inženiringa pridobi uporabniška imena in gesla, vstopi v sistem, se bočno premika ter pridobiva dostope do vse bolj občutljivih sistemov in dragocenih podatkov.

    Če bi morali podjetju, ki še vedno uporablja zgolj osnovno protivirusno zaščito, svetovati naslednji korak, kateri bi to bil?

    Takšna podjetja imajo zelo velik tehnološki dolg, ki ga je kratkoročno samostojno nemogoče premostiti. Vsekakor jim svetujem uvedbo storitve ESET MDR, s katero v enem zamahu pridobijo vrhunsko tehnično zaščito v kombinaciji s »tovarniškim« varnostno-operativnim centrom. To storitev začnejo uporabljati takoj, brez kakršnihkoli začetnih naložb.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    E-mobilnost

    Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

    Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
    Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Zaposleni in umetna inteligenca

    Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

    Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
    Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
    22. 4. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Velika Planina

    Na Veliki Planini zagorela koča v lasti Uroša Urbanije

    Ogenj se je menda razširil iz jacuzzija koče Gorenjka, v veliki meri so ga omejili že mimoidoči.
    22. 4. 2026 | 17:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna oskrba

    Ker dolgotrajne oskrbe ni, pristojni priporočajo, da vzamejo denar

    Čeprav je smisel dolgotrajne oskrbe pomoč, najhitreje raste število upravičencev do denarnega prejemka.
    Barbara Hočevar 23. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

    V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
    17. 4. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Suhe oči niso malenkost

    Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
    Preberite več

    Več iz teme

    Mobilne tehnologije 2026intervjuPetra VeberSisplet

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    V živo:      V živo: Premirje v Libanonu podaljšano, papež stranema: nadaljujte mirovna pogajanja

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    24. 4. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Skupaj na samotni poti glasbene preteklosti

    Prismojeni profesorji bluesa: Nov album Walk This Road Alone so pripravljali kar šest let
    Zdenko Matoz 24. 4. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Razno
    Astrologija

    Dnevni horoskop za petek, 24. aprila 2026

    Poslovna in karierna energija v ospredju – danes štejejo inovacije, a tudi disciplina.
    24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Škodljive kemikalije

    Cena neukrepanja je višja od cene preventive

    Odgovornost ne sme biti preložena na posameznika, pač pa morajo zanjo poskrbeti zakonodaja, nadzor in proizvajalci.
    Maja Prijatelj Videmšek 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Razno
    Astrologija

    Dnevni horoskop za petek, 24. aprila 2026

    Poslovna in karierna energija v ospredju – danes štejejo inovacije, a tudi disciplina.
    24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Škodljive kemikalije

    Cena neukrepanja je višja od cene preventive

    Odgovornost ne sme biti preložena na posameznika, pač pa morajo zanjo poskrbeti zakonodaja, nadzor in proizvajalci.
    Maja Prijatelj Videmšek 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ko nekomu pomagamo, so to zlati trenutki zmagoslavja« (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je artritis? Kako olajšati simptome s fizioterapijo?

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 29. 4. 2025 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

    Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGLED

    Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

    Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
    17. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

    Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
    17. 4. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več

