Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

Kako se slovenska podjetja lotevajo globalnih varnostnih trendov ter kako dojemajo lastno kibernetsko varnost in odpornost, je bila rdeča nit pogovora s Petro Veber, operativno direktorico podjetja Sisplet, zastopnikom varnostnih rešitev Eset.
Eset je širši tehnološki javnosti poznan kot ponudnik protivirusnih programov, čeprav je veliko več kot to, saj podpira širok aspekt kibernetske varnosti in odpornosti za organizacije ter domače uporabnike. To je podjetje, ki zagotavlja eno najbolj slojevitih rešitev za zaščito pred sodobnimi kibernetskimi grožnjami. Na eni strani so rešitve za razširjeno odkrivanje in odzivanje na grožnje, ki jih podjetje razvija in nadgrajuje že več kot 30 let. Na drugi pa so storitve, ki segajo od zunanjega izvajanja varnostne operative, to so upravljane storitve kibernetske varnosti, ki jih podjetje za naročnike izvaja v svojih varnostno-operativnih centrih, do kibernetskega varnostnega obveščanja, analitike groženj, varnostne forenzike in tako dalje.
Podjetje ima mrežo varnostnih laboratorijev in varnostno-operativnih centrov po vsem svetu, razvoj pa je skoncentriran v Evropi. Poleg tega je Eset že več let v samem vrhu neodvisnih testiranj učinkovitosti kibernetskih rešitev. Pravzaprav bi si upala trditi, da Slovenci Eset zelo dobro poznajo, saj imamo več kot 320.000 aktivnih licenc in smo vodilni ponudnik varnostnih rešitev v državi.
Zelo različno. Tistim, ki se zavedajo nevarnosti iz krajine kibernetskih groženj, je zaščito lahko prodati, drugim težko. Velja za podjetja in posameznike. Vidimo, da stranke varčujejo tudi tam, kjer ne bi smele. V Sloveniji žal še vedno prevladuje miselnost, da je najosnovnejša rešitev zadostna. A to vse redkeje drži. Zgolj en naš partner, pa jih imamo več kot 200, je ob koncu tedna smučarskih poletov v Planici obravnaval štiri resne varnostne incidente, vdore.
To pa ne. Eset ima v nasprotju z nekaterimi konkurenti zelo moralno držo. Tako za podružnice kot prodajne partnerje velja, da uporabnikov ne smejo strašiti. Lahko jih ozaveščamo ter učimo, in to tudi počnemo – redno organiziramo brezplačna izobraževanja za posameznike in podjetja.
Konkretnih imen ne bi izpostavljala, naj povem le, da poleg nas, ki ponujamo rešitve, »izdelane v EU«, veliko strank uporablja še izraelske, ameriške in britanske varnostne rešitve. Kitajskih rešitev na trgu ni, v zadnjem desetletju so se umaknili tudi ponudniki iz Rusije. Pravzaprav se v sedanjih geopolitičnih razmerah čudim, da podjetja ne dajejo večjega poudarka izvoru varnostnih rešitev – vendarle je to eno od kritičnih področij v poslovanju. V Nemčiji je varnostna zavest v gospodarstvu bistveno višja. Lanska raziskava YouGov kaže, da več kot 75 odstotkov podjetij prisega na varnostne rešitve evropskega izvora. Ker veliko slovenskih podjetij sodeluje z nemškimi ter evropskimi podjetji, bi bilo treba prevzeti te dobre prakse.
Uporabniki cenijo, da Eset spremlja njihova pričakovanja, kar dokazuje s tem, da iz leta v leto dopolnjuje svoje varnostne rešitve z novimi funkcionalnostmi in storitvami, kar pomeni, da uporabniki povečujejo vrednost svoje investicije. S tehničnega vidika uporabniki cenijo že pregovorno nizko obremenjevanje sistemov, kar pomeni, da kibernetska zaščita s svojim delovanjem ne moti ali zaustavlja delovanja drugih aplikacij oziroma poslovnih procesov. To je še posebno pomembno za organizacije, v katerih z Esetom ščitijo svoje produkcijske sisteme, ki so odprti navzven, na primer različni ponudniki digitalnih storitev, banke in spletne trgovine. Tretja prednost je enostavno upravljanje v poslovnih okoljih, kar je pomembno za notranje ekipe, ki skrbijo za kibernetsko varnost. Sama storitev kibernetske zaščite pa izstopa predvsem po svoji učinkovitosti prepoznave groženj in hitrosti odzivanja ter tudi s podporo specifičnim zahtevam posameznih naročnikov. Proizvodno podjetje ima namreč popolnoma drugačne varnostne zahteve kot podjetje, ki obdeluje plačilni promet, ali ponudnik elektronske izmenjave dokumentov.
V Sispletu slovenskim podjetjem in javnim ustanovam pomagamo na več načinov. Majhnim in srednjim podjetjem pomagamo, da pridobijo certificiranega partnerja, ki poskrbi za namestitev in uvedbo varnostne rešitve. Sama namestitev je zelo hitra. V enem delovnem dnevu podjetje centralizira celotno kibernetsko obrambo na enem mestu, saj so vsi sloji zaščite med sabo tesno povezani, procesi pa so podprti z umetno inteligenco. Poleg tega rešitev vključuje obsežna vnaprej pripravljena pravila in politike obravnave groženj. Seveda je nato potrebnih še nekaj dni, da se preveri, kako zaščita vpliva na druge sisteme, ter da se prilagodita procesa zaznavanja in odzivanja. Podobno je v primeru zunanje storitve, kjer uporabnikom sploh ni treba imeti notranje ekipe za kibernetsko varnost, ampak vse operacije izvajajo Esetovi evropski varnostniki. Smo eni redkih ponudnikov kibernetske varnosti, če ne celo edini, ki imamo tehnično in uporabniško podporo v slovenskem jeziku.
Pravzaprav bo slišati neverjetno, a implementirane rešitve delujejo tako vrhunsko, da smo v lani v povprečju imeli zgolj 20 delovnih ur na mesec za podporo poslovnim strankam in domačim uporabnikom. To je gotovo nekakšen svetovni rekord.
Ocenjujem, da so slovenska podjetja še vedno preveč v reaktivni fazi. Predvsem pa njihove rešitve niso povezane z globalnimi omrežji odkrivanja in prepoznavanja groženj, kot je to v Esetu. Proaktivno preprečevanje groženj pomeni, da delujemo preventivno, še preden lahko grožnja nastane. Pomembno je, da slovenska podjetja vključijo kibernetske grožnje v svoje sisteme obvladovanja tveganj, da izkoristijo vgrajeno inteligenco odkrivanja groženj ter upravljanja ranljivosti in nadgradenj programske opreme. Izpostavila bi »tovarniško« storitev MDR ESET, s katero podjetja ne pridobijo le vrhunskih tehničnih rešitev, temveč tudi strokovno podporo, s katero izboljšajo svojo varnostno držo in kibernetsko odpornost.
Pa še v nečem je vodilni v industriji – Eset je edini član Agentic AI Foundation, ki se posveča kibernetski varnosti in sodeluje z velikani, ki razvijajo agente umetne inteligence, kot so Amazon, Anthropic, Microsoft ter OpenAI. Je podjetje, ki skrbi za vzpostavljanje zaupanja vrednih standardov za UI-agente.
V Sloveniji organizacije še vedno vidijo kibernetsko varnost kot nakup tehnične rešitve. Dejansko pa se s tem vse skupaj šele dobro začne. Potrebujete namreč ljudi, ki bodo s temi rešitvami delali in se odzivali na njihove zaznave. Ker primanjkuje IT-strokovnjakov in specialistov za kibernetsko varnost, se podjetja, ki se zavedajo kibernetskih tveganj, prej ali slej odločijo tudi za upravljano storitev MDR (angl. Managed Detection and Response). Po drugi strani se zunanji varnostno-operativni center hitreje odziva, ima boljše varnostno-obveščevalne informacije ter strokovnjake z različnih področjih.
Vsekakor bodo ti agenti prevzeli veliko operativnega dela na prvi ravni zaščite. Ne bodo pa mogli razvozlati, recimo, poslovnega konteksta določenih dejavnosti. Že zdaj se pri visoko avtomatiziranih konkurenčnih rešitvah dogaja, da zaustavljajo legitimne procese in uporabnike spravljajo ob pamet. Človeški analitiki bodo še vedno v igri in lahko rečem, da bodo premijske varnostne storitve vedno vključevale (delo) ljudi.
Takšna podjetja imajo zelo velik tehnološki dolg, ki ga je kratkoročno samostojno nemogoče premostiti. Vsekakor jim svetujem uvedbo storitve ESET MDR, s katero v enem zamahu pridobijo vrhunsko tehnično zaščito v kombinaciji s »tovarniškim« varnostno-operativnim centrom. To storitev začnejo uporabljati takoj, brez kakršnihkoli začetnih naložb.
