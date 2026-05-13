  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Mobilne tehnologije

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    Razstreljen bankomat obiskovalce pričaka že ob vstopu v razstavo in ustvari občutek, kot bi stopili neposredno na prizorišče zločina. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Razstreljen bankomat obiskovalce pričaka že ob vstopu v razstavo in ustvari občutek, kot bi stopili neposredno na prizorišče zločina. FOTO: Jože Suhadolnik
    Naročnik oglasne vsebine je NLB
    13. 5. 2026 | 08:33
    12:14
    A+A-

    Oglejte si videointervju z Urško Purg in Matkom Miočem ter odkrijte, katere zgodbe, predmeti in prevare razkrivajo najtemnejše plati denarja in kriminala:

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca v muzeju in galeriji MUZA razkriva temno, a hkrati fascinantno plat človeške zgodovine – nenehno tekmo med tistimi, ki skušajo sistem zaščititi, in tistimi, ki ga želijo prelisičiti. Od antičnih ponaredkov in razvpitih ropov do sodobnih spletnih prevar: razstava pokaže, kako se skozi stoletja spreminjajo orodja kriminala, človekove slabosti in psihološki mehanizmi pa ostajajo presenetljivo podobni. Prav zato gre za »tekmo brez konca«, v kateri razvoj tehnologije vedno znova odpira nove možnosti tako zaščiti kot kriminalu, poudarjata Urška Purg in Matko Mioč, kustosa razstave, ki bo na ogled vse do 8. 2. 2027.

    Ideja o razstavi je nastajala postopoma in iz zelo konkretnih vprašanj obiskovalcev stalne muzejske postavitve o zgodovini denarja in bančništva v prvem nadstropju MUZE. Skoraj ni bilo vodenega ogleda, pri katerem se ne bi pojavila vprašanja o ponarejanju, ropih, vlomih v bankomate ali spletnih prevarah, nam je med ogledom razstave Denar in kriminal: tekma brez konca, ki je na ogled v drugem nadstropju, razložila Urška Purg.

    Prav ti pogovori in odzivi obiskovalcev muzeja v prvem nadstropju MUZE so spodbudili idejo o razstavi, ki danes z velikim zanimanjem privablja ljubitelje kriminalnih zgodb in vse, ki želijo izvedeti več o tej fascinantni tematiki. »Denar in kriminal je razstava, ki je lahko nastala izključno z močnim medinstitucionalnim sodelovanjem. Predmeti na ogled so prišli tako od posameznih zbiralcev, iz močnih zbirk muzejev, kot sta Narodni muzej Slovenije in Muzej slovenske policije, do Nacionalnega forenzičnega laboratorija in arhivov, kamor smo se morali podati, da smo lahko razvozlali nekatere zgodbe slovenskih ponarejevalcev,« poudarita avtorja razstave.

    Oglejte si razstavo Denar in kriminal: tekma brez konca v muzeju in galeriji MUZA ter odkrijte zgodbe ponarejevalcev, roparjev in spletnih goljufov, ki razkrivajo, kako malo je včasih potrebno, da postanemo tarča prevare.

    Razstava obiskovalce popelje od antičnih ponaredkov do sodobnih spletnih prevar in razkriva, kako se skozi stoletja spreminjajo metode kriminala. FOTO: Jože Suhadolnik
    Razstava obiskovalce popelje od antičnih ponaredkov do sodobnih spletnih prevar in razkriva, kako se skozi stoletja spreminjajo metode kriminala. FOTO: Jože Suhadolnik

    Prav zaradi prepleta redko videnih predmetov, arhivskih gradiv in osebnih zgodb razstava deluje zelo neposredno. Obiskovalca ne vodi le skozi zgodovino kriminala, ampak ga sooči tudi z vprašanjem lastne ranljivosti v času digitalnih prevar. Posebna vrednost razstave je prav v tem, da zahtevne in pogosto nevidne oblike kriminala približa na razumljiv in oprijemljiv način. Na ogled so predmeti, ki jih sicer javnost skoraj nikoli ne vidi, ob njih pa tudi zgodbe nepridipravov iz preteklosti in žrtev sodobnih spletnih prevar.

    »Z ogledom razstave se izobražujemo in krepimo lastno varnost pred nepridipravi, večinoma na način, da sploh ne vemo, da se učimo. Obenem pa ljudi presenetijo dejanske zgodbe tako nepridipravov iz preteklosti kot žrtev spletnih prevar danes, ki so pogumno delile svoje zgodbe z obiskovalci.«

    Prvi del razstave: ponarejanje od prazgodovine do danes

    Urška Purg FOTO: Jože Suhadolnik
    Urška Purg FOTO: Jože Suhadolnik

    Razstava obiskovalca vodi skozi tri vsebinske sklope. Prvi se posveča ponarejanju denarja, ki spremlja človeštvo praktično od nastanka prvih plačilnih sredstev. «In to sploh ni nujno denar v obliki, kot ga mi poznamo, v obliki kovancev ali bankovcev. Lahko je tudi v obliki kakava.« Tudi ta je namreč ponekod veljal kot plačilno sredstvo.

    Na ogled so ponaredki iz časa rimske antike, srednjeveški primerki, ponarejeni dinarji iz časa Kraljevine Jugoslavije ter sodobni evrski bankovci, med katerimi lahko obiskovalci s pomočjo UV svetlobe sami odkrivajo razlike med pravimi in lažnimi primerki. »Tako je tudi zapeljana vsa razstava, da ves čas nekako izhajamo iz preteklosti, poskušamo razložiti razloge in potem preidemo v sedanjost in kaj je aktualno za danes in za nas tukaj in zdaj,« pojasni Urška Purg.

    Posebnost razstave so tudi zgodbe slovenskih ponarejevalcev, ki so nemalokrat skoraj filmske. Nekateri so v javnosti sprva veljali celo za neke vrste Robine Hoode, saj naj bi z izdelovanjem denarja komu pomagali iz stiske. Tak pogled se je pozneje hitro spremenil, ponarejevalci so bili obsojeni, posebej strogo pa je javnost gledala na ženske, ki so se lotile takšnih dejanj.

    FOTO: Jože Suhadolnik
    FOTO: Jože Suhadolnik

    Razstava pokaže tudi, kako se je z razvojem denarja spreminjalo znanje, ki so ga potrebovali ponarejevalci. Pri kovancih so morali biti spretni predvsem s kovinami, z bankovci pa so v ospredje stopile risarske, fotografske in tiskarske veščine. »Na roke so narisali dinarje, recimo v Kraljevini Jugoslaviji. Res odlično jim jih je uspelo imitirati,« kot eno od zanimivosti slovenske ponarejevalske zgodovine izpostavlja Urška Purg.

    Obiskovalec med ogledom odkriva tudi, kako dolgo že poteka iskanje načinov za zaščito denarja. Eden najbolj zanimivih primerov je naregljan rob kovancev, ki ga danes jemljemo kot nekaj samoumevnega. V preteklosti je služil kot zaščita pred obrezovanjem zlatnikov in srebrnikov, iz katerih so nepridipravi odstranjevali plemenito kovino, nato pa z njo prekrivali ponaredke iz manjvrednih kovin. S prihodom bankovcev so zaščito prevzeli vodni žigi in posebni tiskarski elementi, danes pa evrske bankovce izdelujejo iz posebnih bombažnih vlaken in jim dodajajo številne varnostne elemente. Kljub temu ponaredki še vedno krožijo med ljudmi, pogosto tudi zato, ker denarja v denarnicah ne pogledamo dovolj pozorno. Tako se v obtoku znajdejo tudi primerki, ki bi jih ob natančnejšem pogledu hitro prepoznali kot lažne.

    Drugi del razstave: ropi, ki so zaznamovali naše okolje

    Razstreljen bankomat obiskovalce pričaka že ob vstopu v razstavo in ustvari občutek, kot bi stopili neposredno na prizorišče zločina. FOTO: Jože Suhadolnik
    Razstreljen bankomat obiskovalce pričaka že ob vstopu v razstavo in ustvari občutek, kot bi stopili neposredno na prizorišče zločina. FOTO: Jože Suhadolnik

    Obiskovalca že na vhodu v razstavo pričaka razstreljen bankomat, ki ustvari občutek, kot bi stopil na prizorišče zločina. Ta močni prvi vtis se pozneje nadaljuje v drugem delu razstave, kjer obiskovalec pokuka v zakulisje najbolj razvpitih ropov in zlorab, od ropa sefov SKB banke do sodobnih prevar z bankomati. Na ogled so tudi naprave za skimming (kopiranje bančnih kartic) in pasti za gotovino, ki pokažejo, kako hitro lahko tehnologija postane orodje za krajo. Urška Purg ob tem opozori, da kriminalne zgodbe pogosto razkrivajo tudi presenetljivo človeško nepazljivost. Med takšnimi primeri izstopa švicarski rop iz leta 1997, ko so roparji ukradli 70 milijonov švicarskih frankov, nato pa zaradi premajhnega avtomobila dela plena sploh niso mogli odpeljati s kraja zločina.

    Predstavitev slovenskih ponarejevalcev iz 19. in prve polovice 20. stoletja. FOTO: Jože Suhadolnik
    Predstavitev slovenskih ponarejevalcev iz 19. in prve polovice 20. stoletja. FOTO: Jože Suhadolnik

    Na razstavi so predstavljeni tudi eksponati, ki pokažejo, da iznajdljivost goljufov spremlja človeštvo že od najzgodnejših civilizacij. Med najbolj zgovornimi primeri je Hamurabijev zakonik iz 18. stoletja pred našim štetjem, ki razkriva, kako pomembno je bilo že takrat dokazovanje lastništva in kako resne posledice so lahko imele prevare z glinenimi ploščicami. »Če za predmet, ki so vam ga ukradli ali odtujili, niste imeli prič ali potrditve trgovca in zapisa o lastnini na glineni ploščici, vas je to stalo življenje. Koliko prevar na to temo se je moralo dogajati, da so to vključili med 282 členov zakonika?« se sprašuje naša sogovornica, ki obiskovalce s slikovitim pripovedovanjem popelje skozi prva dva dela razstave.

    Tretji del razstave: goljufi postanejo posamezniki brez znanega obraza

    Matko Mioč  FOTO: Jože Suhadolnik
    Matko Mioč  FOTO: Jože Suhadolnik

    Ta del razstave obiskovalca prestavi v sedanjost, v svet kiberkriminala, kjer kriminal pogosto nima več obraza. Če so bili ponarejevalci 19. in 20. stoletja še skoraj filmski liki z imenom, priimkom in zgodbo, ropi pa so to filmskost spremenili v bolj grobo in nasilno resničnost, se pri spletnih prevarah stik s storilcem skoraj povsem izgubi. »Ta zlikovec nima več podobe, ne moreš se jeziti na nekega Janeza ali pa Mitjo, ampak je to nekdo, ki sedi morebiti nekje v Afriki, tipka na računalnik, oddela osem ur, tebi vzame neko količino denarja,« poudarja Matko Mioč.

    Sodobni spletni kriminal tako ni več zgodba o posamezniku za računalnikom, temveč o organiziranih združbah, ki delujejo skoraj kot podjetja. Razsežnost tega sveta pokaže tudi podatek, da je bilo v Sloveniji lani prijavljene za več kot 40 milijonov evrov škode zaradi različnih oblik spletnih prevar, dejanska številka pa je po ocenah še precej višja.

    Del razstave je posvečen tudi sodobnim oblikam kiberkriminala, od ljubezenskih prevar do lažnih investicij v kriptovalute. FOTO: Jože Suhadolnik
    Del razstave je posvečen tudi sodobnim oblikam kiberkriminala, od ljubezenskih prevar do lažnih investicij v kriptovalute. FOTO: Jože Suhadolnik

    Na razstavi so predstavljene najpogostejše oblike spletnih prevar, od lažnih investicij v kriptovalute, ljubezenskih in poslovnih prevar do izsiljevanj z zaklenjenimi računalniki. Posebno močan vtis pustijo anonimna pričevanja žrtev, ki pokažejo, kako hitro lahko trenutek nepazljivosti vodi v izgubo denarja, podatkov ali občutka varnosti. Obiskovalci se srečajo tudi s tehnologijo globokih ponaredkov, s katero se ustvari videoposnetek osebe, ki izgovarja besede, ki jih v resnici nikoli ni rekla.

    Sklop o kiberkriminalu se ne konča s strahom, ampak s prostorom za umiritev in razmislek. Ta del razstave obiskovalcu sporoča, da prevara prinese stisko, sram in občutek izgube nadzora, vendar zaradi nje življenje ne obstane. Pomembno je, da človek v takem trenutku ne ostane sam in ne molči. Zato razstava obiskovalca vodi tudi skozi prve korake soočenja s prevaro. Pri tem so sodelovali s psihologom Igorjem Arehom, ki je pripravil 19-minutni video o sprejemanju dogodka, premagovanju občutkov krivde in iskanju pomoči po izkušnji spletne prevare.

    Razstava kot priložnost za dialog

    Psiholog Igor Areh je za razstavo pripravil video, ki obiskovalce vodi skozi občutke stiske, krivde in prve korake po izkušnji spletne prevare. FOTO: Jože Suhadolnik
    Psiholog Igor Areh je za razstavo pripravil video, ki obiskovalce vodi skozi občutke stiske, krivde in prve korake po izkušnji spletne prevare. FOTO: Jože Suhadolnik

    Razstava ne želi le šokirati, temveč predvsem izobraževati. Urška Purg in Matko Mioč razložita, da je namen razstave predvsem pomagati obiskovalcem k razumevanju razvejenosti tematike, ki se tiče prav vsakega od nas. »Ob tem pa si želimo, da z razstavo vtkemo nekaj zaščitnih trakov v nevidni ščit znanja, s katerim se lahko danes bolje obvarujemo pred vsem, kar obstaja. Zato obiskovalce z razstave pospremimo s povabilom k deljenju zgodb, s katerimi razbijamo stigme, ki se uveljavljajo v družbi. Pospremimo pa jih tudi z znakom STOP, ki opomni predvsem na nujnost po tem, da se predramimo, ko nas prevaranti poskušajo ujeti v svojo spiralo, in ne reagiramo nemudoma.«

    »Nič ni narobe, če si prevaran. Narobe je, da o tem molčimo,« poudarja Matko Mioč. Prav deljenje zgodb po njegovem mnenju pomaga preprečevati nove prevare, saj ljudje ob podobnih situacijah hitreje prepoznajo nevarnost. »Pomembno je predvsem to, da spregovorimo. Zaradi tega je ta razstava prostor, kjer se odpira dialog, kjer se ljudje lahko med sabo pogovarjamo in delimo svoje zgodbe.«

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca tako ni zgolj pregled kriminalnih zgodb skozi zgodovino, ampak tudi opozorilo, kako hitro lahko vsak od nas postane tarča. Hkrati pa pokaže, da razumevanje teh mehanizmov pomeni tudi večjo odpornost in varnost v vsakdanjem življenju.

    Kampanja Združenja bank Slovenije Pazi se, izobrazi se. FOTO: Jože Suhadolnik
    Kampanja Združenja bank Slovenije Pazi se, izobrazi se. FOTO: Jože Suhadolnik

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Bo Janša iz Bruslja vpoklical Romano Tomc?

    Še največ neznank je, koga od strankarskih tovarišev bo na ministrske položaje postavil prvak SDS.
    Uroš Esih 12. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Veter in toča razdejala Slovenijo, pestro tudi na Hrvaškem

    Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je snežilo na višje ležečih območjih, ponekod na severu, tudi v Zgornji Dravski dolini, pa celo do nižin.
    12. 5. 2026 | 08:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prestopni rok

    Courtois bi igral za 30 milijonov, soproga mu grozi z ločitvijo

    Belgijski nogometni vratar Thibaut Courtois se je znašel pred eno najtežjih odločitev v karieri, pri čemer je zanimivo, da ne gre za športne razloge.
    12. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več

    Več iz teme

    razstavadenar in kriminalbančni ropNLBpromoponarejanje denarjakibernetska varnostkibernetski napadgoljufije
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Real Madrid

    Perez ne bo dopustil kaosa, sklical je volitve

    Predsednik madridskega Reala Florentino Perez je na tiskovni konferenci napovedal nove volitve in obljubil, da bo poračunal z notranjimi sovražniki.
    Tim Erman 13. 5. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ozemeljske težnje

    Trump objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in pripisom 51. država ZDA

    Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez je v odzivu dejala, da to ni v načrtu. Poudarila je še, da Venezuela ni kolonija.
    13. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Pastirske poti

    Narava ni tumasta. Tumasti smo ljudje

    Sredi neokrnjene narave na pastirskih poteh izvemo, zakaj v Solčavi ni koruze, kaj so olcerske ljubice in da cesto dolgujejo bickam.
    Špela Kuralt 13. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    (Knjiga tedna) Jim Thompson: Morilec v meni

    Noir kriminalka enega najbolj neizprosnih portretistov temne plati človeške psihe.
    13. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzem

    Jack Daniel’s zavrnil 15 milijard dolarjev težko ponudbo

    Sazerac je ponudil 32 dolarjev za delnico, kar je precej nad trenutno tržno ceno podjetja.
    13. 5. 2026 | 07:45
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Pastirske poti

    Narava ni tumasta. Tumasti smo ljudje

    Sredi neokrnjene narave na pastirskih poteh izvemo, zakaj v Solčavi ni koruze, kaj so olcerske ljubice in da cesto dolgujejo bickam.
    Špela Kuralt 13. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    (Knjiga tedna) Jim Thompson: Morilec v meni

    Noir kriminalka enega najbolj neizprosnih portretistov temne plati človeške psihe.
    13. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzem

    Jack Daniel’s zavrnil 15 milijard dolarjev težko ponudbo

    Sazerac je ponudil 32 dolarjev za delnico, kar je precej nad trenutno tržno ceno podjetja.
    13. 5. 2026 | 07:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Nova aplikacija nakupovalnih centrov

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Na vlak tudi s kolesom? Vse, kar morate vedeti pred odhodom (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LJUBLJANSKI GRAD

    Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    24. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Digitalni svet se ne ustavlja. Ste pripravljeni?

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Ko internet odpove, mnogi naredijo veliko napako

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je karpalni kanal in kako ga uspešno zdraviti

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 27. 5. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    V Portorožu o prihodnosti digitalne suverenosti in umetne inteligence

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo