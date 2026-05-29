Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

»Prednost bi morali imeti električni javni prevoz, električni motorji in električna kolesa, ob hkratnih ukrepih za splošno zmanjšanje uporabe avtomobilov in skrajšanje razdalj, prevoženih z avtomobilom. Takšen pristop lahko prispeva k zmanjšanju onesnaževanja in prometnih zastojev ter k izboljšanju kakovosti življenja v mestih,« pravi Thomas Rye z Urbanističnega inštituta. V energetiki pa gledajo na to še z dveh strani, kako zagotoviti nemoteno polnjenje električnih vozil in kako lahko to pomaga k uravnavanju proizvodnje in porabe elektrike.

»Koncept E8, ki ga je razvil Eles, temelji na pametnem polnjenju, daljinskem vodenju moči, vključevanju zasebnih polnilnic v elektroenergetski sistem in razvoju trga aktivnega odjema. Skratka, gre za poglobljen razmislek o tem, kako razvijati elektromobilnost, da bo zagotovljena dolgoročna vzdržnost energetskega sistema in da bodo električna vozila del rešitve in ne del problema. Naša naloga pa je, da skupaj s partnerji v projektu pod okriljem Partnerstva za trajnostno gospodarstvo CER te sistemske cilje prevedemo v za uporabnika razumljive in uporabne rešitve,« pravi dr. Slavko Ažman, vodja poslovnega upravljanja v podjetju Porsche Slovenija, ki je tudi član CER in član sekcije za osebna motorna vozila pri TZS.

Kot dodaja Ažman, želijo biti v partnerstvu E8 res aktiven partner predvsem na področjih, ki jih dobro poznajo, zlasti pri povezovanju med avtomobilsko industrijo, uporabniki električnih vozil, polnilno infrastrukturo in energetskimi rešitvami. »Kot Porsche Slovenija z znamko Moon v partnerstvo prinašamo praktično znanje iz prodaje in uporabe e-vozil, izkušnje z domačim in poslovnim polnjenjem ter rešitve za upravljanje energije, hranilnike in sončne elektrarne. Hkrati pa se učimo od naših partnerjev. Skupaj razvijamo nove rešitve, ki niti še ne obstajajo. Gre za zelo odprt projekt, tako da vabimo vse zainteresirane, da se nam pridružijo, kot člani CER in kot člani partnerstva E8,« pojasnjuje Ažman.

Električna kolesa lahko nadomestijo avto tudi za daljše razdalje. FOTO: Dejan Javornik

Električna vozila so bila v začetni fazi pogosto domena podjetij, predvsem zaradi voznih parkov, davčnih razlogov, trajnostnih zavez in lažje zagotovitve polnilne infrastrukture. Danes pa se razmerje postopno spreminja, pravi Ažman, saj se za električna vozila vse bolj zanimajo tudi posamezniki. Povečano zanimanje tako podjetij kot posameznikov se zelo neposredno odraža v vse večji prodaji električnih vozil.

Občine tudi v elektriko Večina celostnih prometnih strategij občin vsebuje ukrepe, povezane z e-mobilnostjo, kot so sistemi izposoje električnih koles, električni avtobusi in polnilna infrastruktura za električna vozila. Vse pogosteje vključujejo tudi območja z nizkimi emisijami, ki spodbujajo uporabo električnih vozil. »Razlog za vključevanje teh ukrepov je pogosto razpoložljivost namenskega denarja,« ugotavlja Thomas Rye z Urbanističnega inštituta.

»V letošnjih prvih štirih mesecih se je število novih baterijskih električnih vozil v primerjavi z istim lanskim obdobjem podvojilo, zdaj predstavljajo že dobrih 15 odstotkov vseh prodanih novih vozil. To kaže, da pri električnih vozilih ne gre več za nišni trg, čeprav je odločitev kupca še vedno močno odvisna od spodbud in možnosti polnjenja,« pojasnjuje Ažman. Za podjetja so e-vozila še naprej zelo smiselna pri predvidljivih dnevnih poteh, dostavi, službenih vozilih in voznih parkih. Pri fizičnih osebah kot kupcih pa je ključno, da jim poleg vozila ponudijo celotno rešitev, domačo polnilnico, svetovanje, dostop do javnega polnjenja in jasen izračun stroškov uporabe.

Bojazen pred slabšo kakovostjo

Pri uvozu rabljenih vozil, ki so cenejša, je ključno, da kupec ne gleda samo cene, temveč tudi stanje baterije, servisno zgodovino, garancijo, programske posodobitve, možnost polnjenja in realen doseg. »Vsi večji proizvajalci avtomobilov se zavedajo, da je za množičen prehod na električno mobilnost nujna večja ponudba avtomobilov v cenovnem razredu nekje do 30.000 evrov, tako da vsi pospešeno razvijajo taka vozila,« pravi Ažman, ki namenoma ne omenja cene do 25.000 evrov, kot jo predvideva najnovejši razpis Borzena. Taka cena v večini primerov zahteva preveč kompromisov glede velikosti vozila, opreme in zmogljivosti baterije. »Avtomobilisti zato opozarjamo, da bi bilo treba zagotoviti, da se subvencije v tem cenovnem razredu ne bi izrodile v subvencioniranje cenenih kitajskih avtomobilov, ki ne izpolnjujejo vseh tehničnih zahtev za evropsko tipsko homologacijo,« še poudarja sogovornik.

E-vozila lahko služijo kot hranilniki energije, meni Ažman. »To je zagotovo ena od možnosti, res pa je, da še niso izpolnjeni vsi pogoji, da bi to lahko v večji meri zaživelo v praksi. Vsa novejša električna vozila koncerna Volkswagen že podpirajo dvosmerni pretok energije. Po drugi strani pa še ni na voljo dostopnih polnilnic, ki bi omogočale napajanje doma iz avtomobilske baterije. Vendar se bo to prihodnji mesec spremenilo, saj bomo v prodajni program Moon vključili prav tako polnilnico,« napoveduje.

Prednosti je precej

Za kredibilnost prodajalci uporabljajo tudi e-vozila. »Naši prodajni svetovalci in produktni strokovnjaki uporabljajo električna vozila, jih testirajo ter vsakodnevno uporabljajo polnilno infrastrukturo, da lahko svetujejo kupcem na podlagi realnih izkušenj,« pojasni Ažman. Pomembnejše razlike v korist električnih vozil so pri ceni goriva in pri stroških vzdrževanja. Za podjetja je zelo pomemben vidik še možnost uveljavljanja vstopnega davka, in sicer ne le pri nakupu ali najemu vozila, temveč tudi pri stroških vzdrževanja in vseh drugih stroških, povezanih z vozilom. Zelo privlačna je tudi ničelna boniteta za zasebno rabo službenega električnega vozila, ki velja do leta 2030.

Za zdaj še ni rešitev, da bi baterija avtomobila napajala domač hladilnik in razsvetljavo. FOTO: Leon Vidic

Umetna inteligenca lahko bistveno pomaga pri uporabniški izkušnji, optimizaciji stroškov in stabilnosti energetskega sistema. Uporabniku na primer predlaga najboljši čas polnjenja, oceni realen doseg, napove porabo glede na vreme in pot. Pri podjetjih in voznih parkih lahko UI pomaga razporejati polnjenje več vozil hkrati, preprečevati preseganje priključne moči, vključevati sončno elektrarno in hranilnik ter optimizirati stroške glede na tarife in urnike uporabe vozil. Moon že ponuja energetsko upravljanje, upravljanje polnilnih točk, hranilnike energije in možnost povezovanja s sončnimi elektrarnami, kar je osnova za takšen ekosistem, še pravi sogovornik.

Še vedno zastoji in varnostna tveganja

Električni avtomobili, tovornjaki in druga električna vozila bodo še vedno povzročali prometne zastoje, zlasti pa varnostne težave. V državah, kot sta Švedska in Združeno kraljestvo, kjer zunanje stroške prometa izražajo tudi v denarni vrednosti, so prometne nesreče s telesnimi poškodbami daleč najdražja zunanja posledica cestnega prometa.

»Norveška ima zaradi dolgoročnih subvencij za nakup in uporabo električnih vozil najvišji delež prodaje električnih vozil v Evropi. Vendar so te subvencije najbolj koristile premožnejšim prebivalcem, hkrati pa je zaradi počasne menjave voznega parka danes električna le približno četrtina vozil. Kljub temu so se po podatkih norveške vlade emisije ogljikovega dioksida iz cestnega prometa med letoma 1990 in 2024 povečale za 1,3 odstotka. To kaže, da je poleg elektrifikacije prometa ključno splošno zmanjševanje potovalnih razdalj,« pa meni prometni strokovnjak Thomas Rye.