Rešitve za lažji prehod na e-mobilnost

Število polnilnic po svetu se je v lanskem letu po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) povečalo za 40 odstotkov, do leta 2035 pa bo moralo doseči šestkratnik trenutnega števila, da bi sledilo ciljem na področju električne mobilnosti. Zato bo za polnjenje električnih avtomobilov treba razširiti mrežo polnilnic. To pa bo pomenilo veliko dodatno obremenitev distribucijskega omrežja, je v letnem poročilu o obetih na trgu električnih vozil navedla IEA. Po njenih ocenah naj bi bil v letu 2030 vsak tretji avtomobil na Kitajskem električen, v Evropi in ZDA pa vsak peti.

V okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) je evropska komisija konec februarja objavila novi razpis za sofinanciranje polnilne infrastrukture za alternativna goriva, kjer je za obdobje 2024–2025 na voljo milijarda evrov. Razpis se nanaša na vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva za cestni, pomorski in zračni promet ter promet po celinskih plovnih poteh, kar bo pripomoglo k razogljičenju prometa v omrežju TEN-T.

Kot je zapisano na strani ministrstva za infrastrukturo, je predvidena podpora za visokozmogljive električne polnilnice in vodikove polnilne postaje, polnilne postaje za težka vozila, infrastrukturo za oskrbo z električno energijo in vodikom na letališčih ter infrastrukturo za oskrbo z električno energijo in skladiščenje amonijaka in metanola v pristaniščih. Na razpis se lahko prijavijo države članice EU; mednarodne organizacije ter javni ali zasebni organi s sedežem v državi članici pa le z dovoljenjem držav, kjer se projekt izvaja. Roki za prijave so 24. september letos, 11. junij 2025 in 17. december 2025.

Upravljanje z e-polnilnicami

In tudi v Sloveniji podjetja spodbujajo e-mobilnost. Eno izmed njih je Telekom Slovenije, ki je skupaj s partnerji, skupino Iskraemeco in e-mobilnostno divizijo GL Charge razvil celovito rešitev pametnega polnilnega omrežja za podjetja, ki želijo elektrificirati svoj vozni park. Kot pojasnjuje Kristijan Melinc, vodja Digitalne infrastrukture v Telekomu Slovenije, je to rešitev na ključ, ki je celovita, modularna in lahko vključuje vse od načrtovanja, namestitve in vzdrževanja polnilnic do napredne programske opreme za upravljanje in optimizacijo porabe energije.

»Naša rešitev Pametno polnilno omrežje podjetjem omogoča lažjo elektrifikacijo voznega parka, nadzor in upravljanje polnilne infrastrukture, pregled nad delovanjem e-polnilnic ter optimizacijo porabe električne energije,« poudarja Melinc. Gre primarno za AC segment e-polnilnic, to pomeni za vozila, ki so parkirana dlje časa, kar omogoča optimalno moč polnjenja in izkoristek priklopne moči podjetja za čim večje število hkratnih uporabnikov e-polnilnic.

Za podjetja, zaposlene, stranke in občine

Podjetja lahko po njegovih besedah rešitev uporabijo tako za polnjenje službenih električnih vozil kot vozil zaposlenih, prav tako je namenjena podjetjem, ki želijo polnjenje e-vozil omogočiti svojim strankam. »Ob tem je rešitev namenjena tudi občinam, ki želijo zagotoviti možnost polnjenja e-vozil občanom na svojih površinah zaradi spodbujanja zelenega prehoda; predvsem v manjših krajih v bližnji prihodnosti zaradi velikih investicij ni pričakovati večjega vlaganja v infrastrukturo ultra hitrih DC-polnilnic. Prednost tovrstne rešitve je v tem, da je prilagojena prihodnosti in nadaljnjemu razvoju ter da omogoča integracijo s trgom aktivnega odjema za polnjenje ob dinamičnih cenah in v cenovno ugodnih urah.«

In kot še pojasnjujejo v Telekomu Slovenije, lahko uporabniki izbirajo med več tipi vrhunskih, v EU izdelanih polnilnic AC in DC, ki imajo možnosti počasnega, hitrega in ultrahitrega polnjenja. »Polnilnice, ki so modularno sestavljene, imajo garancijo do pet let, dolgo življenjsko dobo in certifikat C4 – odpornost proti koroziji, vplivom morske soli in vode ter odpornost proti bledenju barve, ob tem pa imajo tudi standard IP54 odpornosti na zahtevne vremenske pogoje, dež, sonce in prah.«