Robotska dostava paketa vzbudila zanimanje mimoidočih

Pošta Slovenije je namreč prikazala, kako bi bila v prihodnje lahko videti dostava paketov. Mobilni dostavni robot, ki ga je upravljal operater, ki je hodil ob robotu, se je zapeljal izpred mestne občine do ene od trgovin na Mestnem trgu, kjer je sledila simbolična predaja paketa.

To je bil prikaz, kako lahko sodobne tehnologije prispevajo k razvoju dostave do končnega prejemnika oziroma logistike zadnjega kilometra, pravijo v Pošti Slovenije. Vendar, kot je poudaril Slavko Ovčina, direktor divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije, v projektu, ki ga izvajajo skupaj z Mestno občino Ljubljana, ne gre samo za tehnologijo, ampak »gre zato, kako bodo mesta v prihodnosti naslavljala mobilnost, dostavo in samooskrbo svojih prebivalcev«.

Je pomemben korak v razvoju trajnostne, pametne in uporabnikom prijazne mestne logistike, ki lahko prispeva k učinkovitejši oskrbi mestnega jedra, manjši prometni obremenitvi, tišji dostavi in razvoju novih urbanih storitev. Pritiski za zmanjšanje prometa, povečanje varnosti ter znižanje ogljičnega odtisa, po drugi strani pa spremenjene navade prebivalstva, ki čedalje pogosteje kupujejo po spletu in pri tem pričakujejo, da imajo pri dostavi čim boljšo uporabniško izkušnjo, spodbuja k raziskovanju možnosti dostave t. i. zadnjega kilometra.

Prevzem paketa pred trgovino Soline FOTO: Jože Suhadolnik

»S tem preizkusom začenjamo razvoj modela dostave in oskrbe, ki je prilagojen sodobnim mestom. Tehnologije robotske dostave danes že omogočajo tudi avtonomne funkcionalnosti, vendar jih zaradi zakonodajnega okvira uvajamo postopno, nadzorovano in odgovorno. Naš cilj ni nadomestiti obstoječe oblike dostave, temveč jih dopolniti tam, kjer klasični modeli postajajo manj učinkoviti – predvsem v mestnih središčih, območjih z omejenim prometom, na turističnih točkah in na prireditvah,« je povzel generalni direktor Pošte Slovenije Marko Cegnar.

Več paketov, večji izzivi

»Povečevanje števila paketov prinaša številne izzive, od prometnih zastojev, ki vplivajo na zanesljivost dostave, do povečevanja stroškov ter okoljskega vpliva. Posebej velja omeniti pomanjkanje delovne sile. Zaradi vseh teh izzivov smo raziskovali naprej, v okviru evropskega projekta Trace, ter poskušali ugotoviti, kakšni bi bili novi sodobni dostavni modeli za izboljšanje mestne logistike,« je povedal Kristijan Perčič, vodja inovacij v Pošti Slovenije.

Pošta Slovenije je lani v povprečju vsak dan dostavila 93.000 paketov, kar je skoraj 200 odstotkov več kot leta 2013, v tem obdobju je dostava količine pisem upadla za 51 odstotkov.

Pri projektu v skupni vrednosti 8,9 milijona evrov je sodelovalo 24 partnerjev iz devetih držav. Zgradili so interoperabilno, odprto platformo, na kateri se lahko združuje več ponudnikov dostave in uporablja ogljično nevtralna sredstva.

»Projekt je pokazal, da tehnologija ni več izziv – deluje in je zanesljiva,« je dejal. Identificirali pa so celo vrsto sistemskih izzivov, kot na primer: kako so zgrajeni pločniki, ali so dostavne površine dovolj široke, kako na tehnologije gledajo ljudje – jih sprejemajo, se jih bojijo. Ključna pa je regulativa, ki v Sloveniji še ne omogoča tovrstnih dostav, vendar pa zdaj sodelujejo z ministrstvi, da bi vzpostavili te okvirje.

Sodelovanje z mestom

»Gre torej za vprašanje sodelovanja med mestom, uporabniki, regulatorji in logističnimi operaterji, zato je Ljubljana zelo pomembna, ker gre za mesto, ki že vrsto let sistematično vlaga v trajnostno mobilnost, zmanjševanje prometa v mestnem jedru in uvaja inovacije. Zato je idealno okolje za preverjanje novih tehnološko podprtih logističnih modelov.«

Trak so prerezali (z leve) ljubljanski svetnik Daniel Avdagič, župan MOL Zoran Janković, generalni direktor Pošte Slovenije Marko Cegnar in Slavko Ovčina, direktor divizije IKT rešitve v Pošti Slovenije. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot je napovedal Cegnar, Pošta Slovenije načrtuje širitev projekta tudi na druga velika mesta v Sloveniji. V naslednjem strateškem obdobju bodo v transformacijo delovanja in za digitalizacijo namenili več kot deset milijonov evrov.

Podpora na poti k ogljični nevtralnosti

»Ko smo pred skoraj 20 leti začeli postopno zapirati mestno središče za motorni promet, so največji skeptiki strašili, da bo mesto zamrlo. Zgodilo se je ravno nasprotno. Danes je mestno središče brez avtomobilov, v njem imajo prednost pešci in kolesarji, polno je življenja in raznovrstnega družabnega dogajanja. Imamo največjo peš cono v Evropi, ki meri skoraj 20 hektarov. Zato me še posebej veseli, da smo skupaj s Pošto Slovenije uvedli ta pilotni projekt, ki s pomočjo sodobne tehnologije sledi trajnostnemu razvoju mesta. Verjamem, da bodo naši meščanke in meščani sprejeli nov način avtomatizirane dostave v mestnem središču. To je še en korak na naši poti k ogljični nevtralnosti Misije 100,« je poudaril župan Zoran Janković.

Dodal je, da od rumenega kavalirja pričakuje enako kakovost storitve, kot jo nudi mestni zeleni kavalir, ki prevaža potnike: prijaznost upravljavcev robotov, ki bodo skrbeli, da bodo delo opravljali tako, da ne bodo moteči za prebivalce in obiskovalce mesta ter da bodo prispevali k zmanjšanju števila dostavnih avtomobilov.