    Mobilne tehnologije

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Skupina SŽ je v letu 2024 ustvarila 715,4 milijona evrov prihodkov in 45,7 milijona evrov čistega dobička. FOTO: Miško Kranjec
    Skupina SŽ je v letu 2024 ustvarila 715,4 milijona evrov prihodkov in 45,7 milijona evrov čistega dobička. FOTO: Miško Kranjec
    Promo Delo
    7. 10. 2025 | 14:02
    7. 10. 2025 | 14:02
    5:14
    Slovenske železnice (SŽ) v letu 2025 nadaljujejo svojo pot strateške preobrazbe in trajnostnega razvoja, s čimer utrjujejo položaj enega najpomembnejših akterjev mobilnosti in logistike v regiji. Z ambicioznimi investicijami, digitalnimi rešitvami in jasnimi poslovnimi usmeritvami dokazujejo, da so zanesljiv, stabilen in družbeno odgovoren partner – tako za potnike kot za poslovno javnost. Prvi polletni poslovni rezultati potrjujejo, da je skupina na pravi poti: ustvarjenih je bilo 356,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj sedemodstotna rast glede na enako obdobje lani, čisti dobiček pa se je povzpel na 30,4 milijona evrov – kar je 19 % več kot v prvem polletju 2024. 

    Naložbe, ki spreminjajo prihodnost 

    V prvem polletju 2025 je skupina SŽ nadaljevala obsežen investicijski cikel. Med najpomembnejšimi potezami izstopa dokončen prevzem družbe Nomago, s čimer se SŽ utrjujejo kot osrednji nosilec integriranega javnega prometa v Sloveniji. Ta strateška poteza odpira nove možnosti za sinergije med različnimi oblikami mobilnosti in krepi vlogo SŽ kot inovativnega ponudnika prevoznih rešitev. Slovenske železnice letno prepeljejo približno več kot 16 milijonov potnikov, Nomago pa okoli 13 milijonov, kar skupno zajema okoli 30 milijonov potovanj letno. 

    Posodobitev voznega parka se nadaljuje 

    V potniškem prometu se bliža zaključek ene največjih investicij zadnjih let – dobava vseh 72 sodobnih potniških garnitur Stadler bo po pojasnilih družbe SŽ - Potniški promet končana še letos, saj poteka hitreje od načrtov. Naložba je vredna 148,3 milijona evrov brez DDV. 

    V tovornem segmentu pa je družba SŽ - Tovorni promet podpisala pogodbo za nakup 30 večsistemskih električnih lokomotiv Alstom, v skupni vrednosti 152 milijonov evrov. Lokomotive bodo dobavljene v letih 2027 in 2028, v naložbo je vključena tudi dobava rezervnih delov in usposabljanje strojevodij in vzdrževalnega osebja. 

    Investiciji v potniški in tovorni promet sta pomemben korak k večji učinkovitosti, varnosti in trajnosti železniškega prometa. 

    FOTO: Miško Kranjec
    FOTO: Miško Kranjec

    Digitalizacija za boljšo uporabniško izkušnjo 

    SŽ pospešeno uvajajo digitalne rešitve: mobilne aplikacije, digitalne vozovnice, kartomate in SMS-obveščanje o prometu. Cilj je optimizacija informacij in izboljšanje uporabniške izkušnje – tako za potnike kot za poslovne partnerje. Digitalizacija omogoča tudi boljše upravljanje logističnih tokov in večjo prilagodljivost pri sodelovanju z industrijskimi partnerji. 

    Zelena preobrazba kot strateška usmeritev 

    Slovenske železnice so med redkimi evropskimi železniškimi sistemi, kjer vsi potniški vlaki vozijo na električno energijo iz 100-% obnovljivih virov. S tem so v letu 2025 bistveno zmanjšali ogljični odtis potniškega in tovornega prometa. Načrtuje se tudi gradnja dodatnih sončnih elektrarn na postajah. 

    »Leta 2024 smo dosegli zavidljive poslovne rezultate, s katerimi smo potrdili naše strateške zaveze, ki nas vodijo v zeleno, povezano in digitalno prihodnost. Železnice so namreč ključni element trajnostne mobilnosti in razogljičenja prometa,« poudarja generalni direktor SŽ Dušan Mes

    FOTO: Miško Kranjec
    FOTO: Miško Kranjec

    Stabilnost in vizija za prihodnost 

    Skupina SŽ je v letu 2024 ustvarila 715,4 milijona evrov prihodkov in 45,7 milijona evrov čistega dobička. V prvem polletju 2025 se je potniški promet okrepil za 10 %, čisti dobiček pa za 17 %. Tovorni promet je v istem obdobju dosegel 104,5 milijona evrov prihodkov (+2 %), vendar je bil čisti dobiček nižji kot v enakem obdobju lani, kar je v veliki meri posledica omejitev možnih voženj oziroma pretočnosti na javni železniški infrastrukturi zaradi obsežnih investicijskih del, pa tudi višjih stroškov. 

    Vsak dan po slovenskih tirih vozi približno 580 vlakov, kar potrjuje zaupanje v železniški prevoz. Pristojno ministrstvo intenzivno vlaga v železniško omrežje, SŽ pa komaj čakajo, da bodo ključna dela končana in bodo lahko zagotovili večjo pretočnost brez zamud. 

    »Prepričan sem, da bomo z znanjem, predanostjo in partnerskim sodelovanjem kos vsem izzivom,« zaključuje Mes. 

    Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice

