Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Nova podoba zaposlenih tako še bolj izraža identiteto podjetja, strokovnost ter spoštovanje do preteklosti in okolja.

Uniforma je več kot zgolj oblačilo - je simbol, ki nosi sporočilo, vrednote in na zunaj predstavlja podjetje. Na Slovenskih železnicah je vedno pomenila red, pripadnost in spoštovanje do dela. Bila je znak zaupanja, profesionalnosti in odgovornosti.

FOTO: Slovenske železnice

Prav te vrednote tudi v sodobni preobleki ponazarjajo nove uniforme, ki so konec septembra 2025 prejele eno najuglednejših evropskih odličij za oblikovanje v železniškem prostoru – nagrado Brunel Awards 2025. Mednarodna žirija je prepoznala njihovo kakovost, funkcionalnost in trajnost ter predvsem način, kako sodobno oblikovanje izraža identiteto podjetja in vlogo zaposlenih v stiku s potniki.

Brunel Awards so poimenovane po britanskem inženirju Isambardu Kingdomu Brunelu, ki že skoraj 40 let nagrajujejo oblikovalske presežke v železniškem sektorju. Med 117 prijavami iz 12 držav je mednarodna žirija izpostavila uniforme Slovenskih železnic kot primer vrhunskega oblikovanja, ki povezuje funkcionalnost, estetiko in trajnost.

Nova podoba v temno modri barvi združuje tradicijo, profesionalnost in sodobno estetiko

Prenova uniform je bila po skoraj treh desetletjih priložnost za premislek o vlogi zaposlenih in tem, kako naj so Slovenske železnice danes tudi videti; barvna shema prenovljene uniforme je zasnovana v temno modri barvi z diskretnimi poudarki in učinkovito združuje elemente tradicije ter izraža strokovnost zaposlenih. Prefinjeni kroji, vezeni logotipi in diskretni modni dodatki ustvarjajo videz, ki ni le funkcionalen, temveč tudi vizualno povezan s prenovljeno identiteto podjetja in občutkom zaupanja, ki ga železnice želijo vzbuditi pri potnikih.

FOTO: Slovenske železnice

Suknjič s srebrnim logotipom, bela srajca z modrimi poudarki, kravata ali rutka z diskretnim potiskom – vse deluje preprosto, a dovršeno. Barvna kombinacija temno modre in bele simbolizira zanesljivost, zaupanje in svežino.

Zaposleni so aktivno sodelovali pri kreaciji nove podobe

Proces prenove je trajal več mesecev in vključeval sodelovanje zaposlenih, ki so nova oblačila preizkušali pri svojem delu. Njihove povratne informacije so bile ključen del razvoja, saj so prav oni pomagali oblikovati oblačila, ki ne izražajo le korporativne podobe, temveč tudi udobje, pripadnost in profesionalno držo.

Uniforme pri svojem delu danes nosi več kot tisoč zaposlenih – strojevodje, prometniki, sprevodniki, kontrolorji, vodje vlakov ipd.

Pomemben poudarek pri razvoju je bila trajnost

Materiali uravnavajo telesno temperaturo in omogočajo pranje doma, kar zaposlenim olajša vzdrževanje in zmanjšuje vpliv na okolje. Stare uniforme so bile reciklirane ali znova uporabljene, nekaj kompletov pa je ohranjenih v Železniškem muzeju Slovenskih železnic, kjer hranijo zbirko oblačil iz različnih obdobij – od avstroogrskih gala uniform s sabljo in krilatim kolesom do jugoslovanskih krojev in petrolejske uniforme iz časa osamosvojitve, ki danes simbolno predstavlja nastanek Slovenskih železnic.

V anketah zadovoljstva potnikov so zaposleni v novih uniformah prejeli najvišjo možno oceno

Ta ocena je bila kar sto od stotih točk za urejenost, kar potrjuje, da videz osebja pomembno prispeva k občutku topline in zanesljivosti, ki ju potniki doživijo na vlakih.

Priznanje Brunel Awards je zato več kot nagrada za oblikovanje. Je potrditev razmišljanja, ki prepoznava pomen estetike, trajnosti in kulture v javnem prostoru.

Uniforme Slovenskih železnic s svojo umirjeno eleganco in skrbno izdelanimi detajli izražajo sodobno podobo podjetja, ki svojo prihodnost gradi na odgovornosti, kakovosti in odnosu do ljudi, ob hkratnem spoštovanju preteklosti, ki jo nosi v svojih vlakih, muzejih in zgodbah.

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice