  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Mobilne tehnologije

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    FOTO: Slovenske železnice
    Galerija
    FOTO: Slovenske železnice
    Promo Delo
    15. 10. 2025 | 08:16
    15. 10. 2025 | 08:16
    4:46
    A+A-

    Nova podoba zaposlenih tako še bolj izraža identiteto podjetja, strokovnost ter spoštovanje do preteklosti in okolja.

    Uniforma je več kot zgolj oblačilo - je simbol, ki nosi sporočilo, vrednote in na zunaj predstavlja podjetje. Na Slovenskih železnicah je vedno pomenila red, pripadnost in spoštovanje do dela. Bila je znak zaupanja, profesionalnosti in odgovornosti.

    FOTO: Slovenske železnice
    FOTO: Slovenske železnice

    Prav te vrednote tudi v sodobni preobleki ponazarjajo nove uniforme, ki so konec septembra 2025 prejele eno najuglednejših evropskih odličij za oblikovanje v železniškem prostoru – nagrado Brunel Awards 2025. Mednarodna žirija je prepoznala njihovo kakovost, funkcionalnost in trajnost ter predvsem način, kako sodobno oblikovanje izraža identiteto podjetja in vlogo zaposlenih v stiku s potniki. 

    Brunel Awards so poimenovane po britanskem inženirju Isambardu Kingdomu Brunelu, ki že skoraj 40 let nagrajujejo oblikovalske presežke v železniškem sektorju. Med 117 prijavami iz 12 držav je mednarodna žirija izpostavila uniforme Slovenskih železnic kot primer vrhunskega oblikovanja, ki povezuje funkcionalnost, estetiko in trajnost.

    Nova podoba v temno modri barvi združuje tradicijo, profesionalnost in sodobno estetiko

    Prenova uniform je bila po skoraj treh desetletjih priložnost za premislek o vlogi zaposlenih in tem, kako naj so Slovenske železnice danes tudi videti; barvna shema prenovljene uniforme je zasnovana v temno modri barvi z diskretnimi poudarki in učinkovito združuje elemente tradicije ter izraža strokovnost zaposlenih. Prefinjeni kroji, vezeni logotipi in diskretni modni dodatki ustvarjajo videz, ki ni le funkcionalen, temveč tudi vizualno povezan s prenovljeno identiteto podjetja in občutkom zaupanja, ki ga železnice želijo vzbuditi pri potnikih. 

    FOTO: Slovenske železnice
    FOTO: Slovenske železnice

    Suknjič s srebrnim logotipom, bela srajca z modrimi poudarki, kravata ali rutka z diskretnim potiskom – vse deluje preprosto, a dovršeno. Barvna kombinacija temno modre in bele simbolizira zanesljivost, zaupanje in svežino. 

    Zaposleni so aktivno sodelovali pri kreaciji nove podobe

    Proces prenove je trajal več mesecev in vključeval sodelovanje zaposlenih, ki so nova oblačila preizkušali pri svojem delu. Njihove povratne informacije so bile ključen del razvoja, saj so prav oni pomagali oblikovati oblačila, ki ne izražajo le korporativne podobe, temveč tudi udobje, pripadnost in profesionalno držo.

    Uniforme pri svojem delu danes nosi več kot tisoč zaposlenih – strojevodje, prometniki, sprevodniki, kontrolorji, vodje vlakov ipd.

    Pomemben poudarek pri razvoju je bila trajnost

    Materiali uravnavajo telesno temperaturo in omogočajo pranje doma, kar zaposlenim olajša vzdrževanje in zmanjšuje vpliv na okolje. Stare uniforme so bile reciklirane ali znova uporabljene, nekaj kompletov pa je ohranjenih v  Železniškem muzeju Slovenskih železnic, kjer hranijo zbirko oblačil iz različnih obdobij – od avstroogrskih gala uniform s sabljo in krilatim kolesom do jugoslovanskih krojev in petrolejske uniforme iz časa osamosvojitve, ki danes simbolno predstavlja nastanek Slovenskih železnic. 

    V anketah zadovoljstva potnikov so zaposleni v novih uniformah prejeli najvišjo možno oceno

    Ta ocena je bila kar sto od stotih točk za urejenost, kar potrjuje, da videz osebja pomembno prispeva k občutku topline in zanesljivosti, ki ju potniki doživijo na vlakih. 

    Priznanje Brunel Awards je zato več kot nagrada za oblikovanje. Je potrditev razmišljanja, ki prepoznava pomen estetike, trajnosti in kulture v javnem prostoru.

    Uniforme Slovenskih železnic s svojo umirjeno eleganco in skrbno izdelanimi detajli izražajo sodobno podobo podjetja, ki svojo prihodnost gradi na odgovornosti, kakovosti in odnosu do ljudi, ob hkratnem spoštovanju preteklosti, ki jo nosi v svojih vlakih, muzejih in zgodbah. 

    Več o Slovenskih železnicah si lahko preberete TUKAJ.

    Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice

    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šport in duševno zdravje

    Mbappe razume Pogačarja, mama v skrbeh: To me žalosti in skrbi

    Mama Kyliana Mbappeja je spregovorila o stiskah, ki jih doživlja zvezdnik Real Madrida. Vozil se je s peugeotom 206, samo da bi videl, kako je biti normalen.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehlad, gripa, angina

    Alojz Ihan: »Imuno« praški so samo iskanje črno-belih rešitev

    Mnogi ob prehladnih obolenjih posegajo po prehranskih dopolnilih v vrečkah, ki naj bi jih uživali­ le od tri do pet dni.
    Saša Bojc 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje najti prave pohodne čevlje za vsak teren in vse vremenske razmere?

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več

    Več iz teme

    Slovenske železniceuniformaBrunel Awardsevropsko priznanje
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Brezovica pri Ljubljani

    Po trčenju z avtomobilom umrl mladoletni voznik mopeda

    Prometna nesreča, ki se je zgodila na Brezovici pri Ljubljani, je terjala življenje 16-letnega voznika mopeda.
    15. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    V petkovem Delu

    Posebna priloga NLB Ljubljanski maraton 2025

    V posebni prilogi vse o letošnjem tekaškem prazniku v Ljubljani, tudi nasveti za zadnji dan pred tekom in cestne zapore v času maratona.
    15. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kobarid

    V Kobaridu se je poškodovala jadralna padalka

    Pri letenju z jadralnim padalom se je hudo poškodovala 48-letna državljanka Nemčije.
    15. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Kolumna

    Ksenija Benedetti: Premier o tem molči, njegov odvetnik pa šiva politične rane

    V svetu razkola in cinične otopelosti Ksenija Benedetti v novi kolumni išče tiste, ki še verjamejo v človečnost.
    Ksenija Benedetti 15. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prijateljske tekme

    Japonci premagali brazilski urok, Messi blestel za Argentino

    Japonska je po 14 tekmah prvič v zgodovini premagala Brazilijo. Argentinci pa so v Miamiju s 6:0 ugnali Portoriko.
    15. 10. 2025 | 08:02
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kobarid

    V Kobaridu se je poškodovala jadralna padalka

    Pri letenju z jadralnim padalom se je hudo poškodovala 48-letna državljanka Nemčije.
    15. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Kolumna

    Ksenija Benedetti: Premier o tem molči, njegov odvetnik pa šiva politične rane

    V svetu razkola in cinične otopelosti Ksenija Benedetti v novi kolumni išče tiste, ki še verjamejo v človečnost.
    Ksenija Benedetti 15. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prijateljske tekme

    Japonci premagali brazilski urok, Messi blestel za Argentino

    Japonska je po 14 tekmah prvič v zgodovini premagala Brazilijo. Argentinci pa so v Miamiju s 6:0 ugnali Portoriko.
    15. 10. 2025 | 08:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nov nasmeh, nova svoboda: napredne All-on-X metode v praksi

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pridite na tek, kjer zmagate že s prvim korakom

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Med sodelavci se res dobro počutim« (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    »Pri varnosti smo nepopustljivi«

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo