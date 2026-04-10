Do 28. septembra se je mogoče prijaviti na javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 7 na območjih tako imenovanih belih lis. Na voljo je nekaj več kot 26 milijonov evrov, od tega 16 milijonov evrov za vzhodno kohezijsko regijo, navaja ministrstvo za digitalno preobrazbo in dodaja, da se javni razpis izvaja v okviru programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

Predmet razpisa, za katerega bo skoraj 18 milijonov evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, je sofinanciranje gradnje odprtih zelo visokozmogljivih fiksnih širokopasovnih omrežij oziroma nadgradnje obstoječih omrežij GOŠO 7 na območjih tako imenovanih belih lis, kjer ustrezna infrastruktura še ni zagotovljena.

Sofinanciranje je mogoče pridobiti za naselja, omejena na občine z manjšo poseljenostjo kot 150 prebivalcev na kvadratni kilometer. Gospodinjstvom na teh območjih želijo omogočiti zanesljiv dostop do elektronskih komunikacijskih storitev z običajno razpoložljivo hitrostjo prenosa najmanj 300 megabitov na sekundo (Mb/s) v smeri proti uporabniku in najmanj 100 Mb/s v smeri od uporabnika.

In kaj mora vsebovati posamezna vloga? Vključevati mora najmanj 50 gospodinjstev, ki so bele lise z razpisanega seznama. Lahko so v istih ali različnih naseljih, ki so lahko v istih ali različnih občinah, vendar morajo biti vsa v isti kohezijski regiji. Pri tem mora biti pokritih najmanj 75 odstotkov vseh belih lis vsakega naselja, vključenega v vlogo. Vloge bodo odprli dvakrat, 16. julija in 28. septembra, ter takrat tudi dodelili sredstva.