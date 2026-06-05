Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

Z vzponom digitalnih valut centralnih bank (ang. Central Bank Digital Currency – CBDC) denar ne spreminja le svoje oblike, ampak tudi svojo geopolitično težo. John Velissarios, ustanovitelj in direktor OtrantoEQ Limited ter svetovalec številnim centralnim bankam, v ekskluzivnem pogovoru razkriva, zakaj se doba prevlade ameriškega dolarja končuje, kako kvantna prihodnost ogroža naše prihranke in zakaj Slovenija v tej globalni tekmi skriva enega najbolje varovanih adutov.

John Velissarios bo 10. junija v Ljubljani nastopil tudi na poslovni konferenci Mobilne tehnologije 2026 z naslovom Kdo bo vodil digitalni svet: Inovacija, moč in nadzor, ki jo organizira Delov poslovni center (DPC).

Tehnologija na novo definira globalna razmerja moči. Kako bodo pobude centralnih bank, ki jim svetujete, v prihodnjem desetletju vplivale na status ameriškega dolarja kot primarne svetovne valute?

To je temeljno vprašanje. Mislim, da smo v svetu priča odmiku od odvisnosti ali pretiranega zanašanja na ameriški dolar. Pobude CBDC so centralnim bankam in regionalnim igralcem omogočile, da izkoristijo tehnološke inovacije za preoblikovanje denarnih tokov na povsem nov način. V preteklosti smo sporočila pošiljali po enem kanalu, denimo sistema SWIFT, vrednost pa prek drugega – prek korespondenčnih bank in institucij.

Zdaj imamo možnost poslati sporočilo in vrednost hkrati. To ima prebojni učinek. Ko povežete več centralnih in komercialnih bank, ki uporabljajo digitalno valuto, se zmanjša potreba po valutah tretjih oseb. Skoraj vse je nominirano v dolarjih ali pa se prek dolarja vsaj trikotno preračunava. CBDC zmanjšujejo odvisnost od teh tradicionalnih tirnic. Stranski učinek teh inovacij je večja bilateralnost transakcij, ki ne zahtevajo več dolarja kot posrednika.

Kako bo po vašem mnenju videti ta novi denarni red?

Novi red bo temeljil na diletaciji prevlade rezervnih valut. Ne pravim, da bodo sedanji akterji izginili ali bodo popolnoma zamenjani, vendar bo njihova vloga sčasoma manjša. Priča bomo vzponu valut, ki so bile prej drugotnega pomena, predvsem azijskih, pri čemer bo kitajska valuta imela glavno vlogo. Več transakcij bo neposredno med državami v njihovih lokalnih valutah. Videli bomo več regionalnih koridorjev – ti sploh ne bodo nujno fizično sosednji, lahko so na nasprotnih koncih sveta. To bo korenito spremenilo geopolitiko, ekonomijo in denarni red, česar nismo videli že zelo dolgo. Manj se bomo zanašali na centralizirane entitete in bolj sprejemali multilateralne povezave.

Kakovost storitev, ki jih zagotavljajo slovenska podjetja, je izjemna in ljudje to opazijo, pravi John Velissarios, ustanovitelj OtrantoEQ Limited. FOTO: Moshe Yefe

Ali vidite zasebne stabilne kovance (angl. stablecoins) kot neposredno grožnjo avtoriteti centralnih bank ali so ti le nujen »vstopni prag« za prihodnji digitalni ekosistem?

Zasebni stabilni kovanci zapolnjujejo praznino, ki je CBDC še niso nagovorili. V tradicionalnem denarnem sistemu je trenj še vedno ogromno – od deviznih tečajev, korespondenčnega bančništva do dokumentacije in skladnosti. Stabilni kovanci so ta problem rešili elegantno, ljudje jih množično uporabljajo za čezmejna plačila.

Zanimivo je, da so ti kovanci večinoma nominirani v dolarjih in podprti z zakladnimi menicami, kar dolarju dejansko omogoča, da (tudi) v novem formatu preživi kot sidro vrednosti. Ne vidim jih kot grožnjo avtoriteti centralnih bank, saj so namenjeni predvsem komercialnim potrebam. Seveda obstaja skrb, da bi se gospodarstva z digitalnimi sredstvi ponovno »dolarizirala«, vendar zneski niso sistemsko tako veliki, da bi razvodenili moč centralnih bank. V prihodnosti bodo ti svetovi soobstajali: zasebni stabilni kovanci, žetoni komercialnih bank in CBDC.

Zasebnost je še vedno ena glavnih skrbi javnosti. Ali kot strokovnjak za kriptografijo in varnost centralnim bankam svetujete, naj iščejo ravnotežje med zahtevami proti pranju denarja (AML) in pravico državljanov do finančne anonimnosti?

V vseh projektih, pri katerih sodelujem, je moj nasvet enak: digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom. Vendar pa v digitalnem svetu vse pušča odtis. Popolna anonimnost pri digitalnem denarju morda sploh ni želeni cilj, hkrati pa nihče ne želi sistema, v katerem je mogoče slediti prav vsaki transakciji in jo po želji izklopiti.

Lahko vam zagotovim, da centralne banke ne želijo nadzorovati dejavnosti posameznih potrošnikov – to ni njihova vloga. Želijo zgolj zbirni pogled na tokove transakcij za vodenje finančnega upravljanja in nadzora trga. Odnos s potrošnikom še vedno poteka prek komercialnih bank. Zaupanje je ključno in v razvoj teh rešitev je vloženega zelo veliko truda, da bi zagotovili skladnost brez poseganja v zasebnost posameznika.

Družbena težava je, da postanemo preveč odvisni od avtomatizacije in sčasoma pozabimo, kako je treba sisteme upravljati ročno. To ni le težava UI, ampak našega odnosa do tehnologije.

Kako blizu smo trenutku, ko bo kvantno računalništvo postalo realna grožnja bančni enkripciji, ter ali se centralne banke dovolj hitro premikajo proti rešitvi tega izziva?

To je kritična tema. Že pred desetletjem smo v velikih finančnih institucijah preverjali, ali je naša enkripcija odporna na kvantne napade. Ključ je »tehnološka agilnost« – zmožnosti hitre zamenjave algoritmov, ko ti postanejo ranljivi ali oslabljeni. Težava ni specifična le za CBDC, ampak za celotno digitalno infrastrukturo. Starejši in že zastareli sistemi so v največji nevarnosti, saj jih je težko ali celo nemogoče posodobiti. Prihodnji sistemi morajo biti grajeni tako, da v hipu lahko preklopijo na nove algoritme. Varnostni strokovnjaki porabijo zelo veliko časa za iskanje odgovorov na vprašanje, kateri algoritmi bodo kompromitirani in kako najhitreje preklopiti na naslednje.

Kdo je v boljšem položaju za ta kvantni prehod: tradicionalne banke ali tehnološki giganti, ki vstopajo v fintech svet?

Tehnološki giganti imajo ogromno prednost: nimajo zgodovinskega balasta ali tako imenovanega tehničnega dolga. Gradijo lahko iz nič, na najsodobnejših temeljih. Tradicionalne banke pa morajo posodabljati sisteme, ki so bili v nekaterih primerih implementirani že pred desetletji in jih ni preprosto spreminjati. Čeprav banke omogočajo širši nabor storitev skupnosti, bodo tehnološki velikani na področju agilnosti in kvantne varnosti verjetno hitrejši.

John Velissarios Je ustanovitelj in izvršni direktor podjetja OtrantoEQ Limited ter eden vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju digitalnih finančnih trgov, digitalnih valut in digitalnih valut centralnih bank (angl. Central Bank Digital Currency – CBDC). Svetuje centralnim bankam, borzam in velikim finančnim institucijam pri njihovem prehodu v novo dobo digitalnega denarja. Z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju IT in finančnih storitev združuje poglobljeno znanje kriptografije, digitalnih sredstev, skrbništva, varnostnih protokolov in arhitekture rešitev. Kot nekdanji globalni direktor za digitalna sredstva, skrbništvo in CBDC v podjetju Accenture je vodil prebojne projekte s centralnimi bankami po vsem svetu. Danes deluje kot svetovalec pri ključnih pobudah, kot je digitalni tenge, to je uradna digitalna valuta Kazahstana, in v drugih globalnih projektih CBDC. Hkrati redno nastopa na mednarodnih konferencah in pomaga graditi zaupanja vredno digitalno denarno infrastrukturo za naslednjo generacijo globalnega finančnega sistema.

V finančnem sektorju se vse bolj zanašamo na umetno inteligenco (UI). Kako pa je z odgovornostjo v primeru uporabe algoritmov? Kdo je kriv, ko avtonomni UI-sistem odpove pri oceni tveganja ali bonitete?

Kot upravljavci in lastniki rešitev imamo odgovornost do uporabnikov. Vedno moramo ohraniti stopnjo odgovornosti in način, da obidemo avtomatske odločitve. Prepustiti sisteme popolni avtonomiji brez možnosti ročnega posega je zelo nevarno. Potrebujemo mehanizme za nadzor. Stikalo za izklop (angl. kill switch) se morda sliši ekstremno – kot rdeči gumb, ki ustavi vse –, vendar moramo imeti možnost ustaviti procese, ko gredo v napačno smer. Naša družbena težava je, da postanemo preveč odvisni od avtomatizacije in sčasoma pozabimo, kako je treba sisteme upravljati ročno. To ni le težava umetne inteligence, ampak našega odnosa do tehnologije na splošno.

Smo priča oblikovanju tehnoloških blokov. Ali drvimo v fragmentiran svet nezdružljivih digitalnih sfer – nekakšno digitalno železno zaveso med Vzhodom in Zahodom?

Tehnološki bloki so dejstvo, ki postaja vse bolj očitno. Vendar fragmentacija vedno ustvari priložnost za tiste, ki znajo graditi mostove. Kjer obstajajo bloki, tam obstaja potreba po združljivosti. Verjamem, da bo prihodnost v rokah tistih, ki bodo razvijali rešitve za premagovanje teh vrzeli.

Priča bomo vzponu valut, ki so bile prej drugotnega pomena, predvsem azijskih, pri čemer bo kitajska valuta imela glavno vlogo.

Ponovno boste obiskali Slovenijo, eno manjših držav na svetu. Kakšen je vaš nasvet za majhna gospodarstva – kako naj ostanejo konkurenčna in se izognejo usodi »digitalne kolonije«?

Slovenijo sem obiskal že večkrat, zadnji dve leti pa tudi intenzivno sodelujem s slovenskim podjetjem. Moje izkušnje so zelo pozitivne. Ko si majhen, je vedno težko, saj bo vedno nekdo večji od tebe. A pri delu s Slovenci sem spoznal nekaj ključnega: kakovost vedno izstopa.

Moj nasvet je: bodite najboljši v tem, kar počnete. Kakovost storitev, ki jih zagotavljajo slovenska podjetja, je izjemna in ljudje to opazijo. Poleg tega je Slovenija že zgodovinsko na križišču različnih regij – med Evropo in Balkanom. To je vaša največja moč: agilnost in sposobnost delovati kot most med večjimi gospodarstvi. Imate visoko izobraženo, večjezično delovno silo, ki zagotavlja vrhunske storitve po tržno razumnih cenah. To je velika prednost in verjetno ena najbolje varovanih skrivnosti za vse, ki poslujejo v Sloveniji.