Tehnologija odpira prihodnost, družba pa vprašanje nadzora

Medijska hiša Delo in Delov poslovni center (DPC) bosta z današnjo poslovno konferenco Mobilne tehnologije 2026: Kdo bo vodil digitalni svet: inovacija, moč in nadzor zaokrožila večmesečno poslovno kampanjo. Programski partner konference je Inštitut za strateške rešitve (ISR).

Uvodoma bo goste pozdravil Dejan Novaković, direktor Delo mediji. Zatem pa bo o inovacijah kot infrastrukturi konkurenčnosti in o tem, kje Slovenija ustvarja tehnološko vrednost, spregovorila Irena Meterc, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva na Spiritu. Osrednji govornik John Velissarios, ustanovitelj in direktor podjetja OtrantoEQ Limited, bo predstavil, kako digitalne valute centralnih bank in vzpon stabilnih kovancev na novo definirajo denar, finančne sisteme in vlogo držav.

Digitalna družba in digitalni denar

Prva okrogla miza bo namenjena razpravam o digitalni družbi leta 2035 oziroma o konkurenčnosti Evrope med inovacijo in regulacijo. Sogovorniki moderatorke Renate Dacinger bodo Klemen Selakovič, soustanovitelj in direktor Astra AI, doc. dr. Vida Groznik, Laboratorij za umetno inteligenco na UL FRI, znanstvena direktorica KCUI, prof. dr. Anton Ramšak, redni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ter dr. Peter Jeglič, vodja laboratorija za hladne atome na Institutu Jožef Stefan (IJS).

Naslov druge okrogle mize, ki jo bo moderirala Katarina Matejčič, poslovna in finančna svetovalka, pa je Digitalni denar: nova pravila igre za banke, državo in uporabnike. Na njej bodo sodelovali John Velissarios, ustanovitelj in direktor OtrantoEQ Limited, dr. Marko Pahor, viceguverner Banke Slovenije, Sandra Milanković, direktorica plačilnih in kartičnih storitev ter razvoja poslovanja v NLB ter Samo Kumar, direktor Bankart.

Avtomobil kot platforma

Rdeča nit pogovora moderatorja in TV voditelja Igorja E. Berganta z dr. Slavkom Ažmanon, vodjo poslovnega upravljanja v podjetju Porsche Slovenija, pa bo, kaj pomeni avtomobil kot platforma in kako se sodobna mobilnost spreminja v podatkovno voden ekosistem, v katerem umetna inteligenca, senzorji in povezani sistemi omogočajo večjo varnost, optimizacijo delovanja in bolj trajnostne poslovne modele. Poseben poudarek bo namenjen konceptom digitalnega dvojčka, povezane mobilnosti in napredne analitike, ki avtomobilsko industrijo postavljajo v središče digitalne transformacije.

Slovenske zgodbe tehnološke odličnosti

Na tretji okrogli mizi, ki jo bo vodil Daniel Fazlić iz Delo mediji, bodo predstavljene slovenske zgodbe tehnološke odličnosti. Njegovi gostje pa bodo Andraž Žurman, soustanovitelj podjetja Virella, dr. Jana Erjavec, komercialna direktorica in solastnica Biosistemike,Slavko Ovčina, direktor IKT-rešitev v Pošti Slovenije, ter mag. Eva Škrinjar, direktorica službe avtomobilskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav.

Kibernetska varnost

Kibernetska varnost kot strateško vprašanje države in gospodarstva bo osrednja tema četrte okrogle mize. O tem bodo razpravljali Tadej Hren, vodja oddelka za obravnavo omrežnih incidentov na SI-CERT, Gregor Spagnolo, strokovnjak za kibernetsko varnost in certificiran etični hekerdirektor ter lastnik podjetja SSRD, Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture v Telekomu Slovenije, ter Boštjan Špehonja, direktor GO-LIX in ustanovitelj izobraževalne platforme PHISHSTRIKE ter strokovnjak na področju kibernetske varnosti.

Ljudje v dobi superinteligence

Konferenco bosta zaključila pisatelja dr. Miha Mazzini in Feri Lainšček s pogovorom o človeku v dobi superinteligence, ki bo segel onkraj tehnologije v vprašanja identitete, svobode in smisla. Razprava bo odprla arefleksiven zaključek konference z razmislekom o človekovi vlogi v svetu, v katerem inteligentni sistemi vse bolj sooblikujejo družbo, kulturo in odločanje.