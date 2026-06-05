Tehnološka suverenost za krepitev digitalne avtonomije Evrope

Evropska komisija je predstavila sveženj o tehnološki suverenosti za krepitev digitalne avtonomije in odpornosti Evrope, ki vključuje dva predloga. To je akt o čipih 2.0, akt o razvoju računalništva v oblaku in umetne inteligence (UI) ter odprtokodno strategijo in strateški načrt za digitalizacijo in umetno inteligenco na področju energije.

Predlagani ukrepi bodo, kot navajajo v evropski komisiji, podprli načrte Evrope za oblikovanje celine umetne inteligence, okrepili njeno digitalno avtonomijo in pripomogli k oblikovanju bolj trajnostne digitalne prihodnosti. Poleg tega bodo podjetjem, posameznikom in javnim upravam omogočili večjo izbiro ključnih tehnologij.

Akt o razvoju računalništva v oblaku

Raziskave in inovacije na področju najsodobnejših in trajnostnih tehnologij pa bo ob upoštevanju podnebnih zavez podpiral akt o razvoju računalništva v oblaku in umetne inteligence. Akt bo, kot še dodajajo, poenostavil pogoje za vzpostavitev podatkovnih centrov po vsej EU, s poudarkom na zelo trajnostnih in inovativnih objektih. Poleg tega bo uvedel tudi enoten okvir na ravni EU za ocenjevanje suverenosti na področju računalništva v oblaku in umetne inteligence. Tako bi evropski ponudniki imeli prednost pri javnih naročilih za naročanje sistemov umetne inteligence in storitev v oblaku.

Podpredsednica evropske komisije, pristojna za tehnološko suverenost Henna Virkkunen. FOTO: Miguel Medina/AFP

Akt o čipih in podatkovni centri

Kot je ob predstavitvi predloga akta o razvoju umetne inteligence in storitev v oblaku povedala podpredsednica komisije, pristojna za tehnološko suverenost, želijo zagotoviti, da bodo na ključnih področjih lahko vseskozi nadzorovali storitve in podatke v Evropi. To bi omogočili s štiristopenjsko shemo z jasnimi merili o stopnji suverenosti storitev v oblaku oziroma sistemov umetne inteligence v javni upravi. »Večina sistemov bi morala izpolnjevati merila prve ali druge stopnje, v najbolj ključnih sektorjih, kot sta varnost in obramba, pa tretje ali četrte,« je še dodala in pojasnila, da so se za ukrepanje odločili, ker v EU kar 80 odstotkov digitalnih izdelkov, storitev in infrastrukture zagotavljajo podjetja iz tretjih držav.

In kaj bo prinesel prenovljen akt o čipih 2.0? Navajajo, da bo tudi v prihodnje gradil na prednostih Evrope in krepil zmogljivosti na področju najsodobnejših polprevodniških tehnologij, ki poganjajo aplikacije UI. »Pospešil bo izdajanje dovoljenj, poglobil sodelovanje s podobno mislečimi partnerji in uvedel nov znak odličnosti za evropske polprevodniške regije. Podpiral bo naložbe in strateške projekte ter odpravljal ranljivosti v zvezi s preskrbo,« še navajajo.

Sveženj vključuje tudi strateški načrt za digitalizacijo in UI na področju energije. Ukrepi se nanašajo tudi na podatkovne centre, ki so za svoje delovanje v letu 2024 v EU porabili toliko elektrike kot skoraj 20 milijonov evropskih gospodinjstev. Evropski komisar Dan Jørgensen je še dejal, da se bo do leta 2030 poraba še več kot podvojila, zato bodo pripravili sheme za ocenjevanje energetske učinkovitosti podatkovnih centrov.

Tudi poročilo State of European Data Centres 2026 razkriva hitro rast in vse večji strateški pomen evropskega sektorja podatkovnih centrov, ki ga poganjajo UI, digitalizacija in potreba po digitalni suverenosti. In kaj so ključne ugotovitve poročila? Da sektor vstopa v obdobje intenzivne rasti, poleg tega IT kapaciteta raste hitreje od napovedi (10.539 MW → 14.784 MW), kar 90 odstotkov porabljene energije pa prihaja iz obnovljivih virov. Poleg tega se do leta 2031 pričakuje 176 milijard evrov naložb. Med ključnimi ovirami pa so dostop do električne energije, omrežje in regulativa, je še navedeno v poročilu.