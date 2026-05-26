  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Mobilne tehnologije

    Telekomunikacije so postale infrastruktura moči

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    Vesna Prodnik: »Država brez lastne digitalne infrastrukture ne more biti suverena.«
    Galerija
    Vesna Prodnik: »Država brez lastne digitalne infrastrukture ne more biti suverena.«
    Gregor Knafelc
    26. 5. 2026 | 16:00
    26. 5. 2026 | 16:18
    13:25
    A+A-

    Včasih so bile telekomunikacije razumljene kot nekaj samoumevnega. Kot infrastruktura v ozadju vsakdanjega življenja. Kot sistem, ki omogoča telefonske pogovore, internetno povezavo in televizijski signal. Danes je slika popolnoma drugačna. Telekomunikacijska omrežja postajajo hrbtenica digitalne družbe, podatki nova valuta sveta, tehnološka infrastruktura pa eno ključnih vprašanj politične, gospodarske in varnostne moči, tudi slovenske.

    Prav zato telekomunikacijska industrija ni več zgolj tehnološka panoga, ampak postaja prostor geopolitičnega tekmovanja, gospodarske odpornosti in digitalne suverenosti držav. Nova epizoda podkasta Tehnološki velikani je odprla prav ta vprašanja. Gostja pogovora je bila Vesna Prodnik, članica uprave Telekoma Slovenije in ena najbolj izkušenih poznavalk telekomunikacij, regulative elektronskih komunikacij ter razvoja digitalnih tehnologij pri nas.

    Pogovor je hitro presegel običajne razprave o hitrosti omrežij ali pokritosti signalov. V ospredju so bila vprašanja prihodnosti Evrope: kdo bo nadzoroval podatke, kdo bo upravljal umetno inteligenco, kako nevarna postaja odvisnost od globalnih tehnoloških velikanov in zakaj je digitalna infrastruktura danes pravzaprav nova oblika državne suverenosti.

    »Država, ki nima lastne digitalne infrastrukture, infrastrukture, ki jo sama upravlja, ne more biti suverena. Lahko je neodvisna, ne more biti pa suverena,« je poudarila Vesna Prodnik.

    Digitalni svet po njenem mnenju ni več zgolj vzporedni prostor fizičnemu svetu, ampak postaja njegov enakovredni sistem. V njem delujejo gospodarstvo, javna uprava, energetika, finančni sistemi, umetna inteligenca in ključna infrastruktura države.

    Vesna Prodnik: »Država brez lastne digitalne infrastrukture ne more biti suverena.«
    Vesna Prodnik: »Država brez lastne digitalne infrastrukture ne more biti suverena.«

    5G ni več mobilno omrežje, ampak geopolitično vprašanje

    Prelomnica, ki je dokončno spremenila pogled na telekomunikacije, je bil prihod tehnologije 5G. Ne zaradi višjih hitrosti mobilnega interneta, ampak zato, ker je prav 5G prvič razkril, kako globoko je tehnologija postala politično vprašanje.

    »Z uvajanjem tehnologije 5G je bilo zelo jasno, da prihajamo v novo obdobje, kjer ni več diplomacije, ampak postaja to tehnološka borba za prevlado sveta, ki bo zelo verjetno tudi postavila nova geopolitična razmerja.« Telekomunikacijska omrežja danes niso več samo infrastruktura za uporabnike pametnih telefonov. Postajajo osnova za delovanje industrije, energetike, logistike, zdravstva, pametnih mest in sistemov javne varnosti.

    Prav zato je modernizacija mobilnega omrežja Telekoma Slovenije eden največjih tehnoloških projektov zadnjih let v državi. Telekom Slovenije je fizično zamenjal opremo na več kot 1500 lokacijah baznih postaj ter izvedel migracijo v popolnoma samostojno 5G-jedro.

    »To je bila ena najbolj kompleksnih transformacij mobilnega omrežja v zgodovini. Telekom Slovenije je postal eden prvih operaterjev v Evropi, ki omogoča popolnoma samostojno delovanje omrežja 5G.«

    S tem se je spremenila tudi sama narava telekomunikacijskega sistema. Klasično omrežje postaja virtualizirana IT-platforma. »Ne govorimo več o telekomunikacijskem jedru, ampak o IT-jedru. Gre za strežnike, strežniške farme. Vse postaja popolnoma virtualizirano in programsko upravljano.«

    Nova arhitektura omogoča tako imenovani network slicing oziroma rezinjenje omrežja. Znotraj javnega omrežja je mogoče ustvariti virtualno ločeno zasebno omrežje za posamezno podjetje ali organizacijo in delovanje prilagoditi njenim potrebam.

    »Znotraj javnega omrežja se lahko vzpostavi zasebno omrežje od jedra do radijskega omrežja, popolnoma virtualno ločeno omrežje.«

    Takšna omrežja bodo, med drugim, ključna za industrijo, energetske sisteme, logistiko, pametna mesta in kritično infrastrukturo.

    Gregor Knafelc v pogovoru z Vesno Prodnik FOTO: Delo
    Gregor Knafelc v pogovoru z Vesno Prodnik FOTO: Delo

    Suvereni oblak: Evropa se prebuja prepozno

    Če je bil 5G prvi signal nove digitalne realnosti, je postala razprava o suverenem oblaku njena politična posledica. Evropa se danes vse bolj zaveda, da brez lastne digitalne infrastrukture ne more postati enakovreden sogovornik Združenim državam Amerike ali Kitajski. Suvereni oblak zato ni več samo tehnološki projekt, ampak vprašanje evropske politične in gospodarske avtonomije.

    »Suvereni oblak je večdimenzionalni izraz suverenosti.«

    Vprašanje ni samo, kje se nahajajo podatki, ampak tudi, kdo je lastnik infrastrukture, pod katero zakonodajo deluje ponudnik in kdo upravlja sisteme.

    »Prvo vprašanje je, čigava je infrastruktura. Lastnik infrastrukture je podvržen določenim nacionalnim regulativam. Drugo vprašanje pa je, kje so podatki, ki se nahajajo na tej infrastrukturi.« Prav zato postaja lokacija podatkov vse pomembnejša tema. Še posebej pri zdravstvenih, poslovno kritičnih ali občutljivih podatkih.

    Telekom Slovenije lahko po besedah Vesne Prodnik zagotovi, da podatki v njihovem javnem oblaku ostajajo v Sloveniji in ne zapuščajo domače infrastrukture.

    »Telekom Slovenije lahko zagotovi, da so podatki, ki se nahajajo v našem javnem oblaku, v Sloveniji.«

    Toda sodobni problem ni več zgolj hramba podatkov. Umetna inteligenca odpira novo vprašanje: kdo obdeluje podatke in kje se izvajajo modeli umetne inteligence.

    »Če imaš hrambo podatkov zagotovljeno v Evropski uniji, ni nujno, da se tudi modeli, ki uporabljajo podatke, dejansko obdelujejo znotraj Evropske unije.«

    Evropa je po njenem mnenju pri razvoju lastne digitalne infrastrukture počasna predvsem zaradi kompleksnega sistema odločanja. »Pri raziskovalnih projektih porabimo eno leto, preden se zadeve skoordinirajo. Na drugi strani imamo ameriške hyperscalerje, ki vlagajo velike količine denarja v konkretna podjetja in konkreten razvoj.«

    Kljub temu ostaja optimistična, da bo Evropa v prihodnjih letih vendarle začela graditi lastno digitalno avtonomijo.

    Vesna Prodnik FOTO: Delo
    Vesna Prodnik FOTO: Delo

    Podatki rastejo hitreje od pričakovanj

    Rast podatkovnega prometa danes presega skoraj vse prvotne napovedi operaterjev. Umetna inteligenca, videostoritve, internet stvari in oblačne aplikacije povzročajo eksplozijo prenosa podatkov.

    »V mobilnih omrežjih imamo tudi do 30-odstotno rast prometa na leto.« Toda večji promet pomeni tudi večje energetske zahteve.

    »Na eni strani imamo rast podatkovnega prometa, na drugi strani pa porabo električne energije.« Prav energija postaja eden ključnih infrastrukturnih izzivov prihodnjih let. Treniranje velikih jezikovnih modelov, obdelava podatkov in razvoj umetne inteligence zahtevajo ogromne količine računske moči.

    Zato Telekom Slovenije prihodnost vidi v razvoju regionalnih podatkovnih centrov in robnega računalništva. »Če bomo želeli nuditi storitve umetne inteligence, bomo potrebovali regijske podatkovne centre.«

    Po njenem mnenju bo prihodnost pripadala tistim ponudnikom, ki bodo sposobni združiti povezljivost, oblak, podatkovne centre, umetno inteligenco in kibernetsko varnost v enoten digitalni ekosistem.

    Kibernetska varnost postaja nova ključna infrastruktura

    Digitalna preobrazba je hkrati odprla tudi novo fronto tveganj. Kibernetski napadi postajajo vse bolj kompleksni, avtomatizirani in podprti z umetno inteligenco.

    Telekom Slovenije danes zaposluje več kot tisoč inženirjev, več kot sto pa jih deluje na področju kibernetske varnosti.

    »Če se karkoli zgodi, se zelo velikokrat najprej pokliče strokovnjake Centra kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije.«

    Kibernetska varnost po njenem mnenju danes ni več samo vprašanje zaščite omrežja, ampak sposobnost hitrega odziva, razumevanja različnih tehnologij in upravljanja kompleksnih sistemov.

    »Danes ni več ena storitev, ni več ena tehnologija. Danes je diapazon storitev.« Poleg tega opozarja tudi na nevarnost tehnološke odvisnosti od posameznih dobaviteljev. »Nadzor nad dobaviteljsko verigo je ena ključnih zadev digitalne suverenosti.«

    Prav zato Telekom Slovenije že več let razvija strategijo več dobaviteljev in stalnega testiranja alternativnih tehnologij. »Dve do tri leta prej, preden se izteče življenjska doba določenega produkta, moraš imeti pripravljeno vse za potencialno menjavo.«

    Telekom Slovenije želi postati regionalni digitalni igralec

    Telekom Slovenije se danes vse manj vidi kot zgolj klasični operater in vse bolj kot ponudnik celovitih digitalnih rešitev. Strategija prihodnjih let temelji na razvoju podatkovnih centrov, oblačnih storitev, umetne inteligence, IKT-rešitev in kibernetske varnosti.

    »Leta 2030 vidimo Telekom Slovenije kot pomembnega regionalnega igralca na področju digitalnih rešitev in digitalnega suverenega oblaka.«

    Pomemben del te strategije je tudi širitev zunaj slovenskega trga. Telekom Slovenije danes upravlja pomembno optično hrbtenico med Frankfurtom, Milanom, Sofijo in Istanbulom, njegovo infrastrukturo pa uporabljajo tudi globalni tehnološki ponudniki.

    Digitalna infrastruktura tako postaja nova osnova gospodarstva, države in družbe. Telekomunikacije pa ena ključnih industrij prihodnjega desetletja.

    Kaj pomeni suvereni oblak?

    Suvereni oblak pomeni, da država ali podjetje nadzoruje:

    • infrastrukturo,
    • lokacijo podatkov,
    • pravni okvir,
    • dostop do sistemov,
    • kompetence ljudi, ki sisteme upravljajo.

    Ključno vprašanje ni več samo, kje se podatki nahajajo, ampak kdo jih lahko vidi, kdo jih obdeluje in pod katero zakonodajo deluje ponudnik storitve.

    Evropska unija želi s konceptom suverenega oblaka zmanjšati odvisnost od ameriških hyperscalerjev in okrepiti evropsko digitalno avtonomijo.

    Kaj prinaša 5G standalone?

    5G standalone pomeni popolnoma samostojno 5G-omrežje brez odvisnosti od stare 4G-infrastrukture.

     

    Glavne prednosti:

    • večja varnost,
    • nižja latenca,
    • network slicing (virtualna zasebna omrežja),
    • podpora milijonom naprav,
    • boljša podpora industriji in kritični infrastrukturi,
    • večja avtomatizacija omrežja.

    Takšna omrežja bodo ključna za:

    • pametna mesta,
    • industrijo 4.0,
    • logistiko,
    • energetiko,
    • zdravstvene sisteme,
    • javno varnost.

    Zakaj so podatkovni centri nova infrastruktura prihodnosti?

    Podatkovni centri postajajo digitalne elektrarne sodobne družbe.

    V njih delujejo:

    • oblačne storitve,
    • umetna inteligenca,
    • poslovne aplikacije,
    • sistemi države,
    • finančni sistemi,
    • komunikacijska omrežja.

    Z razvojem umetne inteligence postaja ključna tudi lokacija podatkovnih centrov. Podatki in modeli umetne inteligence morajo biti vse bliže uporabnikom, zato telekomunikacijska podjetja vse bolj vlagajo v regionalne in robne podatkovne centre.

    Kaj pomeni network slicing?

    Network slicing oziroma razrez omrežja omogoča, da znotraj enega javnega 5G-omrežja nastane več virtualno ločenih zasebnih omrežij.

    To pomeni, da lahko, recimo:

    • energetsko podjetje,
    • logistični center,
    • bolnišnica ali
    • sistem javne varnosti

    uporablja lasten varni del omrežja z določenimi parametri hitrosti, varnosti in zakasnitve.

    Gre za eno ključnih funkcionalnosti prihodnje digitalne infrastrukture.

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza dejavnosti

    Med sindikati trojica milijonarjev in množica »revežev«

    V zadnjem desetletju so na sindikalnem področju skoraj povsem prevladali sindikati javnega sektorja.
    Karel Lipnik 26. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nova vlada

    Janša pušča svoje ministre v negotovosti

    Kadrovski razrez: Janez Janša se v svoji četrti vladi odpoveduje strankarskim lojalistom, velik del bremena naj bi nosili v NSi in Demokratih.
    Uroš Esih 25. 5. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vlada

    Znana so imena za tri ključne gospodarske resorje

    Na področju financ koalicija napoveduje bolj restriktivno javnofinančno politiko in doslednejše spoštovanje evropskih fiskalnih pravil.
    25. 5. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova vlada

    Znanih še več potencialnih ministrskih imen, Eve Irgl še ni med njimi

    Po dosedanjih informacijah bo nova koalicijska arhitektura bolj razpršena kot v prejšnjih Janševih mandatih.
    26. 5. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    »V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

    Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
    25. 5. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Sluh izgubljamo počasi, zato prve znake pogosto preslišimo

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    25. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
    Preberite več

    Več iz teme

    Telekom Slovenijedigitalizacijaumetna inteligencadigitalni svetkibernetska varnosttelekomunikacijepodatkiintervjutehnologija5G tehnologijaTelekomd podkastDelo podkasttehnološki velikani

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Obvezno testiranje

    Najverjetnejši minister za zdravje: Alkohol je za Slovence del kulture in neke vrste hrana

    Nova koalicija podpira predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resnica. Neenotni glede konoplje.
    26. 5. 2026 | 16:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Telekomunikacije so postale infrastruktura moči

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    Gregor Knafelc 26. 5. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Iz razreda naravnost v državni zbor namesto Janeza Janše: kdo je Maruša Babnik?

    Učiteljica razrednega pouka bo v poslanskih klopeh zamenjala Janeza Janšo.
    26. 5. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade Janeza Janše

    Ministrska lista še pod ključem, vložili naj bi jo v četrtek

    Imena iz vrst SDS za četrto Janševo vlado ostajajo skrivnost, vložitev kandidatov pa se po zadnjih informacijah zamika proti koncu tedna.
    26. 5. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč

    Janković bo preučil možnosti preprečitve pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah

    Ljubljanski župan vztraja, da se ne sme enačiti tistih, ki so premagali nacizem, s tistimi, ki so nacistom prisegli.
    26. 5. 2026 | 14:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Iz razreda naravnost v državni zbor namesto Janeza Janše: kdo je Maruša Babnik?

    Učiteljica razrednega pouka bo v poslanskih klopeh zamenjala Janeza Janšo.
    26. 5. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade Janeza Janše

    Ministrska lista še pod ključem, vložili naj bi jo v četrtek

    Imena iz vrst SDS za četrto Janševo vlado ostajajo skrivnost, vložitev kandidatov pa se po zadnjih informacijah zamika proti koncu tedna.
    26. 5. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč

    Janković bo preučil možnosti preprečitve pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah

    Ljubljanski župan vztraja, da se ne sme enačiti tistih, ki so premagali nacizem, s tistimi, ki so nacistom prisegli.
    26. 5. 2026 | 14:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V Nemčiji spet več izbire pri ogrevanju

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kraljica gozda, ki vas sprejme v leseni koči sredi narave

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Iščemo zgodbe, ki prepričajo. Je vaše podjetje naslednji zmagovalec?

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugo
    DOBRODELNOST

    Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    2. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    26. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo