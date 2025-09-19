  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Mobilne tehnologije

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    FOTO: Črt Piksi
    Promo Delo
    19. 9. 2025 | 12:07
    19. 9. 2025 | 12:07
    A+A-

    Toni Vodišek, 25-letni simpatični Primorec in danes vrhunski slovenski kajtar, je dokaz, da lahko iz čiste otroške zabave zrastejo največji uspehi. Že od malih nog je tesno povezan z morjem. Oče ga je že zelo zgodaj popeljal v svet kajtanja in tako je kot majhen otrok prvič stopil na desko. Sprva je bila zanj to čista igra, a z odraščanjem je v kajtanju našel več kot le otroško zabavo. Vse skupaj je kmalu preraslo v resne treninge, ki so ga vodili do prvih tekmovanj in nato v svet vrhunskega športa.

    Leta 2019 je osvojil prvo medaljo na večjih tekmovanjih. V naslednjih letih je domov prinesel nova odličja – zlato in srebro iz svetovnih prvenstev, vrhunec dosedanje kariere je dosegel leta 2024, ko je na olimpijskih igrah v Parizu osvojil srebrno medaljo in Sloveniji prinesel zgodovinski uspeh v tem olimpijskem športu. Prav zdaj se aktivno pripravlja na naslednje olimpijske igre, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu, kjer cilja na zlato.

    No, nam pa je razkril vse o svojih začetkih, dosedanjih uspehih, strasteh, kuhanju in kaj mu poleg trdega dela in treningov daje največ vetra v jadra …

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Kdaj ste prvič v življenju stali na kajtu? Se še spominjate prvih trenutkov in morda tudi občutkov?

    Na kajtu sem prvič stal pri 6, 7 letih. Prvi občutki so bili mogoče malo boleči, saj sem letel gor in dol. Bil sem majhen, lahek in veter ter padalo sta me hitro odnesla. A prav to je bilo zabavno! Adrenalin. In me je pritegnilo. Posebej zabavno je bilo, ker smo to počeli skupaj z družino. Učil me je oče in tako nas je vse skupaj povleklo v ta svet. Že takrat sem vedel, da je to to. Nisem pa si predstavljal, kam me bo pripeljalo. Zagotovo pa ne, da bomo prišli na olimpijske igre in da se bom domov vrnil s kolajno.

    FOTO: Osebni Arhiv
    FOTO: Osebni Arhiv

    Vaš oče je bil sam aktiven kajtar. Kako so njegovo znanje in izkušnje vplivali na vaš razvoj?

    On je že kajtal, zato smo tudi počitnice preživljali tam, kjer je bil veter in se je lahko kajtalo. Odraščal sem ob tem, opazoval in spremljal očeta. In takoj ko sem bil dovolj star, da me kajtanje ni več samo 'odpeljalo na luno' (smeh), sem se začel s tem resno ukvarjati.

    Sicer je tudi oče tekmoval; leta 2011 je bil na svetovnem prvenstvu enajsti, ravno v času, ko se je govorilo, da bo kajtanje postalo olimpijski šport. A žal je pozneje utrpel poškodbo hrbta, hernijo diska, in moral na operacijo. Oče ni mogel več kajtati, a oprema za tekmovanje je bila doma in zato je kar mene postavil na desko in sam prevzel vlogo trenerja. Tako se je začelo in leta 2012 sem prvič nastopil na resnem tekmovanju formula kajt. Od tod naprej pa ... Drugo je zgodovina. Tako se je začela moja tekmovalna kariera.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Julija letos ste bili v Los Angelesu na testni regati, na prizorišču OI 2028 in že na prvi tekmi, po poškodbi in daljši odsotnosti, zmagali. Kakšni so vaši občutki po zmagi?

    Bili smo v Long Beachu, ki je tik pod Los Angelesom, kjer smo tekmovali. Tako sem odvozil svojo prvo tekmo po operaciji kolena in moram se zahvaliti ekipi, ki mi je stala ob strani, in doktorju Ambrožiču, da je opravil tako dobro delo in da smo lahko odšli na to tekmo in ne le tekmovali, ampak tudi zmagali! Nismo le zmagali, ampak, lahko bi rekel, 'pobili'. Od 14 regat smo zmagali 10, pri preostalih štirih pa je bilo nekaj zapletov, kljub temu smo bili med prvimi štirimi mesti. A najvišje konkurence ni bilo. Govorimo o Avstrijcu, Italijanu in Singapurcu, to je treba razumeti. Ampak za prvo tekmo je bilo res super. Tako da gremo s polno paro, z nasmehom naprej in vami (podporniki) za hrbtom.

    Kako je videti vaš običajni dan, ko trenirate in se pripravljate na pomembne tekme?

    Pomembno je, da se naspim in lahko dan začnem stoodstotno. Prva stvar, ki jo potrebujem in verjamem, da tudi veliko vas, je ena dobra kavica. Zame je to dvojni espresso z malo hladnega mleka. Po zajtrku se začnemo gibati, trenirati. To je seveda osnova, telesna priprava. Zatem pa je zelo odvisno, prilagajamo se vetru. Če je dovolj vetra, gremo v gibanje na vodi. Če ne, imamo suhi trening. Včasih, če je ves dan čudovit veter, ga izkoristimo in gremo dvakrat na dan na vodo.

    FOTO: Osebni Arhiv
    FOTO: Osebni Arhiv

    Kako pa je videti dan, ko niste v tekmovalnem ritmu? Kdo je Toni, ki ni na vodi in osredotočen na treninge in tekme?

    Toni, ki ni na vodi, še vedno skrbi, da se dobro naspi, zgodaj zbudi in ohranja svoj ritem. Treba je vedeti, da gre za profesionalno kariero in podoben ritem ohranjam ves čas. Jutra sicer pogosto preživim v družinskem hotelu, kjer pomagam in tudi delam. Zjutraj me lahko vidite, kako pripravljam kavice, pomivam posodo, zatem pa sledijo treningi; suha priprava (da se lahko pripravljamo na same tekme) in treningi na vodi. Sicer pa Toni tudi rad peče, Toni rad 'grila' (smeh). Imel sem možnost spoznati gospoda Luko Jezerška po olimpijskih igrah in se z njim pogovarjati. Še danes si pošiljava slike, ko kaj spečem, in on potem to komentira. Seveda sprejemam tudi kritiko, saj se tako najbolje naučimo. Smeh.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Kaj vas še osrečuje v življenju?

    Najpomembneje mi je, da so ljudje okoli mene veseli in zadovoljni. Prav tako imam rad druge adrenalinske športe, ki pa so zdaj žal 'na pavzi'. Sicer rad še smučam, deskam, kajtam na snegu …

    FOTO: Osebni Arhiv
    FOTO: Osebni Arhiv

    Katera tekma ali dosežek vam je do zdaj najbolj ostal v spominu?

    Čeprav mnogi verjetno pričakujete, da bom omenil olimpijske igre, to ni tisto, kar mi najbolj ostaja v spominu. Najbolj me je zaznamovala tekma iz leta 2019, prvi svetovni pokal, ki sem ga zmagal. To je bila moja prva velika tekma z vso konkurenco, kjer sem se povzpel na vrh. Zmagal sem več kot 50 odstotkov regat, zadnji dan pa sem dejansko že vedel, da mi ni treba več na vodo. Ta dosežek mi je dal ogromno poguma in samozavesti, saj sem začutil, da sem lahko na vrhu.

    Kakšen je vaš življenjski moto?

    Kar počneš, počni s srcem, z ljubeznijo, imej se lepo, če ne, nima smisla.

    Lani ste postali prvi slovenski športnik, ki se je pridružil ekipi Team Visa. Ta ekipa združuje več kot 100 izjemno nadarjenih športnikov z vsega sveta. Kaj to pomeni za vas, biti del tako eminentne ekipe športnikov?

    Visa je bila prva velika družba, ki je pristopila do mene in mi izrazila podporo, še preden sem osvojil olimpijsko medaljo, in mi pomagala, da sem sploh prišel do te točke. Vem, da bi bila ta pot brez nje veliko težja, in ne vem, ali bi bil danes tukaj z vami. To mi pomeni ogromno. Podpora, ki jo dobiš, ko si še na poti navzgor, ko še nimaš rezultatov, je neprecenljiva.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Zelo sem ponosen, da sem del ekipe Visa. Biti v družbi tako vrhunskih in perspektivnih športnikov je neverjetna izkušnja. Spoznal sem nekaj izjemnih posameznikov, recimo v Parizu ameriškega sprinterja, in čeprav sem tudi sam že olimpijec, sem bil kar malo 'starstruck', kot bi rekli. V takšnih trenutkih res začutiš, kaj pomeni biti del globalne športne zgodbe. Skupaj gradimo naprej, pišemo skupno zgodbo.

    Ali vam družba Visa omogoča kakšne posebne priložnosti, podporo ali olajšave, ki so pomembne za vaš vsakdan ali potovanja na tekme?

    Sodelovanja, kot je ta, so ključna – šport, še posebej moj, zahteva veliko potovanj, drago opremo, stalno pripravljenost. Najprej mi je pomagala družina, nato zveza, zdaj pa mi prav takšna partnerstva, kot je z družbo Visa, omogočajo, da lahko živim šport profesionalno in na najvišji ravni. Tako smo skupaj prišli do točke, da lahko rečem: gremo skupaj naprej – v Los Angeles, po zlato.

    Torej, Toni, kako oziroma s čim plačujete doma in v tujini?

    Doma in v tujini plačujem z modernimi načini plačevanja. Z Viso, seveda.

    Naročnik oglasne vsebine je družba Visa

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla»

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Več iz teme

    Toni VodišekkajtanjeVrhunski slovenski kajtarVisa
    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podkast Supermoč

    Ivo Boscarol: Civilizacija je blizu izumrtja

    Boscarol v podkastu o AI, letečih taksijih in ljubezni.
    Petra Kovič 19. 9. 2025 | 11:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Širitev

    OTP kupila Pečečnikove Primorske sklade

    Skupina OTP krepi svojo prisotnost na slovenskem kapitalskem trgu z lastno družbo za upravljanje skladov. Višine kupnine ne razkrivajo.
    Janez Tomažič 19. 9. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nevarne snovi

    Mina Paš o lističih: Na črnem trgu vse več novih, nepreverjenih drog

    Na Štajerskem je več ljudi po uporabi sintetične droge izgubilo zavest. O učinkih in razširjenosti lističev smo se pogovarjali s psihoterapevtko iz Drogarta.
    Manca Jagodic 19. 9. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Potrošniška prevara

    Lažno preverjanje zavarovanj: ZPS opozarja potrošnike na previdnost

    ZPS opozarja na lažno sklicevanje zavarovalniških zastopnikov. Potrošnikom svetujejo previdnost in prijavo sumljivih obiskov pristojnim organom.
    19. 9. 2025 | 11:06
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Cestno SP

    V Kigaliju Pogačarja čaka najtežje svetovno prvenstvo 21. stoletja

    Moška cestna dirka na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Ruandi bo najtežja v zadnjih 25 letih, najbližje je bilo SP 2018, ki je Slovencem prineslo razočaranje.
    19. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nevarne snovi

    Mina Paš o lističih: Na črnem trgu vse več novih, nepreverjenih drog

    Na Štajerskem je več ljudi po uporabi sintetične droge izgubilo zavest. O učinkih in razširjenosti lističev smo se pogovarjali s psihoterapevtko iz Drogarta.
    Manca Jagodic 19. 9. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Potrošniška prevara

    Lažno preverjanje zavarovanj: ZPS opozarja potrošnike na previdnost

    ZPS opozarja na lažno sklicevanje zavarovalniških zastopnikov. Potrošnikom svetujejo previdnost in prijavo sumljivih obiskov pristojnim organom.
    19. 9. 2025 | 11:06
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Cestno SP

    V Kigaliju Pogačarja čaka najtežje svetovno prvenstvo 21. stoletja

    Moška cestna dirka na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Ruandi bo najtežja v zadnjih 25 letih, najbližje je bilo SP 2018, ki je Slovencem prineslo razočaranje.
    19. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo