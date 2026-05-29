Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

Umetna inteligenca je vstopila v finančni svet tako na strani vlagateljev kot upraviteljev premoženja. Pri iskanju nakupnih priložnosti si s klepetalniki pomagajo že tudi številni Slovenci, česar Luka Podlogar, predsednik uprave družbe NLB Skladi, ne vidi kot nekaj slabega, a opozarja, da jim vendarle ne gre slepo zaupati.

Pojasnjuje, da orodja umetne inteligence, ki so jih razvili sami, s pridom uporabljajo tudi v njihovih delovnih procesih, vendar vse nadzorovano. Pomagajo ustvarjati velike časovne prihranke, a jezikovnim modelom nikoli ne prepuščajo odločanja o naložbah.

Zakaj so kljub vsemu dogajanju po svetu kapitalski trgi tudi letos – ob precejšnji volatilnosti sicer – tako donosni? Ali to preseneča?

Trgi so sicer reagirali na geopolitična trenja, predvsem v povezavi z dogajanjem na Bližnjem vzhodu, a se je zelo hitro nadaljeval trend rasti, ki ga poganjajo bolj temeljne stvari.

Ena ključnih so ogromni, v povprečju rekordni dobički podjetij, ki kotirajo na borzah, poleg tega tudi denarni tok in njegova stabilnost oziroma nadpovprečnost v primerjavi s pričakovanji. Naprej: smo na začetku zelo močnega investicijskega cikla, ki je zelo povezan z umetno inteligenco, naložbami v podatkovne centre, pa tudi z vlaganji v elektrifikacijo, v povečevanje zmogljivosti energetske infrastrukture itn. Od začetka vojne v Ukrajini smo priče tudi vlaganjem v obrambno industrijo. Ta je sicer že nekaj časa tema na kapitalskih trgih in se bo še nadaljevala, saj je povezana tudi z velikimi fiskalnimi izdatki.

Vse našteto je močnejše od kratkoročnih šokov, povezanih z vojno v Iranu, ki so se predvsem odrazili na ceni nafte.

Ta pa ima tudi pomemben vpliv.

Nafta je absolutno pomembna, ker je pomembna surovina. Ni sicer edina takšna, ki izhaja iz podjetij na Bližnjem vzhodu, to sta na primer tudi helij in žveplo itn. Ampak trg pričakuje njihovo rast glede na trenutno geopolitično dogajanje in tudi, da povišanje cene nafte ne bo dolgoročno, z ureditvijo razmer v Iranu bo začela padati.

Splošna raven razumevanja financ je nižja, kot bi si želeli in kot je potrebno, da ljudje lahko sami vlagajo prek neodvisnih platform. FOTO: Matej Družnik/Delo

Po drugi strani je tudi pomen nafte za energetski sektor manjši, kot je bil pred dvajsetimi ali tridesetimi leti. Vse to prispeva k temu, da je trg bistveno lažje prenesel naftni šok. Seveda bi bilo drugače, če geopolitičnega dogovora ne bo dalj časa, potem bi cene nafte vplivale na inflacijo, kar že vidimo v Evropi. V tem primeru bi bil ključen odziv centralnih bank.

Ampak osebno mislim, da so kapitalski trgi močen faktor pri odločanju ameriške politike, zaradi česar je tudi ameriška administracija pod pritiskom, da čim prej sklene mirovni sporazum, da ne bi povzročali škode gospodarstvu, predvsem pa tržnim tečajem.

Kaj poleg omenjenega bi še lahko ustavilo rast na kapitalskih trgih?

Predvsem v tehnološkem sektorju, a tudi drugod, bi rast lahko ustavilo morebitno večje razočaranje pri monetizaciji naložb v umetno inteligenco (UI), ki smo jim priča. Trg to zelo podrobno opazuje. Dobički podjetij, ki delujejo na področju UI, zelo hitro rastejo, vendar bo trajalo še kar nekaj časa, da se bodo učinki UI res videli v praksi.

Podjetje xAI je na primer lepo monetiziralo svoje podatkovne centre, namenjene klepetalnemu modelu grok, ki sicer ne slovi kot najboljši, z oddajo v najem konkurenci in s tem pokazalo, da povpraševanje po tej infrastrukturi zagotovo obstaja.

Kako pa umetna inteligenca vpliva na obnašanje malih vlagateljev?

Zdaj jih že zelo veliko uporablja klepetalnike UI za pogovor o investiranju in vidimo, da določeni klepetalniki že sestavijo popolnoma korektne portfelje za osnovne potrebe vlagatelja. Tako da UI lahko deluje kot precej dober finančni svetovalec za povprečnega uporabnika.

Pri sprejemanju naložbenih odločitev na podlagi UI se je treba zavedati problema haluciniranja jezikovnih modelov in biti zelo pazljiv. O tem povprečni uporabniki še premalo vemo.

Omogoča tudi, da lahko ta brez posebnega finančnega znanja razmeroma hitro dobi analizo različnih podjetij, kar ljudje tudi uporabljajo. Se pa pri tem lahko hitro ustvari splošno navdušenje nad neko naložbo ali sektorjem in s tem nevarnost, da mali vlagatelj pozabi na diverzifikacijo sredstev. Ampak to je veljalo tudi že pred obdobjem UI.

Kako nevarno lahko vse skupaj postane za takšnega vlagatelja glede na haluciniranje teh klepetalnikov, ko dokazano pogosto navajajo napačna dejstva in izmišljene vire informacij?

Zagotovo je to nevarno. Ne samo haluciniranje, tudi tako imenovano kontekstualno spodrsavanje (ko model UI izgubi rdečo nit pogovora, pomeša dejstva, ki so bila v pogovoru že določena, itn.). Sploh pri analizah je to lahko kar velika past. Pri sprejemanju naložbenih odločitev na podlagi UI se je tega problema nujno treba zavedati in biti zelo pazljiv, povprečni uporabniki o tem še premalo vemo. V NLB Skladih se pri naložbenih odločitvah ne opiramo na predloge UI.

Kako pa jo uporabljate?

Uporabljamo jo za to, da naredimo naš proces analiz učinkovitejši, vendar ob zelo natančno definiranih parametrih. UI ne prepustimo, da dela po svoje, ampak smo sami razvili orodja UI, ki delujejo na podlagi podatkovnih virov, ki jih mi določimo. Pomagajo nam, da lahko naredimo še več analiz, kot smo jih pred tremi leti. Hkrati je UI pohitrila nekatere zaledne operacije in lahko konkretno merimo časovne prihranke pri avtomatizaciji nekega procesa. Izdelava poročila se je, denimo, skrajšala s pet dni na pet ur. Takšnih primerov imamo veliko.

Količina transakcij raste, zato ves čas iščemo izboljšave v procesih, da bi izboljšali produktivnost. UI bo tu odigrala pomembno vlogo, je pa vprašanje, kako jo bodo podjetja implementirala. Pričakujem, da se bo po sedanji fazi raziskovanja, ko vsak razvija zase, to spremenilo. Morda bomo imeli specialiste, ki bodo zelo dobro poznali neko družbo in njeno poslovanje in bodo lahko izdelovali zahtevnejše rešitve s pomočjo UI. Bo pa potem zelo pomembno imeti ustrezne postopke, kako te rešitve prenesti v prakso.

Kot rečeno, pa končne naložbene odločitve vedno sprejema človek. Poleg tega mislim, da je sploh pri upravljanju zelo pomembno timsko delo, kresanje mnenj znotraj upravljavske ekipe. Tako lahko sprejemaš kakovostne odločitve.

Podatki kažejo, da je več kot 40 odstotkov vseh vplačil v investicijske sklade v Sloveniji opravljenih v bankah. Je to dokaz moči bančnih kanalov ali tega, da vlaganja v sklade sami ne prepoznamo kot načina za plemenitenje denarja?

Bančni kanal vsekakor prevladuje, podoben model vidimo po vsej celinski Evropi. V nekaterih anglosaških državah so izbrali modele, kjer lahko vlagatelji oziroma potencialni vlagatelji sami dostopajo do teh naložb, zelo pogosto prek mobilnih spletnih platform ipd.

To je deloma povezano tudi z regulativo, ki je v celinskem delu Evrope nekoliko drugačna in banke ostajajo prevladujoč kanal; ljudje gredo na banko in tam opravijo finančne storitve. Tam imajo osebnega bančnika, ki je čedalje bolj finančni svetovalec in se ne ukvarja samo s tipičnimi bančnimi produkti, ampak vedno bolj tudi z naložbenimi.

Po besedah Luke Podlogarja ima zelo veliko ljudi na INR-računih še vedno zgolj denar, ki pa še ni investiran. FOTO: Matej Družnik/Delo

Vzrok za to je tudi stopnja finančne pismenosti. Splošna raven razumevanja financ je nižja, kot bi si želeli in kot je potrebno, da ljudje lahko sami vlagajo prek neodvisnih platform. Stvari se sicer spreminjajo, predvsem mladi so se pripravljeni učiti o financah, tudi sami čedalje več neposredno investirajo in se ne zanašajo več toliko na bančni kanal.

Še vedno pa velika večina ljudi potrebuje finančni nasvet, kako naložiti denar, kako se tega sploh lotiti, kje začeti, kako se ukvarjati z davki. Produkti, kot sta individualni naložbeni račun (INR) in ljudska obveznica, pripomorejo k ozaveščanju, pomagajo k finančni pismenosti, to potrjujejo tudi izkušnje iz tujine.

In ne nazadnje, bančne skupine morda nismo vedno imele najboljših digitalnih platform, prek katerih bi naše stranke brez težav dostopale do naložbenih produktov. Treba je pogledati, kakšne digitalne rešitve ponujamo, in jih čim bolj izboljšati, predvsem pa po digitalnih kanalih ponuditi vsebine, vezane na finančno pismenost.

Predvsem v tehnološkem sektorju, a tudi drugod, bi rast na kapitalskih trgih lahko ustavilo morebitno večje razočaranje pri monetizaciji naložb v umetno inteligenco.

Zavedati se moramo, da je finančne svetovalce na trgu čedalje težje najti, zato bodo digitalni kanali vedno bolj pomembni – ne samo za izobraževanje, ampak tudi za to, da bomo sami poskrbeli za svoje naložbe. V naši bančni platformi NLB Klik je od nedavnega na voljo tudi trgovanje, tam stranka lahko odpre tudi INR.

Kako pa ste zadovoljni z odzivom prebivalstva na INR?

Odziv je dober. Mislim, da so se prvi odzvali predvsem tisti, ki so že vlagatelji, zelo finančno pismeni in so izkoristili INR kot davčno optimizacijo svojega nalaganja. Ugotavljamo, da ima zelo veliko ljudi na teh računih še vedno zgolj denar, ki pa še ni investiran, tako da to je naslednja pomembna faza, ker drugače nima smisla.

Na splošno se mi zdi INR zelo pozitivna stvar, dejstvo pa je, da ničesar ne moreš že prvič narediti perfektno. To velja tudi za zakonodajo s tega področja. Nekaj je nejasnosti in težav, vendar je vse mogoče odpraviti z manjšim posegom v zakonodajo. Pričakujem tudi, da se bo po zgledu drugih držav širil nabor finančnih instrumentov, ki jih lahko vključimo v INR, morda tudi kakšne inovacije. Morda bo možnost, da ima ena oseba lahko več teh računov, vsakega za svoj finančni cilj, na primer za nakup prve nepremičnine.

Zdi se mi smiselno nadaljevati razvoj tega produkta, ker je primeren za vse – posamezniku s povprečnimi dohodki omogoča investiranje in da nekaj privarčuje brez prevelike davčne obremenitve na kapitalski dobiček. Omenil pa sem tudi že njegovo vlogo pri povečevanju finančne pismenosti.

Ta naj bi prispevala, da bi se del prihrankov gospodinjstev preusmeril iz bank na trg kapitala. Krepitev evropskega kapitalskega trga je tudi na agendi EU, eden od ukrepov je znižanje vstopnega praga v alternativne naložbene sklade. Kako gledate na to?

Mali vlagatelji z razlogom niso mogli vlagati v alternativne naložbene razrede, saj jih je zapleteno upravljati, vlaganje vanje pa je nelikvidno, zato so zanje manj primerni. Prvi poskus demokratizacije tega naložbenega razreda je bil pred desetimi leti z uredbo Eltif, vendar ni bila praktična in zato ni dosegla namena.

Luka Podlogar: Malim vlagateljem bomo s tem ponudili dostop do naložbenega razreda, v katerega do zdaj niso mogli preprosto investirati, razen tisti, ki so imeli dovolj denarja za nakup nepremičnine. FOTO: Matej Družnik/Delo

Z novelo Eltif 2.0 leta 2024 se je to spremenilo in opažamo ogromno rast. Pogoj za vstop v te sklade ni več minimalen vložek vlagatelja, morajo pa ponudniki alternativnega naložbenega sklada zaradi omenjenih tveganj preverjati primernost potencialnih malih vlagateljev. Tudi če se zdi, da je takšen sklad likviden, to ni res, ker že v osnovi vlaga v manj likvidne naložbene razrede, kot so, recimo, nepremičnine, infrastruktura, zasebni dolžniški instrumenti, neposredne naložbe v podjetja.

Ob demokratizaciji alternativnih naložb je nujno hkrati vlagati v znanje in poskrbeti, da bodo te oblike tudi strukturno primerne za malega vlagatelja.

Kljub vsemu so ti naložbeni razredi zanimivi tudi za male vlagatelje, zato je prav, da se jim omogoči dostop, seveda po pameti. Vlagatelj se mora predvsem zavedati, v kakšno tveganje se podaja, in se zlasti z vidika likvidnosti vprašati, kaj mu bo ta alternativni naložbeni razred prinesel v odnosu do celotnega portfelja: dodatno stabilnost ali volatilnost? Stabilen denarni tok ali negotovost? Ali ta alternativni naložbeni razred pripomore k večji razpršenosti njegovega portfelja ali pa se bodo ob morebitnem gospodarskem šoku te naložbe gibale v popolnoma enaki smeri kot javne delnice?

Ob demokratizaciji teh alternativnih naložb je nujno, da se hkrati vlaga v znanja in da se poskrbi, da bodo te oblike tudi strukturno primerne za malega vlagatelja. Prepričan sem, da se bodo v prihodnosti še razvijale.

Pri vas v okviru tega pripravljate nov alternativni nepremičninski sklad, o katerem pravite, da bo novost na našem trgu.

Da. V NLB Skladih že ponujamo alternativni investicijski sklad Zeleni prehod I, ki vlaga v zeleno infrastrukturo in je namenjen večjim vlagateljem, zdaj vstopamo še na področje nepremičnin, in to z mislijo na male vlagatelje. V nekaj tednih načrtujemo lansirati produkt, nepremičninski sklad, ki bo kotiral na borzi in s tem omogočil malim vlagateljem likvidnost v sicer nelikvidnem naložbenem razredu.

Ponujal bo izpostavljenost do prvovrstnih poslovnih nepremičnin (pisarniške, maloprodajne in industrijske, vključno z logistiko) in donosov, ki so pri poslovnih nepremičninah višji kot pri stanovanjskih. S kotacijo na borzi alternativni sklad postane primerna naložba za male vlagatelje, ker kljub potencialnim nihanjem tečajev in razliki med ceno delnice in čisto vrednostjo sredstev zagotavlja večjo likvidnost, kot jo pri alternativnih skladih, o katerih sva govorila prej, lahko zagotovi upravitelj.

Kdaj pa bo na voljo?

Sklad bo začel zbirati sredstva s prvo javno ponudbo delnic in prek tega bomo zbrali kapital ter ga vložili v nepremičnine, ki jih trenutno preučujemo. Malim vlagateljem bomo s tem ponudili dostop do naložbenega razreda, v katerega do zdaj niso mogli preprosto investirati, razen tisti, ki so imeli dovolj denarja za nakup nepremičnine.

Pa vemo, da je že za prvo, v kateri živimo, težko zbrati sredstva. Poleg tega se s takšnim nakupom izpostavimo eni sami nepremičnini v manj donosnem stanovanjskem sektorju. Sklad po drugi strani ponuja izpostavljenost bolj donosnim poslovnim nepremičninam, razpršenost, in to po vsej jugovzhodni Evropi.

Mislimo, da bomo s tem inovativnim produktom naredili nekaj pozitivnega za razvoj slovenskega trga. Alternativni skladi so bili do zdaj dostopni izključno premožnejšim in institucionalnim vlagateljem.