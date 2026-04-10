Upravljanje komunikacij v kibernetski krizi

Vladni urad za informacijsko varnost je objavil novo strokovno gradivo o upravljanju komunikacije v kibernetski krizi. Dokument organizacijam ponuja celovit okvir za učinkovito komuniciranje ob kibernetskih incidentih. Namen je, kot navajajo, izboljšati njihovo pripravljenost na komunikacijski vidik kibernetskih incidentov ter zagotoviti bolj usklajen, verodostojen in pravočasen odziv.

Med drugim je izpostavljeno, da kibernetski incidenti niso več zgolj tehnični izziv, temveč hitro prerastejo v širšo organizacijsko in komunikacijsko krizo, ki lahko vpliva na zaupanje javnosti, ugled in delovanje organizacije. Dokument je namenjen predvsem komunikatorjem, vodstvu, IT-strokovnjakom in varnostnim strokovnjakom ter vsem, ki sodelujejo pri obvladovanju kriznih situacij.

Gradivo obravnava komunikacijo kot enakovreden del kriznega upravljanja in jo strukturira v tri ključne faze: fazo predvidevanja, ki poudarja pomen priprav, sodelovanja med ekipami in analize tveganj; fazo odziva, kjer je v ospredju usklajeno, jasno in pravočasno komuniciranje v razmerah negotovosti, ter fazo okrevanja, ki vključuje obnovo zaupanja in učenje iz izkušenj.

Poseben poudarek je namenjen tudi vzpostavitvi tako imenovanega kriznega informacijsko-komunikacijskega orodjarja (KIKO), ki omogoča hiter in usklajen odziv v prvih fazah krize.