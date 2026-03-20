  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Svetilnik industrije telekomunikacij in vseh z njo povezanih panog je tudi sejem Mobile World Congress v Barceloni, na katerem ni manjkalo inovacij, konceptnih izdelkov in pilotskih projektov. FOTO: Nacho Doce/Reuters
    Galerija
    Svetilnik industrije telekomunikacij in vseh z njo povezanih panog je tudi sejem Mobile World Congress v Barceloni, na katerem ni manjkalo inovacij, konceptnih izdelkov in pilotskih projektov. FOTO: Nacho Doce/Reuters
    Miran Varga
    20. 3. 2026 | 06:00
    12:34
    A+A-

    Posel ima nov »sveti gral«. Tokrat se zdi tarča še precej bolj oddaljena kot v preteklosti, a ne na račun sodobnih tehnologij. Te pravzaprav čakajo, da jih ljudje kar najbolj smotrno uporabimo.

    Nekakšen svetilnik industrije telekomunikacij in vseh z njo povezanih panog je tudi sejem Mobile World Congress (MWC), ki je bil na začetku marca v Barceloni. Na njem spet ni manjkalo inovacij, konceptnih izdelkov in celo pilotskih projektov. Predstavitve gigantov iz sveta mobilne telefonije, proizvajalcev čipov, programske opreme in česarkoli drugega so opravile svoje naloge – navdušile so občinstvo. Na odru so bili vsi predstavljeni primeri uporabe najnovejših in vedno bolj avtonomnih tehnologij videti dobro. Kaj dobro, naravnost odlično! A čim pokukamo v samo jedro delovanja večine ponudnikov komunikacijskih storitev, se zdi, da nekaj ni v redu oziroma da vse skupaj niti približno ni tako tekoče ali celo »brezšivno«, kot bi nam radi prikazali.

    Od umetne inteligence vsi pričakujejo čarovnijo. FOTO: Albert Gea/Reuters
    Od umetne inteligence vsi pričakujejo čarovnijo. FOTO: Albert Gea/Reuters

    Vlaganja v umetno inteligenco

    To lahko najbolje ponazorim s tehnologijo, od katere skoraj vsi pričakujejo magijo. Umetna inteligenca (UI) je danes prisotna v skoraj vseh elektronskih izdelkih in digitalnih storitvah. Vse lepo in prav. Je prisotna, a njen vpliv je zelo različen – lahko je izjemen ali povsem mlačen. Celo takšni, ki le zamahnejo z roko nad njenimi rezultati ali implementacijo, se najdejo. Mene sicer moti nekaj drugega – da je močno razdrobljena in ni celovita. V praksi zaposlenim, tako v telekomunikacijskih kot proizvodnih podjetjih pomaga delati hitreje, podpira sprejemanje odločitev in pravočasno opozarja na težave. Zelo redko pa kaj postori od začetka do konca. In ta izziv je vse težje prezreti.

    UI-balon ne bo sprožil finančne krize

    Težava ni pomanjkanje inovacij. IT-industrija in panoga telekomunikacij veliko vlagata v umetno inteligenco. Zdi se, da celo premalo kritično podpirata in financirata vse projekte, ki vsaj malo dišijo po avtonomnosti, avtomatizaciji in inteligenci. Menim, da je težava drugačne, strukturne narave. Podjetja poskušajo novo tehnologijo vključiti v poslovne modele, ki zanjo nikoli niso bili zasnovani. Neidealno človeško inteligenco s pridihom večje ali manjše iznajdljivosti želijo zamenjati z »idealno«, urejeno in na podatkih utemeljeno inteligenco. Pa kar nekako ne gre oziroma steče. Posamezni procesi in opravila še mogoče, a da bi umetna inteligenca vodila poslovanje, se še ni zgodilo. Čeprav si neredki to želijo – vsaj tisti, ki prisegajo na red in transparentnost.

    Delovanje s hitrostjo podatkov

    Industrija telekomunikacij je umetni inteligenci morda izpostavljena bolj kot druge panoge, saj njene dejavnosti zajemajo poslovno, IT- in omrežno področje, ki so med seboj globoko prepletena in ključna za poslovanje. Obseg poslovanja je izjemen – več milijonov uporabnikov, sistemov, strežnikov, naprav, aplikacij … vse mora delovati. Zanesljivost v tem svetu ni pogojna, ampak mora biti kar se da absolutna. To pa hkrati pomeni, da zunaj peskovnikov ni možnosti za eksperimentiranje, ki bi ogrozilo poslovanje. Tudi zato, ker je regulativa v svetu telekomunikacij še kako prisotna in stroga vsaj toliko, kolikor to velja za druga področja, na primer bančništvo ali kritično infrastrukturo sodobne družbe.

    Agenti UI niso klepetalni roboti na spletnih straneh ali v mobilnih aplikacijah in tudi ne precej naprednejši kopiloti, ki prevzamejo del delovnih nalog. To je sistem (specializiranih) agentov, ki lahko v celoti prevzamejo poslovne procese, znotraj jasnih meja zaupanja in upravljanja. FOTO: Nacho Doce/Reuters
    Agenti UI niso klepetalni roboti na spletnih straneh ali v mobilnih aplikacijah in tudi ne precej naprednejši kopiloti, ki prevzamejo del delovnih nalog. To je sistem (specializiranih) agentov, ki lahko v celoti prevzamejo poslovne procese, znotraj jasnih meja zaupanja in upravljanja. FOTO: Nacho Doce/Reuters
    Pred kratkim je v Zagrebu potekala konferenca Money Motion, na kateri sem z zanimanjem spremljal predavanje z naslovom Naslednji koraki UI. Reinhard Höll, član uprave NLB, odgovoren za preoblikovanje (CTO), IT in zaledne storitve, je občinstvu predstavil: »V Evropi se bolj igramo z umetno inteligenco, kot pa resno delamo, a to ni dovolj. Naši zaposleni uporabljajo skoraj vsa UI-orodja, kar jih obstaja, velik del naše programske kode je pomagala ustvariti umetna inteligenca. Česa smo se naučili? Da ni enega samega najboljšega modela ali algoritma, tudi manjši modeli so lahko odlični za posamezne naloge. Pomembno se je zavedati, da UI postaja infrastruktura, brez nje ne bo ničesar več.«

    V nadaljevanju je pojasnil, da so agenti UI vse boljši in že znajo delati tudi z nepopolnimi podatki, podobno kot ljudje, a je hkrati tudi spomnil: »Banke so regulirana okolja, precej bolj kot zagonska podjetja. Ampak to ne pomeni, da bomo čez pet let skopirali najboljše prakse na trgu. Ta pristop ne bo deloval. Tudi banke tekmujemo pri uvajanju umetne inteligence, regulacija nas 'zavira' le toliko, da do praktično uporabne rešitve pridemo, denimo, po treh mesecih in ne v dveh tednih.« Opisana realnost naredi telekomunikacije in bančništvo že po naravi previdno. Hkrati pa naredi tudi najboljše testno okolje za umetno inteligenco v podjetjih. Če umetna inteligenca lahko deluje tu, na tej ravni kompleksnosti in zaupanja, lahko deluje kjerkoli.

    Infografika: Delo
    Infografika: Delo

    Večina implementacij umetne inteligence v svetu telekomunikacij in bančništva je še vedno zasnovana kot pomoč(niki). Te rešitve analizirajo. Priporočajo. Povzemajo. Optimizirajo lokalne naloge. Ljudje ostajajo trdno na čelu izvajanja, so vezni člen med oddelki, sistemi in procesi. Ta(k) poslovni model sicer prinaša postopne koristi, vendar ima tudi omejitve. Ne ustvarja resnične odgovornosti za rezultate. Ne širi odločanja po celotnem podjetju. Predvsem pa se ne uči kot sistem – kar bi od rešitve, ki ima v imenu besedo inteligenca, vsekakor pričakovali. V spominu mi je najbolj ostal komentar strokovnjaka, ki sem ga slišal na letošnjem sejmu MWC. »V številnih primerih smo zgolj pospešili silose,« je dejal. In še kako prav ima. Ker se naši otočki vrtijo hitreje, se ne bo vrtel hitreje ves svet …

    Neuresničeni potencial?

    Da bi odklenili naslednjo raven vrednosti, mora umetna inteligenca preseči pomoč pri nalogah oziroma procesih in začeti te procese voditi. Ta premik ni zgolj vprašanje boljših modelov, algoritmov ali večje količine oziroma boljše kakovosti podatkov. Gre za ponovni razmislek o samem poslovnem modelu – kako stvari, podatki, procesi, transakcije oziroma odločitve delujejo.

    Že več kot desetletje se podjetja vseh vrst in velikosti osredotočajo na digitalno preobrazbo – vsaj tista, ki načrtujejo svojo prihodnost. Modernizirala so svoja IT-okolja, sisteme, avtomatizirala delovne procese, delno ali v celoti poslovanje preselila v oblak ... Vse našteto so bili nujni koraki digitalizacije in avtomatizacije, ki sta veljali za sveti gral. A odločitve in poslovanje s(m)o še vedno načrtovali in vodili ljudje. Zdaj pa je pred nami nekaj drugega – prehod od digitalnih h kognitivnim procesom.

    Kognitivni poslovni model

    V kognitivnem poslovnem modelu je inteligenca neposredno vgrajena v poslovanje. Avtonomni agenti ne zagotavljajo le vpogledov v podatke ali povzetkov, ampak sodelujejo, odločajo in delujejo na različnih področjih. Delovni procesi in tokovi so usmerjeni v rezultate, ne v naloge. Učenje na podatkih, rezultatih in povratnih informacijah poteka neprekinjeno ne pa zgolj občasno. Prav to bi morali poslovneži (in vsi drugi) imeti v mislih, ko je govor o agentski umetni inteligenci. To niso klepetalni roboti na spletnih straneh ali v mobilnih aplikacijah, niti precej naprednejši kopiloti, ki prevzamejo del delovnih nalog. Gre za sistem (specializiranih) agentov, ki v celoti prevzamejo poslovne procese, znotraj jasnih meja zaupanja in upravljanja. Kakšna bo vloga človeka? Le še povedati, česa si želi … V teoriji.

    Na sejmu Mobile World Congress v Barceloni so si obiskovalci lahko ogledali tudi igro, kjer se je ženska, oblečena v kostum robota, mečevala z robotom. FOTO: Bruna Casas/Reuters
    Na sejmu Mobile World Congress v Barceloni so si obiskovalci lahko ogledali tudi igro, kjer se je ženska, oblečena v kostum robota, mečevala z robotom. FOTO: Bruna Casas/Reuters
    Omenjena vizija sproža upravičen dvom in postavlja številna vprašanja. Od usklajevanja dela agentov, njihovega učenja (na najrazličnejših podatkih) do zagotavljanja, da so njihove odločitve razložljive. In seveda nadzor – brez tega ne bo šlo v strogo reguliranih okoljih. Kaj manjka? S tehnološko-operativnega vidika imamo na voljo skoraj vse dele sestavljanke (beri: tehnologijo), ustvariti moramo še operativni sloj, zasnovan posebej za avtonomno izvajanje nalog v velikem obsegu.

    Poslovni model, ki temelji na delu programskih agentov z umetno inteligenco potrebuje več nepogrešljivih sestavnih delov. Prvi je očiten: rešitev za njihovo usklajevanje. Posamezni agenti so relativno neuporabni, če ne morejo sodelovati med seboj oziroma z različnimi področji. Vsako podjetje in posel sta »živ organizem«. Podjetja bodo morala opraviti domačo nalogo in tem agentom predstaviti kontekst svoje panoge, kar se da natančno in globoko. Že ta hip lahko vidimo, da v kompleksnejših okoljih, na primer v telekomunikacijah, »splošna« umetna inteligenca hitro odpove. Potem pa je tu še zaupanje, ki ga bomo morali prispevati vsi mi.

    Da bi odklenili naslednjo raven vrednosti, mora umetna inteligenca preseči pomoč pri nalogah oziroma procesih ter začeti te procese voditi. FOTO: Nacho Doce/Reuters
    Da bi odklenili naslednjo raven vrednosti, mora umetna inteligenca preseči pomoč pri nalogah oziroma procesih ter začeti te procese voditi. FOTO: Nacho Doce/Reuters
    Čeprav agenti umetne inteligence ne bodo uporabni samo za poslovna okolja – s pridom jih bomo uporabljali tudi potrošniki. Najnaprednejši trgi v Aziji jih že poznajo, prek njih se že realizira skoraj desetina prodaje! Ta trend z manjšim zamikom prihaja tudi v Evropo. »Na prehodu tisočletja smo se pogovarjali o e-trgovini, zdaj jo živimo, na nekaterih trgih 'klikanje zadev' dosega že 40 odstotkov trgovine. Ljudje smo se naučili zaupati sistemom – verjamemo, da smo nekaj plačali in da bo prišlo v doglednem času,« je na največji regijski fintech konferenci Money Motion dejal Bartosz Ciolkowski, vodja regije jugovzhodne Evrope v družbi Mastercard, ter dodal: »Zdaj imamo opraviti z agenti umetne inteligence. So nova stvar v ekosistemu, peti element, če želite. Celoten ekosistem se spreminja – morali se bomo naučiti zaupati agentu, da dela v naše dobro. Želeli bomo nekaj kupiti, agent pa bo našel najboljšo ponudbo. Tudi prepoznal našo namero. In nenehno ždel v ozadju.«

    Prvi koraki so narejeni ...

    Na sejmu Mobile World Congress v Barceloni je skupina uCloudlink predstavila napravo PetPhone. FOTO: Albert Gea/Reuters
    Na sejmu Mobile World Congress v Barceloni je skupina uCloudlink predstavila napravo PetPhone. FOTO: Albert Gea/Reuters
    V pilotskih projektih že vidimo prve znake tega, kaj vse postane mogoče, ko se umetni inteligenci dovoli delovati, ne le pomagati. Celotni procesi, ki so nekoč zahtevali na desetine operacij in »predaj«, lahko potekajo avtonomno, pri čemer se vloga ljudi spremeni iz operaterjev v nadzornike in oblikovalce inteligence.

    Poslovanje prek agentov umetne inteligence nezadržno prihaja, eksperimentiranja je vse več, podjetja bodo želela unovčiti svoje naložbe. Razlike med podatkovno in tehnološko gnanimi podjetji in vsemi drugimi se bo le še poglabljal. Podjetja, ki bodo umetno inteligenco še naprej obravnavala kot dodatek ali nekaj, kar lahko »namestijo«, bodo imela težave pri njeni uvedbi. Tista, ki bodo temeljito in predvsem na novo premislila, kako lahko inteligenca vodi njihovo poslovanje, pa bodo napredovala z velikimi koraki. Nekaj je že jasno: zmagovalci te preobrazbe ne bodo podjetja z največ umetne inteligence, ampak tista, ki so svoj poslovni model zgradila na njej.

    Več iz teme

    Mobilne tehnologije 2026umetna inteligencatehnologijapodjetja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo