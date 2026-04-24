Več prenosa podatkov in poslanih sporočil

V lanskem zadnjem četrtletju je bilo opravljenega približno toliko odhodnega mobilnega telefonskega prometa kot v istem obdobju leto prej, saj je bilo skupno iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih več kot 465 milijonov odhodnih telefonskih klicev.

Najnovejši podatki statističnega urada kažejo, da se je število poslanih sms-sporočil medletno povečalo za desetino (poslanih je bilo 546,3 milijona sporočil), število mms-sporočil pa za skoraj petino (19 odstotkov). V celotnem letu 2025 pa je bilo poslanih za skoraj 2,03 milijarde sms-sporočil ali 3,8 odstotka več kot leta 2024.

Količina prenosa podatkov v mobilnem omrežju se je povečala za nekoliko več kot četrtino (26 odstotkov). V primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2024 je bilo šest odstotkov manj fiksnih telefonskih priključkov, en odstotek več uporabnikov oziroma aktivnih sim-kartic mobilnega omrežja, deset odstotkov več poslanih sms-sporočil, 26 odstotkov več prenosa podatkov v mobilnem omrežju ter en odstotek več internetnih priključkov.

Po podatkih Sursa je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij izmerjenih skupaj skoraj 21 milijonov ur odhodnega prometa oziroma prav tako enaka količina kot v predlanskem četrtem četrtletju. Domači odhodni promet se je povečal za odstotek, mednarodni pa upadel za skoraj desetino oziroma devet odstotkov.