    Predstavitvena informacija  |   Mobilne tehnologije

    Železniški muzej vabi na nostalgično popotovanje v središče prestolnice

    Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
    FOTO: Železniški muzej Slovenskih železnic
    Galerija
    FOTO: Železniški muzej Slovenskih železnic
    Promo Delo
    23. 10. 2025 | 14:45
    5:58
    A+A-

    Ste vedeli, da se le nekaj korakov od glavne železniške postaje v Ljubljani skriva ena najbolj nostalgičnih točk mesta? Železniški muzej Slovenskih železnic, ki ni le zbirka eksponatov, temveč potovanje skozi čas, ko je bil prihod vlaka dogodek, postaje pa stičišča sveta. V nekdanji kurilnici Ljubljana Šiška sredi mesta po številnih letih aktivnih voženj počivajo mogočne parne lokomotive, med njimi tudi najstarejša iz leta 1861.

    FOTO: Železniški muzej Slovenskih železnic
    FOTO: Železniški muzej Slovenskih železnic

    Spoznajte edinstveno zgodbo muzeja – varuha parnih velikanov

    Zamisel o železniškem muzeju je zaživela že sredi 20. stoletja, ko so predani slovenski železničarji sklenili, da bodo del zgodovine ohranili na simbolni lokaciji – v nekdanji kurilnici Ljubljana Šiška, na Parmovi ulici 35. Z neomajno predanostjo so desetletja zbirali železniška vozila, delovno opremo, dokumentacijo in druge dragocenosti, povezane z železniško dediščino. Danes se muzej razprostira v dveh objektih: osrednji prostor zavzema mogočna rotunda s pravimi parnimi lokomotivami, sosednji objekt pa gosti stalno razstavo, ki obiskovalce popelje skozi najpomembnejša področja železniškega sveta.

    Navdihuje vse generacije

    V muzeju se tehniška dediščina prepleta z osebnimi zgodbami in nepozabnimi izkušnjami. Otroci bodo naravnost navdušeni nad veliko maketo modelne železnice, postavljeno na pravem vagonu, odrasli pa bodo z zanimanjem odkrivali prometni urad iz časov Avstro-Ogrske ali zbirko slik akademskega slikarja Staneta Kumarja, ki je železnici posvetil velik del svojega opusa. Poseben čar daje razstavi okolje nekdanje kurilnice, ki z vonjem po železu in olju prebudi pristne spomine na minule čase.

    FOTO: Železniški muzej Slovenskih železnic
    FOTO: Železniški muzej Slovenskih železnic

    Vsak eksponat nosi svojo zgodbo – o delavcih, inovacijah, potovanjih in spremembah, ki so zaznamovale prostor in ljudi. Prav s tem prepletom zgodovine, občutij in izobraževalne vrednosti je obisk muzeja edinstveno doživetje za vse generacije.

    Ponuja očarljiv pobeg v preteklost

    Muzej že več kot 40 let neguje zgodovino železnic na Slovenskem, hkrati pa ponuja izjemno doživetje za vse, ki jih ta zgodovina zanima. V sklopu posebnih dogodkov se lahko najmlajši (in njihovi spremljevalci) zapeljejo z edinstvenim vlakom vrtne železnice po 500 metrov dolgi progi. Ti trenutki niso le zabavni, ampak tudi poučni, saj otroci skozi igro spoznajo, kako je delovala železnica nekoč, in razvijajo spoštovanje do tehniške dediščine. Obisk muzeja pa lahko preraste v pravo družinsko tradicijo, ki povezuje vnuke in stare starše ob skupnih spominih na čase, ko je bil vlak simbol napredka in domišljije. Prav takšna izkustva dajejo muzeju poseben pomen – kot prostoru, kjer zgodovina ni le prikazana, ampak resnično zaživi.

    FOTO: Železniški muzej Slovenskih železnic
    FOTO: Železniški muzej Slovenskih železnic

    Železniški muzej do konca leta vabi še na tri jesensko-zimske dogodke za vse generacije. 15. novembra bo potekal kostanjev piknik z vožnjo po vrtni železnici in ogledom parnih lokomotiv. 3. decembra obeležujejo Ta veseli dan kulture z zabavnimi in poučnimi dejavnostmi ob Prešernovih verzih. 6. decembra pa vas pričakuje praznična vrtna železnica, kjer bo dišalo po palačinkah in čaju. Vsi dogodki vključujejo vožnje z edinstvenim vlakom vrtne železnice po 500 metrov dolgi progi

    Več informacij o dogodkih do konca leta najdete TUKAJ.

    Ponaša se z impresivnimi številkami, ki vas ne bodo pustile ravnodušne

    Obisk Železniškega muzeja ni le sprehod skozi zgodovino, temveč tudi srečanje z izjemnimi tehničnimi dosežki. Med razstavljenimi lokomotivami najdemo pravo posebnost; najstarejšo v zbirki, lokomotivo SB 29.718, izdelano že davnega leta 1861. Čisto drugačne dimenzije pa ima lokomotiva SŽ 33-037 iz obdobja druge svetovne vojne, ki s svojo dolžino 22,975 metra velja za najdaljšo v muzeju. Prav tako osupljiva je najtežja lokomotiva SŽ 06-018; ko je napolnjena z vodo in premogom, tehta kar 160 ton. Če pogled dvignemo proti pogonskim kolesom, nas čaka še en rekorder: brzovozna lokomotiva SŽ 03-002, znana tudi kot Kraševka, ki se ponaša z največjimi kolesi v zbirki – njihov premer je kar 1,74 metra. Vsaka izmed teh številk skriva zgodbo, ki dokazuje, kako mogočna in napredna je bila nekoč železniška tehnologija.

    FOTO: Železniški muzej Slovenskih železnic
    FOTO: Železniški muzej Slovenskih železnic

    Kdaj in kje lahko obiščete muzej?

    Železniški muzej se nahaja na Parmovi 35 v Ljubljani, blizu glavne železniške postaje, in je odprt od torka do nedelje med 10. in 18. uro. Vse leto ponuja dogodke za vse generacije z zabavnimi in poučnimi vsebinami. Več informacij o vseh dogodkih najdete TUKAJ.

    Raziščite Železniški muzej in spoznajte, zakaj vlaki niso le prevozno sredstvo, temveč most med generacijami.

    VEČ O MUZEJU: Železniški muzej – Zgodovina železniškega prometa v Sloveniji

    Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice

