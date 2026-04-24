Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

Prebivalci Slovenije so lani na povprečen dan opravili 3,9 milijona poti, od tega so jih 52 odstotkov opravili moški in 48 odstotkov ženske, kažejo podatki statističnega urada. Za dve tretjini poti so uporabili avtomobile, štiri odstotke poti pa so opravili z avtobusom ali vlakom.

Ženske so javni prevoz uporabile za šest odstotkov poti, moški pa za tri. In kot še kažejo podatki Sursa, sta bili dve tretjini poti (68 odstotkov) opravljeni z avtomobilom. Moški so bili vozniki avtomobilov na 63 odstotkov vseh svojih poti in sopotniki na šestih odstotkih. Ženske so kot voznice avtomobilov prevozile 48 odstotkov svojih poti, sopotnice pa so bile na 18 odstotkih.

Prebivalci so lani dnevno opravili približno 1,4 milijona poti zaradi preživljanja prostega časa. Na povprečen dan se je s tem namenom na pot odpravilo 50 odstotkov upokojencev, 38 odstotkov dijakov in študentov ter 29 odstotkov zaposlenih in samozaposlenih.

Podatki tudi kažejo, da so prebivalci Slovenije lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov, kar je za šest odstotkov več kot leta 2021 in enako kot leta 2017. Pri tem je bilo 83 odstotkov kilometrov prevoženih z avtomobili, od teh približno polovico (52 odstotkov) z dizelskimi.

V primerjavi z letom 2021 se je slednji delež zmanjšal za sedem odstotnih točk. Po drugi strani se je delež kilometrov z bencinskimi avtomobili povečal za štiri odstotne točke, s tistimi na električni ali hibridni pogon pa po dve odstotni točki.