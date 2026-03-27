    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Komitenti morajo dobiti možnost, da vse – od spreminjanja limitov in blokad kartic do posodabljanja osebnih podatkov – uredijo takoj v aplikaciji, brez obiska bančne poslovalnice. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Komitenti morajo dobiti možnost, da vse – od spreminjanja limitov in blokad kartic do posodabljanja osebnih podatkov – uredijo takoj v aplikaciji, brez obiska bančne poslovalnice. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    27. 3. 2026 | 05:30
    7:16
    A+A-

    Digitalna izkušnja ni več zgolj podporna funkcija, ampak ključno strateško bojišče za zvestobo komitentov. Podatki potrjujejo, da se mora digitalna transformacija premakniti od funkcionalne prisotnosti k strateško vodeni, podatkovno podprti in uporabniku prilagojeni izkušnji.

    Banke, ki digitalni razvoj še vedno obravnavajo le kot IT-projekt in ne kot strateško transformacijo, tvegajo izgubo relevantnosti v očeh nove generacije digitalno pismenih uporabnikov, ugotovitve raziskave Digitalno bančništvo v Sloveniji 2025 pojasnjuje Uroš Žižek, direktor razvoja in raziskav v podjetju E-laborat ter direktor pri UX Lab.

    Kaj so po vaši oceni ključni dejavniki, ki ločujejo vodilne banke od zaostanka – tehnologija, kultura, investicije ali upravljanje?

    Vodilne banke v Sloveniji, kot so NLB, OTP in Intesa Sanpaolo, od drugih ne loči le višina vlaganj, temveč predvsem strateško vodenje in digitalna kultura. Medtem ko povprečne banke digitalne kanale še vedno razumejo kot zgolj IT-projekt ali »digitalno bančno okence«, zmagovalci aplikacije postavljajo v središče odnos s stranko. Razlika nastane tam, kjer vodstvo banke uspešno poveže digitalno prodajo in napredno podporo v osrednji poslovni model, namesto da se osredotoča le na zunanjo podobo.

    Ali pričakujete, da se bo ta več kot 60-odstotni razkorak med vodilnimi ponudniki in bankami na repu lestvice letos še poglobil ali začel zmanjševati? Ali je takšna razlika v mednarodnem kontekstu izjema ali pravilo?

    Pričakujem, da se bo razlika med vodilnimi in bankami na repu lestvice v prihodnje še poglobila. Slovenski trg deluje v »treh hitrostih«: vodilni narekujejo tempo z naprednimi rešitvami, medtem ko se banke na dnu spopadajo z resnim tveganjem izgube pomena na trgu. V mednarodnem okolju je takšna polarizacija pravilo, saj se banke razvijajo v celovite finančne ekosisteme, tiste, ki ostajajo le pri osnovah, pa tvegajo tihi prehod kapitala k agilnejšim tekmecem ali neobankam.

    V starajoči se družbi bo prilagodljivost vmesnikov za starejše in slabovidne ključna za ohranitev zvestobe komitentov v digitalni dobi.

    Kako zagotovite primerljivost med tradicionalnimi bankami in ponudniki finančnih tehnologij?

    Primerljivost zagotavljamo z uporabo enotnih metodoloških kazalnikov, ki merijo funkcionalnost in uporabniško izkušnjo (UX) z vidika končnega uporabnika, in sicer ne glede na zaledno tehnologijo. Analiza vključuje več kot 150 indikatorjev v mobilnem in 180 v spletnem bančništvu, ki se ukvarjajo s ključnimi procesi, kot so hitrost prijave, enostavnost plačil in samostojno upravljanje produktov.

    Finančnotehnološki ponudniki postavljajo standarde pri naprednih funkcijah (na primer varčevanje z zaokroževanjem), tradicionalne banke pa jim poskušajo slediti pri optimizaciji osnovnih transakcij.

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Kako pomembna je dostopnost digitalnih storitev v kontekstu starajoče se družbe v Sloveniji – ali banke temu področju namenjajo dovolj pozornosti ali ga še vedno obravnavajo kot sekundarnega?

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji še vedno preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost. Razlika med vodilnimi, ki že upoštevajo mednarodne smernice za dostopnost (kot so podpora bralnikom zaslona in prilagodljivi kontrasti), in povprečjem trga je skrb vzbujajoč. V starajoči se družbi bo prilagodljivost vmesnikov za starejše in slabovidne ključna za ohranitev zvestobe komitentov v digitalni dobi.

    Zakaj banke po vaših ugotovitvah še niso resneje razvile PFM-orodij? Ali gre po vaši oceni bolj za pomanjkanje strategije ali za nezmožnost monetizacije teh storitev?

    Nizek razvoj orodij za upravljanje osebnih financ v Sloveniji je izraz prevladujoče strategije »digitalnega bančnega okenca«, pri čemer mobilna aplikacija služi zgolj za osnovne transakcije. Povprečje trga pri teh naprednih funkcijah znaša skromnih 13 točk, kar potrjuje, da banke še niso v celoti prepoznale PFM-orodij (angl. PFM – ang. personal financial management, slov. upravljanje osebnih financ) kot ključnega vzvoda za vključenost uporabnikov. Vodilnim bankam na trgu je že uspelo prebiti ta okvir in aplikacijo spremeniti v orodje za aktivno pomoč stranki pri vsakodnevnem ravnanju z denarjem.

    Do leta 2028 pričakujem odmik od zgolj opravljanja transakcij k inteligentnemu svetovalnemu bančništvu, ki ga bo podpirala umetna inteligenca.

    Največji izziv je še vedno razumevanje neposredne donosnosti teh storitev. Čeprav PFM-orodja ne prinašajo takojšnjega prihodka na enak način kot prodaja produktov, so nepogrešljiva za vzpostavljanje globlje povezanosti z banko. Brez njih banke tvegajo, da bodo postale le nevidna »shramba za plačo«, medtem ko se bo dejansko upravljanje premoženja preselilo k agilnejšim ponudnikom. Strateški premik od beleženja preteklih transakcij k aktivnemu svetovanju je zato nujen za dolgoročno konkurenčnost.

    Kakšen bi moral biti »idealen« PFM v slovenskem kontekstu?

    Idealen PFM v slovenskem okolju bi moral delovati kot proaktiven finančni sopotnik. Namesto statičnega seznama transakcij bi moral omogočati samodejno razvrščanje porabe v smiselne kategorije brez ročnega vnosa podatkov; napovedovanje prihodnjih potreb in opozarjanje na nenavadno porabo s pomočjo analitike; enostavno doseganje varčevalnih ciljev, ki so vizualno predstavljeni in dosegljivi z enim samim klikom ali s samodejnimi pologi.

    Katere ključne premike pričakujete v slovenskem digitalnem bančništvu do leta 2028?

    Do leta 2028 pričakujem odmik od zgolj opravljanja transakcij k inteligentnemu svetovalnemu bančništvu, ki ga bo podpirala umetna inteligenca za popolno prilagoditev posamezniku. Mobilne banke se bodo spremenile v prave »digitalne pisarne«, v katerih bo sklenitev zapletenih produktov, kot so krediti ali zavarovanja, v celoti digitalizirana in samoumevna. Bančne storitve bodo postale »nevidne« in vgrajene neposredno v nakupovalne in življenjske procese uporabnika.

    Če bi morali bankam dati eno prioritetno priporočilo za leto 2026 – kaj bi to bilo?

    Moje najpomembnejše priporočilo bankam bi bilo usmerjanje pozornosti v popolno digitalno samopostrežno okolje ter opolnomočenje uporabnika. Komitenti morajo dobiti možnost, da vse – od spreminjanja limitov in blokad kartic do posodabljanja osebnih podatkov (KYC) – uredijo takoj v aplikaciji, brez obiska poslovalnice. Odprava teh nepotrebnih ovir bo bankam zmanjšala stroške poslovanja, strankam pa omogočila večjo avtonomijo in zadovoljstvo.

    digitalizacija bankfintechspletno bančništvodigitalna razvitostfinančne storitveMobilne bankeMobilne tehnologije 2026

