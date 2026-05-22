  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nepremičnine

    Amaterski investitorji z mačkom v žaklju prežijo na kupce stanovanj

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    O trendih na nepremičninskem trgu sta v podkastu spregovorila Zoran Đukić, direktor nepremičninske družbe Stoja trade, in Blaž Miklavčič, glavni direktor GH Holdinga, ki investira tudi v stanovanjsko gradnjo. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    O trendih na nepremičninskem trgu sta v podkastu spregovorila Zoran Đukić, direktor nepremičninske družbe Stoja trade, in Blaž Miklavčič, glavni direktor GH Holdinga, ki investira tudi v stanovanjsko gradnjo. FOTO: Marko Feist
    Nejc Gole
    22. 5. 2026 | 07:00
    22. 5. 2026 | 07:10
    5:34
    A+A-

    Kako naj se kupci stanovanj znajdejo na nepremičninskem trgu, v katerem cene kipijo kot kvas, kupovanje primernega stanovanja je podobno iskanju igle v kopici sena, pri tem pa zaradi geopolitičnih okoliščin grozijo višje obrestne mere, dražji materiali in še več negotovosti? In da ob tem kupci ne plačajo drago za mačka v žaklju, ki jim ga ponujajo popoldanski investitorji.

    O trendih na nepremičninskem trgu sta v podkastu spregovorila Zoran Đukić, direktor nepremičninske družbe Stoja trade, in Blaž Miklavčič, glavni direktor GH Holdinga, ki investira tudi v stanovanjsko gradnjo.

    Kupiti stanovanje zdaj ali čakati?

    Geodetska uprava ugotavlja, da opaznega znižanja cen nepremičnin ni pričakovati, razen ob morebitni hujši globalni gospodarski krizi. Kdaj je pravi trenutek za nakup stanovanj? »Če sta potreba in priložnost, je trenutek vedno pravi,« odgovarja Blaž Miklavčič. Ta veliko argumentov za morebitno znižanje cen ne vidi, saj so zemljišča draga, gradbeni material in stroški storitev pa se višajo.

    Če posameznik ali družina kupuje stanovanje za svoj dom, naj ne gledajo na ceno kvadratnega metra in kdaj bo pet odstotkov ceneje, saj dna ni ujel tako rekoč nihče, pa pravi Zoran Đukič. Pomembneje je, kako stabilen je lahko nakup te nepremičnine glede na sedanje razmere, ali so finančno sposobni, ali je nepremičnina na dobri lokaciji. 

    Državni statistični urad je objavil, da se število predvidenih stanovanj zmanjšuje. Skozi čas se je pokazalo, da tisti, ki je z nakupom nepremičnine čakal, se mu je vrednost prihrankov zmanjšala zaradi inflacije, izgubil je dobre priložnosti za nakup, cena pa se je zvišala. Geodetska uprava je, denimo, objavila, da so se cene stanovanj lani zvišale za desetino in so v Ljubljani za kvadratni meter rabljenega stanovanja presegle 5000 evrov, pravi sogovorec.

    Zoran Đukić FOTO: Marko Feist
    Zoran Đukić FOTO: Marko Feist
    Rahli padci cen nepremičnin so možni, ker smo res na visokih ravneh. A glede na to, da se dražijo zemljišča, da so postopki dolgi, da se delovna sila in financiranje dražita, da prebivalci želijo kupiti stanovanje, saj je taka naša mentaliteta, in da tudi skladi v teh negotovih časih kupujejo nepremičnine, kaže, da se bo cena dobrim projektom prej zvišala, kot da bi padla, ocenjuje Đukić: »Moj nasvet kupcem je, naj pri nakupu ne hitijo in ne kupujejo na čredni nagon. A naj se ne bojijo, saj vsi, ki so se bali in so čakali, so izgubili denar, cene so se povišale in ponudba se je zmanjšala.«

    Premajhna ponudba? Rešitev je več zemljišč in hitrejši postopki

    Ključna težava slovenskega nepremičninskega trga je pomanjkanje ponudbe, pri čemer statistika gradbenih dovoljenj izkazuje slabe napovedi za prihodnost: medtem ko je bilo leta 2023 izdanih dovoljenj za 4903 stanovanja, jih je bilo lani za 13 odstotkov manj. Trend padanja se nadaljuje tudi v prvem četrtletju letos.

    »Pomanjkanje predvidenih zemljišč s predvideno infrastrukturo je največja boleča rana, ki zavira gradnjo,« ugotavlja Đukić: »Če želimo imeti večje število stanovanj, potrebujemo več zazidljivih zemljišč. Če želimo več zazidljivih zemljišč, moramo skrajšati postopke, moramo biti hitrejši z umeščanjem objektov v prostor, digitalizirati upravni postopek, skrajšati možnosti pritožb.«

    Več zazidljivih zemljišč bi dolgoročno uravnotežilo cene nepremičnin na trgu, se strinja Miklavčič. Pri tem kot dober primer daje urejanje obrtno-industrijskih con v preteklosti, kjer so občine uredile zemljišča in »brez civilnih iniciativ in predolgih postopkov« privabile podjetnike.

    Kupec naj se pazi popoldanskih investitorjev

    Blaž Miklavčič FOTO: Marko Feist
    Blaž Miklavčič FOTO: Marko Feist
    Medtem ko se je nekoč vsaka »vrstna hiša, ki se je zgradila, imenovala vila«, se je danes situacija izboljšala, opaža Blaž Miklavčič. Ta ocenjuje, da se razmerje med ponudbo in povpraševanjem po količini stanovanj ne izenačuje, drugače pa je glede pričakovanj in kakovosti: »To je dober signal, da bomo na trgu uspevali predvsem z dobrimi, kakovostnimi izdelki. Tudi pri drugih investicijah se prepogosto pogovarjamo, kako z najmanjšimi investicijskimi stroški narediti projekt. A prava filozofija je, kako s sprejemljivimi stroški narediti projekt za celotno življenjsko dobo. Ta filozofija je pri kupcih nepremičnin čedalje bolj prisotna.«

    Pri tem opozarja: »Še vedno je del investitorjev, pravim jim popoldanski investitorji, ki imajo velika pričakovanja glede donosov, a na tem področju niso profesionalni in je treba biti pri njihovih produktih pazljiv. Konkurenca na trgu počasi to filozofijo čisti, a še ni dokončno očiščena. Še vedno se lahko kupi maček v žaklju«.

    Sogovornika se strinjata, da morajo kupci pregledati energetsko izkaznico in certifikate, ki izkazujejo kakovost gradnje.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zavarovanja ne odražajo podnebne realnosti

    Naravne nesreče so po podatkih svetovne pozavarovalnice Munich Re v zadnjih letih povzročile rekordne gospodarske škode.
    Miran Varga 16. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Interventni zakon

    Nižja obdavčitev najemnin: korist le za lastnike ali tudi najemnike

    V desetih letih so najemnine zrasle za tri četrtine, cene stanovanj pa so se več kot podvojile.
    Nejc Gole 15. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

    Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja.
    13. 5. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nepremičninski trend

    Več znanih slovenskih družb prodalo poslovne stavbe

    Tri velike slovenske družbe niso več lastnice, ampak le še najemnice poslovnih stavb. Na slovenskem trgu malo transakcij te vrste.
    Maja Grgič 11. 5. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Mednarodna primerjava

    Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

    Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
    Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Stanovanja v državi presegla 3000, v Ljubljani pa 5000 evrov na kvadratni meter

    Hujša gospodarska kriza ob trenutnih geopolitičnih napetostih ni izključena. A vendarle je nadaljnja rast cen nepremičnin najverjetnejši scenarij.
    Nejc Gole 17. 4. 2026 | 15:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javne finance

    Slovenija s proračunsko luknjo presegla maastrichtsko mejo

    Bruselj ugotavlja, da bo javnofinančni primanjkljaj letos presegel tri odstotke BDP in da se bo še zviševal, tudi zaradi interventnega zakona.
    Peter Žerjavič 21. 5. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vlada

    Keber: Vprašanje prikritega vplivanja ne sme ostati le tema kavarniških razprav

    Darko Nikolovski vlaga ločeno pritožbo s podporo Svobode, Dušan Keber pa gre z več sopodpisniki na ustavno sodišče.
    21. 5. 2026 | 06:36
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Slovenija ni država, ki bi se jo dalo manipulirati na tak način

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o oblikovanju nove vlade, interventnem zakonu in poskusu vplivanja na volitve.
    20. 5. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Koalicijska pogodba: Projekt JEK2 se nadaljuje

    Po poglavjih bomo pregledali koalicijsko pogodbo, izpostavljamo najpomembnejše ideje oziroma zaveze.
    21. 5. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več

    Več iz teme

    nepremičninenakupnepremičninski trgpodkastmoč gospodarstva

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Koalicijska pogodba

    Poudarki koalicijske pogodbe: ukinitev Dovosa in morebiten poseg v javne plače

    Koalicijska pogodba je spisana v 15 poglavjih na 35 straneh. Posamične rešitve so večinoma opredeljene skopo in faktografsko.
    22. 5. 2026 | 07:07
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Amaterski investitorji z mačkom v žaklju prežijo na kupce stanovanj

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Finale vzhodne konference

    Rekord Bostona je na dosegu roke, Cleveland je sprožil in zgrešil

    Košarkarji New York Knicks so na drugi tekmi v glasnem Madison Square Gardnu s 109:93 premagali Cleveland in so na pol poti do finala.
    Nejc Grilc 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Ravioli z rumenjakom in špinačo: domače kosilo, ki je nekaj posebnega (VIDEO)

    Zelena omaka, nežno testo in rumenjak, ki ob prerezu poskrbi za tisti trenutek, zaradi katerega se splača potruditi.
    Odprta kuhinja 22. 5. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Trump preseneča: ZDA bodo na Poljsko poslale 5000 vojakov

    Ameriški predsednik je že dolgo kritičen do Nata in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo.
    22. 5. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Finale vzhodne konference

    Rekord Bostona je na dosegu roke, Cleveland je sprožil in zgrešil

    Košarkarji New York Knicks so na drugi tekmi v glasnem Madison Square Gardnu s 109:93 premagali Cleveland in so na pol poti do finala.
    Nejc Grilc 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Ravioli z rumenjakom in špinačo: domače kosilo, ki je nekaj posebnega (VIDEO)

    Zelena omaka, nežno testo in rumenjak, ki ob prerezu poskrbi za tisti trenutek, zaradi katerega se splača potruditi.
    Odprta kuhinja 22. 5. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Trump preseneča: ZDA bodo na Poljsko poslale 5000 vojakov

    Ameriški predsednik je že dolgo kritičen do Nata in zahteva, da evropske države povečajo svoje izdatke za organizacijo.
    22. 5. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 21. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo