Amaterski investitorji z mačkom v žaklju prežijo na kupce stanovanj

Kako naj se kupci stanovanj znajdejo na nepremičninskem trgu, v katerem cene kipijo kot kvas, kupovanje primernega stanovanja je podobno iskanju igle v kopici sena, pri tem pa zaradi geopolitičnih okoliščin grozijo višje obrestne mere, dražji materiali in še več negotovosti? In da ob tem kupci ne plačajo drago za mačka v žaklju, ki jim ga ponujajo popoldanski investitorji.
O trendih na nepremičninskem trgu sta v podkastu spregovorila Zoran Đukić, direktor nepremičninske družbe Stoja trade, in Blaž Miklavčič, glavni direktor GH Holdinga, ki investira tudi v stanovanjsko gradnjo.
Geodetska uprava ugotavlja, da opaznega znižanja cen nepremičnin ni pričakovati, razen ob morebitni hujši globalni gospodarski krizi. Kdaj je pravi trenutek za nakup stanovanj? »Če sta potreba in priložnost, je trenutek vedno pravi,« odgovarja Blaž Miklavčič. Ta veliko argumentov za morebitno znižanje cen ne vidi, saj so zemljišča draga, gradbeni material in stroški storitev pa se višajo.
Če posameznik ali družina kupuje stanovanje za svoj dom, naj ne gledajo na ceno kvadratnega metra in kdaj bo pet odstotkov ceneje, saj dna ni ujel tako rekoč nihče, pa pravi Zoran Đukič. Pomembneje je, kako stabilen je lahko nakup te nepremičnine glede na sedanje razmere, ali so finančno sposobni, ali je nepremičnina na dobri lokaciji.
Državni statistični urad je objavil, da se število predvidenih stanovanj zmanjšuje. Skozi čas se je pokazalo, da tisti, ki je z nakupom nepremičnine čakal, se mu je vrednost prihrankov zmanjšala zaradi inflacije, izgubil je dobre priložnosti za nakup, cena pa se je zvišala. Geodetska uprava je, denimo, objavila, da so se cene stanovanj lani zvišale za desetino in so v Ljubljani za kvadratni meter rabljenega stanovanja presegle 5000 evrov, pravi sogovorec.
Ključna težava slovenskega nepremičninskega trga je pomanjkanje ponudbe, pri čemer statistika gradbenih dovoljenj izkazuje slabe napovedi za prihodnost: medtem ko je bilo leta 2023 izdanih dovoljenj za 4903 stanovanja, jih je bilo lani za 13 odstotkov manj. Trend padanja se nadaljuje tudi v prvem četrtletju letos.
»Pomanjkanje predvidenih zemljišč s predvideno infrastrukturo je največja boleča rana, ki zavira gradnjo,« ugotavlja Đukić: »Če želimo imeti večje število stanovanj, potrebujemo več zazidljivih zemljišč. Če želimo več zazidljivih zemljišč, moramo skrajšati postopke, moramo biti hitrejši z umeščanjem objektov v prostor, digitalizirati upravni postopek, skrajšati možnosti pritožb.«
Več zazidljivih zemljišč bi dolgoročno uravnotežilo cene nepremičnin na trgu, se strinja Miklavčič. Pri tem kot dober primer daje urejanje obrtno-industrijskih con v preteklosti, kjer so občine uredile zemljišča in »brez civilnih iniciativ in predolgih postopkov« privabile podjetnike.
Pri tem opozarja: »Še vedno je del investitorjev, pravim jim popoldanski investitorji, ki imajo velika pričakovanja glede donosov, a na tem področju niso profesionalni in je treba biti pri njihovih produktih pazljiv. Konkurenca na trgu počasi to filozofijo čisti, a še ni dokončno očiščena. Še vedno se lahko kupi maček v žaklju«.
Sogovornika se strinjata, da morajo kupci pregledati energetsko izkaznico in certifikate, ki izkazujejo kakovost gradnje.
