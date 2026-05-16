Digitalna podpora pri največjih življenjskih odločitvah

Platforme so dandanes prisotne v različnih segmentih, saj prinašajo prihranek časa, ker obiskovalec na enem mestu mesti najde vse zbrane informacije, namesto da jih zbira na večih različnih mestih.

Še posebej pridejo do izraza pri zahtevnejših projektih v življenju posameznika, kot je tudi gradnja, nakup ali prenova nepremičnine. Časovnico je težko predvideti, stroški pa pogosto presežejo začetne načrte. In prav v slednjem v NLB, kot pojasnjujejo, vidijo ključno vlogo njihove platforme, Moj dom z NLB. »Biti zaupen vir informacij, ki ga obiskovalec najde takrat, ko ga potrebuje. Vsebine pripravljamo skupaj s strokovnjaki, ki razumejo, da se realni projekti redko odvijajo po učbeniškem scenariju. Strankam pomagamo razumeti korake, predvideti tveganja in se bolje pripraviti na odločitve, ki imajo dolgoročne finančne posledice. Prihranek časa je konkreten. Namesto da obiskovalec informacije zbira na desetih različnih mestih, jih najde na enem.«

Za lažje razumevanje procesa

Na vprašanje, kako obiskana je omenjena platforma in ali se je zaradi tega zmanjšal obisk pri bančnih svetovalcih, pa v NLB odgovarjajo, da obisk platforme raste, obisk pri svetovalcih pa se ni zmanjšal. »Moj dom z NLB deluje v zgornjem delu nakupnega lijaka, ko posameznik še zbira informacije in tehta možnosti, ne pa ko se je že odločil za konkretni kredit. V tej fazi ne iščejo bančnega produkta, temveč razumevanje procesa. Kaj sploh pomeni pridobiti gradbeno dovoljenje, kako poteka energetska prenova, na kaj paziti pri nakupu. Ko so dovolj informirani in dozori njihova odločitev, pride do stika s svetovalcem,« pojasnjujejo in dodajajo, da platforma svetovalcev ne nadomešča, temveč pripravi stranko na kakovostnejši pogovor z njimi.

Glavne prednosti

In kakšne so za stranke prednosti sodelovanja s podjetji, ki so tudi navedene na platformi? Kot pojasnjujejo, je za stranke glavna prednost v tem, da lažje in hitreje preidejo od informiranja do izvedbe: na enem mestu dobijo pregled podjetij za ključne korake (gradnja, prenova, energetske rešitve, nakup nepremičnine), kar skrajša iskanje, olajša primerjavo ponudb in prihrani čas. Sodelujemo tudi z nepremičninskimi agencijami ter s podjetji, ki skrbijo za izvedbo izgradnje hiš na ključ, kar stranki dodatno poenostavi pot od izbire do izvedbe. Partnerje predstavljamo transparentno kot del širšega ekosistema (ne kot edino izbiro), zato stranka odloča sama, hkrati pa dobi boljšo orientacijo in se lažje pripravi na naslednje korake ter pogovor z banko o financiranju.«

Po njihovih besedah platforma na ta način krepi zaupanje in zmanjšuje tveganje napačnih odločitev: stranka hitreje najde relevantne sogovornike, lažje naredi prve korake (povpraševanja, ogledi, ponudbe) in pride na posvet z banko bolje pripravljena – z jasnejšo predstavo o obsegu projekta in finančnem okvirju.

Digitalna orodja kor priprava na prava vprašanja

Digitalna orodja, kot so kalkulatorji in vodiči, pomagajo predvsem pri orientaciji: stranki približajo tipične postavke stroškov, pokažejo logiko odločitev (npr. vpliv ročnosti, lastne udeležbe, energijske sanacije na proračun) in jo pripravijo na prava vprašanja, ko se pogovarja z izvajalcem ali s svetovalcem, odgovarjajo na vprašanje, kako povezati digitalna orodja (kalkulatorji, vodiči) z realnimi odločitvami na terenu.

»Ključ je, da rezultate razumemo kot okvir, ne kot ponudbo – kot prvi izračun, ki ga je treba potrditi z dejanskimi popisi del, ponudbami in ogledom stanja na terenu. Omejitve so predvsem v tem, da realni projekti hitro odstopajo od »povprečja«: cene se razlikujejo po regijah in času, veliko je spremenljivk (kakovost materialov, zahtevnost izvedbe, stanje obstoječe nepremičnine, nepredvidena dodatna dela, roki in razpoložljivost izvajalcev). Pri prenovah se pogosto pokažejo skriti stroški šele po začetku del, pri gradnji pa lahko časovnico in stroške dodatno vplivajo postopki in soglasja. Zato strankam vedno priporočamo, da digitalne izračune uporabljajo kot izhodišče in jih čim prej dopolnijo z dejanskimi ponudbami, popisom del ter posvetom s strokovnjakom na terenu.«

Kaj ljudi najbolj zanima

Odziv na platformo je pozitiven. Največ zanimanja pa, kot pravijo v NLB, beležijo za teme, ki so v življenju ljudi redko ponovljive in finančno zahtevne. »Nakup prve nepremičnine, gradnja hiše, večja prenova. To so odločitve, pri katerih si ljudje vzamejo čas za informiranje, preden stopijo v stik z banko ali drugo institucijo. Profila obiskovalcev platforme v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ne moremo podrobneje analizirati. Lahko pa rečemo, da vsebina naslavlja širok krog posameznikov. Od mladih parov, ki razmišljajo o prvem domu, do izkušenih lastnikov, ki načrtujejo obnovo.«