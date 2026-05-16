  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nepremičnine

    Digitalna podpora pri največjih življenjskih odločitvah

    Za gradnjo, prenovo in nakup nepremičnin platforme uporabnikom prihranijo čas ter pomagajo pri boljših finančnih odločitvah.
    Nakup prve nepremičnine, gradnja hiše, večja prenova so odločitve, pri katerih si ljudje vzamejo čas za informiranje, preden stopijo v stik z banko ali drugo institucijo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Nakup prve nepremičnine, gradnja hiše, večja prenova so odločitve, pri katerih si ljudje vzamejo čas za informiranje, preden stopijo v stik z banko ali drugo institucijo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    16. 5. 2026 | 05:30
    5:24
    A+A-

    Platforme so dandanes prisotne v različnih segmentih, saj prinašajo prihranek časa, ker obiskovalec na enem mestu mesti najde vse zbrane informacije, namesto da jih zbira na večih različnih mestih.

    Še posebej pridejo do izraza pri zahtevnejših projektih v življenju posameznika, kot je tudi gradnja, nakup ali prenova nepremičnine. Časovnico je težko predvideti, stroški pa pogosto presežejo začetne načrte. In prav v slednjem v NLB, kot pojasnjujejo, vidijo ključno vlogo njihove platforme, Moj dom z NLB. »Biti zaupen vir informacij, ki ga obiskovalec najde takrat, ko ga potrebuje. Vsebine pripravljamo skupaj s strokovnjaki, ki razumejo, da se realni projekti redko odvijajo po učbeniškem scenariju. Strankam pomagamo razumeti korake, predvideti tveganja in se bolje pripraviti na odločitve, ki imajo dolgoročne finančne posledice. Prihranek časa je konkreten. Namesto da obiskovalec informacije zbira na desetih različnih mestih, jih najde na enem.«

    image_alt
    Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

    Za lažje razumevanje procesa

    Na vprašanje, kako obiskana je omenjena platforma in ali se je zaradi tega zmanjšal obisk pri bančnih svetovalcih, pa v NLB odgovarjajo, da obisk platforme raste, obisk pri svetovalcih pa se ni zmanjšal. »Moj dom z NLB deluje v zgornjem delu nakupnega lijaka, ko posameznik še zbira informacije in tehta možnosti, ne pa ko se je že odločil za konkretni kredit. V tej fazi ne iščejo bančnega produkta, temveč razumevanje procesa. Kaj sploh pomeni pridobiti gradbeno dovoljenje, kako poteka energetska prenova, na kaj paziti pri nakupu. Ko so dovolj informirani in dozori njihova odločitev, pride do stika s svetovalcem,« pojasnjujejo in dodajajo, da platforma svetovalcev ne nadomešča, temveč pripravi stranko na kakovostnejši pogovor z njimi.

    Glavne prednosti

    In kakšne so za stranke prednosti sodelovanja s podjetji, ki so tudi navedene na platformi? Kot pojasnjujejo, je za stranke glavna prednost v tem, da lažje in hitreje preidejo od informiranja do izvedbe: na enem mestu dobijo pregled podjetij za ključne korake (gradnja, prenova, energetske rešitve, nakup nepremičnine), kar skrajša iskanje, olajša primerjavo ponudb in prihrani čas. Sodelujemo tudi z nepremičninskimi agencijami ter s podjetji, ki skrbijo za izvedbo izgradnje hiš na ključ, kar stranki dodatno poenostavi pot od izbire do izvedbe. Partnerje predstavljamo transparentno kot del širšega ekosistema (ne kot edino izbiro), zato stranka odloča sama, hkrati pa dobi boljšo orientacijo in se lažje pripravi na naslednje korake ter pogovor z banko o financiranju.«

    Po njihovih besedah platforma na ta način krepi zaupanje in zmanjšuje tveganje napačnih odločitev: stranka hitreje najde relevantne sogovornike, lažje naredi prve korake (povpraševanja, ogledi, ponudbe) in pride na posvet z banko bolje pripravljena – z jasnejšo predstavo o obsegu projekta in finančnem okvirju.

    image_alt
    Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

    Digitalna orodja kor priprava na prava vprašanja

    Digitalna orodja, kot so kalkulatorji in vodiči, pomagajo predvsem pri orientaciji: stranki približajo tipične postavke stroškov, pokažejo logiko odločitev (npr. vpliv ročnosti, lastne udeležbe, energijske sanacije na proračun) in jo pripravijo na prava vprašanja, ko se pogovarja z izvajalcem ali s svetovalcem, odgovarjajo na vprašanje, kako povezati digitalna orodja (kalkulatorji, vodiči) z realnimi odločitvami na terenu.

    »Ključ je, da rezultate razumemo kot okvir, ne kot ponudbo – kot prvi izračun, ki ga je treba potrditi z dejanskimi popisi del, ponudbami in ogledom stanja na terenu. Omejitve so predvsem v tem, da realni projekti hitro odstopajo od »povprečja«: cene se razlikujejo po regijah in času, veliko je spremenljivk (kakovost materialov, zahtevnost izvedbe, stanje obstoječe nepremičnine, nepredvidena dodatna dela, roki in razpoložljivost izvajalcev). Pri prenovah se pogosto pokažejo skriti stroški šele po začetku del, pri gradnji pa lahko časovnico in stroške dodatno vplivajo postopki in soglasja. Zato strankam vedno priporočamo, da digitalne izračune uporabljajo kot izhodišče in jih čim prej dopolnijo z dejanskimi ponudbami, popisom del ter posvetom s strokovnjakom na terenu.«

    Kaj ljudi najbolj zanima

    Odziv na platformo je pozitiven. Največ zanimanja pa, kot pravijo v NLB, beležijo za teme, ki so v življenju ljudi redko ponovljive in finančno zahtevne. »Nakup prve nepremičnine, gradnja hiše, večja prenova. To so odločitve, pri katerih si ljudje vzamejo čas za informiranje, preden stopijo v stik z banko ali drugo institucijo. Profila obiskovalcev platforme v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ne moremo podrobneje analizirati. Lahko pa rečemo, da vsebina naslavlja širok krog posameznikov. Od mladih parov, ki razmišljajo o prvem domu, do izkušenih lastnikov, ki načrtujejo obnovo.«

     

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

    Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dirigent bi lahko ostal brez stanovanja

    Patrik Greblo pred 14 leti plačal stanovanje v Dunajskih kristalih. Ker je šel prodajalec v stečaj, SDH zahteva, da ga še enkrat kupi.
    Aleksander Brudar 15. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Terme Olimia v Podčetrtku odpirajo največjo naložbo doslej

    Z direktorjem Term Olimia Florjanom Vasletom smo se pogovarjali, kaj bodo po novem ponujali družinam, parom in upokojencem ter zakaj jim posel cveti.
    Maja Grgič 15. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Ljubljana

    Avtobus LPP do smrti povozil peško

    Mlajše dekle je na kraju dogodka podleglo poškodbam. Kaj o dogodku pravi policija in kako so se odzvali na LPP?
    15. 5. 2026 | 16:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Kako s položnico za elektriko kupiti elektrarno?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več

    Več iz teme

    nepremičnine 2026platformedigitalizacijanepremičnine

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tehnologija

    Nvidia postala gospodarsko večja od vseh evropskih držav

    V Evropi ni podjetja, ki bi se lahko primerjalo z ameriškimi tehnološkimi velikani. Največje evropsko podjetje je nizozemski proizvajalec čipov ASML.
    16. 5. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    (Knjiga tedna) Lisa Ridzén: Žerjavi letijo na jug

    Čustven švedski roman je prvenec Lise Ridzén, ki je nastal ob raziskovanju moškosti v podeželskih skupnostih.
    16. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Neli Selan: Kako kuham, odkar sem mama?

    Kaj pristane na krožniku mlade mamice in malega kritika? In česa ne jesta?
    Odprta kuhinja 16. 5. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Končnica lige NBA

    Mladi košarkarji San Antonia poslali jasno sporočilo

    Anthony Edwards, zvezdnik Minnesote, že v zadnji četrtini stopil do klopi tekmecev in jim športno čestital za napredovanje v finale zahodne konference lige NBA.
    16. 5. 2026 | 07:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Regres

    Javnim uslužbencem izplačan regres, koliko bodo dobili na račun?

    Letos je bil višji za skoraj 300 evrov. Regres pripada tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo.
    16. 5. 2026 | 07:18
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Neli Selan: Kako kuham, odkar sem mama?

    Kaj pristane na krožniku mlade mamice in malega kritika? In česa ne jesta?
    Odprta kuhinja 16. 5. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Končnica lige NBA

    Mladi košarkarji San Antonia poslali jasno sporočilo

    Anthony Edwards, zvezdnik Minnesote, že v zadnji četrtini stopil do klopi tekmecev in jim športno čestital za napredovanje v finale zahodne konference lige NBA.
    16. 5. 2026 | 07:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Regres

    Javnim uslužbencem izplačan regres, koliko bodo dobili na račun?

    Letos je bil višji za skoraj 300 evrov. Regres pripada tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo.
    16. 5. 2026 | 07:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Aplikacija, ki olajša nakupovanje

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski velikan ruši stara pravila

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEVERJETNO

    Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Kdo bo jutri odločal o podatkih vašega podjetja?

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo