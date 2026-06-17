Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

V videu preverite, zakaj je Kristalna palača postavila nov mejnik na področju trajnostnega upravljanja poslovnih stavb:

Kristalna palača v BTC City Ljubljana je prejela zlati certifikat DGNB za trajnostne stavbe v uporabi in postala prvi objekt v Sloveniji s tovrstnim priznanjem. Certifikacija, ki jo podeljuje Nemško združenje za trajnostno gradnjo, potrjuje, da objekt skoraj 15 let po odprtju dosega visoke standarde trajnostnega upravljanja, energetske učinkovitosti in kakovosti notranjega okolja. Hkrati potrjuje, da je bila takrat zastavljena trajnostna vizija objekta premišljena in dolgoročno vzdržna, saj je povsem relevantna tudi v luči novodobnih trajnostnih standardov.

Vrhunsko notranje udobje in energetska učinkovitost

Prepoznavna steklena fasada zagotavlja obilico naravne svetlobe ter prispeva k prijetnemu in produktivnemu delovnemu okolju. FOTO: BTC

Kristalna palača je s svojo značilno obliko in stekleno fasado prepoznaven arhitekturni element v tem delu Ljubljane. Z uporabo visokokakovostnih materialov pri gradnji in vključevanjem naprednih tehnoloških rešitev za izboljšanje energetske učinkovitosti je že od začetka simbol moderne arhitekture in trajnostnega razvoja.

V objektu je za zagotavljanje notranjega udobja vgrajena sodobna tehnologija za pripravo vpiha zraka ustrezne temperature in vlažnosti, steklena fasada pa poleg odprtega razgleda zagotavlja obilico dnevne svetlobe, ki vpliva na dobro počutje in produktivnost pri delu.

Nekatere tehnološke rešitve, kot so nadgradnja centralnega nadzornega sistema z rešitvijo v oblaku, ki omogoča učinkovitejše upravljanje, regulacijo in prilagajanje notranjega udobja po posamičnih prostorih v objektu, hranilniki ledu za hlajenje prostorov v koničnih toplotnih obremenitvah, uporaba deževnice za potrebe hlajenja hladilnega sistema ali pa v južni del fasade vgrajene fotovoltaične celice za proizvodnjo električne energije, omogočajo prihranke pri porabi električne energije, daljinske toplote in vode iz omrežja.

Kristalna palača v BTC City Ljubljana je prejela zlati certifikat DGNB za trajnostne stavbe v uporabi, prvi tovrstni certifikat v Sloveniji. FOTO: BTC

Poleg tega Kristalna palača s certificirano elektriko in daljinsko toploto iz obnovljivih virov poslovnim partnerjem omogoča tudi občutno zmanjšanje ogljičnega odtisa pri uporabi najetih poslovnih prostorov, kar v luči regulatornih zahtev in poročanja ESG postaja vse pomembnejši del poslovnega odločanja.

Večji del objekta je namenjen sodobnim pisarniškim prostorom, ki so zasnovani z mislijo na prilagodljivost raznolikim zahtevam podjetij in zagotavljanje optimalnih delovnih razmer, manjši del pa obsegajo storitveni in trgovski prostori v Nakupovalni galeriji, ki združuje izbran nabor ponudnikov.

Zelena terasa v drugem nadstropju ponuja prostor za oddih, druženje in manjše poslovne dogodke. FOTO: BTC

V drugem nadstropju se objekt odpre v veliko Zeleno teraso, pravo malo zeleno oazo nad mestom, ki je s svojo površino velikosti 2500 m2 idealna za oddih ali druženje zaposlenih ter organizacijo manjših dogodkov. Poslovni dogodki najdejo svoj prostor še v veliki in svetli Kongresni dvorani, opremljeni z napredno tehnološko opremo, ali v manjšem Poslovnem klubu v najvišjem 20. nadstropju, ki poleg prefinjenega ambienta ponuja še dih jemajoč razgled na Ljubljano in okolico.

»Objekt ponuja vrhunsko notranje udobje, vanj so vgrajene številne rešitve, ki omogočajo učinkovito rabo energije in vode. Kristalna palača se ponaša tudi s certificirano elektriko in daljinsko toploto iz obnovljivih virov, kar najemnim poslovnim partnerjem omogoča občutno zmanjšan ogljični odtis pri uporabi najetih prostorov.« (Patrick Vesel, direktor Sektorja za trajnostni razvoj v družbi BTC)

Umestitev v večnamensko urbano središče BTC City Ljubljana

Z umestitvijo v dinamično in edinstveno večnamensko urbano središče BTC City Ljubljana, ki se ponaša z lastnim parkom, Kristalna palača svojim uporabnikom ponuja sodobno poslovno okolje. Priročna lokacija tik ob ljubljanskem obroču in nedaleč od središča Ljubljane, dosegljivega s kar petimi mestnimi avtobusnimi linijami, odlična pokritost s postajami za souporabo različnih, tudi električnih prevoznih sredstev, kolesarnica s ponudbo zaklepnih boksov in možnost uporabe polnilne infrastrukture za električna vozila neposredno ob objektu omogočajo dostopnost in udobje vsem najemnikom in strankam.

Neposredna bližina parka, kjer je na površini 12.000 m2 zasajenih več kot 260 dreves, med njimi tudi sadnih, v vseh letnih časih ponuja prijeten prostor za kratek oddih v zelenem okolju sredi mesta, okoliška kulinarična ponudba za vse okuse in priložnosti, vključno z vrhunsko restavracijo v samem objektu, pa ustvarja še dodatne možnosti za odmor, druženje in poslovna srečanja.

Park s svojim naravnim okoljem in z umestitvijo različnih elementov urbane opreme, kot so mize, klopi in ležalniki iz lesa, obiskovalcem ponuja prijetno točko za druženje in sprostitev. FOTO: BTC

Celovita infrastruktura in širok nabor najrazličnejših programov in storitev na dosegu roke dodajajo še vse prednosti »mesta v malem«, kjer lahko uporabniki na enem mestu opravijo vsakodnevne obveznosti, podjetja pa dostopajo do drugih poslovnih partnerjev in podpornih storitev. Vse to ustvarja prvovrstne pogoje za učinkovito poslovanje, s čimer Kristalna palača ostaja prva izbira za tista podjetja, ki želijo razvijati svoj potencial v privlačnem in inovativnem poslovnem okolju, obenem pa v okviru svojih naprednih in okoljsko odgovornih poslovnih modelov zahtevajo prvovrstne poslovne prostore z mednarodno uveljavljeno in transparentno trajnostno certifikacijo.

»Rezultat certifikacijskega procesa potrjuje, da Kristalna palača s stalnimi prilagoditvami ohranja visoke trajnostne standarde. Kot trajnostno upravljan objekt ima tudi pozitiven prispevek na področju varovanja podnebja.« (Robert Smodiš, avditor DGNB)

Trajnostna vizija objekta, ki je prestala preizkus časa

Čeprav je Kristalna palača nastajala v zahtevnem obdobju finančne krize, ki je povzročila gospodarski zastoj svetovnih razsežnosti, velike pretrese pa je povzročila tudi v nepremičninskem sektorju, so v družbi BTC stali za svojimi odločitvami in niso iskali kompromisnih rešitev na račun trajnostnosti objekta. Zavedajoč se pravilnih in daljnosežnih odločitev v preteklosti, so v družbi BTC sprejeli odločitev, da celovit trajnostni prispevek Kristalne palače, ki je obenem tudi odraz vrhunskega in konsistentnega upravljanja objekta vse od uradnega odprtja v jeseni leta 2011, preizkusijo v kontekstu sodobnega in celovitega pojmovanja trajnostnosti na področju poslovnih nepremičnin. Za to so izbrali certifikacijsko shemo DGNB za stavbe v uporabi, ki velja za mednarodno uveljavljen sistem certificiranja trajnostnih stavb in ga podeljuje Nemško združenje za trajnostno gradnjo.

Certifikacijska shema DGNB temelji na celovitem pojmovanju trajnostnosti, kar pomeni, da enakomerno vrednoti vidike okolja, ljudi in gospodarnosti. Certifikacijska shema za stavbe, ki so že v uporabi, pa na stroškovno učinkovit in ciljno usmerjen način pomaga izkoristiti tudi celoten potencial pri uvajanju izboljšav na področju podnebnega ukrepanja in trajnostnosti.

Rezultat certifikacijskega procesa potrjuje, da je Kristalna palača ves čas deležna ustreznih prilagoditev, kot trajnostno upravljan objekt pa nosi tudi pozitiven prispevek na področju varovanja podnebja. Zaradi omenjenega je prejela zlati certifikat DGNB za trajnostne stavbe v uporabi. Poleg tega je Kristalna palača tudi prvi objekt v Sloveniji, ki je prejel tovrstni certifikat DGNB, torej certifikat, namenjen presoji stavb, ki so že zgrajene in v uporabi.

Zlati certifikat DGNB potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa. FOTO: BTC

Dejstvo, da je Kristalna palača prejela prestižni in mednarodno priznani certifikat, dokazuje, da je najemnim poslovnim partnerjem zagotovljena najvišja raven transparentnosti, ko je govor o trajnostnosti prostorov, ki jih najemajo. Obenem pa potrjuje, da je začrtana vizija objekta, nastala še v obdobju, ko je bila trajnostnost na področju upravljanja poslovnih nepremičnin predvsem domena vizionarjev, uspešno prestala tudi preizkus časa.

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