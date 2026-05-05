    Predstavitvena informacija  |   Nepremičnine

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    Galerija
    Naročnik oglasne vsebine je Xella Slovenija
    5. 5. 2026 | 14:31
    8:30
    A+A-

    Kdor se je podal na pot gradnje hiše, ve, da je ta zahtevna, saj presega zgolj izbiro materiala in izvajalcev. Poleg tega vključuje še usklajevanje številnih postopkov, od pridobivanja dovoljenj do nadzora nad izvedbo. Prav zato vse več investitorjev – tako individualnih kot tistih, ki gradijo za trg – išče partnerja, ki lahko prevzame večji del odgovornosti in poskrbi za celovit potek gradnje.

    Tak pristop razvija tudi Xella Slovenija, ki je svojo ponudbo hiš Ytong nadgradila v celostno storitev. Investitorjem ne zagotavlja le materiala, temveč tudi strokovno podporo, organizacijo in izvedbo gradnje vse do tretje ali tretje podaljšane gradbene faze. Na trgu masivne gradnje gre za pristop, ki bistveno poenostavi proces in zmanjša tveganja.

    Gradnja za trg brez nepredvidljivih stroškov in zamud

    Celovit pristop, kot ga razvija Xella Slovenija, presega okvir individualne gradnje in se izkaže kot učinkovita rešitev tudi za investitorje, ki gradijo za prodajo ali oddajo. Pri takšnih projektih sta ključna natančen nadzor nad stroški in zanesljivo obvladovanje časovnice, saj neposredno vplivata na donosnost.

    Standardizirani paketi gradnje omogočajo jasno strukturo projekta, kar zmanjšuje tveganje za odstopanja in olajša finančno načrtovanje. Investitor lahko že v zgodnji fazi oceni ključne parametre projekta, od stroškov do časovnega okvirja, kar je pri večjih ali serijskih gradnjah še posebej pomembno.

    Pomembna prednost je tudi enoten sogovornik, ki koordinira vse faze izvedbe. S tem se poenostavi upravljanje več projektov hkrati, hkrati pa se zmanjša administrativna obremenitev in tveganje za neusklajenost izvajalcev.

    Gradbeni sistem Ytong dodatno prispeva k učinkovitosti, saj omogoča hitro in natančno gradnjo. Krajši čas izvedbe pomeni hitrejši vstop nepremičnine na trg, kar investitorju omogoča boljši izkoristek kapitala.

    Enotna kakovost izvedbe in preverjene rešitve pa povečujejo tudi zaupanje kupcev, kar je pri prodaji nepremičnin pogosto odločilni dejavnik.

    Ena ekipa, več nadzora

    Samostojna gradnja zahteva veliko časa in energije. Vsaka napaka v koordinaciji lahko pomeni dodatne stroške ali zamude, ki se hitro seštevajo. Paketni pristop, ki ga ponuja Xella Slovenija, zato investitorju omogoča, da večino teh skrbi prepusti strokovnjakom.

    Osnovni paket gradnje vključuje pripravo projektne dokumentacije (DGD in PZI), dobavo materiala ter izvedbo konstrukcije in strehe. Napredni paket pa projekt nadgradi še z izvedbo fasade in vgradnjo stavbnega pohištva, kar objekt pripelje tik pred zaključna dela.

    Takšna organizacija pomeni več kot zgolj logistično prednost. Investitor pridobi enoten nadzor nad projektom, jasen pregled nad stroški in predvsem enega sogovornika, ki koordinira celoten proces.

    Vodenje projekta kot ključna dodana vrednost

    V praksi se pogosto izkaže, da največ težav ne povzroča sama gradnja, temveč slabo usklajevanje med različnimi fazami. Zamude pri enem izvajalcu lahko ustavijo celoten projekt, nejasnosti v dokumentaciji pa vodijo v dodatne stroške.

    Zato ima organizirano vodenje projekta ključno vlogo. Strokovna ekipa skrbi za usklajevanje vseh deležnikov, nadzor nad kakovostjo izvedbe in prilagajanje poteka del glede na razmere na terenu. Investitor tako ni več koordinator, temveč odločevalec.

    Manj tveganj že v fazi načrtovanja

    Pomemben del gradnje se začne še pred prvim izkopom. Pravilno pripravljena dokumentacija in premišljene tehnične rešitve lahko preprečijo večino poznejših zapletov.

    Strokovnjaki pomagajo pri pripravi projektov, svetujejo pri izbiri rešitev in poskrbijo za usklajenost vseh faz. Tak pristop zmanjšuje možnost napak, ki bi se sicer pokazale šele med gradnjo, ko so popravki bistveno dražji.

    Ob tem so okvirni stroški znani že vnaprej, kar investitorju omogoča bolj stabilno finančno načrtovanje in večjo varnost pri odločitvah.

    Ko teren postavi pravila igre

    Vsaka parcela ima svoje zakonitosti. Tudi kadar projekt na papirju deluje brezhibno, lahko teren razkrije nepredvidene izzive.

    Primer gradnje v Novem mestu je pokazal, kako pomembna je prilagodljivost. Zaradi zahtevne sestave tal so morali izvesti dodatne posege, vključno z obsežnim izkopom, drenažo in gradnjo armiranobetonskega opornega zidu. Stabilizacija terena z geotekstilom in nasutjem gramoza je omogočila varno izvedbo temeljne plošče.

    Takšni posegi zahtevajo izkušnje, hitro odločanje in natančno izvedbo. Rezultat pa je stabilen temelj, ki omogoča nemoten potek nadaljnje gradnje.

    Prilagodljivost za različne investitorje

    Čeprav so tipske hiše pogosto izhodišče, se številni investitorji odločijo za individualne rešitve. Sistem Ytong omogoča tudi takšne projekte.

    Na podlagi obstoječih načrtov strokovnjaki pripravijo natančne popise materiala, tehnične rešitve in informativne ponudbe. Investitor lahko tako združi lastne ideje z zanesljivo izvedbo in preverjenim gradbenim sistemom.

    Material, ki podpira sodoben način bivanja

    Ytong kot porobeton združuje lastnosti, ki odgovarjajo sodobnim zahtevam:

    • učinkovita toplotna izolacija za nižje stroške energije,
    • paroprepustnost za zdravo bivalno klimo,
    • visoka požarna varnost,
    • dobra potresna odpornost zaradi lahke strukture,
    • hitra in natančna gradnja z manj odpadki.

    Poleg teh lastnosti material omogoča tudi arhitekturno svobodo. Primeren je za klasične in sodobne zasnove, kar investitorju daje več možnosti pri oblikovanju doma.

    Pomembna prednost ostaja hitrost. Gradnja napreduje hitro, objekt pa je lahko vseljiv že v isti sezoni.

    Trajnost in dolgoročna vrednost

    Energetska učinkovitost postaja eden ključnih kriterijev pri gradnji. Manjša poraba energije pomeni nižje stroške in manjši vpliv na okolje.

    Ytong s svojo strukturo omogoča dobro toplotno zaščito brez dodatnih kompleksnih rešitev, kar prispeva k trajnostni gradnji. Obenem gre za material iz naravnih surovin, kar dodatno krepi njegovo okoljsko sprejemljivost.

    Preverjena izbira z dolgo tradicijo

    Porobeton se uporablja že od leta 1923 in je danes razširjen po vsej Evropi. V Sloveniji ima več kot štiridesetletno tradicijo, kar pomeni, da je prilagojen lokalnim podnebnim in gradbenim razmeram.

    Ta kontinuiteta uporabe potrjuje njegovo zanesljivost in dolgoročno kakovost.

    Od ideje do ponudbe brez zapletov

    Postopek do konkretne ponudbe je preprost in hiter. Investitor posreduje osnovne podatke o projektu in priloži načrte, strokovnjaki Xella Slovenija pa pripravijo natančen popis materiala in informativni izračun. 

    Gradnja hiše je lahko kompleksna, vendar ni nujno zapletena. Ko ključne faze prevzame en partner, postane proces bolj pregleden, časovno obvladljiv in finančno predvidljiv. Za investitorja to pomeni več nadzora, manj negotovosti in predvsem več zaupanja v to, da bo novi dom zgrajen kakovostno in brez nepotrebnih zapletov.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

