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    Predstavitvena informacija  |   Nepremičnine

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    Roman Lesjak, nepremičninski posrednik družbe Stoja Trade: »Vse, kar je v bližini morja, se zelo hitro proda« FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Roman Lesjak, nepremičninski posrednik družbe Stoja Trade: »Vse, kar je v bližini morja, se zelo hitro proda« FOTO: Dejan Javornik
    Naročnik oglasne vsebine je Stoja Trade
    1. 7. 2026 | 09:38
    19:34
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    Oglejte si video in odkrijte skrite dragulje slovenske in hrvaške obale:

    Za nepremičnine ob morju velja preprosto pravilo: lokacije ni mogoče nadomestiti. Največ zanimanja vzbujajo projekti, ki na enem mestu ponujajo bližino morja in plaže, popolno zasebnost, vrhunsko gradnjo in vso potrebno infrastrukturo.

    Kdor danes spremlja nepremičninski trg ob morju, hitro opazi zanimiv paradoks. Medtem ko nekateri projekti čakajo na kupce več let, se drugi prodajajo že v fazi predstavitve ali takoj po začetku gradnje. Razlogi za to so povsem jasni. Lokacija, kakovost gradnje, dostop do infrastrukture in omejena ponudba odločajo o tem, kako hitro bo projekt našel kupce, kar še posebej velja za slovensko Obalo in hrvaško Istro, kjer zanimanje ostaja stabilno že več let.

    Roman Lesjak, nepremičninski posrednik družbe Stoja Trade: »Vse, kar je v bližini morja, se zelo hitro proda« FOTO: Dejan Javornik
    Roman Lesjak, nepremičninski posrednik družbe Stoja Trade: »Vse, kar je v bližini morja, se zelo hitro proda« FOTO: Dejan Javornik
    »Vse, kar je v bližini morja in ima dobro razvito infrastrukturo, se zelo hitro proda. Tudi po cenah, ki so lahko precej nad običajno tržno ravnjo. Veliko kupcev išče predvsem nepremičnino ob morju. Takšne nepremičnine dobro ohranjajo vrednost in ostajajo zelo likvidne,« pravi Roman Lesjak, nepremičninski posrednik družbe Stoja Trade. Pri Stoja Trade opažajo, da se zanimanje za obalne novogradnje v zadnjih letih ni ohladilo. Hrvaška Istra je za slovenske kupce dovolj blizu, da ni le počitniška destinacija, hkrati pa dovolj drugačna, da ponuja zelo zaželeno spremembo okolja in sprostitev, zaradi česar sploh kupujemo nepremičnino ob morju. Umag, Novigrad, Poreč in Opatijska riviera so zato med najbolj iskanimi lokacijami, medtem ko na slovenski Obali posebno zanimanje še naprej velja za Portorož, Izolo in Koper.

    Med najbolj iskanimi lokacijami na hrvaški obali so Umag, Novigrad, Poreč in Opatijska riviera. FOTO: Dejan Javornik
    Med najbolj iskanimi lokacijami na hrvaški obali so Umag, Novigrad, Poreč in Opatijska riviera. FOTO: Dejan Javornik

    »Kupci si z nakupom nepremičnine v Istri kupijo tudi nov življenjski slog. Obalna regija ponuja vrhunsko gastronomsko ponudbo ter številne možnosti za aktiven način življenja, od kolesarjenja in plavanja do tenisa in golfa,« pojasnjuje Lesjak. A trg ni več tak, da se proda čisto vse. V Istri je novogradenj veliko, nekateri projekti se prodajajo že več let, kupci pa so previdnejši pri cenah, lokacijah in obljubah. Dobro se prodajajo predvsem projekti, pri katerih se ujemajo trije elementi: lokacija, kakovost gradnje in realna uporabnost za bivanje. Stanovanje, ki je zanimivo samo dva poletna meseca, danes težje prepriča kupca kot nepremičnina, v kateri je mogoče živeti tudi jeseni, pozimi in spomladi. »Projekti na vrhunskih lokacijah in kakovostno grajeni objekti se prodajajo brez večjih zapletov. Težje je tistim, ki so cenovno previsoko zastavljeni ali stojijo na manj zanimivih lokacijah,« dodaja Lesjak.

    Najboljše lokacije gredo za med

    Zanimanje za obalne novogradnje se v zadnjih letih ni ohladilo. FOTO: Stoja Trade
    Zanimanje za obalne novogradnje se v zadnjih letih ni ohladilo. FOTO: Stoja Trade

    Ekskluzivna zemljišča tik ob obali postajajo prava redkost in preudarni kupci to dobro vedo. Zato najboljše novogradnje v Portorožu in Istri kupce prepričajo že takrat, ko na gradbišču še brnijo delovni stroji. Morje ima namreč pri izbiri doma ali počitniške nepremičnine prav posebno moč. Za nekatere je nakup nepremičnine ob morju uresničitev dolgoletnih sanj, za druge pa se čarobni trenutek zgodi na ogledu, ko stopijo na teraso in jih prevzame mediteranski zrak. Takrat velikokrat preskoči iskrica in številni kupci so v trenutku popolnoma prepričani v to, da stojijo na svoji sanjski nepremičnini. Seveda so pomembni tudi kvadratura, parkirišča in tehnične specifikacije, a pri vrhunski nepremičnini ob morju odločitev dozori ob razgledu, bližini plaže in ob pričakovanju sproščenega oddiha.

    Kar nekaj obalnih projektov družbe Stoja Trade ponuja nekaj več: popolno lego, brezčasno arhitekturo in ekskluzivnost. Najboljše priložnosti so redke, zato ne odlašajte z ogledom in ne zamudite priložnosti za nakup svoje sanjske morske nepremičnine.

    Kot pravi Roman Lesjak, njihovi kupci prihajajo predvsem iz Slovenije, vse več pa jih je tudi iz Avstrije, Nemčije, Češke in Slovaške. Nekateri iščejo počitniško nepremičnino, drugi razmišljajo dolgoročno. Med kupci je vse več tudi takih, ki želijo ob morju preživeti več mesecev na leto ali celo del leta bivati v Istri.

    Vila Olea: popolna rezidenca za najzahtevnejše kupce

    Na naslovu Cvetna pot v Portorožu nastaja Vila Olea. FOTO: Stoja Trade
    Na naslovu Cvetna pot v Portorožu nastaja Vila Olea. FOTO: Stoja Trade

    Portorož ostaja ena najbolj prepoznavnih in zaželenih lokacij na slovenski Obali. Na naslovu Cvetna pot nastaja Vila Olea, butični projekt s tremi ekskluzivnimi stanovanji. Zanimiv bo za najzahtevnejše kupce, ki jim veliko pomenita mir in neprekosljivo udobje. Lokacija vsekakor je eden glavnih adutov projekta. Morje in plaža sta oddaljena le nekaj minut hoje, v neposredni bližini pa so trgovine, restavracije, zdravstvene storitve in druga infrastruktura. »Pri nepremičninah na obali je lokacija vedno ključnega pomena. Projekt Vila Olea nastaja na čudoviti lokaciji v Portorožu, v bližini morja in plaže,« poudarja Lesjak.

    Projekt je zasnovan kot manjša rezidenca. Gradnja je klasična, z armiranim betonom, opeko in velikimi steklenimi površinami, tlorisi pa so zasnovani premišljeno, z jasnim poudarkom na udobnem bivanju ob morju. Stanovanja bodo imela jugozahodno lego s pogledom proti morju, zunanje terase, garažna parkirna mesta in lasten dostop z dvigalom. Pomemben del projekta je skupni prelivni bazen, predvidene pa so tudi možnosti dodatne prilagoditve, od zunanje kuhinje do jacuzzija.

    V Vili Olea bodo tri ekskluzivna stanovanja. FOTO: Stoja Trade
    V Vili Olea bodo tri ekskluzivna stanovanja. FOTO: Stoja Trade

    V Portorožu je parkiranje pogosto ena največjih težav, zato so garažna mesta pri takem projektu konkreten argument, ne le dodatek v prodajnem opisu. Večji stanovanji imata po tri parkirna mesta, manjše pa dve, saj je Vila Olea zasnovana kot popoln dom na obali.

    Gradnja Vile Olea je klasična, z armiranim betonom, opeko in velikimi steklenimi površinami. FOTO: Stoja Trade
    Gradnja Vile Olea je klasična, z armiranim betonom, opeko in velikimi steklenimi površinami. FOTO: Stoja Trade

    Vila Olea FOTO: Stoja Trade
    Vila Olea FOTO: Stoja Trade

    VILA OLEA

    • Tri ekskluzivne enote:

    1. 4-sobno stanovanje: velikost: 218,39 m², cena: 1.401.600 EUR
    2. 3-sobno stanovanje: velikost: 248,25 m², cena: 1.801.275 EUR
    3. 3-sobno penthouse stanovanje: velikost: 205.19 m², cena: 1.899.825 EUR

    • Lokacija: Portorož, Cvetna pot, približno 350 metrov od morja
    • Zunanje površine: od 64,3 m² do 78,69 m²
    • Posebnost projekta: vsako stanovanje ima lastno teraso ob bazenu
    • Parkiranje: najmanj dve parkirni mesti v garaži za vsako stanovanje ter predvidene shrambe
    • Dodatno udobje: pri dveh stanovanjih tudi lastno dvigalo
    • Časovnica: predvidena vselitev še letos
    • Lepa priložnost: Možen je tudi nakup celotnega objekta.

    Preverite podrobnosti o projektu Vila Olea in si pravočasno zagotovite eno od zgolj treh ekskluzivnih stanovanj v Portorožu.

    Vila Aurelia in Vila Oliviera: ne zamudite zadnjih poletnih popustov, tretjina stanovanj že prodanih

    Za stanovanja v Vili Aurelia in Vili Oliviera v naselju Rožac pri Umagu je veliko zanimanja. FOTO: Stoja Trade
    Za stanovanja v Vili Aurelia in Vili Oliviera v naselju Rožac pri Umagu je veliko zanimanja. FOTO: Stoja Trade

    Med Stojinimi projekti, ki trenutno vzbujajo veliko zanimanja, sta tudi Vila Aurelia in Vila Oliviera v naselju Rožac pri Umagu. Gre za dve večstanovanjski vili s skupno dvanajstimi stanovanji. Lokacija blizu morja in Umaga je zelo zanimiva tako za počitniško kot za celoletno bivanje. Dobra tretjina stanovanj je že prodanih, gradnja pa je v zaključni fazi.

    Dobra tretjina stanovanj je že prodanih. FOTO: Stoja Trade
    Dobra tretjina stanovanj je že prodanih. FOTO: Stoja Trade

    »Kupci si lažje predstavljajo projekt, ko vidijo objekt v živo. Zdaj se že vgrajujejo parketi, keramika in sanitarna oprema, zato zanimanje za oglede hitro raste. Aurelia bo zgrajena mesec dni pred Oliviero, pričakujemo pa, da bo vselitev mogoča že zgodaj jeseni,« pravi Lesjak. Stanovanja imajo velike steklene površine, prostorne terase in atrije. Vgrajeno bo talno ogrevanje, pripravljena bo infrastruktura za polnjenje električnih vozil, mogoča pa bo tudi vgradnja kamina.

    Stanovanja imajo velike steklene površine, prostorne terase in atrije. FOTO: Stoja Trade
    Stanovanja imajo velike steklene površine, prostorne terase in atrije. FOTO: Stoja Trade

    Posebna prednost lokacije je bližina plaže. Do morja je le nekaj minut hoje, do središča Umaga pa le nekaj minut vožnje. Stanovanja imajo funkcionalne tlorise, velike steklene površine in velike atrije ter prostorne terase z letnimi kuhinjami. Vse to so elementi, ki jih kupci takšnih stanovanj že kar pričakujejo.

    Na velikih terasah bo mogoče urediti letno kuhinjo. FOTO: Stoja Trade
    Na velikih terasah bo mogoče urediti letno kuhinjo. FOTO: Stoja Trade

    Izkoristite zadnje poletne popuste, saj je tretjina stanovanj že prodanih. FOTO: Stoja Trade
    Izkoristite zadnje poletne popuste, saj je tretjina stanovanj že prodanih. FOTO: Stoja Trade

    VILA AURELIA IN VILA OLIVIERA

    • Število enot: 12 stanovanj v dveh vilah
    • Lokacija: naselje Rožac pri Umagu, v bližini morja in plaže Zlatorog (približno 3 minute)
    • Velikost stanovanj: od približno 59 m² do 124,52 m²
    • Gradnja in oprema: betonska gradnja, kamnita fasada, ALU okna, talno ogrevanje
    • Zunanje površine: veliki atriji v pritličju ter prostorne terase in balkoni v višjih etažah
    Dodatne prednosti: ograjena soseska in nadkrito parkirišče
    Časovnica: vselitev predvidoma že letos
    • Okvirna cena: od približno 4.950 EUR/m² (z DDV)

    Ne zamudite projekta Vila Aurelia in Vila Oliviera v Umagu in rezervirajte svojo nepremičnino, dokler so najboljše enote še na voljo.

    Vile Ičići: vroča lokacija nad Opatijo

    Nad Opatijo, v Ičićih, nastaja projekt Vile Ičići. FOTO: Stoja Trade
    Nad Opatijo, v Ičićih, nastaja projekt Vile Ičići. FOTO: Stoja Trade

    Opatijska riviera že desetletja velja za eno najbolj prestižnih območij severnega Jadrana. Nad njo, v Ičićih, nastaja projekt Vile Ičići, ki se lahko pohvali s sodobno arhitekturo in z neverjetnimi odprtimi pogledi proti morju. Projekt predvideva dve vili s skupno desetimi enotami. Projekt nagovarja kupce, ki iščejo manjšo enoto za občasno bivanje, in tudi tiste, ki razmišljajo o večjem stanovanju za daljše bivanje ali družinsko rabo.

    Arhitekturna zasnova temelji na sodobnem pristopu, pri katerem so v ospredju svetli bivalni prostori, večje steklene površine in povezava z zunanjimi terasami. Vsaka vila bo imela tudi bazen, zunanje površine pa bodo namenjene sprostitvi in preživljanju časa na prostem.

    V vsaki vili je pet enot. FOTO: Stoja Trade Foto Stoja Trade
    V vsaki vili je pet enot. FOTO: Stoja Trade Foto Stoja Trade

    Prednost projekta je predvsem izjemna lega na rahlo dvignjenem terenu. Lastniki bodo uživali v zasebnosti, zelo blizu pa čudovita Opatija s svojimi plažami in znamenito obalno promenado Lungomare. Za številne slovenske kupce je pomembna tudi dostopnost. Ljubljana je oddaljena približno dve uri vožnje, kar omogoča pogoste obiske skozi vse leto.

    FOTO: Stoja Trade
    FOTO: Stoja Trade

    Prodaja enot še ni uradno stekla, saj investitor potencialne kupce trenutno obvešča o projektu, kar je lahko priložnost, da se z njim seznanijo še pred začetkom formalne prodaje. Po napovedih je zaključek gradnje predviden v prihodnjih letih, odvisno od časovnice dovoljenj in izvedbe. Gre za eno najnovejših naložb v regiji, namenjeno kupcem, ki iščejo mir, razgled in kakovostno bivanje na eni najbolj iskanih lokacij na Hrvaškem.

    FOTO: Stoja Trade
    FOTO: Stoja Trade

    FOTO: Stoja Trade
    FOTO: Stoja Trade

    VILE IČIĆI

    • Število enot: 2 večstanovanjski vili, skupno 10 enot
    • Velikost: od 49,88 do 206,89 m²
    • Lokacija: dvignjena lokacija v Ičićih z odprtimi pogledi na morje in okoliško pokrajino
    • Posebnosti: pogledi na morje in Opatijo
    • Zunanje površine: zasebna bazena, velike terase
    • Status projekta: gradbeno dovoljenje pridobljeno, začetek gradnje predviden kmalu.

    Spoznajte projekt Vile Ičići in izkoristite priložnost za nakup še pred uradnim začetkom prodaje.

    Vile Labinci: za kupce, ki iščejo zasebnost in istrski mir

    Med štirimi samostojnimi vilami so tri pritlične, ena pa je nadstropna. FOTO: Stoja Trade
    Med štirimi samostojnimi vilami so tri pritlične, ena pa je nadstropna. FOTO: Stoja Trade

    Nekateri kupci iščejo stanovanje ob morju, drugi si želijo več prostora, intime in lastnega vrta. Njim so namenjene Vile Labinci v Kaštelirju med Novigradom in Porečem. Projekt sestavljajo štiri samostojne vile, od katerih so tri pritlične, ena pa nadstropna. Vsaka enota ima zaseben vrt, ogrevan bazen in štiri spalnice z lastnimi kopalnicami.

    Vile Labinci se nahajajo v Kaštelirju med Novigradom in Porečem. FOTO: Stoja Trade
    Vile Labinci se nahajajo v Kaštelirju med Novigradom in Porečem. FOTO: Stoja Trade

    Lokacija ponuja nekoliko bolj umirjeno istrsko okolje, hkrati pa ostaja blizu najbolj priljubljenih obalnih mest zahodne Istre. Ko v Stoji Trade iščejo ekskluzivne lokacije za svoje projekte, jih najbolj prepriča kombinacija, ki zagotavlja dobro mero intime in udobja. »Na obali imamo najraje veliko zasebnosti in miru, v bližini pa želimo imeti vse, kar potrebujemo za udobno življenje, kot so dobre restavracije, velika ponudba različnih športnih  površin in kratka razdalja do morja,« pravi Lesjak.

    Vile Labinci so že opremljene s pohištvom po meri. FOTO: Stoja Trade
    Vile Labinci so že opremljene s pohištvom po meri. FOTO: Stoja Trade

    Vile Labinci so že opremljene s pohištvom po meri in vključujejo sodobno opremo za udobno bivanje skozi vse leto. Za ogrevanje skrbi toplotna črpalka, po celotni hiši pa je urejeno talno ogrevanje. Interierji so opremljeni z izbranimi kosi priznanih blagovnih znamk, za sodoben način bivanja je vgrajen sistem pametnega doma, na voljo je tudi optični internet, alarmni sistem, robotska kosilnica ter priprava za savno in sončne panele.

    Vsaka vila ima svoj bazen. FOTO: Stoja Trade
    Vsaka vila ima svoj bazen. FOTO: Stoja Trade

    VILE LABINCI

    • Število enot: tri pritlične vile in ena nadstropna vila
    • Lokacija: Kaštelir med Novigradom in Porečem
    • Velikost: od 234 m² do 258 m² bruto bivalne površine (4 spalnice z lastnimi kopalnicami, dodatni WC za goste)
    • Zunanje površine: zasebni vrtovi in ogrevani bazeni
    • Oprema: toplotne črpalke, talno ogrevanje
    • Gradbena faza: zaključena gradnja
    • Cena: od 1.400.000 EUR do 1.612.500 EUR

    Odkrijte Vile Labinci in preverite, kako je videti sodobno istrsko bivanje z bazenom in popolno zasebnostjo.

    Istra Maris Residence: pet ekskluzivnih stanovanj blizu morja in Novigrada

    Projekt Istra Maris Residence stoji blizu Novigrada, le nekaj minut od centra in obale. FOTO: Stoja Trade
    Projekt Istra Maris Residence stoji blizu Novigrada, le nekaj minut od centra in obale. FOTO: Stoja Trade

    Novigrad se zaradi bližine, urejene infrastrukture, kakovostne gastronomske ponudbe in prijetnega mestnega utripa že vrsto let uvršča med najbolj priljubljene istrske destinacije med slovenskimi kupci. Butična novogradnja Istra Maris Residence s petimi ekskluzivnimi stanovanji stoji na mirnejšem delu mesta, le nekaj minut od centra in obale. Posebnost je omejeno število enot, zaradi česar ohranja bolj intimno bivalno okolje. Projekt je odlična priložnost za kupce, ki si želijo sodobnega stanovanja v bližini morja, vendar jim veliko pomenita tudi zasebnost in nekoliko bolj umirjen vsakdan. Objekt je od morja oddaljen približno 800 metrov, do plaže in mestnega središča pa je le kratek sprehod ali nekaj minut vožnje.

    V objektu je pet stanovanj, do morja je le 800 metrov. FOTO: Stoja Trade
    V objektu je pet stanovanj, do morja je le 800 metrov. FOTO: Stoja Trade

    V objektu sta dve pritlični stanovanji s prostornimi atriji ter tri stanovanja v nadstropju z velikimi balkoni. Vsaki enoti pripada lastno zunanje parkirno mesto, v prvem nadstropju pa so predvidene tudi shrambe. Prav vsako stanovanje ima pogled na morje.

    Stanovanja imajo velike atrije, tista v nadstropju pa velike balkone. FOTO: Stoja Trade
    Stanovanja imajo velike atrije, tista v nadstropju pa velike balkone. FOTO: Stoja Trade

    ISTRA MARIS RESIDENCE

    • Število enot: 5 ekskluzivnih enot (4 trisobna stanovanja in 1 štirisobno stanovanje)
    • Lokacija: Novigrad, mirnejša lega ob robu mesta
    • Velikost: od 75 m² neto naprej
    • Oddaljenost od morja: približno 800 metrov
    • Značilnosti: funkcionalni tlorisi, veliko naravne svetlobe, pogled na morje iz vseh stanovanj
    • Dodatno: shrambe v prvem nadstropju, lastna zunanja parkirna mesta
    • Cena: od 429.000 EUR naprej

    Ne zamudite priložnosti v projektu Istra Maris Residence in si zagotovite pogled na morje v enem najbolj priljubljenih istrskih mest.

    Dobra lokacija ostaja najvarnejša naložba

    Roman Lesjak: »Pri nepremičninah na obali je lokacija vedno ključnega pomena. Projekt Vila Olea nastaja na čudoviti lokaciji v Portorožu, v bližini morja in plaže.« FOTO: Stoja Trade
    Roman Lesjak: »Pri nepremičninah na obali je lokacija vedno ključnega pomena. Projekt Vila Olea nastaja na čudoviti lokaciji v Portorožu, v bližini morja in plaže.« FOTO: Stoja Trade

    Dogajanje na obalnem nepremičninskem trgu potrjuje, da kupci postajajo vse bolj selektivni. Kakovost gradnje, energetska učinkovitost in sodobni tlorisi so pomembni, vendar odločilne prednosti še vedno ustvarjajo lokacija, dostop do morja in omejena ponudba.

    »Dobra zemljišča ob obali so vedno redkejša. Večinoma so že pozidana ali pa jih omejuje zakonodaja. Lokacije v neposredni bližini morja dolgoročno povečujejo vrednost investicije,« še poudarja Roman Lesjak in dodaja, da zanimanje za projekte na najboljših lokacijah ne pojenja. Ne glede na to, ali kupci iščejo drugi dom, prostor za daljše bivanje ali dolgoročno naložbo, ostaja obala eno najbolj zaželenih območij nepremičninskega trga.

    Stoja Trade: več kot 30 let izkušenj na nepremičninskem trgu

    V Stoji Trade v prodajo vključujejo predvsem nepremičnine na preverjenih lokacijah. FOTO: Dejan Javornik
    V Stoji Trade v prodajo vključujejo predvsem nepremičnine na preverjenih lokacijah. FOTO: Dejan Javornik

    Stoja Trade že več kot tri desetletja uspešno deluje na slovenskem in hrvaškem nepremičninskem trgu. Podjetje je specializirano za prodajo novogradenj, stanovanjskih sosesk, luksuznih vil in investicijskih projektov na najbolj zanimivih lokacijah ob slovenski in hrvaški obali. V preteklih letih so sodelovali pri številnih uspešnih projektih, med drugim pri projektu Sunnyside Resort v Petrčanih pri Zadru ter Garden Palace Resort v Umagu.

    Pri izbiri projektov sledijo jasni filozofiji: v prodajo vključujejo predvsem nepremičnine na preverjenih lokacijah, pri katerih vidijo dolgoročno vrednost za bivanje in investicijo. Kupcem ob tem nudijo celovito podporo, od prvega ogleda in svetovanja do izvedbe nakupa.

    Zoran Đukić, direktor agencije Stoja Trade FOTO: Marko Delbello Ocepek
    Zoran Đukić, direktor agencije Stoja Trade FOTO: Marko Delbello Ocepek

    Za oglede in informacije se obrnite na Stoja Trade!

     

     

    KONTAKT:

    Zoran Đukić, direktor
    T: +386 1 28 00 860
    M: + 386 41 652 141
    E: zoran@stoja-trade.si

     

     

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
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    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Velik del Slovenije prešel pas neviht, poročajo o toči in vetrolomu

    Vročina bo vztrajala vse do jutri, zato Arso za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo ohranja rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve.
    30. 6. 2026 | 08:27
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    Novice  |  Slovenija
    Gorenjska

    Na Bledu kazen za sedenje v senci 200 evrov

    Na priobalnem pasu med Grajskim kopališčem in Grand hotelom Toplice ni dovoljeno kopanje ali poležavanje.
    30. 6. 2026 | 10:34
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    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Če ne gre drugače, bodo Pogačarja poizkušali ustaviti s pravili

    Pred začetkom dirke po Franciji so prireditelji nekoliko spremenili pravila, s katerimi poskušajo preprečiti prevlado slovenskega šampiona.
    Nejc Grilc 30. 6. 2026 | 10:35
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    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vladavina prava

    Evropski komisar okrcal Slovenijo: Bruselj pričakuje neodvisen Skok

    Pristojni evropski komisar slovenski vladi sporoča, naj ne slabi protikorupcijskega sistema. Javni mediji morajo biti stabilno financirani.
    Uroš Esih 30. 6. 2026 | 10:25
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    Delov poslovni center  |  140 let inovacij
    Vredno branja

    Ustvarjen za življenje brez omejitev

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 11:31
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    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
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    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
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    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prva javna ponudba delnic po daljšem času odpira vrata v nepremičnine

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 08:41
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    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Konec vročinskega vala, zaradi neviht za vso Slovenijo oranžno opozorilo

    Zvečer se bodo padavine razširile nad večji del države, ponekod bodo nevihte lahko tudi močnejše.
    1. 7. 2026 | 10:59
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    Novice  |  Slovenija
    Hladilne naprave

    Tudi Lidl zaradi vročine beleži občasne izpade hladilne tehnike

    Po njihovih pojasnilih so glavni razlogi izjemno visoke temperature, ki vplivajo na zmogljivost hladilnih naprav.
    1. 7. 2026 | 10:55
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Gorivo

    V večini okoliških držav bencin in dizel dražja kot v Sloveniji

    V Avstriji liter 95-oktanskega bencina stane 1,701 evra, dizelskega goriva pa 1,800 evra.
    1. 7. 2026 | 10:44
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    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Skrivnost uspeha Messija? Žar in 500 kg mesa (VIDEO)

    Pred tekmo šestnajstine finale z Zelenortskimi otoki so se igralci argentinske reprezentance zbrali okoli tradicionalnega žara.
    1. 7. 2026 | 10:13
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    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Pogačar je dobil uro za (vsaj) milijon evrov, a z njo ne sme v javnost

    Slovenski šampion je prvi obraz športnega dela znamke Richard Mille, ki je s Colnagom pripravil posebno kolekcijo ur, pri katerih osupne tudi cena.
    1. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gorivo

    V večini okoliških držav bencin in dizel dražja kot v Sloveniji

    V Avstriji liter 95-oktanskega bencina stane 1,701 evra, dizelskega goriva pa 1,800 evra.
    1. 7. 2026 | 10:44
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Skrivnost uspeha Messija? Žar in 500 kg mesa (VIDEO)

    Pred tekmo šestnajstine finale z Zelenortskimi otoki so se igralci argentinske reprezentance zbrali okoli tradicionalnega žara.
    1. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Pogačar je dobil uro za (vsaj) milijon evrov, a z njo ne sme v javnost

    Slovenski šampion je prvi obraz športnega dela znamke Richard Mille, ki je s Colnagom pripravil posebno kolekcijo ur, pri katerih osupne tudi cena.
    1. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
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    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Bo Slovenija izkoristila priložnost, ki jo ima pred nosom?

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    26. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Kam bomo dali 19 milijard evrov?

    Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
    29. 6. 2026 | 07:54
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    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
    Preberite več
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na ta način lahko znižate dohodnino

    Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
    29. 6. 2026 | 08:13
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    Delov poslovni center  |  140 let inovacij
    Vredno branja

    Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

    Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
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    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
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    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

    Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
    26. 6. 2026 | 08:33
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
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    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

    Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
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