Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

Kristalna palača v ljubljanskem BTC je kot prvi objekt v Sloveniji prejela certifikat DGNB za trajnostne stavbe v uporabi v zlati različici. Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja, ki uspešno odgovarja na sodobne okoljske, družbene in ekonomske izzive, pravijo v BTC.

Kristalna palača je bila uradno odprta jeseni leta 2011. »V objekt so za zagotavljanje notranjega udobja ter zmanjševanje porabe energije in vode vgrajene številne sodobne tehnične rešitve, certificirani viri elektrike in daljinske toplote iz obnovljivih virov pa najemnim poslovnim partnerjem omogočajo občutno zmanjšan ogljični odtis pri uporabi najetih prostorov,« pravijo v BTC. V tem izpostavljajo še 2500 kvadratnih metrov veliko zeleno teraso in urbani park ob stavbi, kjer je na 12.000 kvadratnih metrih zasajenih več kot 260 dreves.

Certificiranje je v sodelovanju z avditorjem DGNB izvajalo mednarodno podjetje OTEREA, specializirano za svetovanje na področju trajnostnosti v nepremičninskem sektorju. Wolfgang Lukaschek, izvršni direktor podjetja OTEREA, pravi, da rezultat certifikacijskega procesa potrjuje, da je Kristalna palača ves čas deležna ustreznih prilagoditev.

»Kot trajnostno upravljan objekt nosi tudi pozitiven prispevek na področju varovanja podnebja. Zaradi omenjenega je prejela zlati certifikat DGNB za trajnostne stavbe v uporabi. Poleg tega je Kristalna palača tudi prvi objekt v Sloveniji, ki je prejel tovrstni certifikat DGNB, torej certifikat, namenjen presoji stavb, ki so že zgrajene in v uporabi,« je pojasnil.

Glavni direktor BTC Damjan Kralj je povedal, da je bila Kristalna palača zasnovana pred več kot 15 leti, ves ta čas pa suvereno ohranja vse svoje konkurenčne prednosti: »Dejstvo, da je Kristalna palača prejela prestižni in mednarodno priznani certifikat DGNB za trajnostne stavbe v uporabi v zlati različici, pa dokazuje, da našim najemnim poslovnim partnerjem zagotavljamo najvišji nivo transparentnosti, ko govorimo o trajnostnosti na področju poslovnih nepremičnin. Obenem potrjuje, da je začrtana vizija objekta, nastala še v obdobju, ko je bila trajnostnost na področju upravljanja poslovnih nepremičnin predvsem domena vizionarjev, uspešno prestala tudi preizkus časa.«