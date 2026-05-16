Manj razpršenih lokacij, več tehnoloških centrov

Investicije v digitalizacijo in avtomatizacijo logistike vplivajo tudi na potrebe po fizičnih površinah. Pri tem se postavlja vprašanje, kako podjetja uravnotežujejo investicije med logistično infrastrukturo in upravljanjem poslovnih nepremičnin kot tržnega portfelja.

Tako Pošta Slovenije nepremičnine obravnava primarno kot strateško infrastrukturo, ki podpira paketno, pisemsko in logistično dejavnost, hkrati pa kot aktiven portfelj, kjer z optimizacijo sproščajo kapital za razvoj. Investicije uravnotežujejo na dveh ravneh. »Prva so vlaganja v logistično ključne objekte in opremo – logistične centre, dostavne pošte, avtomatizacijo in digitalizacijo procesov. Druga raven je aktivno upravljanje portfelja: nepremičnine, ki niso več skladne z razvojem omrežja ali logističnih tokov, postopoma dezinvestiramo ali prestrukturiramo, kar omogoča sproščanje sredstev za nadaljnji razvoj.«

Ob tem kot pomemben del investicijskega fokusa danes in v prihodnosti navajajo tudi širitev mreže paketomatov, zlasti v večjih mestih, kjer je rast paketnega poslovanja najizrazitejša. Zato aktivno iščejo kakovostne lokacije za postavitev paketomatov – tako v mestnih središčih kot v stanovanjskih soseskah in pri večjih dnevno obiskanih točkah (trgovski centri, parkirišča, prometna vozlišča). »Ključni so visoka frekvenca ljudi, enostaven dostop (tudi z avtom), možnost kratkotrajnega parkiranja, varnost, osnovna infrastruktura (elektrika, povezljivost). Lastnike in upravljavce lokacij vabimo tudi k sodelovanju, saj so dobro umeščeni paketomati koristni tako za uporabnike kot za lokalno okolje.«

Na vprašanje, v kolikšni meri Pošta Slovenije načrtuje lastništvo nepremičnin v primerjavi z najemom ali partnerstvi, pa odgovarjajo, da v osnovi dajejo prednost lastništvu logistično strateških nepremičnin, saj to zagotavlja večjo operativno stabilnost, dolgoročno prilagodljivost in nadzor nad kritično infrastrukturo. Hkrati pa spremljajo in uporabljajo tudi alternativne modele, kot so najemi, prodaja in najem nazaj ter razvojna partnerstva, predvsem tam, kjer ti omogočajo večjo fleksibilnost, hitrejšo prilagoditev tržnim razmeram ali bolj učinkovito rabo kapitala. »Odločanje med lastništvom in najemom je vedno rezultat poslovne, finančne in logistične presoje posamezne lokacije.«

Vplivi digitalizacije in avtomatizacije

Dolgoročna strategija razvoja logističnih nepremičnin je neposredno povezana z dinamično rastjo paketnega poslovanja in spletne trgovine. FOTO: Dejan Javornik

Razvoj logističnih nepremičnin

Investicije v digitalizacijo in avtomatizacijo vplivajo na potrebe po fizičnih površinah, in sicer tako na kakovost in strukturo potrebnih površin. Sodobni avtomatizirani sistemi, napredna razvrščanja in digitalno vodenje procesov omogočajo večjo pretočnost in boljšo izkoriščenost obstoječih prostorov. To pomeni, med drugim pojasnjujejo na Pošti Slovenije, manj razpršenih manjših lokacij in večji poudarek na centraliziranih, tehnološko naprednih logističnih objektih, ki so prilagojeni avtomatiziranim procesom, robotizaciji in digitalnemu nadzoru. »Posledično se poslovne in skladiščne površine razvijajo v smeri večje energetske in prostorske učinkovitosti, kar je ključno za obvladovanje rasti paketnega poslovanja.«

Dolgoročna strategija razvoja logističnih nepremičnin je neposredno povezana z dinamično rastjo paketnega poslovanja in spletne trgovine. Pošta Slovenije, kot pravijo, zato postopno krepi in posodablja osrednje logistične objekte ter regionalne pretovorne centre, pri čemer v ospredje postavlja večjo zmogljivost, prilagodljivost in hitrejšo obdelavo pošiljk. »Takšen pristop se odraža tudi v razvoju in nadgradnjah večjih logističnih centrov, kot sta poštno-logistična centra v Ljubljani in Mariboru, ter v načrtnem dopolnjevanju prostorskih in transportnih kapacitet po vsej Sloveniji in širši regiji. Logistični objekti so opremljeni s sodobno opremo in avtomatiziranimi sistemi, kar omogoča učinkovito obvladovanje dolgoročne rasti paketnega poslovanja. Strategija ne temelji na širitvi omrežja, temveč na pametni koncentraciji, posodobitvah in večnamenski rabi ključnih lokacij, kar zagotavlja dolgoročno stroškovno učinkovitost in visoko kakovost storitev.«

Vloga trajnostnega vidika pri investicijah

In kakšno vlogo imajo trajnostni vidiki pri investicijah v logistične objekte in poslovne nepremičnine? »Trajnostni vidiki so sestavni del vseh investicijskih odločitev v Skupini Pošta Slovenije. Na področju nepremičnin to pomeni sistematično vlaganje v energetsko učinkovite objekte, obnovljive vire energije in tehnološke rešitve za zmanjševanje okoljskega odtisa. Na objektih Pošte Slovenije smo postavili že osem večjih sončnih elektrarn, hkrati pa uporabljamo 100-odstotno električno energijo iz obnovljivih virov za vse lokacije v Sloveniji in del poslovanja na Hrvaškem. Kljub triodstotni rasti porabe električne energije v letu 2025 so se emisije iz tega naslova znižale za 25 odstotkov, kar potrjuje učinkovitost izbranih ukrepov. Pomembno vlogo ima tudi certifikat ISO 50001, ki zagotavlja sistematično spremljanje rabe energije in stalno izboljševanje energetske učinkovitosti.« In kot še navajajo, trajnost udejanjajo tudi skozi optimizacijo logistične mreže, zmanjševanje prevoznih poti ter elektrifikacijo voznega parka.