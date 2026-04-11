    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    V Sloveniji smo v primerjavi z drugimi državami v Evropi dokaj dobro ozaveščeni o pomenu energetske učinkovitosti stavb, a do tega, da bi dihali kakovosten zrak v prostorih, smo še daleč, pravi Uroš Fonovič, direktor podjetja Lunos Slovenija. FOTO: Matej Družnik/Delo
    V Sloveniji smo v primerjavi z drugimi državami v Evropi dokaj dobro ozaveščeni o pomenu energetske učinkovitosti stavb, a do tega, da bi dihali kakovosten zrak v prostorih, smo še daleč, pravi Uroš Fonovič, direktor podjetja Lunos Slovenija. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Milka Bizovičar
    11. 4. 2026 | 06:00
    9:18
    Doma, v šoli, v službi, zdravstvenih ustanovah, domovih za starejše, knjižnicah … preživimo večino časa. Pri tem pa se ljudje ponavadi ne zavedajo, kako pomembno vpliva zrak, ki ga dihajo v zaprtih prostorih, na njihovo dobro počutje, produktivnost, zdravje, opozarja Uroš Fonovič, direktor podjetja Lunos Slovenija.

    S projektom izposoje merilnikov kakovosti notranjega zraka, ki so ga zagnali aprila, želijo dvigniti raven ozaveščenosti tako med prebivalci kot tudi med odločevalci. »Ocenjujemo, da bo tedenska analiza podatkov o kakovosti zraka v posamezni nepremičnini za marsikoga pomembna spodbuda za razmislek o tem, kako kakovosten zrak diha in kako to vpliva na njegovo kakovost bivanja,« pravi Fonovič.

    Zaganjate projekt Slovenija, zadihaj. Kako zdaj dihamo in koliko se zavedamo kakovosti tega zraka?

    V Sloveniji smo v primerjavi z drugimi državami v Evropi dokaj dobro ozaveščeni o pomenu energetske učinkovitosti stavb. A do tega, da bi dihali kakovosten zrak v prostorih, smo še daleč in bo verjetno še tudi kar nekaj časa trajalo, da bo drugače. Objekte, ki smo jih v 90. letih prejšnjega stoletja začeli prenavljati, da so energetsko učinkoviti, moramo narediti trajnostne.

    Torej, da bo poleg varčevanja zaradi menjave oken, toplotne sanacije streh in fasad v njih možno tudi zdravo živeti. Po naših ocenah samo za med 15 in največ 20 odstotkov stavbnega fonda v Sloveniji – v katerem sicer preživimo več kot 90 odstotkov svojega časa – lahko rečemo, da je tudi ustrezno prezračen. Kar omogoča popolnoma drugačno kakovost bivanja, kot če je objekt varčen in neprepustno zaprt.

    Prvič bomo pridobili obsežnejšo zbirko dejansko izmerjenih podatkov o kakovosti zraka v zaprtih prostorih v Sloveniji. FOTO: Milka Bizovičar/Delo

    Ljudje ne poznajo osnovnih parametrov zraka, ki ga dihajo in na podlagi katerih tudi ocenjujemo, ali je ta kakovosten oziroma svež. Govorimo o količini kisika in po drugi strani ogljikovega dioksida, koliko je zrak obremenjen s prašnimi delci, kolikšna je vlažnost v prostoru. Vsega tega se ne zavedamo, dokler se ne pojavijo težave, na primer glavoboli, jutranja utrujenost, vonj ali celo plesen, ki sta posledica previsoke vlažnosti.

    Kakšne rezultate meritev pričakujete?

    Pričakujemo, da bodo meritve v številnih primerih pokazale odstopanja, ki jih uporabniki sami prej sploh niso zaznali. Najpogosteje pričakujemo zvišane vrednosti CO₂, previsoko zračno vlago in nihanja kakovosti zraka v spalnicah, otroških sobah, učilnicah in pisarnah. Prav ti podatki bodo jasen pokazatelj, da občutek »saj zračimo dovolj« pogosto ne izraža dejanskega stanja. Namen meritev je, da kakovost zraka postane merljiva in razumljiva tema, ne pa stvar ugibanja.

    Kaj želite spremeniti? Kaj je namen?

    V tej naši družbeno odgovorni pobudi želimo doseči, da ljudje naredijo prvi korak k bolj zdravemu bivanjskemu okolju, torej da izmerijo kakovost notranjega zraka, da razumejo, kaj to pomeni, in da razumejo, da ta ni samoumevna. Z merjenjem jim želimo predstaviti zrak v njihovih domovih, pisarnah, učilnicah … v konkretnih številkah, grafih, da bodo sami prepoznali povezavo s kakovostjo bivanja, počutjem in ne nazadnje zdravjem.

    Želimo, da ljudje na podlagi meritev spoznajo, kaj pomeni sindrom bolnih stavb in zakaj nastajajo težave, kot so jutranji glavoboli, utrujenost ali občutek zatohlosti.

    Želimo, da na podlagi meritev spoznajo, kaj pomeni sindrom bolnih stavb, zakaj nastajajo težave, kot so jutranji glavoboli, utrujenost ali občutek zatohlosti. Seveda, v podjetju ponujamo rešitev, vendar to ni osnovni namen tega projekta. Namen je ozaveščanje.

    Kako pa projekt poteka v praksi in kako ljudje lahko sodelujejo?

    Projekt Slovenija, zadihaj se izvaja že nekaj časa. V prvi fazi smo želeli vključiti čim več javnih objektov in zainteresiranim vgrajevali naš prezračevalni sistem. Zdaj smo projekt nadgradili in koncept nekoliko spremenili. V projektu zdaj sodelujemo tudi s podjetjema Telos in NLB.

    Zainteresiranim uporabnikom objektov po vsej Sloveniji bomo omogočili uporabo merilnikov kakovosti zraka. Ne želimo se omejevati le na gospodinjstva, saj veliko časa preživimo tudi na delovnih mestih, v šolah, ne nazadnje v bolnišnicah, domovih za starejše in drugih javnih ustanovah …, nikjer pa ne poznamo kakovosti zraka, ki ga imamo v teh prostorih.

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Želimo si čim večjega odziva na našo pobudo, in sicer se je mogoče prijaviti k sodelovanju na spletni strani projekta. Vsak prijavljeni bo za en teden prejel merilnik kakovosti zraka, nato bodo naše strokovne službe analizirale podatke in posameznemu uporabniku tudi izdale podrobno poročilo o kakovosti zraka.

    Do kdaj pa so mogoče prijave?

    Projekta ne omejujemo niti časovno niti po številu opravljenih meritev. Nasprotno: najprej ga nameravamo razširiti po Sloveniji, nato tudi v drugih državah regije, kjer posluje Lunos Slovenija. Torej na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in tudi na nekaterih drugih trgih jugovzhodne Evrope.

    Kakšen pa bo širši pomen tako zbranih podatkov? Ali so se v preteklosti že kdaj zbirali tako organizirano?

    Podatki za Slovenijo do zdaj še niso bili zbrani na tako organiziran in sistematičen način. Končni namen projekta je tudi to, da pridobimo konkretne in dejansko izmerjene podatke o kakovosti zraka, kakršno imamo v Sloveniji v različnih notranjih prostorih, po regijah in podobno.

    Uroš Fonovič: Želimo doseči, da ljudje naredijo prvi korak k bolj zdravemu bivanjskemu okolju, torej da izmerijo kakovost notranjega zraka, da razumejo, kaj to pomeni, in da razumejo, da ta ni samoumevna. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Uroš Fonovič: Želimo doseči, da ljudje naredijo prvi korak k bolj zdravemu bivanjskemu okolju, torej da izmerijo kakovost notranjega zraka, da razumejo, kaj to pomeni, in da razumejo, da ta ni samoumevna. FOTO: Blaž Samec/Delo

    Teh podatkov ne želimo zbirati le za sam projekt, ampak tudi kot podlago za širše razumevanje stanja v Sloveniji. Verjamemo, da bodo lahko koristni tudi za stroko, javne institucije in odločevalce pri načrtovanju prihodnjih ukrepov na področju zdravja, gradnje in energetske prenove stavb.

    Posebno pozornost namenjate šolam, vrtcem in zdravstvenim ustanovam. Kako bo potekal ta del projekta?

    V zgodnji fazi projekta smo med javnimi ustanovami, ki so se prijavljale, vsak mesec izbrali eno in jo prezračili. Nekaj teh projektov smo že uspešno končali. Na primer, osnova šola v Lovrencu na Pohorju ima vgrajen naš prezračevalni sistem, prav tako zdravstveni dom v Celju in občina Ljubno. Vse to smo izvedli kot donacije, namen pa je ozaveščanje, da se tudi v javnih ustanovah začno zavedati, da prezračevanje ni samo dodatek, ampak nujna komponenta, ki omogoča bistveno boljše življenje. Ta del projekta še vedno poteka.

    Ljudje ne poznajo osnovnih parametrov zraka, ki ga dihajo in na podlagi katerih tudi ocenjujemo, ali je ta kakovosten oziroma svež.

    Poudariti pa želim, da naše podjetje seveda ne more prezračiti vseh stavb, vseh ustanov z donacijami. S prvo spodbudo želimo dvigniti zavest o pomenu kakovosti zraka tudi v javnih stavbah na višjo raven, s tem pa spodbuditi javne institucije, projektante in investitorje, da nadaljujejo v tej smeri in več vlagajo v to področje. Hkrati želimo nagovoriti tudi odločevalce, da takšne investicije podprejo s sofinanciranjem ali sistemskimi ukrepi.

    Kakšne cilje ste si postavili? Kdaj boste projekt ocenili kot uspešen?

    Projekt bomo ocenili kot uspešen, če se bodo ljudje nanj odzvali. Verjamemo, da se bo to zgodilo in da bo pobuda zaživela po vsej Sloveniji in tudi zunaj meja. A po drugi strani bomo zadovoljni že, če se prijavijo prvi posamezniki in če bomo z meritvami ter razlago rezultatov vsaj eni družini pomagali do boljšega bivalnega okolja. Uspeh se pri takšnem projektu ne meri le v številkah, ampak tudi v spremembi razumevanja.

    Kakšna je vaša dolgoročna vizija za »Slovenijo, ki diha« – da so merilniki v vsakem domu ali da sistemsko prezračevanje postane standard gradnje?

    Oboje. Želimo si, da bi se kakovost zraka redno merila in spremljala, hkrati pa da bi bilo ustrezno mehansko prezračevanje, ki zagotavlja svež in prečiščen zrak, razumljeno kot standard sodobne gradnje in prenove. Kakovosten zrak v zaprtih prostorih mora postati sestavni del trajnostnih stavb in kakovostnega bivanja.

