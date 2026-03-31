Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Slovenski nepremičninski trg vstopa v leto 2026 z izrazitimi premiki, ki jih zaznamujejo povečano povpraševanje, okrepljena investicijska aktivnost in postopno odpiranje novih projektov. Po obdobju omejene ponudbe in visokih cen se oblikujejo pogoji za nov razvojni cikel, ki bo pomembno vplival tako na kupce kot na investitorje.

V okviru Delovega poslovnega centra bomo nepremičninski trg v Sloveniji in širše v Evropi podrobneje analizirali v kampanji Nepremičnine 2026 – Med rastjo cen in novimi priložnostmi. Vsebine bodo objavljene v sobotni izdaji časopisa Delo ter na spletni in mobilni platformi delo.si. Kampanja se bo začela 4. aprila 2026 in zaključila 23. maja 2026, vrhunec pa bo dosegla 22. maja s serijo okroglih miz v obliki uredniških podkastov, na katerih bodo sodelovali vodilni strokovnjaki s področja nepremičnin.

Kampanja Delovega poslovnega centra Nepremičnine 2026 bo podrobno obravnavala ključne razvojne smeri, med katerimi izstopa nov gradbeni ciklus, ki prinaša več projektov v obdobju 2026–2030. Pomemben del vsebin bo namenjen tudi digitalizaciji nepremičnin, saj Slovenija na tem področju postavlja temelje za bolj učinkovito in pregledno upravljanje prostora. Hkrati bo poudarek na trajnostni gradnji in energetski prenovi.

FOTO: Marko Delbello Ocepek

Zoran Đukić, direktor, Stoja Trade: »Kot vodilni nepremičninski posrednik in investitor želimo biti več kot opazovalec, želimo biti aktiven soustvarjalec investicijskih projektov in razvojnih usmeritev. Prednost Stoja nepremičnin je v naši vztrajnosti, da smo prisotni na pravih, učinkovitih konferencah, kjer se srečujejo ključni igralci trga in soodločevalci v gospodarstvu in politiki. Kot veliki pokrovitelj Delovega poslovnega centra 2026 verjamemo, da so kakovostne investicije rezultat jasne strategije, povezovanja in izmenjave izkušenj, kar prinaša trajno vrednost investitorjem, državi, občinam in tudi celotni nepremičninski panogi.«

Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla tudi vprašanja davčne politike, investicijskih priložnosti in razvoja posameznih regij. Poseben poudarek bo na analizi najbolj perspektivnih lokacij in segmentov, od stanovanjskih projektov do logistike in turističnih nepremičnin.

Vsebina bo namenjena investitorjem, razvijalcem, bankam, občinam in vsem, ki sprejemajo ključne odločitve na področju nepremičnin. S poglobljenimi analizami in razpravami bo kampanja ponudila pregled trga in pomagala pri razumevanju prihodnjih usmeritev.

Trg med pritiskom in zagonom

FOTO: Leon Vidic

Podatki kažejo, da se dinamika trga krepi. Banke so v prvih osmih mesecih leta 2025 odobrile 51 odstotkov več stanovanjskih posojil kot leto prej, nižje obrestne mere pa dodatno izboljšujejo dostopnost financiranja. Slovenski kupci se tako znova uvrščajo med bolj aktivne v evropskem prostoru.

Zasebni investitorji in občinski stanovanjski skladi napovedujejo skoraj 9500 novih stanovanj, največ v Ljubljani in širši urbani regiji. Kljub temu ostaja odprto vprašanje, ali bo ta val novogradenj zadostoval za umiritev cen. Po podatkih SURS-a so bile cene vseh stanovanjskih nepremičnin v 1. četrtletju 2025 približno 101,7 odstotka višje kot v povprečju leta 2015, pri rabljenih stanovanjskih nepremičninah pa približno 109,3 odstotka višje.

Trg nepremičnin v letu 2026 oblikujejo trije ključni dejavniki. Prvi je dolgotrajno pomanjkanje ponudbe, ki še vedno omejuje dostopnost stanovanj, zlasti v urbanih središčih. Drugi je nov gradbeni ciklus, ki prinaša več projektov in odpira prostor za investicije. Tretji pa je rast povpraševanja, ki jo poganjajo demografske spremembe, priseljevanje in višja kupna moč dela prebivalstva. Hkrati se trg vse bolj povezuje z digitalnimi in trajnostnimi rešitvami, ki vključujejo uporabo BIM (informacijsko modeliranje gradenj), digitalnih dvojčkov in umetne inteligence, ki vplivajo na načrtovanje, gradnjo in upravljanje nepremičnin.

Dostopnost, najemi in investicije

FOTO: Voranc Vogel

Dostopnost stanovanj ostaja eno ključnih vprašanj. Čeprav se pogoji financiranja izboljšujejo, rast cen še vedno presega zmožnosti dela prebivalstva. To se jasno odraža na najemnem trgu, kjer najemnine rastejo hitreje od povprečja Evropske unije. Povečano povpraševanje po najemnih nepremičninah odpira prostor za profesionalne najemodajalce in institucionalne vlagatelje, hkrati pa zahteva tudi sistemske rešitve, ki bi povečale ponudbo dostopnih stanovanj.

Na področju poslovnih nepremičnin se krepi predvsem logistični segment, pisarniški trg pa se prilagaja hibridnim oblikam dela. Evropski finančni mehanizmi, vključno s kohezijskimi sredstvi ter financiranjem Evropske investicijske banke, dodatno podpirajo razvoj projektov pri nas.

