    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    V okviru Delovega poslovnega centra bomo preverili, kaj se letos obeta v razvoju nepremičninskega trga. Spremljajte kampanjo Nepremičnine 2026 – Med rastjo cen in novimi priložnostmi. FOTO: Blaž Samec
    V okviru Delovega poslovnega centra bomo preverili, kaj se letos obeta v razvoju nepremičninskega trga. Spremljajte kampanjo Nepremičnine 2026 – Med rastjo cen in novimi priložnostmi. FOTO: Blaž Samec
    V. S.
    31. 3. 2026 | 07:00
    31. 3. 2026 | 13:55
    Slovenski nepremičninski trg vstopa v leto 2026 z izrazitimi premiki, ki jih zaznamujejo povečano povpraševanje, okrepljena investicijska aktivnost in postopno odpiranje novih projektov. Po obdobju omejene ponudbe in visokih cen se oblikujejo pogoji za nov razvojni cikel, ki bo pomembno vplival tako na kupce kot na investitorje.

    V okviru Delovega poslovnega centra bomo nepremičninski trg v Sloveniji in širše v Evropi podrobneje analizirali v kampanji Nepremičnine 2026 – Med rastjo cen in novimi priložnostmi. Vsebine bodo objavljene v sobotni izdaji časopisa Delo ter na spletni in mobilni platformi delo.si. Kampanja se bo začela 4. aprila 2026 in zaključila 23. maja 2026, vrhunec pa bo dosegla 22. maja s serijo okroglih miz v obliki uredniških podkastov, na katerih bodo sodelovali vodilni strokovnjaki s področja nepremičnin.

    Kampanja Delovega poslovnega centra Nepremičnine 2026 bo podrobno obravnavala ključne razvojne smeri, med katerimi izstopa nov gradbeni ciklus, ki prinaša več projektov v obdobju 2026–2030. Pomemben del vsebin bo namenjen tudi digitalizaciji nepremičnin, saj Slovenija na tem področju postavlja temelje za bolj učinkovito in pregledno upravljanje prostora. Hkrati bo poudarek na trajnostni gradnji in energetski prenovi.

    Za sodelovanje in partnerstvo se že odločajo številna slovenska podjetja iz gradbeništva, financ, razvoja in nepremičninskih storitev.

    Zoran Đukić, direktor, Stoja Trade:

    »Kot vodilni nepremičninski posrednik in investitor želimo biti več kot opazovalec, želimo biti aktiven soustvarjalec investicijskih projektov in razvojnih usmeritev. Prednost Stoja nepremičnin je v naši vztrajnosti, da smo prisotni na pravih, učinkovitih konferencah, kjer se srečujejo ključni igralci trga in soodločevalci v gospodarstvu in politiki. Kot veliki pokrovitelj Delovega poslovnega centra 2026 verjamemo, da so kakovostne investicije rezultat jasne strategije, povezovanja in izmenjave izkušenj, kar prinaša trajno vrednost investitorjem, državi, občinam in tudi celotni nepremičninski panogi.«

    Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla tudi vprašanja davčne politike, investicijskih priložnosti in razvoja posameznih regij. Poseben poudarek bo na analizi najbolj perspektivnih lokacij in segmentov, od stanovanjskih projektov do logistike in turističnih nepremičnin.

    Vsebina bo namenjena investitorjem, razvijalcem, bankam, občinam in vsem, ki sprejemajo ključne odločitve na področju nepremičnin. S poglobljenimi analizami in razpravami bo kampanja ponudila pregled trga in pomagala pri razumevanju prihodnjih usmeritev.

    Trg med pritiskom in zagonom

    Podatki kažejo, da se dinamika trga krepi. Banke so v prvih osmih mesecih leta 2025 odobrile 51 odstotkov več stanovanjskih posojil kot leto prej, nižje obrestne mere pa dodatno izboljšujejo dostopnost financiranja. Slovenski kupci se tako znova uvrščajo med bolj aktivne v evropskem prostoru.

    Zasebni investitorji in občinski stanovanjski skladi napovedujejo skoraj 9500 novih stanovanj, največ v Ljubljani in širši urbani regiji. Kljub temu ostaja odprto vprašanje, ali bo ta val novogradenj zadostoval za umiritev cen. Po podatkih SURS-a so bile cene vseh stanovanjskih nepremičnin v 1. četrtletju 2025 približno 101,7 odstotka višje kot v povprečju leta 2015, pri rabljenih stanovanjskih nepremičninah pa približno 109,3 odstotka višje.

    Trg nepremičnin v letu 2026 oblikujejo trije ključni dejavniki. Prvi je dolgotrajno pomanjkanje ponudbe, ki še vedno omejuje dostopnost stanovanj, zlasti v urbanih središčih. Drugi je nov gradbeni ciklus, ki prinaša več projektov in odpira prostor za investicije. Tretji pa je rast povpraševanja, ki jo poganjajo demografske spremembe, priseljevanje in višja kupna moč dela prebivalstva. Hkrati se trg vse bolj povezuje z digitalnimi in trajnostnimi rešitvami, ki vključujejo uporabo BIM (informacijsko modeliranje gradenj), digitalnih dvojčkov in umetne inteligence, ki vplivajo na načrtovanje, gradnjo in upravljanje nepremičnin.

    Dostopnost, najemi in investicije

    Dostopnost stanovanj ostaja eno ključnih vprašanj. Čeprav se pogoji financiranja izboljšujejo, rast cen še vedno presega zmožnosti dela prebivalstva. To se jasno odraža na najemnem trgu, kjer najemnine rastejo hitreje od povprečja Evropske unije. Povečano povpraševanje po najemnih nepremičninah odpira prostor za profesionalne najemodajalce in institucionalne vlagatelje, hkrati pa zahteva tudi sistemske rešitve, ki bi povečale ponudbo dostopnih stanovanj.

    Na področju poslovnih nepremičnin se krepi predvsem logistični segment, pisarniški trg pa se prilagaja hibridnim oblikam dela. Evropski finančni mehanizmi, vključno s kohezijskimi sredstvi ter financiranjem Evropske investicijske banke, dodatno podpirajo razvoj projektov pri nas.

    Kampanja Nepremičnine 2026 bo ponudila celovit vpogled v dogajanje na trgu. Ne zamudite serije programskih okroglih miz v produkciji uredniških podkastov v petek, 22. 5. 2026, na spletnem portalu delo.si.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Obisk na Japonskem

    Macron k voditeljici, ki je s pogledom utišala Trumpa

    Francoski predsednik z zahtevno nalogo usklajevanja interesov svoje države in širše Evropske unije z interesi vzhodne Azije
    Zorana Baković 31. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Gorazdom Pogorelčnikom

    Med Nikinim poletom je stopil korak nazaj, o pogodbah s Hrgoto in Tepešem pa ...

    Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke pri SZS, o uspehih, pogajanjih s pokrovitelji ter glavnima trenerjema Robertom Hrgoto in Jurijem Tepešem.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 30. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Iran uničil ameriško letalo AWACS, ranjenih 12 vojakov

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    30. 3. 2026 | 07:03
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Andrej Poglajen

    Najmlajši slovenski poslanec: Desnica je za mlade postala ’kul’

    Najmlajši poslanec v tokratnem sklicu je 25-letni Andrej Poglajen. Kar nekaj ljudi je v Idriji volilo njegovo ime in ne (nujno) stranke, katere član je.
    Anja Intihar 30. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heksenšus: kako odpraviti bolečine in zmanjšati togost vratu?

    Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
    Promo Delo 31. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

    Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
    30. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

    Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
    30. 3. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

    Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
    30. 3. 2026 | 09:21
    Preberite več

    nepremičnine 2026nepremičninecene nepremičninstanovanjski trginvesticije v nepremičnineNepremičninski projektiDelov poslovni center
    Novice  |  Slovenija
    Ponarejen denar

    Mala vojska sproti preverja sumljiva nakazila

    Škoda v EU znaša okoli 25 milijonov evrov na leto, bistveno bolj nevarne od lažnih bankovcev so spletne prevare.
    Tomica Šuljić 31. 3. 2026 | 14:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljana

    Sežigalnica in kanal C0: Janković napoveduje referendum in čaka na policijo

    Javna tribuna o sežigalnici bo maja v Kinu Šiška. Civilna družba ima pravico izražati svoja mnenja, pravi župan.
    31. 3. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Princesi letos brez kraljevskih pirhov

    Beatrice in Eugenie se ne bosta udeležili tradicionalnega praznovanja velikonočne nedelje z ostalimi člani kraljeve družine.
    31. 3. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Čevlji

    Nastal megatrgovec s slovenskim lastništvom

    Advance Capital Partners in Skupina Mass prevzela avstrijski Leder & Schuh.
    Janez Tomažič 31. 3. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza

    So letošnji načrti Petrola še uresničljivi?

    Trgovec z energenti je lani čisti dobiček povečal za četrtino, letos pa je začrtal desetodstotno rast.
    Karel Lipnik 31. 3. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    PODKAST

    Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

    Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
    Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POMEMBEN POTENCIAL

    Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

    Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
    27. 3. 2026 | 12:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko bolečina v zapestju ne mine

    Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko podjetje nima naslednika

    Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

    Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
    30. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kje se usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNA ČRPALKA

    Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

    Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

    Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
    27. 3. 2026 | 09:37
    Preberite več

