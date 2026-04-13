Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Nepremičninski trg je zelo živahen, še posebej tam, kjer se ponudba novih projektov preplete z dobro lokacijo, premišljeno zasnovo in omejenim številom enot. Obmorski kraji so še vedno med najbolj iskanimi lokacijami za kupce novogradenj, saj združujejo večjo kakovost bivanja, bližino morja in visok naložbeni potencial. Kot pravi direktor agencije Stoja Trade Zoran Đukić, so za Slovence med obmorskimi lokacijami najbolj zanimivi kraji v Istri, za tujce pa predvsem Dalmacija, kjer povpraševanje presega ponudbo, zato kakovostni projekti na dobrih naslovih hitro pritegnejo pozornost kupcev.

Prav v ta okvir sodijo tudi aktualni projekti Stoje na slovenski in hrvaški obali. V Portorožu nastaja butična Vila Olea s tremi ekskluzivnimi stanovanji, v Umagu gradijo Vilo Aurelio in Vilo Oliviero, v Novigrad prihaja Istra Maris Residence, v Ičićih pa napovedujejo Vile Ičići z razgledi nad Opatijo. V slovenski Istri Rezidence in Vile Murva potrjujejo, da trg hitro prepozna kakovostno zasnovane novogradnje na dobrih lokacijah, saj je zanimanje kupcev tam preseglo vsa pričakovanja.

Za Slovence so med obmorskimi lokacijami še vedno najbolj zanimivi kraji v Istri.

Skupni imenovalec vseh teh projektov so omejena ponudba, stik z mediteranskim okoljem in lokacije, ki združujejo oddih, bivanje in možnost za dolgoročno naložbo.

Vila Aurelia in Vila Oliviera: sodobna stanovanja z omejeno ponudbo

Projekt v mirnem predmestju Umaga izstopa z dobro povezavo do plaže Zlatorog, urejenim okoljem. Vselitev bo mogoča že letos!

V severozahodnem delu Istre, kjer se prepletata urejena obmorska infrastruktura in mirnejše bivalno okolje, nastajata projekta Vila Aurelia in Vila Oliviera. Gre za premišljeno zasnovan stanovanjski projekt v Umagu, ki združuje sodobno arhitekturo, funkcionalne tlorise in lokacijo v neposredni bližini morja.

Projekt obsega dve večstanovanjski stavbi s skupaj 12 stanovanji različnih velikosti. Zasnova sledi sodobnim bivalnim standardom, pri čemer so v ospredju naravna svetloba, optimalna razporeditev prostorov in povezava z zunanjimi površinami. Stanovanja v pritličju vključujejo atrije, višje enote pa imajo prostorne balkone ali terase, kar omogoča kakovostno bivanje tako za stalno rabo kot za počitniške namene.

Pomemben vidik projekta je lokacija v predmestju Umaga, kjer je bivanje umirjeno, a hkrati povezano z vsemi ključnimi vsebinami. Plaža Zlatorog je oddaljena le nekaj minut, v neposredni bližini pa so tudi otroško igrišče in zelene površine. Dodatna vrednost je dejstvo, da med objektoma in morjem po trenutno znanih podatkih ni predvidene nove gradnje, kar dolgoročno ohranja odprt prostor in visoko kakovost bivanjskega okolja.

Vila Aurelia in Vila Oliviera v Umagu sta obmorski novogradnji za kupce, ki iščejo mirno lokacijo, bližino morja in omejeno ponudbo stanovanj. FOTO: Stoja Trade

Popust za prve kupce in vselitev že septembra letos

V začetni fazi prodaje investitor za prve kupce ponuja časovno omejeno ugodnost, ki vključuje 10-odstotni popust za stanovanja in električno kolo. To ni zanimivo le zaradi nižje vstopne cene, ampak tudi zaradi vsakdanje uporabnosti. V poletnih mesecih, ko so dostop do plaže, promet in parkiranje pogosto manj preprosti, električno kolo omogoča bolj sproščen prihod do obale in manj odvisnosti od avtomobila. Plaža Zlatorog je namreč dosegljiva v nekaj minutah, kar je za marsikoga eden pomembnih detajlov.

Za kupca takšna nepremičnina pomeni možnost za lastno uporabo ob koncih tedna in dopustih ali za premišljeno naložbo na obali, ki bo ostala privlačna tudi zaradi bližine slovensko-hrvaške meje. Pomembna prednost je tudi časovnica, saj je dokončanje projekta predvideno septembra letos. To pomeni, da nakup ni vezan na oddaljeno prihodnost, ampak na razmeroma bližnje obdobje, ko bo mogoče nepremičnino tudi dejansko začeti uporabljati.

Vila Aurelia in Vila Oliviera sta zato odlična naložba za kupce, ki iščejo premišljeno kombinacijo lokacije, uporabnosti in bivalnega udobja. Gre za odlično nepremičnino ob obali, ki združuje uporabno vrednost, dobro lokacijo in možnost dolgoročnejše naložbe.

Stanovanja v projektu Vila Aurelia in Vila Oliviera imajo funkcionalne tlorise, veliko naravne svetlobe ter atrije, balkone in terase. FOTO: Stoja Trade

Izkoristite že letošnje poletje v novem stanovanju ob morju: Vila Aurelia in Vila Oliviera, Umag • Število stanovanj: 12, od tega je 1 že prodano, 1 pa rezervirano

• Velikost stanovanj: od približno 59 m² do 124,52 m²

• Okvirna cena: od približno 4.950 €/m² (z DDV)

• Posebna ponudba: 10 % popusta in električno kolo za prve kupce, ponudba velja samo še do maja

• Gradnja in oprema: betonska gradnja, kamnita fasada, ALU okna, talno ogrevanje

• Zunanje površine: veliki atriji v pritličju ter prostorne terase in balkoni v višjih etažah

• Lokacija: v bližini morja in plaže Zlatorog (približno 3 minute)

• Značilnosti: atriji v pritličju, balkoni in terase v višjih etažah

• Dodatne prednosti: ograjena soseska in nadkrito parkirišče Opomba: Podatki in vizualizacije so informativne narave, investitor si pridržuje pravico do sprememb.

Vila Olea v Portorožu: butična rezidenca za najzahtevnejše kupce

Omejeno število enot, skupni prelivni bazen in vrhunska lokacija v bližini središča Portoroža Vilo Oleo uvrščajo med najbolj izbrane obalne novogradnje. FOTO: Stoja Trade

V Portorožu, na Cvetni poti v bližini središča mesta, Stoja Trade napoveduje projekt Vila Olea, butični večstanovanjski objekt s tremi ekskluzivnimi stanovanji.

Projekt je zasnovan kot zasebna rezidenca z omejenim številom enot, zato nagovarja kupce, ki iščejo več miru, več zasebnosti in manjšo, bolj izbrano stanovanjsko skupnost. Le nekaj sto metrov stran je morje, v neposredni okolici je vsa nujna infrastruktura, kot so trgovine, restavracije, lekarna, zdravstveni dom, avtobusna postaja in šole.

Arhitekturna zasnova sledi sodobnemu mediteranskemu značaju prostora. Objekt se umešča v okolje in se povezuje z naravnimi poudarki slovenske obale. Stanovanja bodo svetla, z velikimi steklenimi površinami in odprtimi bivalnimi deli, ki se nadaljujejo na prostorne terase. Takšna zasnova ni pomembna le z vidika videza, ampak tudi za vsakdanjo uporabo, saj zunanje površine razširijo bivalni prostor in omogočajo več zasebnosti ter več udobja v toplejšem delu leta.

Vila Olea v Portorožu je butična rezidenca s tremi ekskluzivnimi stanovanji. FOTO: Stoja Trade

Tri stanovanja v treh etažah

Projekt predvideva tri stanovanja v treh etažah. Notranje površine stanovanj bodo od 89,15 do 106,94 kvadratnega metra, zunanje površine pa od 64,30 do 78,69 kvadratnega metra.

Vsaki enoti bodo pripadali najmanj dve parkirni mesti v garaži in shramba. Stanovanji, ki ne ležita v spodnji etaži, pa bosta imeli tudi lastno dvigalo. Pomemben del zasnove je tudi skupni prelivni bazen, ob katerem so predvidene zunanje površine za rezidente. Investitor bo uredil tudi možnost dodatne vgradnje jacuzzijev, možnost zunanje kuhinje ter možnost izbire keramike in parketa, kar kupcem omogoča nekoliko več prilagoditve pri končni podobi interjerja.

Visoka raven zasebnosti na vrhunski lokaciji

Vila Olea je zanimiva predvsem za kupce, ki v Portorožu ne iščejo velikega turističnega objekta, ampak bolj umirjeno in zasebno obliko bivanja ob morju. Tri stanovanja v enem objektu pomenijo bistveno manjšo gostoto bivanja, kar je pri takšnih projektih pogosto pomemben argument. Hkrati lokacija omogoča, da večino opravkov lahko uredimo v bližini, zato stanovanje ni zanimivo le za počitniško rabo, ampak tudi za daljša bivanja ali za kupce, ki želijo na Obali preživeti več časa vse leto. Zaradi kombinacije lokacije, zasnove in omejene ponudbe je projekt lahko zanimiv tudi z naložbenega vidika. Stoja Trade navaja tudi možnost nakupa celotnega objekta, kar je posebej zanimivo za kupce z drugačnimi investicijskimi načrti.

Zgradili bodo tudi skupni prelivni bazen z urejenimi zunanjimi površinami. FOTO: Stoja Trade

Vselitev že letos: Vila Olea, Portorož • Število stanovanj: 3 ekskluzivne enote

• Lokacija: Portorož, Cvetna pot, približno 350 metrov od morja

• Velikost stanovanj: od 89,15 m² do 106,94 m²

• Zunanje površine: od 64,3 m² do 78,69 m²

• Posebnost projekta: vsako stanovanje ima lastno teraso ob bazenu, zasnova pa zagotavlja veliko intime in občutek zasebne rezidence

• Arhitekturni poudarki: sodoben mediteranski izraz s kamnom na fasadi

• Oprema in prilagoditve: zaključni materiali in finalna izvedba po želji kupca, predpriprava za jacuzzi ter možnost zunanje kuhinje

• Parkiranje in dodatni prostori: najmanj dve parkirni mesti v garaži za vsako stanovanje ter predvidene shrambe

• Dodatno udobje: pri dveh stanovanjih tudi lastno dvigalo

• Časovnica: vselitev je predvidena že letos

• Možnost nakupa: na voljo je tudi možnost nakupa celotnega objekta Opomba: Vsi opisi, površine in vizualizacije so informativne narave, investitor si pridržuje pravico do sprememb.

Vile Ičići: sodobne vile z razgledom nad Opatijo

V Ičićih nad Opatijo bosta kmalu na voljo sodobni vili z odprtimi pogledi na morje in umirjeno lego nad obalo. FOTO: Stoja Trade

V kraju Ičići, nekaj minut vožnje od Opatije, je napovedan projekt Vile Ičići, ki vključuje dve večstanovanjski vili na dvignjeni lokaciji nad obalo. Projekt je zasnovan za bivanje v mirnejšem okolju, kjer sta v ospredju zasebnost in odprt pogled proti morju, hkrati pa ostaja tesno povezan z obalo in mestnim dogajanjem. Prav ta umestitev je ena njegovih pomembnejših prednosti, saj omogoča nekoliko bolj umaknjen način bivanja, ne da bi se bilo treba odpovedati bližini vseh ključnih vsebin.

Vsaka vila bo imela po tri stanovanja in dva apartmaja, skupaj bo torej deset enot v obeh objektih. Velikosti bodo od 49,88 do 206,89 kvadratnega metra neto, zato projekt nagovarja kupce, ki iščejo manjšo enoto za občasno bivanje, in tudi tiste, ki razmišljajo o večjem stanovanju za daljše bivanje ali družinsko rabo. Po zasnovi gre za projekt, ki združuje uporabnost, sodoben standard gradnje in lokacijo, ki je na tem delu obale še vedno med bolj iskanimi.

Svetli prostori, terase in zasebni bazeni

Arhitekturna zasnova temelji na sodobnem pristopu, pri katerem so v ospredju svetli bivalni prostori, večje steklene površine in povezava z zunanjimi terasami. Vsaka vila bo imela tudi zasebni bazen, zunanje površine pa bodo namenjene sprostitvi in preživljanju časa na prostem. Zaradi lege na rahlo dvignjenem terenu se obetajo odprti pogledi na Jadransko morje in okoliške hribe. Takšna umestitev prinaša odprte poglede na morje, več miru in bolj umaknjen občutek bivanja, ki ga dopolnjujeta zvok valov in tišina okoliške narave. Za kupce, ki si želijo bližine morja, vendar jim veliko pomeni tudi občutek odmaknjenosti, je to lahko pomemben element pri odločitvi.

V dveh vilah v Ičićih je predvidenih skupaj deset enot, po tri stanovanja in dva apartmaja v vsaki. FOTO: Stoja Trade

Bližina Opatije in dobra dostopnost iz Slovenije

Lokacija v Ičićih omogoča ravnotežje med mirnim okoljem in bližino Opatije, znane kot »biser Jadrana«, ki ostaja eno najbolj prepoznavnih obmorskih središč na Hrvaškem. V nekaj minutah lahko prispete do plaže, sprehajalne poti Lungomare, restavracij in kulturnih vsebin, ki jih mesto ponuja vse leto. Med bolj prepoznavnimi znamenitostmi sta Vila Angiolina, ki je del Opatijskega muzeja, in Park Angiolina. Prav ta kombinacija je pogosto pomembna za kupce, ki želijo nepremičnino uporabljati tako za oddih kot tudi za daljša bivanja.

Projekt je zanimiv tudi z vidika dostopnosti. Ljubljana je oddaljena približno 140 kilometrov, kar pomeni približno dve uri vožnje, zato je lokacija primerna tudi za redne prihode ob koncih tedna. Za slovenske kupce je to pomemben praktični vidik, saj omogoča razmeroma enostaven dostop do nepremičnine brez zahtevnejšega načrtovanja poti.

Projekt v fazi predstavitve

Prodaja enot še ni uradno stekla, saj investitor potencialne kupce trenutno obvešča o projektu, kar je lahko priložnost, da se z njim seznanijo še pred začetkom formalne prodaje. Po napovedih je zaključek gradnje predviden v prihodnjih letih, odvisno od časovnice dovoljenj in izvedbe. Gre za eno najnovejših naložb v regiji, namenjeno kupcem, ki iščejo mir, razgled in kakovostno bivanje na eni najbolj iskanih lokacij na Hrvaškem.

Projekt se bo lahko pohvalil z izjemnimi tlorisi in zelo svetlimi prostori, udobnimi terasami in zasebnimi bazeni. Blizu obale in mestnega dogajanja. FOTO: Stoja Trade

Vile Ičići: priložnost na vroči lokaciji nad Opatijo • Število objektov: 2 vili

• Skupno število enot: 10, v vsaki vili 3 stanovanja in 2 apartmaja

• Velikost enot: od približno 49,88 m² do 206,89 m² neto

• Značilnosti projekta: sodobna arhitektura, velike steklene površine, terase in zasebna bazena

• Lega: dvignjena lokacija v Ičićih z odprtimi pogledi na morje in okoliško pokrajino

• Bližina obale: le nekaj minut do plaže in približno 5 kilometrov do Opatije

• Status projekta: pridobljeno gradbeno dovoljenje, začetek gradnje je pred vrati Opomba: Podatki, tlorisi in vizualizacije so informativne narave, investitor si pridržuje pravico do sprememb.

Istra Maris Residence: pet ekskluzivnih stanovanj blizu morja in Novigrada

Istra Maris Residence v Novigradu prinaša pet ekskluzivnih stanovanj na mirnejši lokaciji ob robu mesta, nedaleč od morja. FOTO: Stoja Trade

V Novigradu nastaja Istra Maris Residence, manjši stanovanjski projekt s petimi ekskluzivnimi enotami na mirnejši lokaciji ob robu mesta.

Projekt je odlična priložnost za kupce, ki si želijo sodobnega stanovanja v bližini morja, vendar jim veliko pomenita tudi zasebnost in nekoliko bolj umirjen vsakdan. Objekt je od morja oddaljen približno 800 metrov, do plaže in mestnega središča pa je le kratek sprehod ali nekaj minut vožnje.

Gre za premišljeno zasnovano nepremičnino, ki združuje manjše število enot, funkcionalne tlorise in kakovostno gradnjo. Prav omejeno število stanovanj je eden od pomembnih adutov te novogradnje, saj prinaša bolj intimno bivalno okolje in manj vsakdanjega vrveža kot v večjih stanovanjskih kompleksih. Istra Maris Residence je zato zanimiva izbira za tiste, ki na zahodni obali Istre iščejo prostor za oddih, daljše bivanje ali nakup nepremičnine na lokaciji, ki ostaja privlačna tudi dolgoročno.

FOTO: Stoja Trade

Veliki atriji, balkoni in svetli bivalni prostori

Pet stanovanjskih enot sestavljata dve pritlični stanovanji s prostornimi atriji ter tri stanovanja v nadstropju z velikimi balkoni in razgledom na morje. Takšna razporeditev je primerna za različne uporabnike. Atriji v pritličju ponujajo več zasebnosti in neposreden stik z zunanjim prostorom, zgornje enote pa izkoriščajo odprtost lokacije in poglede proti morju.

Vsa stanovanja so zasnovana z mislijo na naravno svetlobo, pregledne tlorise in udobno uporabo prostora, v prvem nadstropju pa so predvidene tudi shrambe. Vsaki enoti pripada lastno zunanje parkirno mesto.

Takšna zasnova je zanimiva predvsem za kupce, ki ne iščejo le počitniškega stanovanja, ampak si ga želijo uporabljati vse leto. Pomembna prednost nepremičnine je to, zaradi česar je Novigrad tako priljubljen: obale, sprehajalne poti, restavracije, trgovine in mestni utrip.

Mirna lokacija z dobrim stikom z mestom

Novigrad, ki velja za eno prijetnejših mest za poletni oddih v Istri, projektu Istra Maris Residence daje še dodaten čar. FOTO: Stoja Trade

Lokacija je odlična za vse, ki tudi med letom radi hitro pobegnejo na obalo, in prav Novigrad je eden bolj priljubljenih krajev na zahodni strani Istre, ker ponuja urejeno obalo, staro mestno jedro in dovolj vsakodnevne infrastrukture za udobno bivanje.

Projekt je trenutno v fazi obveščanja potencialnih kupcev. Istra Maris Residence je tako namenjena kupcem, ki iščejo manjši in pregledno zasnovan projekt v Novigradu, v bližini morja in mesta, a brez občutka pregoste naseljenosti.

Novigrad, ki velja za eno prijetnejših mest za poletni oddih v Istri, projektu Istra Maris Residence daje še dodaten čar.

Rezidence Murva: vrstne vile v istrskem okolju, vseljive takoj

Pogledi na vinograde, oljčnike in morje dajejo projektu Murva izrazit stik z okoljem, ki ga kupci v slovenski Istri še posebej cenijo. FOTO: Stoja Trade

V Šmarjah nad Koprom je zaživel projekt Rezidence in vile Murva, kjer so stanovanja že razprodana, na voljo pa ostaja še omejeno število vrstnih hiš. Gre za sosesko v istrskem okolju nad obalo, ki ga odlikujeta mediteranski način bivanja in dobra dostopnost do Kopra ter drugih obalnih krajev.

Veliko zanimanje kupcev se je pokazalo že ob predstavitvi projekta in na dnevu odprtih vrat, kjer so si obiskovalci lahko ogledali dokončano vzorčno hišo.

V sklopu projekta je predvidenih 16 vrstnih vil, pri čemer je prvi sklop sedmih hiš že v zaključni fazi. Del enot je že prodan oziroma rezerviran, preostale pa bodo postopno dokončane. Nekatere hiše so že pripravljene za vselitev, druge bodo zaključene v naslednjih mesecih.

Hiše se prodajajo v III. podaljšani gradbeni fazi, kar pomeni, da je zunanjost dokončana, notranjost pa lahko kupec prilagodi po lastnih željah. Investitor ponuja tudi možnost, da hišo dokonča v dogovoru s kupcem, kar lahko poenostavi proces in skrajša čas do vselitve.

Velikosti vil se začnejo pri približno 180 kvadratnih metrih neto površine, razporeditev pa poteka v več etažah. Poleg bivalnih prostorov v nadstropjih dodatna kletna etaža omogoča ureditev prostora glede na potrebe – od domače pisarne do prostora za sprostitev ali shranjevanje.

Soseska z jasno zasnovo in kraškim značajem

Rezidence in Vile Murva v Šmarjah nad Koprom prinašajo vrstne hiše v istrskem okolju, kjer se mirna lega povezuje z dobro dostopnostjo do obale. FOTO: Stoja Trade

Projekt Rezidence in Vile Murva je zasnovan kot celovito naselje, ki poleg vil vključuje tudi poslovne prostore. Na voljo ostajajo še štirje poslovni prostori, ki bodo lahko dopolnjevali vsakodnevno ponudbo za prebivalce, od storitvenih dejavnosti do manjših lokalnih vsebin.

Arhitektura naselja sledi kraškemu izročilu, pri čemer ima pomembno vlogo naravni kamen, ki daje novogradnjam prepoznaven videz, hkrati pa prispeva k trajnosti in bolj stabilnim bivalnim pogojem. Zunanje površine omogočajo druženje in bolj sproščen način bivanja.

Mirna lega nad obalo z dobrimi povezavami

Lokacija v Šmarjah nad Koprom omogoča umik iz mestnega vrveža, hkrati pa ohranja dobre prometne povezave. Do Kopra in morja je približno deset minut vožnje, v bližini pa so tudi šola, trgovine in druge vsakodnevne storitve. Soseska je umeščena v sanjski okoliš z vinogradi, oljčniki in razgledi proti morju. Takšna lega je zanimiva za kupce, ki si želijo več prostora in miru, ne pa tudi popolne odmaknjenosti od mestnega življenja.

Vile Murva so primerne za vse, ki iščejo nepremičnino v slovenski Istri, z dovolj prostora, možnostjo prilagoditve in dobro povezavo z obalo.

V soseski z značilno arhitekturo in kamnitimi poudarki ostaja na voljo le še omejeno število hiš, del enot pa je že pripravljen za vselitev. FOTO: Stoja Trade

Na voljo zdaj: Rezidence in Vile Murva • Prva faza: takoj vseljivi 2 hiši, ki sta še na voljo (od skupaj 4 hiš)

• Druga faza: vseljive junija, ena od treh hiš je že rezervirana

• Tretja faza: v prihodu

• Lokacija: Šmarje nad Koprom

• Velikost vil: od približno 180 m² neto

• Faza gradnje: III. podaljšana gradbena faza

• Cena: od približno 490.000 € (z DDV)

• Dodatno: možnost dokončanja hiše po dogovoru z izvajalcem del

• Poslovni prostori: na voljo še 2 enoti z možnostjo združitve v eno, skupne bruto površine 253,4 m², z velikim izložbenim oknom neposredno ob glavni prometni cesti

• Dostopnost: približno 10 minut do Kopra in obale Opomba: Podatki so informativne narave, investitor si pridržuje pravico do sprememb.

Vile Murva z več etažami in dodatnim kletnim prostorom omogočajo prilagodljivo razporeditev za družinsko bivanje, delo od doma ali prosti čas. FOTO: Stoja Trade

Stoja Trade: izkušnje, ki stojijo za projekti

Stoja Trade je eno prepoznavnejših nepremičninskih podjetij na slovenskem in hrvaškem trgu, specializirano za prodajo novogradenj, tudi ob obali. Njihovi projekti zajemajo tako manjše butične objekte kot večje soseske, pri čemer so skupni imenovalec skrbno izbrana lokacija, premišljena zasnova in jasen fokus na uporabnosti prostora.

Kot poudarjajo pri Stoji, kupci danes iščejo celovito bivalno izkušnjo, dobro dostopnost, kakovost gradnje in dolgoročno vrednost nepremičnine. Prav zato v Stoji posebno pozornost namenjajo izboru projektov, ki združujejo prijetno okolje, dobro infrastrukturo in omejeno ponudbo, kar na trgu pogosto pomeni večjo stabilnost vrednosti.

Stoja kupcem ponuja celovito podporo skozi celoten proces nakupa, od prvega povpraševanja do končne odločitve. Svojim strankam svetujejo, predstavljajo projekte, zanje organizirajo oglede in jim zagotavljajo pomoč pri vseh ključnih korakih, ki spremljajo nakup nepremičnine doma ali v tujini.

Več informacij o novogradnjah in rabljenih stanovanjih, hišah različnih velikosti in tipov, pa tudi prestižnih nepremičninah in razpoložljivih enotah je na voljo na spletni strani Stoje Trade, kjer so zbrani tudi podrobnejši opisi posameznih investicij.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.