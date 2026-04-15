    Predstavitvena informacija  |   Nepremičnine

    Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

    Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
    Promo Delo
    15. 4. 2026 | 10:16
    4:11
    A+A-

    Naraščajoča rast spletne trgovine, višja pričakovanja uporabnikov ter potreba po hitrih, zanesljivih in trajnostnih dostavah od ponudnikov zahtevajo nove pristope, napredne tehnologije in inovativne logistične modele. Med podjetji, ki aktivno oblikujejo prihodnost dostave, je tudi Pošta Slovenije, ki z uvajanjem digitalnih rešitev, avtomatizacije in sodobne infrastrukture postopoma preoblikuje tradicionalne poštne storitve v napreden logistični ekosistem.

    Naložbe v digitalizacijo in avtomatizacijo

    Prizadevanja Pošte Slovenije za ambiciozno digitalno in tehnološko preobrazbo so bila v zadnjem obdobju prepoznana v širšem evropskem prostoru s prejetjem številnih nagrad strokovne javnosti. Poudarek je na razvoju paketne logistike, digitalnih storitev in infrastrukture, ki omogoča hitro in učinkovito obdelavo vedno večjega števila pošiljk. V Poštnem logističnem centru v Ljubljani so proces usmerjanja pošiljk nedavno nadgradili z dvema sodobnima MMS (Mixed Mail Sorter) napravama, s katerima so naredili velik korak k popolni avtomatizaciji usmerjanja pisem in paketov. S povezovanjem fizične mreže poslovalnic, logističnih centrov in digitalnih platform Pošta Slovenije ustvarja integriran sistem, ki omogoča zanesljivo upravljanje pošiljk na vsakem koraku dostavne poti.

    Testiranje prihodnosti dostave – paket dostavi avtonomni robot

    Pošta Slovenije kot eden izmed treh evropskih poštnih operaterjev sodeluje tudi pri razvoju pametnih rešitev za urbano logistiko, ki povezujejo tehnologijo, regulativo in javni prostor. Eden izmed ciljev evropskega projekta TRACE je ustvariti pogoje za prihodnost pametne urbane logistike na ravni EU. Osrednje tehnološko srce projekta je pametna platforma, ki integrira najsodobnejše tehnologije: umetno inteligenco, veriženje podatkovnih blokov, računalništvo v oblaku in avtonomna dostavna vozila. Uspešna testna dostava pošiljk z avtonomnim robotom je nakazala usmeritev v tiho, brezogljično, prilagodljivo dostavo v urbanih okoljih mestnih središč.

    Nova izkušnja za uporabnike

    Tehnološki razvoj ne spreminja le logističnih procesov v ozadju, temveč tudi uporabniško izkušnjo. Današnji uporabniki pričakujejo večjo prilagodljivost pri prevzemu in dostavi paketov ter enostaven dostop do informacij o svojih pošiljkah. Z digitalnimi rešitvami, kot je platforma MojaPošta, ki ji zaupa že več kot 130.000 uporabnikov, lahko stranke hitro preverijo status pošiljke, prilagodijo čas ali način dostave in izberejo lokacijo prevzema, ki jim najbolj ustreza. Takšne storitve omogočajo večjo prilagodljivost in skrajšujejo čas, ki ga uporabniki porabijo za upravljanje svojih pošiljk. Prav uporabniška izkušnja postaja eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti v logističnem sektorju.

    Mreža PS paketomatov in PUDO točk za preprost prevzem in oddajo pošiljk

    Pošta Slovenije je znatna investicijska sredstva usmerila tudi v širitev paketno-logističnih kapacitet in alternativnih prevzemno-oddajnih točk, še posebej paketomatov, katerih število je v zadnjih letih opazno povečala na več kot 350 po vsej državi. Tako lahko uporabniki pakete prevzemajo na več kot 1500 kontaktnih točkah po Sloveniji, vključno s poštnimi poslovalnicami, paketomati in drugimi prevzemno-oddajnimi točkami, kot so paketniki, bencinski servisi in druge partnerske lokacije.

    S strateškim razvojem, vlaganjem v tehnologijo in prilagajanjem novim logističnim trendom Pošta Slovenije tudi v prihodnje ostaja pomemben del sodobnega logističnega okolja ter zanesljiv partner podjetij in uporabnikov.

    Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije

