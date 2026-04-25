    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Energetsko in protipotresno je treba sanirati številne javne stavbe, kot je UKC Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik
    Energetsko in protipotresno je treba sanirati številne javne stavbe, kot je UKC Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik
    Borut Tavčar
    25. 4. 2026 | 05:00
    Sodobna gradnja se vse bolj usmerja v energetsko učinkovitost, trajnostne materiale in zdravo bivalno okolje. Prezračevanje ima pri tem ključno vlogo, saj neposredno vpliva na kakovost zraka, porabo energije, življenjsko dobo stavbe in zdravje uporabnikov. Veliko stavb je bilo energetsko izboljšanih, kar pomeni, da stavbe sicer porabijo manj energije, njihova potresna odpornost pa ostaja nespremenjena.

    »Pravilno načrtovan prezračevalni sistem zagotavlja stalno preskrbo z dovolj svežega zraka, uravnava vlago, preprečuje nastanek plesni in kondenzacije ter izboljšuje toplotno udobje. V kombinaciji z energetsko učinkovitimi materiali in rekuperacijskimi sistemi prezračevanje lahko bistveno zmanjša porabo energije in hkrati poveča trajnost stavbe,« pravijo v Lunosu.

    Najučinkovitejši in do okolja prijazen način prezračevanja je mehansko prezračevanje z rekuperacijo toplote. Rekuperator iz odpadnega zraka vrača toploto svežemu zraku, pri čemer lahko dosega tudi do 90-odstotno učinkovitost. Naravno prezračevanje z odpiranjem oken je sicer preprosto, vendar energetsko neučinkovito in ne zagotavlja stalne kakovosti zraka.

    Razlika med gospodinjstvi in obrati

    V gospodinjstvih je najpomembnejši cilj zagotavljanje zdravega bivalnega okolja, odstranjevanje vlage, CO₂ in vonjav ter ohranjanje tihega in energijsko učinkovitega delovanja sistema. Prezračevalni sistemi so običajno centralni ali lokalni z rekuperacijo toplote.

    V poslovnih prostorih je poudarek na kakovosti zraka in produktivnosti zaposlenih. Zaradi veliko ljudi in elektronske opreme nastajajo višje koncentracije CO₂ in toplote, zato so nujni avtomatizirani sistemi prezračevanja z regulacijo po conah in senzorji kakovosti zraka.

    Prezračevalni sistem zagotavlja svež zrak, uravnava vlago, preprečuje nastanek plesni.

    Uporaba naravnih materialov pozitivno vpliva na mikroklimo v stavbi.

    Slovenija je sicer razdeljena na štiri potresne cone.

    V proizvodnih obratih pa prezračevanje predstavlja predvsem varnostni sistem. Njegova naloga je odstranjevanje prahu, plinov, kemikalij in toplote ter zaščita delavcev in opreme. Pogosto se uporabljajo industrijski odsesovalni sistemi, lokalno prezračevanje in filtracija nevarnih snovi.

    Brez ustreznega sistema prezračevanje lahko povzroči tudi do polovico vseh toplotnih izgub, opozarjajo v Lunosu. Sistemi z rekuperacijo omogočajo vračanje toplote iz odpadnega zraka, kar precej zmanjša potrebo po ogrevanju. Poleti pa sistem lahko deluje v obratni smeri in preprečuje vdor vročega zraka v stavbo, s čimer se zmanjša potreba po hlajenju.

    Nove stavbe in prenove

    Uporaba naravnih materialov, kot so les, konoplja, celuloza, ilovica in reciklirani materiali, pozitivno vpliva na mikroklimo v stavbi. Ti materiali so paroprepustni in higroskopični, kar pomeni, da lahko uravnavajo vlago in izboljšujejo stabilnost notranjega okolja. Difuzijsko odprte konstrukcije omogočajo naravno uravnavanje vlage in zmanjšujejo tveganje kondenzacije ter plesni. Stavba tako lažje diha, notranja klima pa je stabilnejša in bolj prijetna. Še vedno pa je potrebna kontrolirana izmenjava zraka, saj je za zdravje uporabnikov ključno odstranjevanje CO₂, vonjav in onesnaževal.

    Ob energetskih prenovah večinoma pozabimo na potresno varnost, včasih pa tudi na prezračevanje. FOTO: Uroš Hočevar 

    »Slabo načrtovana energetska prenova lahko povzroči resne težave, predvsem zaradi povečane zrakotesnosti stavbe brez ustreznega prezračevanja. Ko zamenjajo okna in dodajo izolacijo, se naravno prezračevanje skoraj popolnoma ustavi. Najpogostejša posledica je kondenz, ki nastane zaradi povečane vlage v zraku. Vlaga se začne nabirati na hladnih površinah, kar vodi do nastanka plesni. Plesen pa negativno vpliva na zdravje stanovalcev in poškoduje gradbene materiale,« pojasnjujejo v Lunosu.

    Potresno manj varni

    »Iz dosedanjih analiz in strokovnih ocen je razvidno, da je bilo v Sloveniji pri energetskih prenovah stavb v zadnjih letih premalo sistematične pozornosti namenjene izboljšanju potresne odpornosti. Veliko stavb je bilo energetsko izboljšanih, kar pomeni, da stavbe sicer porabijo manj energije, njihova potresna odpornost pa ostaja nespremenjena. To velja predvsem za starejše objekte, grajene pred uvedbo sodobnih protipotresnih standardov,« o prenovah pravijo v Zavarovalnici Triglav.

    Podiranje sten

    Pri prenovah, pri katerih so cilj bolj svetli in zračni prostori, je tveganje lahko še večje. »Pomembno je, da poznamo razliko med predelnimi in nosilnimi elementi. Predelne stene predstavljajo zgolj ločitveni element med prostori, medtem ko nosilne stene prenašajo obtežbo iz višjih etaž proti temeljem. Zato so kakršni koli posegi v nosilne elemente odsvetovani, saj pomembno vplivajo na statičnost objekta. Če pa se poseg izvede, mora biti strokovno načrtovan in statično preverjen, v nasprotnem primeru se stavba lahko celo zruši,« opozarjajo v Triglavu.

    Pomembno je, da poznamo razliko med predelnimi in nosilnimi elementi.

    Zavarovanje pri tem ne nadomešča ustrezne gradnje ali prenove, je pa pomembno dopolnilo in prinaša finančno varnost v primeru nesreče. Potresno zavarovanje v Zavarovalnici Triglav krije škodo zaradi potresa ter tudi posledične škode, kot sta požar ali eksplozija zaradi potresa. Fizične osebe lahko potresno zavarovanje sklenejo dodatno ob sklenitvi zavarovanja doma, potresno zavarovanje za poslovne objekte pa stranke lahko sklenejo v sklopu požarnega zavarovanja.

    »Čeprav se prebivalci vse bolj zavedajo nevarnosti naravnih pojavov in nesreč, je delež zavarovanosti za primer potresa po naših ocenah še vedno prenizek – zavarovanih je le približno 30-odstotkov lastnikov, ki imajo sklenjeno premoženjsko zavarovanje,« še pravijo.

    Kupci zdaj niso pozorni samo na ceno, ampak na celoten strošek skozi čas – energijo, vzdrževanje, kakovost bivanja, pravi Zoran Đukić. FOTO: Dejan Javornik

    Nova vrednost: zdrava hiša

    Trajnostna gradnja ni ideologija, ampak logika, pravi direktor nepremičninske agencije Stoja trade Zoran Đukić: »Pomembno je, da se zgradi nepremičnina, ki dobro funkcionira – zdaj in čez 30 let.« Trajnostna gradnja je osnovni standard, dodaja. Ključna postaja nova evropska regulativa, predvsem v smislu skupnih stroškov bivanja in zahtev o energetski učinkovitosti stavb, ki bo neposredno vplivala na vrednost nepremičnin. Zelo pomemben je tudi energetski razred objekta – govorimo o razredih tipa A, A+, EEC+, ki bodo v prihodnje neposredno vplivali na prodajnost in ceno, dodaja sogovornik.

    Kupci niso pozorni več samo na ceno, ampak tudi na celoten strošek skozi čas – energijo, vzdrževanje, kakovost bivanja, pravi Đukić: »In pri tem se pojavi ključna sprememba: v ospredje prihaja zdrava hiša kot nova valuta trga. Kupci trajnost zdaj razumejo zelo preprosto – kot zdravo življenje in nadzor nad stroški. Nočejo več stanovanj, v katerih sta vlaga, slab zrak, poleg tega pa plačujejo še visoke položnice. V praksi to pomeni, da iščejo dober zrak, ki ga zagotavlja rekuperacija, veliko naravne svetlobe, nizko porabo energije ter kakovostne materiale. Če tega ni, nepremičnina dolgoročno izgublja vrednost.« Pojasnjuje, da pri njihovih projektih temu sledijo z dobro zasnovo, energetskimi rešitvami in osredotočenostjo na dejansko kakovost bivanja. N. G.

    Nove evropske usmeritve

    Evropska zakonodaja vse bolj poudarja celoten življenjski okoljski odtis stavb, kar pomeni uporabo več lesa, hibridnih konstrukcij in tudi recikliranih materialov. Ti materiali po ocenah strokovnjakov niso nujno manj varni. Lesene konstrukcije so ob ustreznem projektiranju dobro potresno odporne. »Ključno pa je, da se novi materiali uporabljajo v preverjenih sistemih, v skladu s standardi in pod nadzorom. Potresna varnost je torej predvsem vprašanje kakovosti projektiranja, izvedbe in regulative,« pravijo v Triglavu.

    Odstopanje od uveljavljenih načinov gradnje in uporabe materialov pri sklepanju zavarovanja obravnavajo individualno. Pri tem je zelo pomembno poznavanje lastnosti alternativnih materialov in morebitne dosedanje izkušnje glede uporabe. V Zavarovalnici Triglav redno spremljajo trende na trgu in temu prilagajajo svoje produkte.

    Slovenija je sicer razdeljena na štiri potresne cone, pri čemer je potresno najbolj nevaren pas osrednje Slovenije – od severozahoda do jugovzhoda. Zaradi gostote naseljenosti in slabe potresne odpornosti večstanovanjskih stavb, grajenih pred letom 1964, bi največ škode povzročil potres v Ljubljani. Potresna odpornost stavb se je izboljšala po letu 1964, ko so bili sprejeti prvi standardi potresnovarne gradnje.

