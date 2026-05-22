Zaradi tega vam v stanovanju lahko nastane več kot 10.000 evrov škode

Kljub postopnemu izboljševanju ozaveščenosti med lastniki stanovanj se strokovnjaki strinjajo, da bo brez večjih vlaganj v vzdrževanje, prilagajanje objektov in ustrezno zavarovanje prihodnjih škod vse več. Največ je še vedno škode zaradi izlivov vode, vendar se hitro povečujejo škode zaradi krepitve posledic podnebnih sprememb.

Uroš Metličar, direktor severne regije v Zavarovalnici Triglav, Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami na GZS, in Aleš Urevc, predsednik Združenja upravnikov nepremičnin, opozarjajo na najpogostejše škode v stanovanjih, zavarovalno zaščito, stanje na nepremičninskem trgu ter vpliv podnebnih sprememb in staranja stavb.

Izlivi vode najpogostejša škoda

Po besedah Metličarja so izlivi vode še vedno najpogostejši vzrok škod v stanovanjih. To so škode, ki v povprečnem letu povzročijo največ zavarovalniških izplačil. »Povprečna škoda zaradi izliva vode znaša med tisoč in 1500 evri,« je pojasnil. Posamezni primeri sicer lahko presežejo tudi 10.000 evrov, vendar so praviloma precej manj obsežni kot požari ali poplave.

Uroš Metličar je opozoril, da leta 2023 niso največ škode povzročile poplave, ampak veter in toča. FOTO: Marko Feist

Najhujše so finančne posledice zaradi požarov, poplav in drugi ekstremni vremenski dogodki. Pri teh škodah stroški hitro lahko dosežejo več sto tisoč evrov, v posameznih primerih objekt tudi popolnoma uničijo. Metličar je opozoril, da so požar, vihar in toča vključeni v osnovna zavarovanja objektov, medtem ko je treba poplavo, potres in podobno praviloma dodatno vključiti v zavarovalno polico.

Varnost ima majhen vpliv na cene stanovanj

Udovič je poudaril, da varnost in odpornost stavbe v Sloveniji še vedno relativno malo vplivata na cene nepremičnin. Kot primer je navedel ljubljanske stolpnice, ki jih je potresna študija označila za posebej ranljive. Po njegovih besedah so nepremičninski posredniki sicer opozarjali kupce na potresno tveganje, vendar večjih razlik v cenah med manj in bolj varnimi stavbami ni bilo mogoče zaznati oziroma so bile le kratkotrajne. »V tujini ljudje precej bolj razlikujejo med nepremičninami glede na varnost,« je dejal Udovič.

Boštjan Udovič pravi, da se zavedanje lastnikov stanovanj o pravicah in dolžnostih le počasi izboljšuje. FOTO: Marko Feist

Premalo vlaganj v vzdrževanje

Sogovorniki so opozorili, da se številni lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah še vedno ne zavedajo odgovornosti za vzdrževanje skupne lastnine. Po oceni Urevca se upravniki pogosto ukvarjajo s težavami pri prepričevanju etažnih lastnikov o nujnosti vlaganj in ustreznega zavarovanja. Poseben problem so stare inštalacije in dotrajane cevi, zaradi katerih se zgodijo številni izlivi vode.

Urevc je opozoril tudi na vse več primerov, ko zavarovalnice škod ne priznajo zaradi dotrajanosti cevi. To med lastniki ustvarja nezaupanje v zavarovalniški sistem. »Vsaka zavrnjena škoda je zelo demotivacijska za prihodnja zavarovanja,« je dejal.

Sogovorniki so večkrat poudarili vpliv podnebnih sprememb. Metličar je izpostavil leto 2023, ki je bilo za Zavarovalnico Triglav rekordno po številu škod iz naravnih ujm. Po njegovih besedah je bilo škod desetkrat več kot v običajnem letu, pri čemer poplave niso povzročile največ škode. Kar 80 odstotkov škod je bilo povezanih z viharji in točo. »Toča postaja vse intenzivnejša in povzroča vse več materialne škode,« je opozoril.

Protipotresne prenove še teoretične

Na vprašanje o protipotresnih sanacijah stavb je Urevc odgovoril, da so stroški takšnih prenov za zdaj previsoki. »Marsikatero stavbo bi bilo ceneje podreti in zgraditi na novo,« je dejal. Po njegovem mnenju brez sistemske državne podpore in večjih javnih sredstev obsežnejših protipotresnih prenov ni mogoče pričakovati, saj je, ne nazadnje, stanovalce treba za določen čas preseliti.

Trg nepremičnin ostaja trg prodajalcev

Glede razmer na nepremičninskem trgu je Urevc poudaril, da so kupci v Sloveniji še vedno v podrejenem položaju. »Povpraševanje močno presega ponudbo, zato investitorji določajo, kaj bodo gradili, ne kupci,« je dejal.

Slovenski trg novih stanovanj po njegovem mnenju sicer sledi evropskim trendom glede energetske učinkovitosti, precej slabše pa je razvito področje najemnih stanovanj.

Vse več medsosedskih sporov

Urevc je opozoril tudi na povečanje napetosti med etažnimi lastniki. Upravniki se pogosto znajdejo v vlogi posrednikov v medsosedskih sporih, čeprav za to nimajo ustreznih pooblastil. Po njegovih besedah sodobna komunikacijska orodja pogosto še dodatno stopnjujejo konflikte, saj se pritožbe in očitki širijo hitreje kot nekoč.