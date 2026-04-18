  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nepremičnine

    Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

    Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
    Na Jadranu so se cene lani povišale za 11,8 odstotka. Foto Jure Eržen
    Galerija
    Na Jadranu so se cene lani povišale za 11,8 odstotka. Foto Jure Eržen
    Nejc Gole
    18. 4. 2026 | 04:55
    4:29
    A+A-

    Stanovanjske nepremičnine so se lani v Sloveniji podražile za 5,8 odstotka. A še mnogo višja je bila rast cen na Hrvaškem, kjer ima nepremičnine tudi veliko Slovencev. Cene teh so se lani v primerjavi z letom 2024 dvignile za 14,1 odstotka.

    Skupna vrednost nepremičnin na Hrvaškem v lasti slovenskih gospodinjstev je konec leta 2024 znašala 2,2 milijarde evrov, kar je dobrih 300 milijonov evrov več kot leto prej. Vrednost premoženja se je leta 2024 povečala za 194 milijonov evrov zaradi uskladitve z rastjo cen in za 126 milijonov evrov zaradi novih nakupov nepremičnin, kažejo podatki Banke Slovenije. Vrednost nepremičnin na Hrvaškem, ki so v lasti Slovencev, se je tako lani še povečala, verjetno na vsaj 2,5 milijarde evrov. Novi stanovanjski objekti so se namreč lani podražili za 13,1 odstotka, medtem ko so bile cene rabljenih nepremičnin višje za 14,3 odstotka, kažejo podatki hrvaškega statističnega urada.

    Na Jadranu so se cene lani povišale za 11,8 odstotka, v Zagrebu za 14,2 odstotka, na drugih območjih pa za 19,3 odstotka.

    Hrvaška rast cen nepremičnin je tako krepko presegala evropsko povprečje. Te so se v zadnjem lanskem četrtletju v Uniji zvišale za 5,5 odstotka, v Sloveniji pa za 5,8 odstotka.

    Aktivacija praznih stanovanj

    Podobno kot v Sloveniji se tako tudi na Hrvaškem z iskanjem primernega doma največkrat spopadajo mladi.​ Zato je Agencija za pravni promet in posredovanje z nepremičninami zagnala program cenovno dostopnega najema za oddajo praznih stanovanj. Na poziv za najem se lahko prijavijo hrvaški državljani, ki vključno z ožjimi družinskimi člani nimajo v lasti ustrezne stanovanjske nepremičnine na Hrvaškem ali v tujini. V ponudbi je 385 nepremičnin po vsej državi, največ, 152, jih je v Zagrebu.

    Pred tem so potekale prijave za lastnike stanovanj, ki so bila najmanj dve leti prazna. Lastniki so lahko izbirali, za koliko let želijo oddati nepremičnino – največ jih je izbralo najem za deset ali pet let, je poročala STA. Država bo najemodajalcem izplačevala tržno najemnino. Prejeli jo bodo v dveh obrokih: 60 odstotkov ob začetku najemnega razmerja in 40 odstotkov po preteku polovice najemnega razmerja. Najemniki bodo plačevali subvencionirano, dostopno ceno, ki ne bo smela presegati 30 odstotkov skupnih neto mesečnih prihodkov gospodinjstva, zmanjšanih za ocenjene stanovanjske stroške.

    za 14,1 %

    so se lani podražili stanovanja in hiše v državi, kjer je veliko lastnikov tudi Slovencev

    Nemčija: vrnitev v stare tirnice

    Nižjo rast cen nepremičnin od povprečja EU ima Nemčija, ki je v preteklih letih doživela tudi padec cen. Po izrazitejšem padcu cen v središčih mest so tu lani znova rasle hitreje kot na obrobju. Podatki nakazujejo vrnitev k vzorcem iz obdobja 2006–2022, ko so se v fazah rasti prav osrednje lokacije nadpovprečno podražile, medtem ko so bile med nedavno korekcijo najbolj prizadete.

    »V letu 2025 opazujemo obrat trenda,« pojasnjuje Jonas Zdrzalek z Inštituta za svetovno gospodarstvo v Kielu.

    Razmerje cen med središči in obrobjem se je po padcu na približno 1,25 leta 2024 zvišalo na 1,27, kar pomeni, da so stanovanja v mestnih jedrih v povprečju 27 odstotkov dražja. Razlike znotraj mest ostajajo velike: v Berlinu, denimo, kvadratni meter v središču stane več kot dvakrat toliko kot v cenovno najdostopnejšem delu mesta, medtem ko je rast cen v prestolnici letos izjemoma nekoliko hitrejša na obrobju kot v središču.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Več iz teme

    nepremičnineceneHrvaškastanovanja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo