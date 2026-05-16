    Zavarovanja ne odražajo podnebne realnosti

    Naravne nesreče so po podatkih svetovne pozavarovalnice Munich Re v zadnjih letih povzročile rekordne gospodarske škode.
    Ena ključnih ugotovitev zadnjih let je, da naravne nesreče ne izbirajo le tradicionalno ogroženih območij. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Miran Varga
    16. 5. 2026 | 06:00
    8:12
    A+A-

    Ekstremni vremenski dogodki postajajo stalnica, in čeprav se proti njim težko borimo, lahko vsaj delno ublažimo njihove posledice. V Sloveniji je podzavarovanost nepremičnin močno prisotna in velika težava ob vse bolj ekstremnih vremenskih pojavih.

    Eden »lažjih« ukrepov, za katere se lahko odloči posameznik ali gospodinjstvo, je ustrezno zavarovanje nepremičnin. To že sicer ne velja za zgolj administrativni strošek, temveč je ključni steber finančne varnosti. Globalni trendi, ki jih narekujejo podnebne spremembe, se neizprosno odražajo tudi v slovenski statistiki škodnih dogodkov. Zato smo največjo slovensko zavarovalnico, Zavarovalnico Triglav, povprašali po vzrokih, da tretjina slovenskih domov ostaja nezavarovanih, in kako se izogniti pastem podzavarovanosti.

    Globalni pretresi in lekcije

    Po podatkih svetovne pozavarovalnice Munich Re so naravne nesreče v zadnjih letih povzročile rekordne gospodarske škode. Samo leta 2023 so izgube zaradi naravnih katastrof na svetovni ravni znašale približno 250 milijard ameriških dolarjev, pri čemer jih je bila manj kot polovica krita z zavarovanjem. Posebej izstopajo tako imenovane sekundarne nevarnosti, kot so nevihte, toča in poplave, ki so v preteklosti veljale za manjše tveganje, danes pa zaradi svoje intenzivnosti povzročajo škode, primerljive z največjimi potresi ali hurikani.

    V Sloveniji so ti trendi vse bolj opazni, saj njihova intenzivnost raste. V Skupini Triglav je bilo leto 2023 zgodovinsko prelomno. Neurja s točo in vetrom so povzročila za dobrih 85 milijonov evrov škod, medtem ko so katastrofalne avgustovske poplave dodale še 77 milijonov evrov. Skupna ocenjena vrednost množičnih škodnih dogodkov je leta 2023 znašala 212,2 milijona evrov, kar je skoraj desetkrat več kot v celotnem desetletju pred tem, so nam zaupali v največji domači zavarovalnici.

    Ekstremi tam, kjer jih ne pričakujemo

    Ena ključnih ugotovitev zadnjih let je, da naravne nesreče ne izbirajo le tradicionalno ogroženih območij. Kar polovica objektov, ki so bili pri Zavarovalnici Triglav zavarovani in prizadeti v poplavah leta 2023, je bila na območjih, ki jih uradne poplavne karte niso opredeljevale kot ogrožena. To potrjuje mednarodna opozorila, da se tveganja in škodni potenciali povečujejo hitreje, kot se posodabljajo statični modeli tveganj.

    Zaradi podnebnih sprememb ter okoljskih, družbenih in upravljavskih zavez zavarovalnice vedno bolj poudarjajo pomen prilagajanja. Toča, denimo, od leta 2014 kaže zgolj naraščajoč trend. Čeprav pogosto poškoduje več vozil, je tudi skupna vsota izplačanih škod na objektih vse višja, kar je posledica poškodb sodobnih fasad, toplotnih črpalk in sončnih elektrarn.

    Tretjina nepremičnin brez ustreznih zavarovanj

    Kljub vse pogostejšim ujmam statistika zavarovanosti v Sloveniji še naprej vzbuja skrb. Strokovnjaki Zavarovalnice Triglav ocenjujejo, da kar tretjina nepremičnin v lasti fizičnih oseb še vedno ni zavarovanih za nobeno nevarnost! Še slabša slika je pri specifičnih tveganjih. Za primer potresa ima svoje nepremičnine zavarovanih le okoli 30 odstotkov lastnikov, ki že imajo sklenjeno premoženjsko zavarovanje. Malce večji delež je pri zavarovanju za poplave, saj dobrih 40 odstotkov nepremičnin s premoženjskim zavarovanjem vključuje tudi kritje za ta primer.

    Največji izziv pa ostajajo večstanovanjske stavbe, saj se lastniki pogosto zanašajo na skupno polico upravnika, ki pa je pogosto zgolj drobcen obliž na odprto rano. Lastniki pogosto menijo, da je za vse poskrbel upravnik, čeprav ni; velikokrat so zavarovalne vsote na skupnih policah tudi zastarele. »Izmed 20 do 25 tisoč stavb v Sloveniji jih je kar okoli 40 odstotkov nezavarovanih, več kot 80 odstotkov jih nima kritja za primer potresa,« pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav in dodajajo: »Zavarovance spodbujamo k premisleku o ustreznih kritjih in zavarovalnih vsotah. Pri oceni, katerim naravnim nesrečam so na določenem območju najbolj izpostavljeni, je lahko prebivalcem v pomoč ocena tveganja v i.triglav, vselej pa se o tem lahko posvetujejo tudi z zavarovalnim zastopnikom.«

    Past podzavarovanosti

    Podzavarovanost nastopi, ko je zavarovalna vsota na polici nižja od dejanske vrednosti nepremičnine. To je danes pogost pojav zaradi izjemne rasti gradbenih stroškov, materialov in dela v zadnjih letih. Zavarovalnica Triglav vrednost nepremičnine določa na podlagi gradbene vrednosti, kar vključuje stroške materiala, obrti in vgrajene opreme. Če zavarovalna vsota ni usklajena z realnim stanjem, stranka ob škodi prejme sorazmerno nižje izplačilo, kar lahko povzroči resne finančne težave pri sanaciji. Triglav to rešuje z revalorizacijo – usklajevanjem vsot z indeksom rasti cen. Po izkušnjah iz leta 2023 so v omenjeni zavarovalnici tudi preventivno prenovili pakete zavarovanja doma in dvignili zavarovalne vsote za nevarnost poplave, saj so bile te pogosto prenizke glede na dejansko razsežnost škod.

    Preventiva kot naložba

    Obenem poudarjajo, da zavarovalnica ni le finančni blažilec posledic ujm, temveč partner pri preventivi. Aktivno samozaščitno ravnanje ne le zmanjšuje tveganje za uničenje doma, temveč dolgoročno vpliva tudi na stabilnost in višino premije.

    Ključni koraki za lastnike vključujejo redno vzdrževanje objektov, kar naj obsega pregled strehe, čiščenje žlebov in preverjanje delovanja naprav (na primer toplotnih črpalk) ter druge osnovne preventivne ukrepe. Gradnja po višjih standardih in vgradnja zaščitnih sistemov prav tako zmanjšujeta škodni potencial, kar zavarovalnici omogoča oblikovanje ugodnejših premij.

    »Uporabniki si lahko pomagajo tudi s sodobno tehnologijo. Digitalna orodja, kot je aplikacija Triglav Vreme, z opozorili v realnem času omogočajo pravočasno ukrepanje (na primer umik avtomobila pod nadstrešek ali zapiranje oken). Prav tako jim je takoj na voljo ocena tveganja za posamezno nepremičnino. Prek digitalne poslovalnice i.triglav lahko prebivalci preverijo izpostavljenost svoje lokacije potresu, poplavam, toči, udaru strele in zemeljskim plazovom.«

    Predvsem pa je nujno zavedanje, da zavarovanje nepremičnine ni »nepotreben strošek«. V dom večina ljudi vloži svoje življenjske prihranke. Na vremenske pojave ne moremo vplivati, lahko pa poskrbimo, da nas nepredvidljivi dogodki ne pahnejo v finančni prepad, poudarjajo v Zavarovalnici Triglav in dodajajo, da je pomembno biti pripravljen na nepredvidljivo.

    Kdaj ste nazadnje prebrali zavarovalno polico?

    Strokovnjaki svetujejo, da lastniki svojo zavarovalno polico revidirajo vsaj enkrat na leto. To je nujno predvsem ob večjih spremembah, kot so prenove, dozidave, namestitev sončne elektrarne ali zamenjava strešne kritine. Napake v zavarovanju se namreč najpogosteje pokažejo šele takrat, ko je prepozno – ob nastanku škode. »Lastnikom nepremičnin priporočamo, da zavarovanje sklepajo premišljeno. Pozorno naj preučijo izpostavljenost nepremičnine posameznim tveganjem ter glede na to prilagodijo kritja in zavarovalne vsote,« svetujejo v zavarovalnici.

