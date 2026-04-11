  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Poslovne nepremičnine so se lani podražile skupno za 8,5 odstotka oziroma za skoraj polovico manj kot leta 2024. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Marjana Kristan Fazarinc
    11. 4. 2026 | 05:00
    2:22
    A+A-

    Poslovne nepremičnine so se v Sloveniji lani podražile za skupaj 8,5 odstotka oziroma za skoraj polovico manj kot leta 2024. Krepko, za kar 15,3 odstotka, so se zvišale cene trgovskih in storitvenih lokalov. So se pa po podatkih statističnega urada precej manj – za 1,2 odstotka –zvišale cene pisarn, ki so močno zrasle leta 2024.

    Rast cen pisarn je v celotnem obdobju od leta 2015 do leta 2025 običajno presegala rast cen lokalov. V primerjavi s povprečjem leta 2015 so bile cene pisarn ob koncu lanskega leta višje za 76 odstotkov, cene trgovskih in storitvenih lokalov pa za skoraj 66 odstotkov.

    Majhen obseg prometa

    Zmanjševanje obsega prometa na trgu poslovnih nepremičnin je trend, ki traja že več let, najmanjši je bil do zdaj leta 2024, še navaja statistični urad. »Obseg trgovanja je bil lani v primerjavi s predhodnim letom za četrtino večji po številu prodaj in skupni vrednosti prodaj ter za tretjino večji po skupni uporabni površini prodanih nepremičnin. Kljub temu je ostal obseg prometa s poslovnimi nepremičninami zelo majhen, trgovanja je bilo približno za polovico manj kot pred epidemijo covida.«

    Cene poslovnih nepremičnin, torej lokalov in pisarn skupaj, so bile v zadnjem lanskem četrtletju v primerjavi z lanskim tretjim četrtletjem višje za 7,2 odstotka (glej tabelo). K skupnemu zvišanju cen so prispevale predvsem za skoraj desetino (za 9,6 odstotka) višje cene pisarn. Cene trgovskih in storitvenih lokalov, ki so se zmerno zviševale že tri zaporedna četrtletja, so tokrat porasle za 5,1 odstotka.

    Poleg tega je bilo tudi v lanskem četrtem četrtletju skupno število prodanih poslovnih nepremičnin podobno kot v preostalih treh – majhno in le malenkost večje kot v do zdaj najbolj kritičnem letu 2024, še navaja Surs.

    Sorodni članki

    Photo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Analiza

    Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

    Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
    Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Stevanović je novi predsednik DZ, omenil možnost podpore Resni.ce Janševi vladi

    Vodja najmanjše parlamentarne stranke je bil za predsednika DZ izvoljen z glasovi desnice.
    10. 4. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Trpka resnica slovenske demokracije

    Hitro po izvolitvi je Stevanović spremenil svojo testosteronsko retoriko, čez noč je postala državniška.
    Uroš Esih 10. 4. 2026 | 19:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odločitev je padla

    Kdo je Zoran Stevanović, novi predsednik DZ, ki ne priznava avtoritet

    Edini kandidat za predsednika državnega zbora Zoran Stevanović je bil potrjen z 48 glasovi.
    10. 4. 2026 | 16:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več

    Več iz teme

    nepremičnine 2026rast centrendiposlovne nepremičnine

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prihodnost in gospodarstvo

    Zakon naj prepreči predvolilno deljenje bonbonov

    Slovenija potrebuje nov razvojni model. Prihajajoča kriza zahteva drugačno gospodarsko politiko.
    11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Razbremenitev dela

    Nižji davki ne bodo prinesli višjih plač. Ključ je produktivnost

    Gospodarski programi političnih strank so praviloma sicer širši, a v javnosti in medijskih nastopih je izpostavljen predvsem davčni vidik.
    Bine Kordež 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Desetletnica smrti Tomaža Pandurja Gledališče sanj

    Tomaž Pandur, vizionar,ki je gledališče sanjalin ga živel

    Ko odidejo gledališki režiserji, od vseh magičnih svetov, ki jih ustvarjajo iz potu, krvi, bolečine in skrivnostne alkimije, ostanejo fotografije.
    Vesna Milek 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Razbremenitev dela

    Nižji davki ne bodo prinesli višjih plač. Ključ je produktivnost

    Gospodarski programi političnih strank so praviloma sicer širši, a v javnosti in medijskih nastopih je izpostavljen predvsem davčni vidik.
    Bine Kordež 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Desetletnica smrti Tomaža Pandurja Gledališče sanj

    Tomaž Pandur, vizionar,ki je gledališče sanjalin ga živel

    Ko odidejo gledališki režiserji, od vseh magičnih svetov, ki jih ustvarjajo iz potu, krvi, bolečine in skrivnostne alkimije, ostanejo fotografije.
    Vesna Milek 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

    Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
    31. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo