Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

Poslovne nepremičnine so se v Sloveniji lani podražile za skupaj 8,5 odstotka oziroma za skoraj polovico manj kot leta 2024. Krepko, za kar 15,3 odstotka, so se zvišale cene trgovskih in storitvenih lokalov. So se pa po podatkih statističnega urada precej manj – za 1,2 odstotka –zvišale cene pisarn, ki so močno zrasle leta 2024.
Zmanjševanje obsega prometa na trgu poslovnih nepremičnin je trend, ki traja že več let, najmanjši je bil do zdaj leta 2024, še navaja statistični urad. »Obseg trgovanja je bil lani v primerjavi s predhodnim letom za četrtino večji po številu prodaj in skupni vrednosti prodaj ter za tretjino večji po skupni uporabni površini prodanih nepremičnin. Kljub temu je ostal obseg prometa s poslovnimi nepremičninami zelo majhen, trgovanja je bilo približno za polovico manj kot pred epidemijo covida.«
Poleg tega je bilo tudi v lanskem četrtem četrtletju skupno število prodanih poslovnih nepremičnin podobno kot v preostalih treh – majhno in le malenkost večje kot v do zdaj najbolj kritičnem letu 2024, še navaja Surs.
