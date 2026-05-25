Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.

Oglejte si videointervju, v katerem Uroš Kalan, član poslovodstva Pošte Slovenije, razkriva, kako se spreminja Pošta Slovenije, zakaj paketomati postajajo nova realnost dostave ter kako blizu so rešitve z roboti in droni:

Nam bo paket kmalu dostavil dron? Bodo po naših ulicah vozili poštni robotski avtomobili? Spremembe na Pošti Slovenija se dogajajo hitro, modernizacija in spremenjene storitve so stopile v korak s spremembami naših navad, pospešeno digitalizacijo in povečanim obsegom paketne dostave. Pošta tako danes ni več primarno prostor za pošiljanje razglednic in pisemskih ovojnic, ampak je postala središče za najrazličnejša opravila. Družba hitro sledi svetovnim trendom ter postaja sodobno in trajnostno naravnano podjetje, ki veliko vlaga v digitalizacijo in optimizacijo logističnih poti.

Čeprav nam paketov v bližnji prihodnosti verjetno še ne bodo dostavljali droni in poštni roboti še niso vsakdanji prizor na slovenskih ulicah, Pošta Slovenije z različnimi svetovnimi priznanji dokazuje, da je na dobri poti sodobne preobrazbe. »Tako kot vsi drugi poštni operaterji bo tudi Pošta Slovenije čez nekaj let verjetno povsem drugačna,« napoveduje Uroš Kalan, član poslovodstva Pošte Slovenije, ki je prepričan, da se bo podjetje v prihodnje še bolj osredotočalo na razvoj paketnega dela, pošiljanje pisem pa bo še naprej upadalo. »V medijih je bil konec leta omenjen tudi danski scenarij. Na Danskem je pošta po 400 letih nehala dostavljati pisma in se ukvarja izključno s paketi. Tako radikalnega scenarija v prihodnjih nekaj letih v Sloveniji ne vidim. Pošta se bo trendu padanja pisemskih pošiljk prilagajala,« dodaja. Zato bodo morali poštni operaterji po svetu iskati nove storitve, s katerimi bodo nadgradili svojo dejavnost in ostali pomemben del vsakdanjega življenja uporabnikov.

V katero smer se torej družba razvija, kaj vse bomo lahko opravili v poslovalnici, kako bomo lažje sledili svojim paketnim naročilom in kaj vse se dogaja v zakulisju tega, da naročeni izdelki hitro in učinkovito pridejo do naših vrat, nam je Uroš Kalan razkril v pogovoru.

Uroš Kalan FOTO: Jože Suhadolnik

Kako bi na kratko opisali razvoj Pošte Slovenije v zadnjih letih in ključne spremembe, ki so vplivale na njen prehod v sodobno logistično skupino?

V zadnjih letih se je Pošta Slovenije tako kot tudi drugi poštni operaterji prilagajala gibanjem v svetu. Približno od leta 2000 zaznavamo padec pisemskih pošiljk, ki je v zadnjih letih še bolj izrazit. Na drugi strani pa vidimo porast internetne trgovine, se pravi e-trgovine, kjer pa lahko sodelujemo kot dostavljavec paketov. Paketni segment je začel v zadnjih letih rasti in predvidevamo, da bo rasel tudi še naprej. To sta glavna dva motiva oziroma gibali sprememb, da se je pošta prilagodila trendom in postala sodoben logist.

Kako pomembno vlogo ima trajnost v vašem razvoju in kako se to konkretno kaže pri upravljanju voznega parka in dostavi?

Trajnost je nekaj, s čimer se ukvarjamo vsi gospodarski subjekti. V pošti smo na področju trajnosti pristopili k modernizaciji voznega parka. Uporabljamo električna vozila, tudi menjavamo obstoječi vozni park iz vozil z notranjim zgorevanjem v električna vozila. Smo tudi v procesu nabave električnega tovornjaka, električnih koles in električnih motorjev. E-vozila počasi nadomeščajo klasična dizelska vozila. Poleg tega tudi že vrsto let stremimo k temu, da kupujemo zeleno in čisto elektriko.

Kako usklajujete hitrost dostave z okoljskimi cilji?

Hitrost dostave povečujemo oziroma optimiziramo predvsem z optimizacijo logističnih poti. Če govorimo o paketih, je trenutni sistem takšen, da vsi paketi najprej pridejo v poštno-logistični center. V Ljubljani je to v Murglah, enega imamo tudi v Mariboru. Od tam jih distribuiramo na posamezne pošte, nato pa od pošt do končnih uporabnikov.

Družbe, ki se ukvarjajo izključno s paketno dostavo, tega vmesnega dela s poštami nimajo. Imajo center, od tam pa paketi potujejo neposredno do končnih uporabnikov. Pri nas je sistem trenutno mešan, saj nismo samo paketni distributer oziroma dostavljavec samo paketov, temveč tudi pisem. To je še vedno naša primarna dejavnost, čeprav obseg pisemskih pošiljk upada.

Ne glede na to smo lani oziroma letos uvedli aplikacijo, ki optimizira dostavne poti. Aplikacija posameznemu dostavljavcu oziroma pismonoši prikaže, po kateri poti naj opravi dostavo, da bo imel čim manj postankov. Manj postankov pomeni manj prevoženih kilometrov in manj porabljenega časa, kar vodi v prihranke in hitrejšo dostavo za naše stranke.

Pošta Slovenije se pospešeno preoblikuje v sodobno logistično podjetje, v ospredju razvoja pa je vse bolj paketna dostava. FOTO: Jože Suhadolnik

V zadnjih letih ste intenzivno vlagali v logistično infrastrukturo. Katere nadgradnje so najbolj vplivale na hitrost in zanesljivost dostave?

Pošta se posodablja tudi na področju infrastrukture. Uvedli smo novo sodobno napravo, imenovano Mixed Mail Sorter. To je naprava, ki sortira različne pisemske pošiljke. V centru v Mariboru bomo letos implementirali tudi nov paketni usmerjevalnik. Vse to pomeni, da je dostava paketov oziroma sortiranje lažje, hitrejše in z manj napakami, tako da so naši uporabniki lahko čim bolj zadovoljni.

Kateri del logističnega procesa se je v zadnjih letih najbolj spremenil?

V zadnjem času se je precej spremenil predvsem način dostave pošiljk. Rast spletnega nakupovanja je prinesla potrebo po hitrejši dostavi, učinkovitem vračanju izdelkov in prilagodljivih rešitvah v zadnjem kilometru dostave. Vse pomembnejšo vlogo v panogi prevzema uporaba umetne inteligence, ki bo še naprej bistveno prispevala k učinkovitejšemu delovanju in razvoju storitev, prilagojenih potrebam naših uporabnikov. Kljub številnim spremembam pa sodelavke in sodelavci v dostavi ostajajo ključni, nepogrešljivi člen v paketno-logistični verigi, ki omogoča popolno fleksibilnost ter prilagodljivost navadam in potrebam uporabnikov ter preferencam glede prevzema pošiljk.

Kakšna je vloga družbe Intereuropa, ki je v Skupini Pošta Slovenije pomemben logistični steber?

Družba Intereuropa je v Skupini Pošta Slovenije od leta 2020. Je globalni logistični servis, s Pošto Slovenije pa se dopolnjuje predvsem na področju paketne dostave.

Cilj je, da bi Intereuropa izvajala paketne storitve za jugovzhodne trge, torej za območje nekdanje Jugoslavije. Pošta Slovenije to dejavnost izvaja v Sloveniji, globalni logisti pa delujejo na različnih trgih. To je tudi ena od poti do internacionalizacije Skupine Pošta Slovenije.

Priznanja potrjujejo uspešno preobrazbo Pošte Slovenije Številna domača in mednarodna priznanja, ki jih je Pošta Slovenije prejela v zadnjem obdobju, potrjujejo, da podjetje uspešno sledi sodobnim trendom na področju logistike, digitalizacije, uporabniške izkušnje in trajnostnega razvoja: svetovni poštni operater leta 2025 na konferenci World Mail & Express Europe v Rimu,

nagrada za najboljšo filatelistično kampanjo leta,

DigiNagrada, zlata nagrada Diggit in mednarodna PuMed inovacijska nagrada za digitalizacijo kontaktnega centra in glasovno asistentko Pio,

uvrstitev med finaliste izbora GoDigital 2025,

nagrada za logistični projekt leta za projekt Optimizacija dostavnih točk,

uvrstitev med finaliste za evropsko logistično nagrado ELA,

priznanje mreže DHL Parcel Connect za najvišjo kakovost dostave paketov,

tri priznanja mreže PRIME za kakovost reševanja poizvedb,

priznanji časnika Finance za projekt največjega voznega parka čistih vozil v Sloveniji.

Električna vozila, e-kolesa in zeleni energetski viri so pomemben del trajnostne preobrazbe podjetja. FOTO: Pošta Slovenije

Kako vse te spremembe vplivajo na uporabnike?

Naš cilj je, da imajo uporabniki odlično uporabniško izkušnjo. Prilagajamo se sodobnim trendom, predvsem na področju paketne distribucije oziroma dostave paketov. Uporabniki želijo naročeno blago prejeti čim hitreje, po možnosti po ugodni oziroma nizki ceni. V ta namen smo, kot sem že povedal, optimizirali logistične storitve ter uvedli rešitve avtomatizacije in digitalizacije.

Pri upravljanju paketov lahko uporabniki na svojih mobilnih telefonih uporabljajo storitev Moja pošta, s katero imajo popoln nadzor nad paketi, lahko preusmerjajo pakete ipd.

Veliko se govori o dostavi z roboti in droni. Kdaj bo to mogoče v Sloveniji?

Kar zadeva robote, smo na Pošti Slovenije že izvedli poskusno dostavo v ljubljanskem BTC-ju. Robot je iz pošte v BTC-ju poskusno dostavil pošiljko prejemnikom oziroma uporabnikom v hali A, kar pomeni, da je takšna rešitev tehnološko mogoča. Tudi samovozeča vozila že obstajajo, čeprav so pri nas za zdaj v precej manjšem obsegu. Verjamem, da bi bilo takšno dostavo s tehnološkega vidika mogoče izpeljati, vendar smo trenutno še v fazi pilotskih projektov. Za nadaljnje korake bo treba takšne rešitve še natančneje razdelati.

Pri dostavi z droni bo poleg tehnološkega razvoja zelo pomembna tudi regulacija, predvsem dovoljenja in pravila na področju zračnega prometa. Tehnologija bo zagotovo napredovala, vprašanje pa je, kako hitro ji bodo lahko sledili predpisi in varnostni postopki. Bi pa pri dostavi paketov bolj izpostavil paketomate. Ti so jasen trend, tudi mlajše generacije so jim bolj naklonjene, saj so dostopni 24 ur na dan, pogosto imajo urejeno parkiranje in uporabniku omogočajo več prilagodljivosti. V Sloveniji paketomati še niso tako razširjeni kot v nekaterih drugih državah, vendar se bo to zagotovo spremenilo.

Na področju poštnih poslovalnic pričakujem podoben razvoj, kot smo ga pri bankah videli z bankomati. Avtomatizacija bo prinesla več dostave v paketomate, ta pa bo lahko za uporabnika tudi cenejša od dostave na dom. Dostava na dom je logistično zahtevnejša, saj je pot daljša, uporabnika morda ni doma in je treba pošiljko znova dostaviti. Zato bo dostava na dom z leti verjetno postala bolj premium storitev, dostava v paketomat pa standardna.

Pošta Slovenije želi uporabnikom zagotoviti hitrejšo, zanesljivejšo in tehnološko naprednejšo dostavo. FOTO: Jože Suhadolnik

Kako hitro pa širite mrežo paketomatov?

Mrežo paketomatov bomo v nekaj letih približno podvojili. Pri tem se prilagajamo trendom, čeprav so pričakovanja uporabnikov v Sloveniji še vedno nekoliko bolj usmerjena v dostavo paketov na dom.

V nekaterih državah je delež paketov, dostavljenih v paketomate, že večji od deleža dostave na dom. Verjamem, da se bo ta trend nadaljeval tudi pri nas, zlasti pa se bo to odrazilo pri ceni dostave.

Je to ena tistih ključnih sprememb, ki bi jo poudarili pri dostavi pri nas, saj je najbolj pripomogla k večjemu udobju za uporabnike? Ali bi izpostavili še kaj drugega?

Pri sami dostavi sem osebno privrženec paketomatov oziroma dostave na mesta, kjer imamo uporabniki dostop 24 ur na dan. Ob tem lahko pošiljko tudi spremljamo in vidimo, kje je, kar se mi zdi zelo koristno. Seveda pa je veliko odvisno od vsakega posameznega uporabnika in njegovih navad. Po mojem mnenju bo šel razvoj tudi v prihodnje v smeri digitalizacije in avtomatizacije.

Kaj bi izpostavili kot ključno usmeritev Pošte Slovenije v prihodnjih letih?

V prihodnjih letih se bomo še naprej usmerjali predvsem v rastoči del poslovanja, torej v dostavo paketov. Obseg pisemskih pošiljk bo verjetno še naprej upadal.

Poleg tega se bomo usmerjali tudi v razvoj novih storitev, med drugim upravnih storitev v sodelovanju z državo, ter v nadaljnji razvoj naših podatkovnih centrov. Veliko bomo vlagali tudi v procese digitalizacije in avtomatizacije.

