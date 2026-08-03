Popoln nadzor nad paketi na enem mestu

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.

Spletno nakupovanje je spremenilo tudi pričakovanja glede dostave. Danes želimo vedeti, kje je naša pošiljka, in sami odločati o njenem prevzemu. Prav zato se vse več spletnih kupcev odloča za prevzem v paketomatih, kjer pošiljka počaka do prevzema.

Po raziskavah je skoraj polovica evropskih spletnih kupcev pri nakupu že izbrala prevzem na zunanji prevzemni točki. Pošta Slovenije svojo mrežo paketomatov nenehno širi in jih ima danes že več kot 420 po vsej Sloveniji.

Vse informacije na enem mestu

Kdaj bo prispela moja pošiljka? Z aplikacijo MojaPošta je to čisto preprosto, saj omogoča spremljanje statusa pošiljk, pregled zgodovine dostav in prejemanje obvestil o vseh pomembnih spremembah.

Ko paket prispe na izbrani paketomat, vas aplikacija o tem obvesti. Tako imate vse pomembne informacije vedno pri roki, brez iskanja SMS-sporočil ali elektronske pošte.

Paketomati omogočajo prevzem pošiljk takrat, ko to uporabniku najbolj ustreza, ob upoštevanju roka za prevzem. FOTO: Pošta Slovenije

Paketomat kot privzeto mesto dostave

V aplikaciji lahko paketomat Pošte Slovenije določite kot svoje privzeto mesto dostave. Ko nastavitev uredite, se paketi, kadar je ta možnost na voljo, dostavljajo neposredno na izbrani paketomat.

Na ta način si poenostavite spletne nakupe, saj vam ni treba vsakič znova usklajevati dostave ali razmišljati, ali boste ob prihodu pošiljke doma. To je še posebej priročno v času dopustov, pa tudi vse leto za vse, ki veliko časa preživijo v službi ali na poti.

Tako sami odločate, kdaj in kje boste prevzeli svojo pošiljko. Mreža Pošte Slovenije danes obsega več kot 420 paketomatov v mestih in manjših krajih, ob trgovskih središčih, bencinskih servisih in na drugih pogosto obiskanih lokacijah. Najbližjega lahko preprosto poiščete v aplikaciji MojaPošta ali na spletni strani Pošte Slovenije, kjer so zbrane informacije o vseh lokacijah in prevzemnih mestih.

Ko se dostava prilagodi vašemu dnevu - tudi poleti

Poletje prinaša več izletov, dopustov in dni, ko nas ni doma. Prav zato je priročno, da lahko kot privzeto mesto dostave izberete paketomat. Tako imate prevzem pošiljk bolje pod nadzorom in jih prevzamete takrat, ko vam najbolj ustreza – ob upoštevanju roka za prevzem.

Preprostejša dostava z eno nastavitvijo

Prenesite brezplačno aplikacijo MojaPošta, izberite svoj privzeti paketomat in poenostavite prevzem pošiljk. Tako boste pošiljke spremljali na enem mestu, dostava pa se bo lažje prilagodila vašemu vsakdanu.

Uporabnik sam izbere paketomat, ki najbolj ustreza njegovim vsakodnevnim potem in obveznostim. FOTO: Pošta Slovenije

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