Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.

Na pošti že dolgo ne urejamo več samo oddaje paketov ali prevzema priporočene pošiljke. V istem prostoru lahko vse pogosteje opravimo tudi druge storitve, od finančnih do takšnih, ki so povezane z državo in digitalnim poslovanjem. K temu prispevajo spremembe v načinu življenja, manj klasične pošte in večja potreba po dostopnih storitvah, ki ostajajo blizu ljudem tudi tam, kjer drugih institucij ni v neposredni bližini.

Poštne poslovalnice po Evropi se tako postopoma razvijajo v večnamenske točke, kjer lahko na enem mestu opravimo več stvari hkrati.

Zakaj pošta postaja pomembna točka lokalnega okolja

Poštne poslovalnice imajo v številnih okoljih mnogo širši pomen, kot ga je imela pošta nekoč. Niso več le mesto za pošiljanje in prevzemanje pošiljk, ampak ostajajo ena najbolj dostopnih storitvenih točk v lokalnem okolju. To še posebej velja za manjše kraje, kjer ljudje pomembne opravke lažje uredijo blizu doma, brez dodatnih poti v večja središča.

Takšno vlogo pošt prepoznava tudi Svetovna poštna zveza, ki poštne poslovalnice opisuje kot prihodnje hibridne centre, v katerih se povezujejo fizična prisotnost, digitalne storitve in dostop do različnih javnih ter finančnih rešitev. Prav ta bližina, skupaj z zaupanjem, ki ga imajo pošte v lokalnem prostoru, jim daje posebno vlogo ob vse večji selitvi storitev na splet, saj del prebivalstva še vedno potrebuje osebni stik, pomoč in jasno usmeritev.

Tega se zavedajo tudi v Pošti Slovenije in poudarjajo pomen ohranjanja poslovalnic v lokalnem okolju. V zadnjih dveh letih niso zaprli nobene poslovalnice, zato njihove storitve ostajajo dostopne tudi zunaj večjih središč. Njihova mreža tako ostaja pomembna oporna točka za prebivalce in prostor, kjer se tradicionalne poštne storitve postopoma dopolnjujejo z novimi vsebinami.

V manjših krajih pošta ostaja ena ključnih dostopnih točk, kjer prebivalci uredijo pomembne vsakdanje in uradne opravke. FOTO: Pošta Slovenije

Kaj bomo lahko na pošti urejali že kmalu

Poštne poslovalnice bodo v prihodnje prevzele tudi del upravnih storitev, ki so bile doslej vezane predvsem na upravne enote. Z nedavnim sprejetjem Zakona o izvajanju nekaterih upravnih nalog na Pošti Slovenije d. o. o. bo Pošta Slovenije pridobila javno pooblastilo za izvajanje izbranih postopkov.

To v praksi pomeni, da bodo uporabniki lahko na pošti oddali vlogo za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela izpita za vozniško dovoljenje, uredili pridobitev parkirne dovolilnice za invalida in opravili posamezne postopke, povezane z elektronsko identifikacijo in digitalnimi potrdili. Na voljo bo tudi oddaja vloge za osebno dopolnilno delo in pridobitev osebne vrednotnice.

Takšna razširitev storitev prinaša boljšo dostopnost, saj bodo lahko prebivalci pomembne upravne postopke uredili bližje domu. To ima posebno vrednost v okoljih, kjer so upravne enote oddaljene ali težje dostopne, ter za vse, ki jim osebni stik pomeni večjo varnost in preglednost pri urejanju uradnih zadev.

Pošta ostaja pomembna tudi za tiste, ki storitve raje urejajo osebno

Med storitvami, ki poštam že danes dajejo širšo vlogo, imajo pomembno mesto finančne storitve. Poštne poslovalnice so za številne uporabnike še vedno prostor, kjer lahko na enostaven in razumljiv način uredijo vsakdanje finančne opravke, od plačila položnic do pologa ali dviga gotovine ter domačih in čezmejnih nakazil.

Takšna dostopnost je še posebno pomembna za ljudi, ki niso vešči elektronskega bančništva ali pa pomembnejše zadeve raje uredijo osebno. Pošta tako ohranja pomembno vlogo pri finančni vključenosti prebivalstva, saj storitve približuje tudi tistim, ki jim digitalni kanali niso blizu.

V Pošti Slovenije v sodelovanju z OTP banko omogočajo tudi odprtje bančnih računov, najem potrošniških kreditov in sklepanje varčevalnih produktov. Ob tem ostajajo na voljo še izplačila pokojninskih nakaznic in izplačila s transakcijskih računov fizičnih oseb na domu, kar je za del uporabnikov še vedno pomembna in dobrodošla storitev.

Pošta odpira tudi dostop do naložbenih priložnosti

Ponudba finančnih storitev na pošti se postopoma širi tudi na področje investiranja. Kar je bilo nekoč povezano predvsem z bankami in borznimi hišami, postaja dostopno tudi na poštnih okencih, kar pomeni, da lahko posamezniki prve korake v svet naložb opravijo v znanem in bližnjem okolju.

V sodelovanju z Iliriko so uporabnikom na voljo različne možnosti, od vpisa državnih obveznic in nakupa zakladnih menic do odpiranja naložbenih in trgovalnih računov. Na pošti lahko uredijo tudi prenos delnic, pridobijo osnovne informacije o varčevanju v skladih in opravijo identifikacijo za odprtje računa za kriptosredstva.

Takšna dostopnost finančnih trgov na lokalni ravni pomeni, da se možnosti za upravljanje osebnih financ širijo tudi zunaj večjih mest. Pošta pri tem ostaja prostor, kjer uporabniki dobijo osnovne informacije in opravijo ključne korake, pri čemer jim je na voljo osebni stik, ki za številne še vedno pomemben element zaupanja.

Pošta prihodnosti združuje fizične in digitalne storitve, ki uporabnikom omogočajo enostaven dostop do različnih postopkov na enem mestu. FOTO: Pošta Slovenije

Kakšna bo pošta prihodnosti

Razvoj poštnih poslovalnic jasno kaže, da njihova vloga postaja vse bolj raznolika in vpeta v vsakdanje življenje. Na enem mestu se prepletajo logistične, finančne in upravne storitve, ki uporabnikom omogočajo, da opravijo več stvari hitro in brez zapletenih postopkov.

V prihodnje lahko pričakujemo nadaljnje povezovanje fizičnih in digitalnih storitev ter postopno uvajanje novih rešitev, ki bodo še dodatno poenostavile dostop do različnih storitev. Ob tem ostaja ključna prednost pošte njena razvejena mreža in bližina ljudem, saj omogoča osebni stik tam, kjer ga del uporabnikov še vedno potrebuje.

Poštne poslovalnice tako ostajajo pomembna infrastrukturna točka, ki povezuje lokalno okolje z državnimi, finančnimi in digitalnimi sistemi ter uporabnikom omogoča, da storitve uredijo na način, ki jim najbolj ustreza.

