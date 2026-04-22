Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi

Bodo pakete kmalu dostavljali roboti in droni? Predstavljajte si, da paket naročite zvečer, naslednje jutro pa vam ga pred vrata pripelje majhen avtonomni robot. Takšna izkušnja je veliko bliže, kot si morda predstavljamo. Tehnologija, ki je bila še nedavno del prototipov in testnih okolij, se postopoma približuje vsakdanji rabi. Hitra rast spletne trgovine in višja pričakovanja uporabnikov pospešujejo razvoj rešitev, ki obljubljajo hitrejšo, bolj prilagodljivo in okolju prijaznejšo dostavo.

Prvi preizkusi že kažejo, kako bi lahko takšne rešitve delovale v praksi. Dostava z avtonomnimi roboti napoveduje tišji promet, manj obremenjeno okolje in večjo prilagodljivost. Razvoj sicer še spremljajo regulativni in infrastrukturni izzivi, vendar smer ostaja jasna: logistika postaja digitalno podprta, povezana in vse bolj avtomatizirana.

Od preizkusov do konkretnih rešitev

V ta razvoj se aktivno vključuje tudi Pošta Slovenije, ki nove tehnologije preizkuša in jih postopoma vključuje v svoje delovanje. Kot eden izmed treh evropskih poštnih operaterjev Pošta Slovenije sodeluje v projektu TRACE, ki povezuje več kot 20 partnerjev iz približno desetih evropskih držav in je eden vidnejših razvojnih projektov na področju urbane logistike. Projekt povezuje različne ravni, od tehnologije do regulative in uporabe v mestnem prostoru.

Kaj je projekt TRACE in zakaj je pomemben? Projekt TRACE je evropski raziskovalno-razvojni projekt v okviru programa Horizon Europe, ki se osredotoča na prihodnost logistike, predvsem na dostavo na zadnjem kilometru v mestih. Njegov cilj je razviti pametno digitalno platformo, ki povezuje različne logistične procese in omogoča učinkovitejšo, bolj trajnostno in usklajeno dostavo. Pri projektu sodeluje 28 partnerjev iz 11 držav, med njimi Grčija, Italija, Španija, Avstrija, Estonija, Luksemburg, Ciper, Malta, Združeno kraljestvo, Švica in Slovenija. To pomeni široko evropsko sodelovanje, v katerem se prepletajo raziskovalne ustanove, tehnološka podjetja in logistični operaterji. Pomemben del projekta so tudi pilotni preizkusi v realnem okolju, med drugim v Ljubljani, kjer sodeluje Pošta Slovenije. Testiranja vključujejo uporabo avtonomnih dostavnih robotov, novih logističnih modelov in digitalnih rešitev za usklajevanje dostave v mestih. Sodelovanje v takšnem projektu kaže, da Pošta Slovenije aktivno soustvarja razvoj evropske logistike in se vključuje v uvajanje tehnologij, ki bodo v prihodnjih letih postajale standard.

Osrednji del projekta je platforma, ki združuje umetno inteligenco, veriženje podatkovnih blokov, računalništvo v oblaku in avtonomna dostavna vozila. Med preizkusi so že uspešno izvedli dostavo paketa z avtonomnim robotom, kar kaže, kako bi lahko v prihodnje potekala dostava v mestnih središčih. Takšne rešitve obetajo večjo prilagodljivost, manjši vpliv na okolje in bolj tekoč promet.

Avtonomna dostava je le del širše preobrazbe. Pošta Slovenije hkrati vlaga v digitalizacijo in avtomatizacijo logističnih procesov, s katerimi povečuje zmogljivost in zanesljivost svojega sistema. V Poštnem logističnem centru v Ljubljani so procese usmerjanja nadgradili z dvema sodobnima MMS napravama, ki pospešujeta razvrščanje pisem in paketov ter izboljšujeta natančnost obdelave.

S povezovanjem logističnih centrov, poslovalnic in digitalnih platform nastaja enoten sistem, ki omogoča spremljanje pošiljk na vsakem koraku. Takšna povezanost prinaša večjo preglednost in omogoča hitrejše prilagajanje logističnih tokov.

Več izbire za uporabnike

Rast spletne trgovine postavlja paketno logistiko v središče razvoja, zato Pošta Slovenije pomemben del naložb usmerja v širitev kapacitet in infrastrukture. Ob tem razvija tudi rešitve, ki uporabnikom omogočajo več nadzora nad dostavo.

Platforma MojaPošta, ki ji zaupa že več kot 160.000 uporabnikov, omogoča pregled nad pošiljkami, prilagoditev časa dostave in izbiro lokacije prevzema. Uporabniki lahko svoje pakete prevzamejo takrat, ko jim to najbolj ustreza, brez odvečnega usklajevanja.

Pomemben del prilagodljivosti je tudi razvejena mreža prevzemno-oddajnih točk. Pošta Slovenije je število paketomatov povečala na več kot 350, skupno pa lahko uporabniki dostopajo do več kot 1500 lokacij po vsej Sloveniji. Med njimi so poštne poslovalnice, paketomati, paketniki in partnerske točke, kot so bencinski servisi.

Z usmerjenimi vlaganji v tehnologijo in postopnim uvajanjem naprednih rešitev Pošta Slovenije gradi logistični sistem, ki sledi spremembam v okolju. Digitalizacija, avtomatizacija in preizkušanje avtonomnih dostav se povezujejo v celoto, ki uporabnikom prinaša bolj pregledno in prilagodljivo izkušnjo.

