Več kot 1.200 kilometrov povezav, pomembnih za Slovenijo

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.

Slovensko gospodarstvo vsak dan potrebuje zanesljivo oskrbo z energijo. Od nje so odvisni proizvodni procesi v industriji, ogrevanje domov in delovanje energetskih objektov. Pomemben del te oskrbe omogoča skoraj 1.220 kilometrov dolgo plinovodno omrežje, ki Slovenijo povezuje z evropskimi energetskimi viri.

Slovenija nima lastnih skladišč zemeljskega plina niti terminala za utekočinjeni zemeljski plin, zato so povezave s sosednjimi državami še toliko pomembnejše. Več možnosti za oskrbo pomeni večjo zanesljivost, zlasti ob nepredvidljivih razmerah na evropskih energetskih trgih.

Za delovanje in razvoj slovenskega prenosnega sistema plina skrbi družba Plinovodi. Njena naloga je zagotavljati varen in nemoten prenos plina, hkrati pa razvijati infrastrukturo, ki bo kos prihodnjim energetskim izzivom. Ob zemeljskem plinu bodo namreč v prihodnjih letih vse pomembnejši tudi vodik, biometan in drugi obnovljivi plini.

Za zanesljivo oskrbo je pomembno, od kod prihaja plin

Še leta 2019 je zemeljski plin v Slovenijo prihajal skoraj izključno iz ene smeri, prek mejne točke Ceršak na meji z Avstrijo. Danes je slika precej drugačna. Slovenija je s prenosnim plinovodnim omrežjem povezana s tremi sosednjimi državami, poleg Avstrije še z Italijo in Hrvaško. Plin tako v državo prihaja tudi prek Šempetra pri Gorici in Rogatca, kar omogoča večjo raznolikost dobavnih poti in krepi zanesljivost oskrbe.

Pomen teh povezav se je še posebej pokazal ob spremembah na evropskih energetskih trgih in geopolitičnih pretresih zadnjih let. Več možnih smeri dobave zmanjšuje odvisnost od posamezne transportne poti in omogoča več prilagodljivosti, kadar se razmere spremenijo. Za Slovenijo, ki je pri oskrbi z zemeljskim plinom odvisna od uvoza, je to pomemben dejavnik energetske varnosti.

Pri tem imajo Plinovodi pomembno vlogo. Kot operater prenosnega sistema skrbijo za njegovo varno in zanesljivo delovanje ter sodelujejo z operaterji sosednjih držav. Takšno sodelovanje omogoča usklajevanje čezmejnega prenosa plina in ustvarja pogoje za nadaljnji razvoj povezav, s katerimi bo Slovenija lahko še okrepila svojo vpetost v evropsko energetsko omrežje.

Slovensko plinovodno omrežje je povezano z Avstrijo, Italijo in Hrvaško, kar omogoča oskrbo s plinom iz različnih smeri. FOTO: Plinovodi

»Energetska varnost danes ne pomeni več le, da imamo na voljo dovolj zemeljskega plina. Pomeni, da imamo dovolj dobavnih poti in posledično dovolj možnosti, da lahko sistem deluje tudi takrat, ko se razmere spremenijo.«

Več kot 1.200 kilometrov povezav po Sloveniji

Slovenski prenosni sistem plina se je začel razvijati leta 1978. V skoraj petih desetletjih je zrasel v obsežno infrastrukturno omrežje, ki danes povezuje pomemben del slovenskega gospodarstva in energetike. S skupno 1.219 kilometri plinovodov poteka skozi 93 slovenskih občin ter omogoča prenos plina do industrijskih podjetij, distribucijskih sistemov in drugih uporabnikov.

Za nemoteno delovanje sistema skrbijo tudi številni infrastrukturni objekti, med njimi kompresorski postaji v Kidričevem in Ajdovščini ter 258 merilno-regulacijskih in drugih postaj. Omrežje ima 298 odjemnih mest, nanj pa je priključenih 144 uporabnikov sistema. Med njimi so operaterji distribucijskih sistemov, ki plin distribuirajo do končnih odjemalcev, ter industrijska in druga podjetja, ki ga potrebujejo za svoje poslovanje.

Kako pomembna je ta infrastruktura, kažejo tudi podatki o količinah prenesenega plina. Leta 2025 so Plinovodi za uporabnike v Sloveniji prenesli 10.399 GWh oziroma približno 10,4 TWh plina, kar je 10,2 odstotka več kot leto prej. Prenos je vse leto potekal brez motenj. K povečanju porabe sta največ prispevali proizvodnja električne energije ter soproizvodnja toplote in elektrike, poraba gospodinjstev pa je ostala razmeroma stabilna.

Plin ima tako pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju prožnosti energetskega sistema. Plinske elektrarne lahko po potrebi prilagajajo proizvodnjo električne energije in pomagajo uravnavati nihanja, ki nastajajo zaradi spremenljive proizvodnje iz sončnih in vetrnih elektrarn. Povezovanje plinskega in elektroenergetskega sistema bo zato pomembno tudi pri nadaljnjem vključevanju obnovljivih virov energije.

Plinovodi skrbijo za varno in zanesljivo delovanje omrežja, na katero so priključeni industrijski odjemalci in distribucijski sistemi. FOTO: Plinovodi

Energetska varnost zahteva vedno več povezovanja

Zanesljivost oskrbe pa zahteva tudi nenehen razvoj infrastrukture in tesno sodelovanje s sosednjimi državami. Družba Plinovodi zato poleg upravljanja obstoječega omrežja načrtuje tudi njegov nadaljnji razvoj. Pomemben del teh prizadevanj je sodelovanje z operaterji prenosnih sistemov sosednjih držav. Maja 2026 so Plinovodi in hrvaški operater Plinacro podpisali skupno izjavo o povečanju prenosnih zmogljivosti na povezovalni točki Rogatec v smeri iz Hrvaške na osnovi katere je bila v juniju nadgrajena čezmejna povezava. Takšen razvoj Sloveniji omogoča boljši dostop do dodatnih virov plina, tudi prek terminala za utekočinjeni zemeljski plin na otoku Krku.

Pomemben korak pri nadaljnjem povezovanju je tudi marca 2026 podpisano pismo o nameri med Plinovodi in madžarskim operaterjem FGSZ za vzpostavitev nove dvosmerne plinovodne povezave. Ta bi Sloveniji odprla dodatno smer oskrbe, načrtovana infrastruktura pa bi bila tehnično pripravljena tudi za prenos vodika in biometana.

Toda odpornost energetskega sistema ni odvisna samo od fizičnih povezav. Vse večjo pozornost zahtevajo tudi varovanje ključne infrastrukture, kibernetska varnost ter neprekinjeno spremljanje in usklajevanje delovanja sistema. Plinovodi morajo zato razvoj novih povezav spremljati z vlaganji v varnost, sodobne tehnologije in sodelovanje z drugimi operaterji. Le tako lahko prenosni sistem ohranja zanesljivost tudi ob nepredvidenih dogodkih in se hkrati prilagaja prihodnjim potrebam gospodarstva.

Slovensko prenosno omrežje obsega skoraj 1.220 kilometrov plinovodov, ki državo povezujejo z evropskimi energetskimi viri. FOTO: Plinovodi

Plinovodi se pripravljajo na energijo prihodnosti

Razvoj plinovodnega omrežja pa ni usmerjen zgolj v zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom. Energetski prehod prinaša nove zahteve, saj bodo v prihodnje vse pomembnejšo vlogo prevzemali tudi obnovljivi plini. Družba Plinovodi zato že pripravlja infrastrukturo za prenos vodika, biometana in sintetičnega metana, ki lahko prispevajo k zmanjševanju emisij in večji raznolikosti energetskih virov.

Pomembno izhodišče je posodobljeni Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki do leta 2030 predvideva indikativni cilj desetodstotnega deleža metana ali vodika obnovljivega izvora v plinskem omrežju. Za doseganje tega cilja bo treba prilagoditi obstoječo infrastrukturo, razvijati nove povezave in omogočiti vključevanje domačih proizvajalcev obnovljivih plinov.

Eden pomembnejših korakov je priprava prenosnega sistema na vodik. Nova sistemska obratovalna navodila že dopuščajo do dvoodstotni delež vodika v plinski mešanici, Plinovodi pa načrtujejo nadaljnje tehnološke prilagoditve in razvoj vodikove infrastrukture. Pri tem sodelujejo tudi v iniciativi SloH2U, ki povezuje več kot 50 podjetij in drugih deležnikov pri razvoju vodikovih rešitev v Sloveniji.

Pomembno vlogo bo imelo tudi tesnejše povezovanje plinskega in elektroenergetskega sistema. Vodik lahko omogoča shranjevanje presežne električne energije iz obnovljivih virov, biometan pa odpira možnosti za izkoriščanje domačih obnovljivih virov. Plinovodno omrežje se tako postopoma pripravlja na širšo vlogo v energetskem sistemu, v katerem bodo različni viri in tehnologije delovali vse bolj povezano.

Plinovodi obstoječo infrastrukturo postopoma pripravljajo tudi na prenos vodika, biometana in drugih obnovljivih plinov. FOTO: Plinovodi

Ljubljana bo gostila evropsko razpravo o prihodnosti energetike

Razvoj zanesljivega in trajnostno naravnanega energetskega sistema zahteva sodelovanje tudi na evropski ravni. Prav povezovanju energetskih omrežij, zagotavljanju varne oskrbe in vključevanju obnovljivih plinov bo namenjena 23. letna konferenca organizacije Gas Infrastructure Europe (GIE), ki bo 22. in 23. oktobra v Ljubljani. Gostiteljica bo družba Plinovodi.

Konferenca z naslovom Infrastructure for a Net-Zero Europe (Infrastruktura za podnebno nevtralno Evropo) bo združila predstavnike evropskih institucij, regulatorjev, upravljavcev infrastrukture in energetske industrije. Med osrednjimi temami bodo prihodnost evropskega plinskega omrežja, energetska varnost ter razvoj infrastrukture za vodik, biometan in druge obnovljive pline.

»V času, ko Evropa išče odgovore na vprašanja energetske varnosti, konkurenčnosti in razogljičenja, je za Slovenijo veliko priznanje, da lahko gosti najpomembnejše predstavnike evropskega energetskega prostora. Konferenca bo priložnost za izmenjavo znanja, krepitev sodelovanja ter iskanje rešitev, ki bodo pomembno prispevale k odpornemu, konkurenčnemu in podnebno nevtralnemu evropskemu prostoru,« je ob napovedi dogodka poudaril Matija Bitenc, glavni direktor družbe Plinovodi.

Prenosni sistem plina, ki že skoraj pet desetletij povezuje Slovenijo z evropskimi energetskimi viri, se razvija skupaj s potrebami gospodarstva in spremembami v energetiki. V prihodnjih letih bodo vse pomembnejšo vlogo dobivali obnovljivi plini, nove tehnologije in tesnejše povezovanje energetskih sektorjev. Družba Plinovodi zato ob zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe danes razvija infrastrukturo, ki bo lahko podpirala tudi prihodnje potrebe Slovenije.

Pri tem ostaja ključno povezovanje – med državami, energetskimi sistemi in različnimi viri energije. Prav to je tudi temelj razvojne usmeritve Plinovodov, ki slovensko energetsko infrastrukturo postopoma pripravljajo na prihodnost.

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