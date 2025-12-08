Ali je vaša IT-infrastruktura pripravljena na digitalne izzive?

Digitalizacija postaja nepogrešljiv del sodobnega poslovanja, saj podjetjem omogoča večjo učinkovitost in hitrejše odzivanje na spremembe.

Vse več podjetij zato prepoznava digitalno transformacijo kot ključno naložbo v svojo prihodnost. A brez ustrezne podpore v ozadju so tudi najbolj napredne digitalne rešitve in informacijska infrastruktura izpostavljene tveganjem.

Prav zato postajajo sodobni podatkovni centri eden izmed najpomembnejših gradnikov zanesljive digitalne infrastrukture. Med rešitvami, ki skrbijo za varnost in zanesljivost, so tudi podatkovni centri, kot je Posita - Pošta Slovenije.

FOTO: Depositphotos

Zakaj se podjetja vse pogosteje odločajo za najem podatkovnega centra

Najem, kot ga ponuja Pošta Slovenije – PosiTa, pomeni takojšen dostop do profesionalno vzpostavljene in stalno vzdrževane infrastrukture. Prav to podjetjem olajša poslovanje in omogoča, da svoje vire usmerijo v osnovno dejavnost, namesto v zahtevno vzdrževanje lastnih IT-sistemov. Takšna rešitev poveča tudi fleksibilnost in prispeva k hitrejšemu prilagajanju tehnološkim spremembam, hkrati pa zagotavlja visoko stopnjo varnosti, skladnosti in operativne zanesljivosti.

V letih 2024 in 2025 je Pošta Slovenije izvedla obsežno širitev obstoječih zmogljivosti podatkovnih centrov, pri čemer so novi centri zasnovani z uporabo obnovljivih virov energije, naprednimi sistemi hlajenja in optimiziranim spremljanjem porabe, kjer je Pošta Slovenije pridobila tudi certifikat ISO 50001. Zaradi vse večjega povpraševanja se povečujejo tudi zahteve po varnosti, razpoložljivosti in skladnosti z regulativo, kar Pošta Slovenije z najmodernejšo infrastrukturo uspešno zagotavlja s certifikatom ISO 27001 in TIER III skladnostjo. Pošta Slovenije danes razpolaga z več kot 1.400 kvadratnimi metri površin za podatkovne centre, kar jo uvršča med vodilne ponudnike v državi. Uporabniki so iz različnih sektorjev: financ, telekomunikacij, proizvodnje, trgovine in javne uprave.

Tri lokacije, neprekinjeno delovanje

Podatkovni centri Pošte Slovenije so na treh ločenih, varovanih lokacijah, vse z visoko stopnjo fizične in tehnične varnosti, ob tem pa zagotavljajo kar 99,982-odstotno razpoložljivost. To pomeni zanesljivo delovanje tudi v primeru izpada elektrike ali drugih motenj. Ločenost lokacij omogoča geografsko redundanco, ki dodatno zmanjša tveganje izgube podatkov. Podjetja tako pridobijo robustno rešitev, ki podpira njihovo digitalno neodvisnost in neprekinjeno poslovanje.

podatkovni center Foto Pošta Slovenije

Brez kompromisov pri varnosti

Prav tako so upoštevani vsi vidiki skladnosti s slovensko zakonodajo, varnosti in profesionalnega vzdrževanja. To podjetjem omogoča predvidljive stroške in večjo finančno preglednost pri načrtovanju IT-virov.

Posita ponuja tri tipe podatkovnih centrov, prilagojene različnim potrebam:

Posita Standard DC : klasični sistemski prostor z osnovno požarno odpornostjo EI-60,

: klasični sistemski prostor z osnovno požarno odpornostjo EI-60, Posita Premium DC : najvišja stopnja varnosti vključuje sistem celic Lampertz,

: najvišja stopnja varnosti vključuje sistem celic Lampertz, Posita Container DC: mobilna rešitev, zasnovana po meri naročnika, primerna za posebne potrebe.



Zaupajte strokovnjakom Pošte Slovenije

V informacijski dobi so tovrstne odločitve ključne za preživetje in rast podjetja. Posita tako postaja strateški partner podjetjem, ki želijo svoje digitalne temelje graditi na trdni osnovi.

Z najemom podatkovnega centra Posita ne pridobite le tehničnega prostora, temveč tudi strokovno podporo, na katero se lahko vedno zanesete.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije