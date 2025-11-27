Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercada

Inspirativni nagovor pred razglasitvijo zmagovalcev Delovih podjetniških zvezd 2025 je pripadel Benjaminu Didszuweitu, podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitve pri Mastercardu, sicer pa vsestranskemu strokovnjaku z bogatimi izkušnjami na področju financ, poslovnega razvoja, digitalne strategije in korporativnega upravljanja tudi v drugih uglednih organizacijah.

Povedal je, da se vedno rad vrača v Slovenijo. Tu je, denimo, spotoma našel božično darilo za očeta, ptičjo hranilnico podjetja Bird Buddy, ki so ga bralci Dela nagradili v kategoriji malih in srednje velikih podjetij.

Povedal je, da je njegov oče ljubitelj opazovanja ptic Poudaril je, da je Mastercard daleč od tega, da bi bil le kreditna kartica. »Smo tudi podjetje za plačilno tehnologijo in stojimo na dveh nogah, tako kot vi. Prva noga je bančništvo, druga so trgovci.« Občinstvu je sicer v daljšem nagovoru predstavil nove trende v poslovanju tega podjetja, predvsem t. i. agenstko trgovanje, storitev, s katero lahko nakupuješ na GPT chatu.

S svojo obsežno izobrazbeno podlago in dokazanim uspehom na vodstvenih in strateških položajih v različnih organizacijah je Benjamin Didszuweit vsestranski strokovnjak z bogatimi izkušnjami na področju financ, poslovnega razvoja, digitalne strategije in korporativnega upravljanja. FOTO: Dejan Javornik

Zasedal različne položaje v uglednih organizacijah

Didszuweit je diplomiral iz politologije in ekonomije na Univerzi v Erfurtu ter se izpopolnjeval na študiju managementa na Northwestern University's Kellogg School of Management, poslovnih ved na Finance@Whu ter ekonomije in managementa na Univerzi Boğaziçi. Poleg tega je pridobil magisterij iz poslovne administracije s področja poslovnih ved na Univerzi Erasmus v Rotterdamu ter magisterij znanosti s področja javne politike.

Pred zdajšnjo dejavnostjo je zasedal različne položaje v uglednih organizacijah, kjer je izkazal strokovno znanje na področju digitalizacije, podjetniške strategije, korporativnega razvoja in financ. Izpostavljajo, da je bil podpredsednik za digitalizacijo pri Mastercardu in pred tem podpredsednik za globalno podjetniško strategijo ter korporativni razvoj. Njegove obsežne izkušnje vključujejo tudi položaj vodilnega svetovalca in analitika pri Mastercard Advisors ter svetovalske položaje pri The Boston Consulting Group.

Pred delom za Mastercardu je pridobil izkušnje v finančnem sektorju, kjer je delal pri Deutsche Bank na različnih položajih, kot so pomočnik podpredsednika za sindicirana posojila in strukturirano financiranje, izvršni asistent sozavodji korporativnega bančništva v Nemčiji ter analitik. Poleg tega je bil izvršni asistent glavnega ekonomista pri Deutsche Bank, kar poudarja njegovo vsestranskost in sposobnost prilagajanja različnim vlogam v bančni panogi.

Izkušnje ima tudi zunaj finančnega sektorja, saj je delal kot direktor prilagajanja mobilnih naprav pri Jamba Juice ter na področju upravljanja kategorij in poslovnega razvoja pri Ebayu.