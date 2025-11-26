  • Delo mediji d.o.o.
    Prihaja Črni petek – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    26. 11. 2025 | 09:39
    6:12
    Vse več storitev, ki smo jih nekoč opravljali izključno fizično, se seli na pametne naprave. Tako lahko danes na primer že vse bančne storitve uredimo s telefonom, naročamo hrano preko aplikacij, nakupujemo, plačujemo parkirnino in si uredimo celo termin pri zdravniku. Poštne storitve pri tem niso nobena izjema, saj digitalizacija močno vpliva na navade uporabnikov tudi na tem področju. Uporabniki si želijo poenostaviti prevzem in oddajo paketov in opraviti storitve čim hitreje in enostavno, pa tudi varno.

    Pošta Slovenije je temu trendu sledila z razvojem sodobne in uporabniku prijazne aplikacije MojaPošta, ki združuje najpomembnejše funkcionalnosti na enem mestu. Uporabnikom omogoča, da dostopajo do informacij o svojih pošiljkah in upravljajo dostavo, kjer koli že so. S tem se poštne storitve približujejo vsakdanjim potrebam sodobnega uporabnika, ki pričakuje hitro, varno in enostavno izkušnjo.

    FOTO: Pošta Slovenije
    FOTO: Pošta Slovenije

    Predstavljajte si tipičen scenarij: naročite izdelek v spletni trgovini, čez nekaj dni pa vas MojaPošta obvesti, da je paket v Sloveniji. V nekaj klikih izberete prevzem v paketomatu blizu službe, preko potisnih obvestil prejmete QR kodo in podatke za prevzem, že naslednji dan pa paket čaka na vas. Brez zapletov, brez čakanja in brez dodatnih poti na pošto.

    Mobilna aplikacija, ki deluje kot osebna poslovalnica

    V nasprotju z iskanjem informacij po različnih kanalih MojaPošta uporabnikom omogoča popoln pregled nad njihovimi pošiljkami. Z registracijo si vsak spletni kupec ustvari osebni portal, na katerem lahko preprosto spremlja pot svojih paketov – od trenutka, ko jih pošiljatelj odda, pa do trenutka dostave. 

    Aplikacija je še posebej priročna za vse, ki pogosto nakupujejo po spletu ali upravljajo dostavo za več članov gospodinjstva.

    Koristna in praktična pa je tudi za podjetja, saj lahko preko aplikacije spremljajo status poslovnih pošiljk, pravočasno obveščajo svoje stranke o dostavi ali prevzemu in prilagodijo logistične podrobnosti. S tem lahko izboljšajo svojo in strankino uporabniško izkušnjo, povečajo odzivnost in zmanjšajo število reklamacij zaradi morebiti zamujenih ali napačno dostavljenih pošiljk.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    V tem letu je aplikacija MojaPošta doživela tudi nadgradnjo z novimi posodobitvami, ki ponujajo dodatne uporabniške možnosti.

    Platformi MojaPošta so tako dodali oziroma jo povezali z nacionalnim sistemom za elektronsko identifikacijo SI-PASS in uporabnikom registracijo še bolj približali. Tako so omogočili enotno prijavo, kot jo imajo za prijave v druge državne sisteme. Preko prijave SI-PASS so vam storitve, za katere je bil prej obisk poštne poslovalnice nujen, sedaj na voljo kar iz udobja vaše domače pisarne ali najljubše lokacije (kar preko aplikacije).

    Na tekočem, kjer koli in kadar koli

    To pomeni konec zamud pri dostavi ali izgubljenih obvestil v papirni obliki, saj vse informacije prejmete takoj in neposredno na svoj pametni telefon.

    Spremenite dostavo po svojih željah

    Ste si premislili, kam naj vam dostavijo paket? Se vam načrti spreminjajo? Aplikacija MojaPošta omogoča, da z nekaj kliki spremenite naslov ali termin dostave. Izberete lahko drugo prevzemno mesto ali preusmerite pošiljko na drug naslov. 

    Varnost je na prvem mestu

    V času, ko so spletne prevare vedno pogostejše, MojaPošta zagotavlja varno okolje za upravljanje osebnih podatkov in pošiljk. Uporabniki se prijavijo v svoj zaščiteni uporabniški profil ter tam dostopajo do zgodovine in statusov svojih paketov. Na ta način se izognejo tveganjem, povezanim z lažnimi elektronskimi sporočili in nepreverjenimi povezavami.

    Kako začeti? Preprosto

    Čeprav je aplikacija napredna, je za uporabo izjemno preprosta in enostavna. Potrebni so le trije koraki: najprej je treba prenesti aplikacijo MojaPošta iz Google Play ali Apple Store, ustvariti uporabniški račun ter se nato prijaviti v nekaj minutah in že lahko začnete uporabljati vse funkcije, kot so sledenje pošiljkam, obvestila, sprememba naslova in dostavnega časa.

    Aplikacija omogoča določitev privzetega mesta dostave, tj. prejemnikovo najbližjo oziroma najljubšo dostavno točko za dostavo oz. prevzem paketov. Prejemniki lahko izbirajo med več kot 1500 prevzemnimi točkami, od tega je kar 300 paketomatov, ki so dostopni vse dni v letu, 24/7.

    Prek aplikacije lahko uporabniki tudi pošiljajo pakete

    Preprosto in po korakih jim aplikacija omogoča, da vnesejo podatke o prejemniku, na svoj elektronski naslov pa prejmejo že pripravljeno paketno nalepko, jo natisnejo in nalepijo na paket. Paket le še oddajo v izbrani paketomat ali na pošti in tako prihranijo svoj dragoceni čas ter niso več vezani na odpiralne čase poštnih poslovalnic.

    MojaPošta je več kot le orodje za sledenje – je sodobna, digitalna različica poštne poslovalnice, ki jo imate vedno pri roki. Namenjena je vsem, ki pogosto naročajo po spletu, pa tudi tistim, ki sami pošiljajo. S svojo preglednostjo, enostavnostjo in zanesljivostjo omogoča, da ostanete brez skrbi in prihranite dragocen čas.

    Prenesite aplikacijo MojaPošta in odkrijte, kako preprosto je lahko upravljanje pošiljk.

    Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije

