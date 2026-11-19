Nove Delove podjetniške zvezde po izboru bralcev je razkrila Mojca Marija Pregelj, vodja trženja v družbi Generali Investments. »V veliko veselje mi je razglasiti podjetje, ki je s svojo zgodbo najbolj prepričalo bralce Dela. Delova podjetniška zvezda 2026 v kategoriji malih in srednje velikih podjetij po izboru bralcev časopisa Delo je podjetje Beter,« je dejala. V kategoriji velikih podjetij ste bralci izbrali za podjetniško zvezdo izbrali podjetje Ekipa 2.

Slovenska tehnologija je v ozadju nekaterih najuglednejših evropskih bolnišnic in petih nacionalnih zdravstvenih sistemov. To je zgodba podjetja Better, ki že več kot 30 let razvija digitalne rešitve za zdravstvo in več kot 90 odstotkov poslov pridobi na zahtevnih tujih razpisih. Pod vodstvom ustanovitelja Tomaža Gornika, ki je prevzel zvezdo, podjetje krepi mednarodno prisotnost in hitro raste. Po lanskih 19 milijonih evrov prihodkov letos meri že na 23 milijonov.

Ekipa 2 se po drugi strani lahko pohvali s kar 27 milijardami prenosov, 470 milijoni igralcev vsak mesec in svetovnim rekordom, ki ima korenine v Ljubljani. Ekipa 2 stoji tudi za globalnim uspehom govorečega mačka Toma, kjer 300 ustvarjalcev iz 30 držav razvija igre, ki navdušujejo svet. Podjetje, ki je lani ustvarilo 52 milijonov evrov prihodkov in 17,4 milijona evrov čistega dobička, zdaj postavlja nove ambicije: ustvarjati varnejši digitalni svet za otroke in narekovati standarde tudi velikanoma, kot sta Google in Apple. Zvezdo je prevzel direktor Ekipe2 Jernej Česen.

Med malimi in srednje velikimi podjetji je bralce najbolj prepričalo podjetje Better. FOTO: Blaž Samec

Mojca Marija Pregelj je še čestitala za 10 let projekta Delo podjetniška zvezda. »V družbi General Investments projekt z velikim navdušenjem podpiramo že od samega začetka. Začeli smo pod imenom KD Skladi. Od blizu spremljamo, kaj vse zmorejo znanje, inovacije, tehnologija. Predvsem pa pogum posameznika, človeški pogum. Brez njega velikih podjetniških zgodb ne bi bilo. Za nami je desetletje izjemnih tehnoloških prebojev. Je pa to tudi desetletje, v katerem je prestižni podpis na izdelkih, izdelanih ročno, dobil mlajšega bratca. Podpis, ustvaril človek, je postal nov luksuz. V Generali Investments verjamemo v tehnologijo,« je dejala.

Dodala je, da tudi zgodbe letošnjih nominirancev potrjujejo preprosto dejstvo. »Pišejo jih pogumni ljudje. Dragi nominiranci, iskrene čestitke tudi tistim iz preteklih let. Za vašo ustvarjalnost, za vašo vztrajnost, predvsem pa za vaš pogum, da iz svojih idej spreminjate resničnost. Hvala vam,« je še sporočila.

Dosedanji izbori bralcev

Naši bralci ste lani za svoje zvezde v kategoriji velikih podjetij izbrali podjetje Ledinek Ingeneering, med MSP pa Bird Buddy, leto pred tem pa Intersocks med velikimi podjetji ter Skitti med MSP. Leta 2023 ste bralci za svojo zvezdo izbrali podjetje Roto, leta 2022 podjetje Kronoterm, leta 2021 podjetje Adria Dom, leta 2020 podjetje Marles hiše Maribor, leta 2019 podjetje Inea, leta 2018 podjetje Vasco in leta 2017 podjetje I. H. S. iz Krškega.