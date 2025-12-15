»Če je v avtu prezračevanje samoumevno, zakaj doma še ni?«

Pozimi se namreč vlaga v prostorih hitreje kopiči, ker premalo zračimo, hkrati pa v notranjost vnašamo veliko vodne pare s kuhanjem, prhanjem, sušenjem perila in tudi že samo z dihanjem.

Svež zrak je zato ena tistih stvari, ki jih v zimskem času res cenimo, saj se v prostoru s svežim zrakom počutimo veliko bolje, pa tudi čez dan funkcioniramo čisto drugače.

Zakaj je svež zrak ključen za dobro počutje

Notranji zrak se brez rednega prezračevanja hitro poslabša. V prostorih se nabirajo vlaga, vonjave, različni delci in onesnaževala. V sodobnih, vse bolj tesnih stavbah je to še izraziteje, saj je naravna izmenjava zraka manjša, hkrati pa veliko ljudi čez dan ni doma, da bi redno zračili. Zato se prezračevalni sistemi vse pogosteje uporabljajo tudi v gospodinjstvih.

Svež zrak v praksi prepoznamo po tem, da lažje delamo, lažje se zberemo, zvečer lažje zaspimo in se ponoči manj prebujamo. Še posebej pozimi pa je v ospredju še en velik razlog.

Zima, vlaga in kondenz: zakaj se vlaga nabere hitreje

Pozimi pogosto zračimo manj, ker nas skrbi izguba toplote. A ravno v tem času nastane največ težav z vlago. Vodna para nastaja ves čas. Pri kuhanju, prhanju, sušenju perila, pomivanju, tudi v spalnici čez noč. Če vlažen zrak ostane v prostoru, se na hladnejših površinah začne kondenzirati. Kondenzacija je opozorilni znak, ki ga ne bi smeli prezreti, saj je treba najti vzrok in ukrepati.

Pri novogradnjah je treba upoštevati tudi tako imenovano preostalo gradbeno vlago, ki je posledica cementa, estriha, barv ali celo dežja v času gradnje. LUNOS navaja, da je v samostojni hiši lahko vezanih približno 15 do 20 litrov vode, v povprečnem stanovanju pa približno 10 do 15 litrov.

V praksi to pomeni, da se vlaga ne pojavi kar sama od sebe, ampak nastaja stalno, samo odločiti se moramo, kako jo bomo obvladovali.

Kaj pomaga v praksi: kratko, pametno zračenje ali stalna izmenjava zraka

Klasičen nasvet v zimskem času je kratko in intenzivno zračenje. Tudi pri kleteh LUNOS poudarja nujno zračenje.

Kakšno pa je resnično stanje? Ljudje so veliko zdoma, okna ostajajo zaprta, prostori se uporabljajo neenakomerno, vlaga pa se nabira ravno takrat, ko bi jo bilo treba odvajati. Tu pridejo v poštev prezračevalni sistemi, posebej decentralni, pri katerih se lahko ventilatorji združujejo v različne sisteme glede na potrebe in navade stanovalcev.

Pomembno je tudi, da prezračevalni sistem deluje zanesljivo dolgoročno. Zato LUNOS poudarja redno vzdrževanje in čiščenje, podobno kot pri ogrevalnih sistemih.

Ko svež zrak ni več samoumeven, ga začnemo res ceniti

Ko smo se o pomenu svežega zraka pogovarjali z zaposlenimi podjetja LUNOS Slovenija, so nam, vsak na svoj način, potrdili isto. Svež zrak ni samo prijeten občutek, ampak nekaj, kar se zelo hitro pozna na razpoloženju, energiji in zbranosti. Vsi ga povezujejo z naravo, z vonjem morja in soli, gozda po dežju, zemlje, lubja, sveže pokošene trave ali posušenega sena. To so vonji, ki človeka umirijo, prizemljijo in spomnijo, kako je videti prostor, kjer lahko normalno zadihaš.

Ko zraka ni dovolj, se razlika pokaže takoj in tudi precej telesno. Opisovali so občutek utesnjenosti in težkega zraka, ki človeka naredi zaspanega, brez prave energije, pri nekaterih se hitro pojavi glavobol, razdražljivost ali fizična utrujenost.

Svež zrak pa deluje kot preprost, a učinkovit »reset«. Kot trenutek, ko se po napornem dnevu sprosti pritisk, zbistrijo misli in se telo znova postavi v ravnotežje. Zanimivo je tudi, da prepih kot tak večini ni posebej ljub, ker jih hitro zazebe ali ker povzroča težave, kljub temu pa vsi priznajo, da se prostor tako najhitreje osveži.

Prav zato se kot najbolj praktična rešitev pogosto omenja stalna, nadzorovana izmenjava zraka, takšna, ki ne temelji na tem, ali se bomo spomnili odpreti okno, ampak na zanesljivem prezračevanju, ki podpira dobro počutje vsak dan.

Pozimi si vsi želimo toplote, ne pa občutka prepiha, hkrati pa potrebujemo svežino. Zato so zaposleni kot najbolj smiselno rešitev večkrat izpostavili prezračevalne sisteme LUNOS, ker poskrbijo za stalno, nadzorovano prezračevanje, zrak pa ostane lahek in prijeten tudi takrat, ko oken ne odpiramo pogosto.

Kaj LUNOS prinaša v dom in kam gre razvoj prezračevanja

Podjetje LUNOS je na slovenskem trgu že več kot 15 let. V tem času so, kot poudari direktor in solastnik podjetja LUNOS Slovenija, Uroš Fonovič, vgradili že več kot 200.000 originalnih sistemov LUNOS in jih namestili več kot 50.000 zadovoljnim strankam. Želi si, da bi prezračevanje v prihodnje postalo samoumeven del vsakega doma in poslovnega prostora, podobno, kot je danes samoumevna klimatska naprava v avtomobilih. V tej smeri vidi tudi prihodnost. Prezračevanje kot standard, ne kot izjema.

Kako bi preprosto razložili delovanje prezračevalnih sistemov LUNOS?

Najpreprostejša razlaga, kako deluje naš prezračevalni sistem, je, da dovaja svež zrak iz okolice in odvaja slabega iz prostora, v katerem bivamo. To dela kontinuirano, brez prekinitev, seveda s senzorji, tiho in učinkovito.

Veliko ljudi pravi, da v zaprtih prostorih hitro začutijo težek zrak. Kako LUNOS rešuje to težavo?

Večkrat slišimo, da tam, kjer je LUNOS, je tudi svežina in boljše počutje. Če v prostoru ni sistema prezračevanja, je zrak težek. Malo za šalo – včasih je težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji. LUNOS pa sicer rešuje težavo težkega zraka, ki je posledica našega bivanja, dihanja, s katerim porabljamo kisik in dovajamo v prostor ogljikov dioksid, kar povzroči slabo ozračje, ki negativno vpliva na ljudi. Z vgrajenim mehanskim prezračevalnim sistemom LUNOS se svež zrak dovaja v prostor in v prostoru imamo vedno udobno bivalno ozračje.

Kako se prezračevalni sistem LUNOS razlikuje od klasičnega odpiranja oken?

LUNOS se bistveno razlikuje od klasičnega odpiranja oken. Če želimo v prostoru imeti svež, kakovosten zrak, bi morala biti okna stalno odprta. Z dihanjem porabljamo kisik in ustvarjamo slab zrak. Prezračevalni sistemi, ki delujejo kontinuirano, pa delajo in mislijo namesto nas. Sistem nam omogoči bivanje v boljšem okolju, ne da bi morali stalno razmišljati o zračenju.

Kako zahtevna je vgradnja in ali lahko uporabniki sami upravljajo raven prezračevanja?

Vgradnja sistema LUNOS je za posameznika zapletena, zato svetujemo, da stranke namestitev prepustijo našim monterjem, ki opravljajo to nalogo že več let. Zanje je to rutinsko opravilo, imajo primerno opremo in veliko izkušenj, zato so ti posegi potem res minimalni in zelo hitri.

Ali lahko uporabnik sam upravlja raven prezračevanja?

Sistem prezračevanja LUNOS je seveda mogoče upravljati tudi ročno, ampak to odsvetujemo, ker so v sistemih LUNOS vgrajeni senzorji CO 2 , vlage, in priporočamo, naj sistem deluje avtonomno, neodvisno od poseganja človeka, ker senzorji zaznajo negativne vplive in omogočijo optimalno delovanje, brez našega poseganja. Tako nam ni treba razmišljati o tako preprosti zadevi, kot je dovajanje svežega zraka.

Kako prezračevalni sistemi vplivajo na energijsko učinkovitost doma ali poslovnega prostora?

Sistemi LUNOS so energetsko zelo učinkoviti. S prezračevanjem dovajamo svež zrak, hkrati pa ohranjamo toploto v prostoru pozimi in hlad poleti, tako da ima ena naprava dva učinka, zagotavlja energetsko učinkovitost doma in zdravo bivalno okolje.

Ali so sistemi LUNOS primerni tudi za novogradnje?

Sistemi LUNOS so najbolj primerni za vgradnjo v obstoječe objekte, torej za rekonstrukcije in sanacije. V Sloveniji je stavbni fond v res slabem stanju. V 80. in 90. letih je bil trend energetskega saniranja stavb močno v porastu. Z novimi okni in s kakovostnimi fasadami smo popolnoma zaprli stanovanja, hiše in tako dejansko onemogočili dostop zraka v prostore. Takšni objekti so sicer energetsko učinkoviti, niso pa trajnostni in v njih se ne da živeti. Zaradi tega so sistemi LUNOS zelo primerni za obstoječe objekte, seveda pa so primerni tudi za vgradnjo v novogradnje, pri čemer je strošek vgradnje bistveno cenejši kot pa vgradnja centralnih sistemov, poleg tega pa so tudi stroški vzdrževanja bistveno nižji kot pri katerem koli drugem primerljivem prezračevalnem sistemu.

V čem so glavne prednosti prezračevalnih sistemov LUNOS?

LUNOS na slovenskem trgu deluje že več kot 15 let. V tem času smo vgradili več kot 200.000 originalnih sistemov LUNOS več kot 50.000 strankam, ki pravijo, da zadeva deluje. Naše stranke so izjemno zadovoljne. Po njihovih besedah zaradi sistemov LUNOS bolje spijo, nimajo več glavobola, čutijo svežino v prostoru, ni jim treba več iti na sprehod, da bi se nadihali svežega zraka. Predvsem živijo bistveno bolje kot pred vgradnjo našega sistema.

Prezračevalni sistemi LUNOS so decentralizirani in jih je treba vgraditi tehnično primerno. Odsvetujemo vgradnjo lokalnih rekuperacijskih enot in uporabo prezračevalnih sistemov, ki delujejo na Wi-Fi in uporabljajo lokalne daljinske upravljavce, zaradi tega, ker sistem decentralnega prezračevanja ne deluje na ta način. Prezračevalni sistemi LUNOS vedno delujejo v paru, to je prvi pogoj za dobro delovanje.

Število enot za posamezno stanovanje ali hišo je odvisno od velikosti. Stranke nam že v prvi fazi, ko oddajo povpraševalni obrazec, podajo zelo veliko informacij, ki jih potrebujemo, da lahko pripravimo najprimernejšo tehnično rešitev. Enote vgrajujemo v vsak prostor posebej, povezujejo se brezžično, in ko jih povežemo v smiselno celovito enoto, dobimo vrhunski rezultat, torej prezračevalni sistem, ki je na enaki ravni kot centralni prezračevalni sistemi. Bistven poudarek je, da delujejo na 12 voltih, kar pomeni zelo nizko porabo električne energije. Deluje skoraj neslišno, kar je tudi zelo pomembno.

Kako vidite prihodnost prezračevanja domov? Kakšne potrebe bodo imeli uporabniki v prihodnjih letih?

Prezračevanje mora postati sestavni del vsakega trajnostnega objekta, vsakega energetsko saniranega objekta. V Sloveniji imamo ogromen fond objektov, ki so energetsko sanirani, niso pa trajnostni. V njih se ne da živeti, ker se ne da dihati, saj ni dovoda zraka. Prihodnost prezračevalnih sistemov gre v smer, da bodo vgrajeni v vsako stanovanje, v vsako hišo, v vsak poslovni prostor. Želimo si, da bi bili vgrajeni tudi v bolnišnice, vrtce, šole.

Dobro bi bilo, če bi prezračevanje postalo tako samoumevno, kot sta prezračevanje in klimatska naprava v avtomobilih. Ne poznamo več avtomobila, ki bi ga uporabljali brez klimatske naprave.

Življenjska doba naprav je več kot deset let. Ob rednem vzdrževanju, rednem menjavanju filtrov je skoraj neskončna. Nobena naprava ne deluje brez vzdrževanja, vsakoletnega menjavanja filtrov. Redne letne preglede in čiščenje zagotavljamo tudi v našem podjetju.

Podjetje LUNOS GmbH s sedežem v Berlinu že več kot 65 let postavlja standarde v industriji prezračevanja, pri čemer vse naprave razvija in proizvaja izključno v Nemčiji. Več o ponudbi podjetja LUNOS Slovenija tudi na spletni strani TUKAJ.

